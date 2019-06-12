Дикие животные Чернобыля - фото

Копірайт зображення Serhii.Hashchak Image caption Лось в Чернобыльской зоне

Украинские ученые говорят, что в Чернобыльской зоне при отсутствии людей восстанавливается дикая природа и появились уникальные для страны виды животных.

Биолог Сергей Гащак из Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии давно исследует экологию зоны и с помощью фотоловушек фиксирует местное биоразнообразие.

Копірайт зображення Serhii.Hashchak Image caption Медведи часто попадают в объектив фотоловушек

Гащак работает в зоне с 1990 года.

Он говорит, что несмотря на радиацию, отсутствие людей в зоне делает свое дело: там появляются уникальные виды животных и птиц.

Копірайт зображення Serhii.Hashchak Image caption Животные и следы присутствия людей

Копірайт зображення Serhii.Hashchak Image caption Зубры зашли в Чернобыльскую зону из Беларуси

Копірайт зображення Serhii.Hashchak Image caption Молодые олени и сочная трава - а как там с радиацией?

Растет количество лосей, оленей, волков, рысей, лошадей Пржевальского, есть бурые медведи и даже появились зубры.

Копірайт зображення Serhii.Hashchak Image caption Волки - одни из хозяев зоны

Несколько лет назад ученые получили фотодоказательства, что на территории зоны есть зубры, которые могли зайти сюда с территории Беларуси.

Как рассказывает ученый, в Чернобыльской зоне уже фиксируют охоты целых стай волков, что заснять в дикой природе считается редкостью.

Копірайт зображення Serhii.Hashchak Image caption Самка глухаря - занесена в Красную книгу

Ученым удалось зафиксировать трехдневную охоту и борьбу волков с огромным взрослым оленем.

Копірайт зображення Serhii.Hashchak Image caption Групповая охота на оленя длилась целых три дня

Редкие черные аисты, которые не слишком любят человеческий шум, начали заселять зону отчуждения и часто попадают в объективы фотоловушек.

Копірайт зображення Serhii.Hashchak Image caption Черные аисты любят селиться подальше от людей

Копірайт зображення Serhii.Hashchak Image caption Величественные олени Чернобыльской зоны

Копірайт зображення Serhii.Hashchak Image caption Лось перед сбрасыванием рогов

Копірайт зображення Serhii.Hashchak Image caption Чернобыльский тетерев

В целом Сергей Гащак видит будущее зоны как уникального природного заповедника дикой природы.

После огромного мирового успеха сериала от HBO о Чернобыле, эксперты уже говорят о росте потока туристов в Чернобыльскую зону.

Увидеть они там смогут не только призрак погибшего города, но и уникальную природу украинского Полесья.

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