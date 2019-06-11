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Во вторник Конституционный суд начал слушать дело о соответствии Конституции указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Иск в суд подала группа депутатов, от которых на заседании присутствовали депутаты фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук и Игорь Алексеев, а также член фракции Радикальной партии Олег Куприенко.

Также на заседание с опозданием пришел и сам президент Владимир Зеленский.

Согласно закону, у суда на вынесение решения есть время до 29 июня.

На сегодняшнем заседании присутствовали около 130 представителей СМИ, которых разместили на балконах, без доступа к участникам процесса.

Перед зданием Конституционного суда в это время шел митинг. Участники требовали от суда защитить Конституцию. Они держали в руках большой флаг Украины, а некоторые - плакаты и красно-черный флаг.

На плакатах было написано: "Зеленский, а не оскверняй Конституцию" и "Сегодня переступит через Конституцию - завтра переступит через Украину".

Image caption Часть митингующих развернули большой флаг Украины

Во время рассмотрения дела здание суда даже один раз "заминировали" - неизвестный сообщил о том, что заложил взрывчатку в здании, однако присутствующих не эвакуировали.

"Юридическая позиция неоспорима и безупречна"

Первым свою позицию озвучил сам президент.

"Не мне рассказывать вам, что такое дух и буква закона, я уверен, что решение о роспуске Верховной Рады Украины отвечает обоим этим критериям", - сказал президент.

Он заявил, что считает решение о роспуске парламента правильным, добавив, что уровень поддержки гражданами Верховной Рады очень низкий.

"Люди уверены, что оспаривание этого решения - это просто попытка народных депутатов на несколько месяцев удержаться за неприкосновенность и возможность обогащения", - сказал он.

Image caption Президент считает свою позицию "неоспоримой и безупречной"

Зеленский заявил, что его "юридическая позиция неоспорима и безупречна", а представить ее поручил представителю президента в Конституционном суде Федору Вениславскому.

После этих слов глава государства покинул заседание, добавив, что делает это, чтобы никто не сказал, что его присутствие повлияет на решение суда.

Позиция команды президента

Вениславский заявил, что в представлении депутатов нет доказательств нарушения президентом Конституции.

"Указ издан президентом в пределах его полномочий", - сказал он.

По словам Федора Вениславского, Конституция не предусматривает необходимости особых обоснований со стороны президента при издании указа о роспуске парламента, а лишь указание оснований такого решения.

"Президент неоднократно заявлял, что основанием досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины является именно отсутствие коалиции", - заявил представитель президента в Конституционном суде.

Он добавил, что коалиция фактически не существовала, а руководство коалиции отказывалось обнародовать данные о ее составе.

Image caption Юридическое обоснование указа президент поручил представить Федору Вениславскому

Вениславский заявил, что коалиция не проводила общее собрание во время каждой сессии парламента, как того требует регламент.

Позже он заявил журналистам, что сторона президента "не допускает возможность признания указа неконституционным".

Именно к представителю президента у судей было больше всего вопросов, которые иногда перерастали в дискуссию об особенностях функционирования коалиции.

Например, его спросили, как определить, когда коалиция создана, и Федор Вениславский сказал, что с правовой точки зрения "этого не может определить никто", а момент прекращения ее существования - можно установить "опосредованно".

Также судья спросил представителя президента, какую цель "преследовал президент Украины в обстоятельствах существования действующего и функционального парламента, приостанавливая его полномочия".

"Это прежде всего отсутствие коалиции. А второе - уровень доверия к парламенту очень низкий", - ответил Вениславский.

Он уточнил, что уровень доверия к парламенту Зеленский определил на основании социологических опросов.

Состав коалиции

21 мая президент своим указом распустил парламент и назначил досрочные выборы на 21 июля. Мотивировал он это тем, что в парламенте, по его мнению, уже давно отсутствует коалиция депутатских фракций.

24 июня группа из 62 депутатов подала в суд с просьбой признать неконституционным указ президента.

Суть иска сегодня изложил судья-докладчик Конституционного суда Виктор Кривенко.

Копірайт зображення UNIAn Image caption Депутаты, среди которых Андрей Тетерук и Игорь Алексеев, 24 мая внесли в Конституционный суд представление о признании указа президента неконституционным

Депутаты считают, что президент не имеет права устанавливать наличие или отсутствие коалиции в парламенте, а только издает указ при условии существования юридического факта - отсутствия коалиции депутатских фракций в течение одного месяца.

Кривенко отметил, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий не предоставил на запрос суда информацию об изменениях в составе коалиции с февраля 2016 года.

Как раз 16 и 17 февраля 2016 года из коалиции вышли фракции "Батькивщина" и "Самопомощь", в результате чего, по словам Вениславского, количество депутатов в коалиции стало меньше, чем парламентское большинство (226 депутатов).

Именно отсутствие достаточного количества депутатов в коалиции является поводом для издания указа о роспуске.

Народный депутат Игорь Алексеев заявил, что коалиция прекратила свое существование 17 мая 2019 года, а до этого эффективно работала.

"Этот указ не соответствует Конституции. Правильный шаг - это отмена этого указа", - сказал депутат.

Депутат Олег Куприенко добавил, что президент имеет право на роспуск парламента, но при выполнении определенных условий, например, если коалицию не могут создать в течение месяца с момента распада предыдущей.

"17 мая Парубий объявил, что нет коалиции ... Я уверен, что эта Верховная Рада создала бы коалицию", - сказал он.

По словам депутата, это "простая манипуляция использования недоверия к парламенту" при принятии решения о роспуске.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Депутат Андрей Тетерук убежден в будущем признании неконституционным решения президента

"Я утверждаю, что на момент подписания указа президента о досрочном прекращении полномочий парламента, право президента на такое действие не появилось. Только 18 июня у него это право бы появилось", - сказал Куприенко.

Народный депутат Андрей Тетерук заявил, что уверен в том, что суд должен признать указ президента неконституционным.

"Подписывая это представление, я искренне убежден как гражданин Украины, что отсюда мы должны выйти победителями", - сказал он во время своего выступления.

После выступлений судьи задавали вопросы участникам процесса, а затем каждая из сторон имела шанс выступить с финальным словом.

Когда будет решение?

Конституционный суд решил рассматривать дело об указе о роспуске парламента безотлагательно.

Копірайт зображення UNIAn Image caption Конституционный суд должен вынести решение по делу до 29 июня

Закон "О Конституционном Суде Украины" дает один календарный месяц на рассмотрение дела с момента открытия конституционного производства.

Один из авторов иска, председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак опубликовал в своем Facebook письмо от судьи Конституционного суда Виктора Кривенко, в котором тот информирует депутата о том, что производство по делу открыли 29 мая.

Таким образом, последним днем, когда суд может вынести решение о конституционности указа Владимира Зеленского, является 29 июня 2019 года.

Подтвердил такой подсчет и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский. По его словам, на принятие решения у суда есть время до конца месяца.

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