Пожар в Одесской психбольнице: закрывали ли пациентов на ключ?
В пожаре в психиатрической больнице в Одессе погибли шесть человек. Правозащитница, которая посещала больницу, говорит, что людей там держали запертыми в палатах, а на дверях даже не было ручек.
Медицинские чиновники говорят, что это не так.
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Подробности трагедии выясняла ВВС News Украина.
Поздний вызов
Пожар в Одесской областной психиатрической больнице № 1 начался примерно в 10 вечера. Первое, что сказали спасатели, прибывшие на место, - вызывать надо было раньше.
"Был поздний вызов. Подразделения прибыли через 6 минут, но уже примерно до 300 квадратов было охвачено пламенем. Пламя пошло по крыше", - сказал первый заместитель начальника ГУ ГСЧС в Одесской области Владимир Кулюк.
Руководитель учреждения, который был на месте пожара, рассказал, что загорелось здание не изнутри.
"Работники увидели, что снаружи пошел пожар. Огонь начался не в отделении, а вне его", - говорит главный врач центра психического здоровья Анатолий Волощук.
В 7-м корпусе больницы много лет проживают и лечатся ветераны Второй мировой войны и Афганистана. На момент пожара там было полсотни пациентов и трое работников медицинского персонала.
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Почти все пациенты пожилого возраста, которые очень плохо передвигаются самостоятельно.
Однако, по словам начальницы областного департамента здравоохранения Елены Теряевой, работники первыми начали эвакуировать людей.
"Медицинский персонал участвовал в эвакуации пациентов. Выводил пациентов. И распределял в другие отделения лечебного учреждения", - отметила Теряева.
Журналисты в соцсетях начали предполагать, что пациенты не смогли бы выбраться самостоятельно, потому как медицинский персонал закрывает двери в палатах.
Правозащитница Татьяна Макарова, которая часто посещала это заведение, говорит, что видела это своими глазами: "Да. Все ручки убираются, и выйти оттуда люди не могут. Я когда посещала 5 отделение, а это рядом с 7, которое сгорело, не могла попасть сама. Обязательно шла медсестра, которая открывала. А так - никто не может зайти или выйти. Эти ручки только у медсестер. Если медсестры нет - люди заживо сгорят все. Это страшно".
В ОГА отрицают, что людей закрывали в палатах.
"Вчера эта информации отрабатывалась сотрудниками Национальной полиции и эта информация не подтвердилась", - отметила Елена Теряева из департамента здравоохранения Одесской ОГА.
Траур в Одессе
Быстрому тушению пожара препятствовало и большое количество дыма. Тушили огонь почти час. Ликвидировать пожар удалось в 23:19.
Последствия пожара - трагические. Четыре человека погибли на месте, еще двое - позже в больнице.
Сначала эксперты говорили, что все люди отравились продуктами горения. Уже на следующий день появилась информация, что один из больных умер за час до пожара от гнойного перитонита.
12 июня объявлен в Одесской области Днем траура. Родственники больных получат компенсацию: по 100 000 гривен семьям погибших, по 50 000 - пострадавших.
Халатность или поджог?
В день после пожара чиновники отчитываются, что в заведении, которому почти 50 лет, проводились все проверки противопожарного состояния. Последняя - в марте этого года. Проблемы нашлись.
"Большинство недостатков устранили. В частности, начался монтаж противопожарной сигнализации, в том корпусе, где возник пожар, была смонтирована и сработала. Приведено в порядок электрооборудование здания, персонал прошел соответствующее обучение, а на объекте была создана добровольная пожарная дружина", - доложил заместитель директора Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций Руслан Буханец.
В прокуратуре области говорят, что будут разбираться, как сработала пожарная сигнализация.
"Был ли вызов на пульт к ГСЧС? Мы все понимаем, что если проводилась проверка и было обнаружено отсутствие противопожарной безопасности, это заведение работать не могло", - говорит прокурор Одесской области Олег Жученко.
В полиции сообщили, что рассматривают версию поджога отделения медицинского центра и официально называют предварительную причину возгорания - "занесение огня извне".
Правозащитница Татьяна Макарова вспоминает, что это не первый пожар в больнице: "До этого были поджоги еще двух отделений - 5-го и 6-го. Я говорила с сотрудниками, они считают, что это специально поджигают, чтобы забрать землю".
Психиатрическая больница расположена в Суворовском районе Одессы по улице Академика Воробьева, 9, в 5 км от моря.