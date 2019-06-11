Пожар в Одесской психбольнице: закрывали ли пациентов на ключ?

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В пожаре в психиатрической больнице в Одессе погибли шесть человек. Правозащитница, которая посещала больницу, говорит, что людей там держали запертыми в палатах, а на дверях даже не было ручек.

Медицинские чиновники говорят, что это не так.

Подробности трагедии выясняла ВВС News Украина.

Поздний вызов

Пожар в Одесской областной психиатрической больнице № 1 начался примерно в 10 вечера. Первое, что сказали спасатели, прибывшие на место, - вызывать надо было раньше.

"Был поздний вызов. Подразделения прибыли через 6 минут, но уже примерно до 300 квадратов было охвачено пламенем. Пламя пошло по крыше", - сказал первый заместитель начальника ГУ ГСЧС в Одесской области Владимир Кулюк.

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Руководитель учреждения, который был на месте пожара, рассказал, что загорелось здание не изнутри.

"Работники увидели, что снаружи пошел пожар. Огонь начался не в отделении, а вне его", - говорит главный врач центра психического здоровья Анатолий Волощук.

В 7-м корпусе больницы много лет проживают и лечатся ветераны Второй мировой войны и Афганистана. На момент пожара там было полсотни пациентов и трое работников медицинского персонала.

Почти все пациенты пожилого возраста, которые очень плохо передвигаются самостоятельно.

Однако, по словам начальницы областного департамента здравоохранения Елены Теряевой, работники первыми начали эвакуировать людей.

"Медицинский персонал участвовал в эвакуации пациентов. Выводил пациентов. И распределял в другие отделения лечебного учреждения", - отметила Теряева.

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Журналисты в соцсетях начали предполагать, что пациенты не смогли бы выбраться самостоятельно, потому как медицинский персонал закрывает двери в палатах.

Правозащитница Татьяна Макарова, которая часто посещала это заведение, говорит, что видела это своими глазами: "Да. Все ручки убираются, и выйти оттуда люди не могут. Я когда посещала 5 отделение, а это рядом с 7, которое сгорело, не могла попасть сама. Обязательно шла медсестра, которая открывала. А так - никто не может зайти или выйти. Эти ручки только у медсестер. Если медсестры нет - люди заживо сгорят все. Это страшно".

В ОГА отрицают, что людей закрывали в палатах.

"Вчера эта информации отрабатывалась сотрудниками Национальной полиции и эта информация не подтвердилась", - отметила Елена Теряева из департамента здравоохранения Одесской ОГА.

Траур в Одессе

Быстрому тушению пожара препятствовало и большое количество дыма. Тушили огонь почти час. Ликвидировать пожар удалось в 23:19.

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Последствия пожара - трагические. Четыре человека погибли на месте, еще двое - позже в больнице.

Сначала эксперты говорили, что все люди отравились продуктами горения. Уже на следующий день появилась информация, что один из больных умер за час до пожара от гнойного перитонита.

12 июня объявлен в Одесской области Днем траура. Родственники больных получат компенсацию: по 100 000 гривен семьям погибших, по 50 000 - пострадавших.

Халатность или поджог?

В день после пожара чиновники отчитываются, что в заведении, которому почти 50 лет, проводились все проверки противопожарного состояния. Последняя - в марте этого года. Проблемы нашлись.

"Большинство недостатков устранили. В частности, начался монтаж противопожарной сигнализации, в том корпусе, где возник пожар, была смонтирована и сработала. Приведено в порядок электрооборудование здания, персонал прошел соответствующее обучение, а на объекте была создана добровольная пожарная дружина", - доложил заместитель директора Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций Руслан Буханец.

В прокуратуре области говорят, что будут разбираться, как сработала пожарная сигнализация.

"Был ли вызов на пульт к ГСЧС? Мы все понимаем, что если проводилась проверка и было обнаружено отсутствие противопожарной безопасности, это заведение работать не могло", - говорит прокурор Одесской области Олег Жученко.

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В полиции сообщили, что рассматривают версию поджога отделения медицинского центра и официально называют предварительную причину возгорания - "занесение огня извне".

Правозащитница Татьяна Макарова вспоминает, что это не первый пожар в больнице: "До этого были поджоги еще двух отделений - 5-го и 6-го. Я говорила с сотрудниками, они считают, что это специально поджигают, чтобы забрать землю".

Психиатрическая больница расположена в Суворовском районе Одессы по улице Академика Воробьева, 9, в 5 км от моря.

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