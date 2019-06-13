"Зеленский на первой встрече сразу спросил меня об Иловайске" - Хомчак

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Новый начальник Генштаба Руслан Хомчак в интервью ВВС News Украина рассказал о первой встрече с Владимиром Зеленским перед назначением и знакомстве с Игорем Коломойским, изложил свою версию событий в Иловайске, а также ответил на вопрос о том, был ли приказ не отвечать на обстрелы на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский сменил начальника украинского Генштаба сразу после своей инаугурации.

Руслан Хомчак во время боев на Донбассе возглавлял операцию по взятию Иловайска, которая завершилась большими жертвами среди украинских военных.

Вокруг тех событий довольно много споров. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по Иловайской трагедии.

Хомчак в интервью BBC News Украина заявил, что помнит каждую деталь тех событий, поскольку был их непосредственным участиком. На встрече с президентом перед назначением Руслана Хомчака на пост начальника Генштаба первый вопрос Владимира Зеленского был именно об Иловайске.

"С Полтораком - нормальные служебные отношения"

BBC News Украина: Вы недавно возглавили Генштаб. Как оцениваете боеготовность Вооруженных сил? Какие основные проблемы?

Руслан Хомчак: Три недели назад меня назначили на эту должность, но до этого я занимал должность главного инспектора Министерства обороны. Предыдущая должность предусматривала постоянное инспектирование состояния Вооруженных сил, то есть тех вопросов, которые вы мне задаете.

Если оценить состояние сил, конечно, они готовы к выполнению задач. Есть вопросы, над которыми нужно работать, но сегодня ВСУ находятся в таком состоянии, что все поставленные задачи будут выполнены.

BBC News Украина: Достаточный ли уровень денежного довольствия?

Руслан Хомчак: Если мы говорим о бюджете, который выделяют на ВСУ, его никогда не будет достаточно. Я в последние недели провожу встречи и веду переговоры с нашими партнерами из США и Великобритании. Опытные генералы с той стороны говорят, что им никогда не хватало бюджета. Хотя мы понимаем, что у нас совершенно разные бюджеты.

Конечно, сегодняшний бюджет ВСУ невозможно сравнить с бюджетами 2014 года и ранее. Сегодня он совершенно другой, как и денежное обеспечение военнослужащих. Но, конечно, нам бы хотелось, чтобы бюджет был больше.

Мы понимаем, что это средства нашего народа, средства нашего государства, и он не может расти с той скоростью, с которой нам бы хотелось. Нам хочется иметь новую технику, модернизировать ту, что есть, иметь современное вооружение, и, конечно, мы бы хотели иметь довольствие на уровне передовых стран мира.

Но для этого у нас должна быть экономика на уровне тех государств, которые могут обеспечить такой бюджет.

BBC News Украина: Генштаб уже подготовил предложения по финансированию на следующий год?

Руслан Хомчак: Мы как раз в процессе. Я с приходом на эту должность определил задачи по командирской линии изучить нужды войск. Не формировать эти нужды в кабинетах и коридорах видов войск, а услышать тех ребят, которые находятся на линии. Что им нужно в первую очередь, какие у них есть проблемы.

BBC News Украина: Как вам работается со Степаном Полтораком, ведь это человек из команды бывшего президента Петра Порошенко?

Руслан Хомчак: У нас молодое государство, но за те неполные 28 лет нашей независимости у нас почему-то каждая предыдущая власть - всегда преступная и плохая. Хотя каждая власть вносит свой вклад в развитие страны - где-то лучше или где-то хуже.

Копірайт зображення униан Image caption Степан Полторак пока остается на посту министра обороны Украины

У меня с министром обороны Степаном Полтораком нормальные служебные отношения. Я уважаю этого руководителя, я работал под его началом последние два года. Это человек слышащий, понимающий, знающий, что он делает.

На новой должности у меня нет никаких проблем, наоборот - только поддержка.

"Команды не стрелять в ответ не было"

BBC News Украина: На прошлой неделе прошло заседание в Минске. Сначала президент анонсировал, что вы туда поедете, потом, что вы не поедете. Как все было, и целесообразно ли начальнику Генштаба участвовать в этих переговорах?

Руслан Хомчак: Накануне отъезда в Минск президент Украины нас собрал. Мы обсудили все вопросы, которые должна была решить группа, отправлявшаяся в Минск. Президент тогда как раз ехал на встречу с западными партнерами. У него была такая мысль, чтобы я там тоже был, но потом ситуация изменилась.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Владимир Зеленский вернул Леонида Кучму в состав трехсторонней контактной группы по Донбассу. 5 июня состоялось заседание в Минске, результаты которого вызвали громкие дискуссии

BBC News Украина: Как сейчас складывается ситуация на Донбассе? На прошлой неделе сообщили о гибели трех украинских военных. Это обострение. Связано ли оно с минским переговорами?

Руслан Хомчак: Происходит то, что происходит в последние несколько лет. Там постоянно фиксируются огневые столкновения, периодичность обстрелов временами нарастает, временами немножко утихает. Есть потери, бывают дни, когда нет потерь, бывают дни, когда есть раненые, а также досадные случаи, когда гибнут наши военнослужащие.

Сказать, что там некое обострение, которое может ввести в панику народ нашего государства, не могу. Такого обострения нет. Идут боевые будни на территории, где есть столкновение двух воюющих сторон.

Там постоянные провокации и попытки дискредитировать украинскую армию, чтобы показать, что власть в Украине не может управлять ситуацией. Это все потом транслируется в РФ, на оккупированной территории, а также на прилегающих к ней территориях.

BBC News Украина: То есть на данный момент никаких резких изменений в поведении противника не наблюдается?

Руслан Хомчак: Резких изменений нет. Мы получаем информацию об обстрелах, которые, возможно, вызваны иногда даже страхом действий с нашей стороны. Ведь постоянно в прессе идет нагнетание. Говорят о движении каких-то украинских колонн в сторону врага, о том, что кто-то хочет наступать.

Поэтому реакция с той стороны разная, но в основном она носит провокационный характер. Наши военные полностью изучили противника, имеют полную картину того, что там происходит и где находится противник. Мы стараемся его не провоцировать.

BBC News Украина: Была информация, что в Минске обсуждали идею "не отвечать" на обстрелы со стороны противника. Была такая команда?

Руслан Хомчак: Никаких команд не было. Там идет война, и все командиры находятся на своих местах. Командир отделения командует отделением, командир взвода - взводом, командир роты - ротой. Никаких команд о запрете вести ответный огонь они не получали.

Ну как можно на войне сказать: "Тебя бьют, а ты не отвечай". Это один из элементов информационно-психологической войны, который запускают в эфир: якобы кто-то пришел и дал команду не отвечать на обстрелы.

На войне такого не бывает. Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст. И таких команд не было, таких команд я не получал от нашего военно-политического руководства, и я таких команд не давал. И знаю точно, что командиры там в ООС таких команд не давали и не дадут.

Не провоцировать - все понимают, что этого делать не надо. Ведь уже сколько раз на высшем уровне принимались решения о прекращении огня, чтобы не вести огонь первыми. Но если по нам ведут огонь, то, конечно, как человек, который уже пять лет воюет, не будет отвечать?

BBC News Украина: В Минске обсуждают возможность снятия блокады с Донбасса. Это приблизит Украину к миру?

Руслан Хомчак: Я - военный и готов отвечать на вопросы, касающееся безопасности. А о деятельности экономической подгруппы лучше спросить у экономистов.

BBC News Украина: Какова ситуация с разведением сил в Станице-Луганской?

Руслан Хомчак: Не началось. 8 июня около полуночи был обстрел с той стороны в течение 20 минут. Я понимаю, что он был провокационным, ведь та сторона не готова к разведению. 9 числа был еще один обстрел, миссия ОБСЕ даже зафиксировала места попаданий вражеских пуль. Очередной обстрел был вчера вечером (интервью записывалось 12 июня. - Ред).

Согласно минским договоренностям, должно быть пять суток тишины, на шестые сутки мы подаем ноту, что готовы разводить, и на седьмые сутки разводим. Поэтому мы готовы, есть решение президента, что это необходимо выполнить, наши военные к этому готовы. Но это должно быть действительно разведение.

"Проход через Керченский пролив не готовим"

BBC News Украина: Как обстоят дела на Азовском направлении?

Руслан Хомчак: Уровень угрозы не уменьшился, потому что РФ свои намерения не оставляет и постоянно их корректирует в зависимости от ситуации. Вы видите, что в Черном море происходит блокировка торговых судов, которые заходят через Керченский пролив.

Что касается нашей готовности дать отпор, то все решения приняты, руководство ООС готово реагировать на все угрозы.

BBC News Украина: Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов в интервью BBC News Украина рассказал, что Украина готовит очередной проход через Керченский пролив. Эти планы актуальны?

Руслан Хомчак: Все решения будут приниматься взвешенно. Я не могу сказать, что прямо завтра мы будем проходить через Керченский пролив. Сначала следует разобраться с тем, что произошло, ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ.

Но, конечно, мы не собираемся сдавать наши позиции в Азовском море.

Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас не так много украинцев, чтобы мы могли так рисковать их жизнями.

BBC News Украина: Есть ли смысл в работе Совместного центра контроля и координации на Донбассе, ведь Россия давно вышла из его состава?

Руслан Хомчак: Этот центр работает. Действительно, Россия из него вышла, ведь она тогда поставила условие, чтобы мы узаконили пребывание российских военных на территории Украины. Как можно узаконить пребывание на своей территории врага, который, согласно закону о нацбезопасности, был признан агрессором.

Этот центр постоянно сотрудничает с миссией СММ ОБСЕ. Он продолжит функционировать.

BBC News Украина: Александр Данилюк недавно анонсировал заседание СНБО по Донбассу. Известно, когда именно оно состоится?

Руслан Хомчак: Точная дата пока не определена, но мы к этому готовы.

BBC News Украина: Недавно "бурю возмущения" общественности вызвала фраза президента об "утрате Россией контроля над наемниками". Россия контролирует боевиков на Донбассе?

Руслан Хомчак: Конечно, контролирует. Боевики на Донбассе откуда взялись? Это же проект России.

"Президент интересовался Иловайском"

BBC News Украина: На дебатах 19 апреля Владимир Зеленский спросил у Петра Порошенко о том, почему никто не наказан за Иловайск. Вы, как человек, причастный к тем событиям, как думаете, почему?

Руслан Хомчак: Меня нельзя считать просто причастным к тем событиям, я принимал в них активное участие. Я там непосредственно находился до последней минуты.

Вы понимаете, у нас однобоко задают этот вопрос: кто должен ответить? А я бы спросил: какие мы сделали выводы из того, что произошло в Иловайске? Сделаны ли правильные выводы после этих событий? Почему так случилось, что до событий в Иловайске сложилась такая обстановка?

Мне - человеку, принимавшему непосредственное участие и рисковавшему своей жизнью, ведь сегодня я перед вами мог не сидеть, хотелось бы услышать все ответы, но не однобоко. Хотелось бы услышать четкие ответы на все поставленные вопросы.

Единственное, что могу констатировать, что те ребята - а там были как военнослужащие ВС, так и подразделения МВД, добровольцы - они вели себя героически. Они вели себя достойно, как и положено украинским воинам, украинским патриотам.

Я уверен, если бы они себя вели недостойно, сознательно не шли в бой, то, наверное, сегодня линия столкновения была бы не там, где она находится, а далеко на Западе.

Когда враг понял, что никто не сдается, а воюет до последнего, это навело его на мысль об отказе от дальнейших действий.

Все, кто на выходе из Иловайска попал в плен, был взят в плен в результате боев, ранений, сложившейся во время сражения ситуации.

Нам россияне предлагали сдаться. Мне поступали предложения от начальника разведки, который вел эти переговоры, что военных отпустят, но мы должны были бросить добровольческие батальоны, которые были под эгидой МВД. Конечно, этого быть просто не могло.

Далее нам всем предлагали выйти без оружия, оставить технику. Но вы же понимаете, это означает сдаться в плен. Мы не приняли такой вариант. Мы выходили с оружием. Как было в подразделениях - на этот вопрос могут ответить командиры подразделений, которые осуществляли внутреннее руководство.

Но я подчеркиваю, что все, кто выходил оттуда, выходили достойно, как воины. И погибшие, и раненые, и те, кто выжил, - это герои нашего государства. Я не говорю, что всем должны присвоить звание Героя Украины, но это герои, которыми Украина должна гордиться.

BBC News Украина: А кто должен дать ответ на вопрос, почему произошел Иловайск?

Руслан Хомчак: Возбуждено уголовное дело. За пять лет, прошедших после тех событий, я ни разу никому не давал интервью. И поэтому сегодня тоже не буду детализировать этот вопрос по одной причине - все должно быть в рамках производства с соблюдением тайны следствия. Ведется расследование.

BBC News Украина: Вы даете показания?

Руслан Хомчак: Я дал показания на второй день после выхода из Иловайска. Приехала группа следователей СБУ и военной прокуратуры во главе с Анатолием Матиосом, которые в течение нескольких суток изымали у нас документы, опрашивали. Это было свежо, когда никто еще ничего не придумал и даже не было времени до конца осмыслить, что произошло.

Копірайт зображення униан Image caption Руслан Хомчак во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств трагических событий возле города Иловайск, 6 октября 2014 года

Поэтому я показания дал сразу, рассказал все как есть. Второй раз я все рассказал на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады. Там я тоже рассказал все, что знал. Ведь, наверное, об этой операции я знаю больше всех. Я был руководителем и видел ситуацию не на уровне бойца, командира роты или взвода, а на уровне генерала, который полностью владеет ситуацией, держал связь с Киевом, общался с подразделениями и принимал решения.

BBC News Украина: Вы говорили об Иловайске с президентом?

Руслан Хомчак: С каким?

BBC News Украина: С Владимиром Зеленским.

Руслан Хомчак: Говорил.

BBC News Украина: Он интересовался деталями событий в Иловайске?

Руслан Хомчак: Интересовался. Первое, о чем он спросил в ходе нашей первой встречи, был Иловайск. Ведь есть много разных версий. У нас была доверительная беседа.

BBC News Украина: Когда это было?

Руслан Хомчак: До моего назначения. Я думаю, что он должен был принять решение, и в голове, наверное, что-то не складывалось. Ведь за пять лет было много разной информации, лжи, выдумок. Поэтому, наверное, у нормального человека в голове все это не укладывается.

И мы с президентом об этом побеседовали.

BBC News Украина: У него изменилось мнение об этих событиях?

Руслан Хомчак: Я не спрашивал его впечатление. Но я думаю, если президент меня назначил на эту должность, то, наверное, в его голове систематизировался ход тех событий.

BBC News Украина: В одном из предыдущих интервью вы говорили о том, что знакомы с Игорем Коломойским. Как давно вы знакомы и как часто общаетесь?

Руслан Хомчак: С Игорем Валерьевичем Коломойским я познакомился весной 2014 года, когда был командующим оперативного командования "Юг". Его в то время назначили главой Днепропетровской ОГА.

Тогда мы с ним начали работать, ведь штаб у меня находился в городе Днепропетровск (сейчас Днепр - Ред.), как раз началась российская агрессия, армия в 2014 году вы знаете, в каком была состоянии. Поэтому у нас сложились нормальные служебные отношения, построенные на взаимном доверии.

То есть наши отношения начались весной, а закончились, когда в конце февраля 2015 года меня направили для дальнейшего прохождения службы в город Киев. С тех пор мы с ним не встречались и не виделись.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Тогдашний замглавы Днепропетровской ОГА Борис Филатов, командир оперативного командования "Юг" генерал-лейтенант Руслан Хомчак и глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский общаются на территории "Южмаша" в Днепре, 21 октября 2014 года

BBC News Украина: Сейчас вы не общаетесь?

Руслан Хомчак: Сейчас не общаемся.

BBC News Украина: И с назначением он вас не поздравил?

Руслан Хомчак: Не поздравил.

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