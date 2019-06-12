Музыканты, которые ушли в большую политику

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мелина Меркури - греческая певица и кинозвезда, сыгравшая важную роль в истории Греции. Греческие СМИ называли ее "последней греческой богиней"

Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук на днях заявил, что возглавляемая им партия "Голос" будет участвовать в парламентских выборах в Украине.

Музыканты и певцы в украинской политике - совсем не новое явление. Можно вспомнить избрание в парламент Русланы, Златы Огневич, Оксаны Билозир, "поющего ректора" Михаила Поплавского или самого Вакарчука 12 лет назад.

Однако впервые музыкант возглавил политическую силу и обещает со своей командой изменить страну.

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", "Голос" имеет шансы попасть в парламент с 5,6% голосов.

А удавалось ли музыкантам и певцам в других странах мира повлиять на судьбу своих государств?

Рассказываем о самых ярких примерах из мировой истории.

Мелина Меркури

Греция, министр культуры (1981-1989, 1993-1994)

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Мелина Меркури - греческая певица и кинозвезда, сыгравшая значительную роль в борьбе с военной диктатурой, царившей в Греции в 1967-1974 годах.

СМИ называли ее "последней греческой богиней".

Родилась в октябре 1920 года в семье, принимавшей активное участие в политических делах страны. Ее дед Спиридон Меркурис - убежденный монархист, который много лет занимал пост мэра Афин. Отец Стаматис был левым депутатом парламента, а во время немецкой оккупации - одним из деятелей Движения сопротивления. Дядя Георгиос, наоборот, был основателем греческой партии нацистов и служил оккупационным властям во время Второй мировой на посту главы Национального банка.

Политика изначально не интересовала Мелину, не была она и прилежной ученицей. Меркури вспоминала в мемуарах, что, вероятно, учителя боялись ее вооруженных охранников, которых к ней приставил дед, поэтому она успешно сдала экзамены.

"Когда мне было 15 лет, у меня были самые красивые глаза в Афинах", - рассказывала Мелина, вспоминая молодость, полную романов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption С актером Ивом Монтаном в фильме "Закон" (1959)

После освобождения Греции Мелина начала карьеру актрисы и певицы, а в 1955 году впервые снялась в кино - в фильме "Стелла".

За роль в этой ленте она была номинирована на "Золотую пальмовую ветвь", высшую награду Каннского фестиваля.

Молодая актриса, чья страстная игра, острые шутки и песни пришлись грекам по душе, быстро завоевала популярность на родине, уставшей от нескольких войн.

Фильм "Никогда в воскресенье" (1960), где Мелина играла роль проститутки, а ее партнером был будущий муж, режиссер Жюль Дассен, принес ей всемирное признание, а Греции - новую волну интереса на Западе к греческой культуре. Актриса получила награду Каннского фестиваля за лучшую женскую роль и номинацию на Оскар.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Роль в фильме "Никогда в воскресенье" принесла Мелине Меркури мировую известность

Копірайт зображення Getty Images Image caption Британцы стоят в очереди, чтобы попасть в лондонский кинотеатр London Pavilion Cinema на показ фильма "Никогда в воскресенье". Ноябрь 1960 года

В апреле 1967 года в Греции произошел военный переворот, в результате которого к власти пришла так называемая "хунта черных полковников".

Мелина Меркури, которая в то время гастролировала на Бродвее в США, впервые в своей жизни "включилась" в политику и стала одной из ведущих фигур в международной кампании против диктатуры в Греции.

Она посетила многие западные страны, общалась с прессой и рассказывала о событиях на родине, политике диктатуры и ограничении свободы. За решеткой либо в эмиграции оказались многие из тех, кто симпатизировал оппозиции, - от левых до правых политиков, и даже короля. Во время одного из таких визита в Геную на Меркури было совершено неудачное покушение.

Один из руководителей хунты генерал Стилианос Паттакос лишил ее греческого гражданства и конфисковал имущество в Греции.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Греческая хунта терпеть не могла Меркури за насмешки и акции по восстановлению греческой демократии в западных столицах, которые влияли на общественное мнение в Европе и США

"Я родилась гречанкой и умру гречанкой. А Паттакос родился фашистом и умрет фашистом", - отреагировала на этот шаг певица.

Ее песня "Афины, мой город" на музыку композитора Вангелиса стала пророчеством падения диктатуры в Греции:

"Мой город, хорошо, что ты не снишься мне/Мой город, смотри - восходит солнце/ Приветствую тебя, моя подруга, моя сестра/спящая красавица, ждущая своего часа/Мой город, услышь свои улочки/Мой город, голос твоих детей зовет тебя/просыпайтесь, просыпайтесь, Афины".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Члены греческой хунты танцуют во время празднования Пасхи, апрель 1974 года. Через несколько месяцев большинство из них окажется на скамье подсудимых

В июле 1974 года диктатура пала в результате внутренней борьбы за власть, массового убийства студентов в Афинском политехническом институте, экономического кризиса и поражения в борьбе с Турцией за Кипр.

"Конец тирании и начало нового пути. Невыносимая радость и печаль. Так много надо еще сделать: восстановить, воссоздать. Впервые мне захотелось снова стать 20-летней", - отреагировала на это известие в комментарии New York Times Мелина Меркури.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Меркури встречают после возвращения на родину

Через два дня после падения диктатуры она вернулась в Грецию и приняла участие в создании социалистической партии ПАСОК. В 1977 году стала депутатом парламента, а когда в 1981 году социалисты пришли к власти, ее назначили министром культуры.

Эту должность она занимала в 1981-1989 и 1993-1994 годах.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мелина Меркури с мужем, режиссером Жюлем Дассеном

Она добилась увеличения финансирования сферы культуры в Греции, запрета автодвижения в археологической зоне, права на бесплатное посещение музеев и археологических памятников для всех греков, организовала конкурс на архитектурный проект нового музея Акрополя, который открыли в 2009 году в Афинах.

Именно Меркури предложила ежегодно объявлять один из европейских городов "европейской культурной столицей".

Она считала, что культуре уделяется слишком мало внимания в рамках европейской интеграции, и эта инициатива сможет помочь сохранить культурное наследие.

В 1985 году Афины стали первой "европейской культурной столицей". Инициатива Меркури дала мощный импульс культурной жизни континента.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мелина Меркури с другим чрезвычайно активным министром культуры того времени - французом Жаком Лангом, который предложил праздновать День музыки. 1981 год

В 1982 году Меркури начала кампанию возвращения на родину изделий из мрамора из древнегреческого Парфенона, находившихся в Британском музее.

"Вы должны понять, чем для нас являются мраморы Парфенона, - говорила Мелина Меркури на собрании министров культуры стран ЮНЕСКО в 1982 году. - Это наша гордость. Наши жертвы. Это символ нашей нации. Это дань чести демократической философии. Это наша слава и наше имя. Это суть нашего эллинства".

Несмотря на то, что эта инициатива пока не увенчалась успехом, ее усилия не прошли даром. Требования Греции нашли поддержку у некоторых других страна, а в Британии в 2014 году, согласно опросу YouGov, 37% людей выступили за возвращение мрамора Парфенона, 23% были против. Лидер оппозиции Джереми Корбин предполагает возможность проведения переговоров с Грецией на предмет возвращения скульптур.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Проводить артистку в последний путь пришли более 300 тысяч человек

Копірайт зображення Getty Images Image caption Памятник Мелине Меркури в Афинах

Мелина Меркури умерла от рака легких в марте 1994 года.

На ее похороны пришли 300 тысяч человек. "Я помню все о ней, особенно ее смех. Мы обожали ее, весь мир любил", - сказала Variety 45-летняя поклонница Меркури Анна Панайотопулу.

Абдалла Букарам

Эквадор, президент (1996-1997)

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Абдала Букарам был президентом Эквадора лишь шесть месяцев, но его правление запомнилось на годы. Лидера, который обожал петь и танцевать на сцене с молодыми девушками, прозвали "сумасшедшим".

Отчасти это было связано с названием альбома песен политика: "Сумасшедший, который любит".

Сам Букари отмечал: "Я сумасшедший, потому что пою. А кто не поет?"

Они называют меня сумасшедшим. Но сумасшедшие говорят от сердца. И видят своей душой", - скажет он уже после потери власти.

Будущий лидер родился в 1952 году в портовом городе Гуаякиль в семье мигрантов из Ливана. Семья принимала активное участие в политической жизни страны. Дядя Абдаллы - мэр Гуаякиль, а сестра Марта была замужем за 33-м президентом Эквадора Хайме Рольдосом Агилерой (1979-1981), который сыграл важную роль в возвращении страны к демократии после военной диктатуры.

В 1981 году президент Рольдос с женой погибли в авиакатастрофе, и это событие сразу вызвало слухи о том, что президента убили якобы из-за его политики в сфере добычи нефти, которая была невыгодна США.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Гуаякиль - город, с которого началась политическая карьера Букарама, был идеальным местом для популистской пропаганды - здесь жили многие бывшие крестьяне, не имевшие стабильной занятости и своего жилья

В следующем году Абдала Букарам создал "Эквадорскую партию рольдосистов" в память о популярном погибшем президенте, и объявил, что она будет отстаивать его принципы.

В 1984 году он стал мэром Гуаякиль. Вскоре произошел скандал - новый мэр заявил, что армия "не нужна, поскольку на нее лишь тратят государственные средства и используют во время парадов на праздники". Букараму предъявили обвинения в "растрате на посту главы города и унижении Вооруженных сил", он бежал в Панаму.

Вернулся только после амнистии со стороны парламента в 1987 году и начал укреплять имидж максимально близкого к народу политика, который танцует и поет, говорит "на языке рынков", не стесняясь пошлых слов, и уже пострадал от репрессий "хозяев страны".

Он называл традиционных политиков "олигархией", о том, что "презирает и унижает бедных", агитировал в бедных кварталах городов, где было немало вчерашних переселенцев из сел, разочарованных жизнью. Во время президентской кампании 1988 года Букарам начал писать песни о жизни бедных кварталов, одну из которых назвал "Вот за что они называют меня сумасшедшим".

Тогда же появилась песня "Сила бедных", которая стала гимном и лозунгом его партии.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Рабочие с непостоянной занятостью и бедняки из трущоб в портовом городе Гуаякиль были главной аудиторию для лозунгов Букарама

В 1988 году Букарам едва не стал президентом, получив 46% голосов во втором туре. В 1992 году он получил на выборах 22% голосов, заняв третье место.

Победу принесла третья попытка в 1996 году.

Он собирал толпы, танцевал страстные танцы на улицах, спускался с вертолета в толпу в костюме Бэтмена.

Обещал эквадорцам бороться с коррупцией и олигархами, снизить цены на основные продукты, поддержать коренные народы и бедных, которые в его риторике были воплощением истинных ценностей, в отличие от богатых, поскольку те "никогда не готовили и не гладили".

Определенным образом Букараму играло на руку отношение сторонников правых партий к его избирателям - как к "невежественной публике".

Во втором туре выборов 1996 года он получил 54,5% голосов, победив кандидата от правой Социал-христианской партии и провел в парламент, состоящий из 82 депутатов, 19 своих сторонников, преимущественно друзей.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент Букарам в день инаугурации на встрече с испанским принцем Фелипе

10 августа 1996 года Букарам стал президентом. Заступая на должность, он призвал соотечественников не "беспокоиться о том, что их президент поет, играет в футбол и ест на рынках", потому что он выполнит обещания по улучшению системы образования и социальной поддержки, например предоставит жилье.

Он продолжал выступать с концертами, успел записать альбом и стать пилотом самолета ВВС Эквадора, выступал на телешоу и делал самого себя главной ежедневной новостью.

Правительственные заседания Букарам проводил в разных городах страны вместо дворца правительства и создавал имидж максимально доступного политика, которого можно подойти и обнять. Президент предпочитал жить в своем доме в Гуаякиле, игнорируя президентский дворец в столице Кито, чем вызвал рост соперничества между двумя крупными городами.

Выполняя обещания, ввел программы Abdalact и Abdalagua - поставка гражданам молока и воды по низким ценам, Abdalafono - строительство телефонных линий в пригородах столицы, Mochila Escolar - обеспечение каждого школьника рюкзаком с учебниками, а также завтраками. Его популярность несколько месяцев держалась на уровне выше 50%.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лозунги о детях, которые не получают качественное образование, ходят в школу голодными, а также обещания разрешить эту ситуацию, были одним из элементов кампании Букарама

Редактор экономического журнала Gestion Гонсало Ортис так объяснял в интервью IPS в октябре 1996 года этот феномен: "Букарам знает, что его политический стиль приносит ему результаты. Он вызывает внимание у бедных, сохраняя стабильность в сильных секторах экономики".

Ортис отмечал, что бедные и богатые были довольны президентом, но его имидж и работа вызвали критику среднего класса и интеллектуалов, и прогнозировал, что праздник для президента скоро закончится.

Так и произошло.

Конгресс Эквадора в то время контролировала оппозиция, которая блокировала решение президента, а в правительство, сформированное при Букараме вошло немало знакомых эквадорцам чиновников с отрицательной репутацией. В то же время с прессой у него были напряженные отношения.

Президента обвиняли в непотизме - он назначил брата министром, его сына - начальником таможни, несколько друзей получили министерские должности.

Осенью 1996 года банковскую систему охватил кризис. В предыдущие годы эквадорские банкиры массово скупали собственность в ходе приватизации, после чего из-за нехватки денег начали занимать деньги сами себе, а потом добились решения об увеличении денежной массы. Произошла резкая девальвация национальной валюты сукре, цены на некоторые продукты выросли на 600%.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Аргентинский экономист Доминго Кавальо предложил Букараму для спасения экономики пакет жестких мер, который полностью противоречил его предвыборным обещаниям. И тот согласился

Букарам привлек к преодолению кризиса известного аргентинского экономиста Доминго Кавальо, который с такими проблемами разбирался жесткими мерами, и согласился сотрудничать с МВФ. План выхода из кризиса состоял в отказе от субсидий, установлении регулирования финансовой сферы, замене валюты, повышении цен на газ, электричество, питьевую воду и связь.

После этих мер в январе 1997 года протесты против Букарама объединили всех - и левых, и консерваторов, и представителей коренных народов. К протестам присоединились мэры городов и бывшие президенты.

Комиссия по надзору в Конгрессе обвинила нескольких должностных лиц в масштабной коррупционной схеме на таможне в интересах некоторых импортеров и чиновников из окружения президента, а министерство образования - в завышении цен на рюкзаки и другие элементы школьного проекта Букарама. Министр образования сбежала из страны.

После самой масштабной акции протеста в истории страны с участием более 2 млн человек 6 февраля 1997 года Конгресс без медицинских заключений объявил Букарама "умственно недееспособным" и 44 голосами против 34 проголосовал за импичмент.

Это было сделано с нарушением нормы о голосовании двух третей парламента, кроме того, власть не передали вице-президенту страны. Несмотря на признание Конституционным судом решения Конгресса неконституционным, спикер парламента Фабиано Аларкон остался временным президентом.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Букарам вернулся в страну через 20 лет

"Меня устранила олигархия, которую я не смог побороть", - заявил Букарам. Он бежал из страны через 10 дней, а в мае 1997 года получил политическое убежище в Панаме.

Букарам вернулся в Эквадор в 2017 году, когда истек срок давности обвинений в растрате государственных средств.

По этому случаю он записал новый вариант своего гимна "Сила бедных".

Павел Кукиз

Польша, третье место на выборах президента-2015

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56-летний польский рок-музыкант Павел Кукиз - один из ключевых представителей польского правого движения.

В 1984 году он основал с друзьями группу Piersi, с которой получил известность на рок-сцене Польши. Позже также снимался в кино.

Впервые политикой Кукиз начал заниматься в 2005 году, когда участвовал в поддержке Дональда Туска на президентских выборах, а также кандидата от либеральной "Гражданской платформы" Анны Гронкевич-Вальц на выборах мэра Варшавы.

Затем его взгляды изменились. В 2010 году он поддержал кандидата от Правицы Марека Юрека на президентских выборах, публично выступил против абортов и усыновления детей геями.

В 2010-2011 годах Кукиз был одним из членов комитета за Марш независимости от националистических организаций.

Поддерживал Евромайдан в 2013-2014 годах и даже пел на его сцене украинскую песню "Еще не умерла Украина, пока живут люди".

На президентских выборах в Польше в мае 2015 года Кукиз получил 3 млн голосов, это 20,8%. 42% поляков, которые за него голосовали, - молодежь от 18 до 29 лет.

После успеха на выборах он основал движение "Kukiz15", выступавшее за реформы избирательной системы, увеличение количества обязательных референдумов. В предвыборном списке несколько мест получили представители ультраправого Национального движения.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 2016 году партия Кукиза начала сбор подписей за проведение референдума против приема беженцев

На парламентских выборах в октябре 2015 года это движение стало третьей политической силой, получив более 1,3 млн голосов или 8,8%. Это 42 из 460 мест в Сейме.

Движение Кукиза сконцентрировалось на вопросах исторического наследия и миграции. Во многих вопросах голосовало вместе с правящей партией "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

В января 2018 года Сейм принял "закон о запрете пропаганды так называемой бандеровской идеологии", который инициировала партия Кукиза. Его поддержали 279 из 414 депутатов.

Согласно закону, за отрицание преступлений "бандеровцев" можно было получить штраф или три года лишения свободы.

Также партия стала инициатором нового закона об Институте национальной памяти, который вызвал протесты в Израиле и Украине.

С момента прохождения в Сейм партия Кукиза требовала провести референдум о прекращении приема нелегальных мигрантов и беженцев. А некоторые депутаты от партии даже требовали поставить стену на границе с Украиной, сообщает Польское радио.

На выборах в Европарламент партия Кукиза получила лишь 3,69% голосов и ни одного мандата.

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