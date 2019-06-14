Image caption Такие плакаты появились на Мадагаскаре после нескольких месяцев работы российских менеджеров в одной из местных компаний

Друзья главы так называемой ДНР Дениса Пушилина - Андрей Крамар и Роман Поздняков - находились на Мадагаскаре и на ряду с российскими политтехнолами вмешивались в выборы в этой стране. Что они искали на этом богатом ресурсами острове?

Как выяснило расследование ВВС, они выполняли важную роль в группе так называемых российских "туристов".

Какое влияние они имеют в "ДНР"? Что интересовало их на африканском острове, который называют "жемчужиной" Индийского океана?

И почему на Мадагаскаре появились слухи о визите лидера "ДНР" Александра Захарченко незадолго до его убийства?

Кто они такие?

Эта история началась еще до войны на Донбассе, когда основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди решил реанимировать свое творение и создал пирамиду "МММ-2011", позже переименованную в "МММ-2012".

Пропаганда деятельности пирамиды объединила трех человек - бывшего сотрудника кондитерской компании "Сладкая жизнь" из Макеевки Дениса Пушилина, экс-депутата гордумы Десногорска Смоленской области от "Единой России" Андрея Крамара и Алексея Муратова - экс-депутата гордумы Курчатова в Курской области от " Единой России ", в прошлом инженера Курской АЭС.

Копірайт зображення vk.com/id20031451 Image caption На этом фото Роман Поздняков, Андрей Крамар, Денис Пушилин и Алексей Муратов (слева направо) вместе отмечают праздник в Донецке, май 2015 года

В 2013 году, по данным Русской службы Би-би-си, Муратов, Пушилин и Крамар вместе создали финансовую пирамиду "Партия освобождения".

В том же году фамилия Муратова впервые оказалась на страницах российских СМИ. Он был задержан в Индии по обвинению в финансовом мошенничестве во время кампании по продвижению МММ.

Муратова освободили под залог после объявления им голодовки. Это произошло с помощью адвоката, которого нанял российский консул. Андрей Крамар приезжал в Индию помогать Муратову, а позже они вместе нелегально уехали из страны, оставив в полиции свои документы и вещи.

Дело в Индии через несколько месяцев закрыли. Вскоре Муратова и Крамара заинтересовал уже другой проект - "ДНР".

Копірайт зображення ALEXEY MURATOV ARCHIVE Image caption Алексей Муратов утверждал, что к деятельности МММ в 2013 году удалось привлечь 1 млн индийцев. Индийская полиция задержала его по обвинению в мошенничестве.

Весной 2014 года, когда Пушилин уже был одним из лидеров донецких сепаратистов и возглавил так называемый "Народный Совет", он назначил Андрея Крамара и Алексея Муратова представителями "ДНР" в РФ.

В первые месяцы войны в Украине они встречались для продвижения интересов сепаратистов с лидером российских имперских националистов-евразийцев Александром Дугиным, лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и советником Путина Сергеем Глазьевым.

В том же году Крамар переехал в Донецк и стал одним из заместителей главы общественного движения "Донецкая республика", у которого с 2014 года большинство в так называемом "Народном совете ДНР".

Председателем этого движения несколько лет до своей смерти был Александр Захарченко, а с сентября 2018-го его возглавляет Денис Пушилин.

Алексей Муратов также участвовал в руководстве "Донецкой республикой", а 2016 году основал движение Change the World Together, который занимается развитием криптовалюты PRIZM.

В 2017 году хакеры опубликовали переписку между Муратовым и владельцем почтового ящика, которым они считали первого заместителя помощника президента России Владислава Суркова.

В письме говорилось о готовности "агентурной сети" к участию в дестабилизации ситуации в восточных и южных регионах Украины.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Москва, 11 мая 2014 года, первая пресс-конференция Андрея Крамара (крайний слева) и Алексея Муратова как представителей "ДНР" в России

В комментарии Русской службе Би-би-си Муратов заявил: "Мою переписку никогда никто не ломал. СМИ имеют практику выдавать желаемое за действительное в соответствии с установками их редакции".

В декабре 2018 года Муратова назначили председателем исполкома движения "Донецкая республика". Однако не известно, принимал ли он какое-то участие в вмешательстве в выборы на Мадагаскаре.

Андрей Крамар сегодня занимает пост зампредседателя общественного движения "Донецкая республика", 74 члена которого составляют костяк "Народного Совета ДНР". Он занимается организацией мероприятий сепаратистов - митинги, празднования памятных дат, акции против "нарушений Украиной минских соглашений".

Другой участник экспедиции на Мадагаскар - уроженец Норильска Роман Поздняков.

До войны на востоке Украины он занимался малым бизнесом в городе Шахты Ростовской области России. В апреле 2014 года проводил кампанию кандидата от КПРФ на выборах в гордуму, во время которой его избили. Через несколько недель Поздняков полностью сфокусировал внимание на поддержке "ДНР" в своих аккаунтах в соцсетях.

Копірайт зображення vk.com/andreykpamap Image caption В ноябре 2018 года Роман Поздняков (крайний слева), Андрей Крамар (третий слева), Алексей Муратов (третий справа) праздновали победу Дениса Пушилина (в центре) на так называемых выборах "ДНР"

Совместно с Андреем Крамаром он владеет ООО "Карпико" в Шахтах, которое занимается управлением недвижимостью.

Жена Романа Позднякова Ольга в 2014 году была депутатом гордумы города Шахты в Ростовской области от "Единой России". Она покинула партию после избиения мужа во время предвыборной кампании. Позже переехала в Донецк.

По информации ТАСС, Ольга Позднякова некоторое время занимала должность руководителя "Специального штаба по переводу предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление ДНР", а 8 сентября 2018 года через несколько дней после убийства Александра Захарченко возглавила Центральную избирательную комиссию "ДНР".

Именно она объявила победителем так называемых выборов председателя "ДНР" в ноябре 2018 года Дениса Пушилина.

1 февраля 2019 года он назначил Ольгу Позднякову начальником Управления внутренней политики главы "ДНР".

Победу Пушилина на так называемых выборах "ДНР" в ноябре 2018 года его друзья праздновали как свою.

Это произошло вскоре после того, как Андрея Крамара и Романа Позднякова выслали с Мадагаскара.

Богатый остров бедных людей

Мадагаскар - африканское островное государство размером с Украину и с населением примерно в 25 млн человек.

В отличие от многих других стран Африки, страна является моноэтнической - более 90% населения составляют малагасийцы. К концу ХIX века они имели собственное государство, которое после нескольких войн оккупировали и аннексировали французские войска.

Копірайт зображення Getty Images Image caption К концу XIX века на Мадагаскаре сформировалось Малагасийское королевство, но в 1895 году к власти пришли французы, и Мадагаскар стал французской колонией. Так выглядел католический собор и дворец королевы в столице Мадагаскара Антананариву на момент французской экспансии

Копірайт зображення DEA / BIBLIOTECA AMBROSIANA/Getty Images Image caption Ранавалуны III - последняя королева Малагасийского королевства, которое было захвачено Францией в 1895 году

В 1960 году независимость Мадагаскара была восстановлена. Страна некоторое время сохраняла очень тесные связи с Францией - в стране были французские военные базы, а французские компании доминировали в экономике.

Многие малагасийцы выступали против такой зависимости от Франции, и это недовольство привело к власти в 1975 году "красного адмирала" Дидье Рацираку с его программой социалистической революции. Уже в 1979 году страна обанкротилась и Рацирака был вынужден обратиться за помощью к МВФ.

"Рацирака был символом связей с СССР. И одновременно поддерживал тесные отношения с Францией. Он символ тех противоречий, которые до сих пор существуют в мадагаскарском обществе", - отмечает соучредитель украинского Центра исследования Африки Александр Мишин.

Окончание холодной войны способствовало поражению "красного адмирала" на выборах в 1993 году и демократизации страны.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дидье Рацирака пытался провести на Мадагаскаре социалистическую революцию. Вскоре ему пришлось обращаться за кредитами к МВФ

С тех пор в стране сменилось несколько президентов, происходили восстания и перевороты. Сейчас Мадагаскар остается одной из беднейших стран Африки и мира. По данным МВФ, ВВП на душу населения в 2018 году здесь составлял 1630 долларов в год. Для сравнения, в Украине - 9283 доллара.

По данным Всемирного банка, 80% населения страны до сих пор занято в сельском хозяйстве, которое в последние годы стагнирует.

Большинство населения до сих пор находится за чертой бедности.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Насколько дорого обойдутся выбитые двери? Очень дорого, если это переворот, а действие происходит в президентском дворце одной из беднейших стран мира. Переворот 2009 года закончился для Мадагаскара санкциями, годами нестабильности, падением потока туристов и бегством инвесторов

"Причиной бедности является доминирование в экономике сельского хозяйства и добывающего сектора, крайне зависимых от международной конъюнктуры, которая в последнее время неблагоприятна. Мадагаскар также пережил ряд катаклизмов - разрушительные ураганы, нападение саранчи, засухи и эпидемии. Это очень подрывает архаичное хозяйство", - отмечает Александр Мишин.

"А после переворота 2009 года наступил период политической нестабильности, санкции, отток капитала и дефицит инвестиций, рост внешнего долга. Хотя с 2015 года Мадагаскар демонстрирует высокие темпы роста ВВП, на фоне прироста населения этого недостаточно для ощутимого прогресса", - добавляет украинский африканист.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Благодаря своим живописным ландшафтам, таким как Аллея баобабов, Мадагаскар мог бы переживать туристический бум, но политическая нестабильность и вспышки болезней портят перпективы острова

Мадагаскар мог бы быть туристическим раем - чего только стоят замечательные местные пейзажи с баобабами, "каменный лес", пляжи или танцующие лемуры. И появление голливудских мультфильмов способствовало усилению интереса к острову.

Однако политическая нестабильность, недостаточно развитая инфраструктура и эпидемии различных болезней, таких как корь и чума, не способствуют туристическому буму. Пика туристическая индустрия достигла в 2008 году, когда, по данным Министерства туризма, страну посетили 375 тысяч туристов. А потом был переворот, что привело к падению туризма.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Танцующие лемуры, которые словно "медитируют" на солнышке - еще одна причина, почему на остров мечтают попасть туристы

В этих условиях процветает не только промышленная, но и кустарная добыча полезных ископаемых в стране. Это - золото, сапфиры и хром.

Мадагаскарско-российский "ренессанс"?

Мадагаскар после распада СССР и до последнего времени был на периферии внимания россиян, но все изменилось буквально за последние два года, рассказывает соучредитель украинского Центра исследований Африки Александр Мишин.

"В 2018 году возросло внимание Москвы к наращиванию "многопрофильного партнерства" с Мадагаскаром. За это отвечает спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов", - отмечает украинский африканист.

По его словам, российские компании, такие как "Росгеология", "Алроса", "Газпром" и "Роснефть" могут интересовать минеральные богатства страны.

Другие российские компании проявляют интерес к телекоммуникациям, железным дорогам, сельскому хозяйству, рыбной ловле и сотрудничеству в области образования.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Золото и сапфиры на Мадагаскаре интересуют как крупные компании, так и искателей быстрого заработка - из страны и иностранцев. Такая добыча часто вредит заповедным лесам

Москву остров может интересовать и по причине выгодного расположения.

"Наиболее перспективным направлением сотрудничества рассматривается импорт российского продовольствия (зерновых и муки) в Мадагаскар и создание на острове "зернового хаба" для поставок российского зерна на рынки стран Южной Африки. Остров имеет очень выгодное расположение в плане транзита грузов и их перераспределения, но пока остро стоитвопрос стоимости логистики. Россия хочет построить на Мадагаскаре элеваторы по хранению зерна", - отмечает Александр Мишин.

"Мягкое воздействие" Россия хочет осуществлять через малагасийцев, получивших образование в СССР или на постсоветском пространстве и владеющих русским, - а таких людей там примерно 5 тысяч, добавляет эксперт.

Еще одна активная сфера сотрудничества - военная.

Копірайт зображення Getty Images Image caption С 2018 года российские военные корабли могут заходить в порты Мадагаскара. В октябре 2018 года в мадагаскарский порт Анцирана заходил противолодочный корабль "Североморск" (на фото он - в Севастополе)

В сентябре 2018 года министр обороны Мадагаскара Бени Расолофонирина подписал протокол договора о военном сотрудничестве с Россией и объявил о "ренессансе" в двусторонних отношениях, сообщает L'Express de Madagascar. Подписанный документ предусматривает сотрудничество в борьбе против терроризма и пиратства.

"Соглашение позволит тренировать военных, чтобы они могли использовать вооружение, которое может быть поставлено в рамках этого соглашения", - отметил мадагаскарский министр.

"Значительная часть бронетанкового парка малагасийской армии и львиная доля авиации страны (вертолеты Ми-8) - это оружие советских образцов, и оно нуждается в модернизации. Это сфера работы Рособоронэкспорта", - объясняет Александр Мишин заинтересованность Мадагаскара в военном сотрудничестве с Россией.

России интересны не только деньги от участия в модернизации военной техники, но и стратегическое положение Мадагаскара.

"Российские военные корабли используют мадагаскарскую портовую инфраструктуру и пока для ремонта и технического обслуживания. Продолжаются переговоры по облегчению захода кораблей российских ВМС в порты острова. Однако о создании полноценного российского объекта речь пока не идет", - отмечает Александр Мишин.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Активизации контактов России и Мадагаскара способствовало то, что министр иностранных дел в 2018 -2019 годах Элуа Максим Даво был послом в РФ в течение 15 лет

Мадагаскар охотно идет на сотрудничество с Россией.

"В плане инвестиций Мадагаскар предлагает бизнесменам из РФ несколько участков земель с пляжами для строительства морских курортов и привлечения туристов. Готовится проект соглашения о возобновлении прямого авиасообщения Москва - Антананариву", - рассказывает Александр Мишин.

Активизации контактов способствовало и то, что министр иностранных дел Мадагаскара в 2018 -2019 годах Элуа Максим Даво был послом в России в течение 15 лет. В 2018 году он принял участие в российско-африканском общественной форуме в Москве.

Вмешательство в выборы

Роман Поздняков и Андрей Крамар прибыли на Мадагаскара в начале 2018 года в составе большой группы российских "туристов".

На самом деле это были российские политтехнологи и их переводчики, о деятельности которых подробно рассказывается в документальном фильме BBC Africa Eye. Их целью было получение политического влияния через поддержку кандидатов на президентских выборах в конце 2018 года.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В начале 2018 года в столицу Мадагаскара Антананариву прибыли десятки российских "туристов"

В разговоре с журналистами кандидаты сообщили, что им предлагали деньги и организацию агитационной кампании. Они утверждали, что транши по несколько тысяч евро передавались наличными, зато с кандидатами заключали контракт: ближе ко дню голосования - 7 ноября 2018 года - им сказали, что они должны поддержать эту креатуру россиян, которая будет иметь наибольшие шансы на прохождение во второй тур.

Собеседники BBC рассказали, что россияне заключили такие соглашения по меньшей мере с шестью кандидатами из 36-ти.

Бывший премьер Мадагаскара Жан Березики и пастор Андре Кристиан Майоль, который собирает толпы на стадионах, признались, что получали деньги от российских политтехнологов.

Пастор Майоль рассказал BBC о встрече с тремя россиянами - пиарщиком Романом Поздняковым, бывшим функционером финансовой пирамиды "МММ" Андреем Крамаром и переводчиком Владимиром Бояришевим, который ранее участвовал в торговле алмазами. Одна из встреч прошла на фундаменте будущего храма пастора.

"Вы - как египетский фараон! Строите огромную пирамиду!" - восхищался Поздняков, стоя посреди котлована.

Копірайт зображення CHURCH OF THE APOCALYPSE Image caption На видеозаписи Церкви апокалипсиса рядом с пастором Майолом зафиксированы Андрей Крамар, Роман Поздняков и их переводчик Бояришев

"Они заплатили наличными из чемодана. Они еще внесли избирательный залог за участие в президентских выборах. 12 тысяч евро - залог, 5 тысяч евро в чемодане", - рассказал журналистам ВВС Майоль.

Он добавил, что как только опросы показали, что кандидат, скорее всего, не проходит во второй тур, россияне, по его словам, потребовали у него остановить свою предвыборную кампанию. Майол отказался.

Жан Березики - один из трех бывших премьер-министров Мадагаскара, выдвинувший свою кандидатуру на выборах, - считается в стране умеренным политиком.

"Мне кажется, они предлагали помочь нескольким кандидатам, включая меня. Они спросили, готов ли я проводить внешнюю политику Мадагаскара. Конечно, ответил я", - вспоминает политик.

По словам Березики, россияне предложили бюджет в 2 млн долларов, но в результате передали лишь "очень небольшую сумму".

Кроме финансов, россияне предлагали кандидатам в президенты Мадагаскара агитационные материалы, а также организовывали для них встречи с избирателями и митинги.

Image caption Бывший премьер Мадагаскара Жан Березики и пастор Андре Кристиан Майол признались, что получали деньги от российских политтехнологов

Кроме предвыборной кампании, Поздняков и Крамар интересовались возможностями заработка на недрах Мадагаскара.

По данным источников ВВС, прежде всего, их интересовало золото.

"Люди, близкие к Майоле, имеют доступ к месторождениям золота, и они сказали, что был разговор о сотрудничестве в этом вопросе", - рассказывает корреспондент ВВС Ник Старди, который участвовал в расследовании вмешательства в президентские выборы на Мадагаскаре.

Он отмечает, что неизвестно, насколько ценны золотые месторождения, о которых шла речь, и насколько серьезными были намерения группы Крамара-Позднякова, однако они сотрудничали с руссиянином по фамилии Панков, работающим на компанию Ferrum Mining, и подписавшим контракты о доступе к месторождению золота.

"С малагасийцами, с которыми они общались, они говорили о бизнесе, обсуждали импорт риса из Индии на остров из-за плохой экономической политики недавно Мадагаскар стал импортером риса. Они также проявляли интерес к добыче драгоценных камней", - рассказывает корреспондент ВВС Алиауме Лерой.

Как отмечает Ник Старди, один источник на острове также рассказывал журналистам ВВС, что незадолго до убийства лидера сепаратистов "ДНР" Александра Захарченко обсуждалась возможность его визита на Мадагаскар.

"Мы точно не знаем, но предполагаем, что это связано с месторождениями золота, к которым они (Крамар и Поздняков. - Ред.) хотели получить доступ. Некоторые собеседники, которые имели фотографию Захарченко с Крамаром, и которые в другом случае ничего не знали бы о Захарченко, сообщили нам, что он планировал приехать на Мадагаскар", - говорит он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Выборы 2018 года на Мадагаскаре были чрезвычайно бурными

В сентябре 2018 года, за два месяца до первого тура выборов, по улицам столицы прошла несогласованная демонстрация, которая завершилась митингом у посольства Франции с антиколониальными лозунгами.

"Франция должна оставить в покое Мадагаскар! Франция должна прекратить учить весь мир, пока занимается колониализмом!" - разжигал страсти Панафриканский активист Кеми Себа.

В конце 2000-х годов он провел несколько месяцев во французской тюрьме по обвинению в антисемитизме и неуважении к закону.

Кеми Себа ставит целью освобождение Африки от "рака западного империализма" и ранее встречался с Александром Дугиным, чтобы обсудить создание альянса между панафриканизма с евразийством.

Image caption Кеми Себа встречался с Александром Дугиным, чтобы обсудить "альянс" панафриканизма с евразийством

Несколько участников акции рассказали BBC, что получили деньги за участие в протесте. Искусственное недовольство толпы снимал на телефон Андрей Крамар. После демонстрации, которая завершилась у стен французского посольства, полиция Мадагаскара потребовала, чтобы несколько российских политтехнологов - в том числе Крамар и Поздняков - покинули страну, и им запретили въезд.

Ни одна из основных ставок россиян на выборах не сработала. Пастор Майол набрал в первом туре 1,27% голосов, бывший премьер Березики - 0,31%. Победителем как первого, так и второго, окончательного тура в декабре стал экс-президент Андри Радзуэлина - медиамагнат, который вполне мог обойтись без российской финансовой поддержки.

Однако, как утверждает пастор Майол, еще после первого тура выборов его российский охранник Константин пошел работать на Радзуэлину. Это (охранник. - Ред.) бывший российский военный, лицо которого скрыто за солнцезащитными очками и седой бородой. Майол считает, что после первого тура российские политтехнологи переключились на поддержку победителя.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Доказательств поддержки нового президента Мадагаскара Андри Радзуэлины со стороны россиян нет

Впрочем, доказательств поддержки россиянами Радзуэлины, который является одним из самых богатых людей страны, нет. После прихода к власти он уволил с должности главы МИДа бывшего посла Мадагаскара в России.

Неизвестно, будет ли Радзуэлина участвовать в саммите Россия-Африка в октябре 2019 года, но в мае он уже успел навестить своего французского коллегу Эммануэля Макрона.

В то же время на Мадагаскаре Россия за последний год получила имидж страны, бизнесмены из которой вмешиваются в выборы и являются ненадежными партнерами.

Горнодобывающую компанию Kraoma, оказавшейся в стадии банкротства, в 2018 году выкупила российская компания Ferrum Mining. Россияне не платят рабочим зарплаты, и их семьи оказались на грани выживания.

"До прихода русских нам регулярно платили, и мы могли отправлять товар на экспорт. Теперь, когда русские здесь, нам больше не платят зарплату. Мы не хотим, чтобы они здесь оставались", - говорила ВВС Антанирина Саарбит, члены семьи которой 50 лет работают на предприятии.

Image caption "Краома бастует. Идите домой русские"

Как сообщает малагасийское издание L'Express de Madagascar, представитель сотрудников Craoma Маме Олива Ракотондразафи на пресс-конференции в январе 2019 года заявил: "Партнерство с российской компанией обещало золотые горы. Однако мы не получили зарплату даже за декабрь".

Рабочие компании теперь бастуют с плакатами "Уходит отсюдо росский".

При чем здесь "повар Путина"?

Африканская политика России активизировалась в последние годы.

Российские компании заинтересованы в месторождениях полезных ископаемых - золота, газа, нефти, алмазов, в частности, таких, которых не хватает в России - бокситов, хрома, марганца.

Также, по данным SIPRI, Африка является вторым рынком для экспорта российских вооружений (13% экспорта в 2013-2017 годах).

Россия поставляет на континент транспортные и боевые вертолеты, боевые самолеты и ракетные системы "земля-воздух", бывшее в использовании, но модернизированное оборудование. Российская военная техника дешевле продукции западных компаний, достаточно надежна в африканских условиях и поэтому бедные страны обращают на нее внимание.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Российская империя не имела колоний в Африке, но 1895 некоторые россияне записывались добровольцами во французскую армию, чтобы принять участие в войне против Мадагаскара. Об этом напоминает эта обложка французского журнала с подписью "Запись российских волонтеров для Мадагаскара"

Интересуют Москву также растущий рынок Африки, возможность политического влияния на африканские страны, в частности с использованием "мягкой силы" - связей с выпускниками российских и советских вузов, некоторые из которых занимаются бизнесом или ушли в политику на континенте, с местными военными, которые получили подготовку в СССР.

Россия пытается строить свой имидж в Африке на историческом наследии - Россия никогда не имела колониальных владений, во времени СССР тысячи африканцев получили бесплатное образование в советских вузах, СССР помогал движениям за независимость на континенте, оказывал техническую и экономическую помощь некоторым из стран, способствовал созданию армий.

"Проект" писал, что идею российской экспансии в Африке мог одобрить лично Владимир Путин. По информации издания, в Петербурге был создан политтехнологический центр, координирующий всю работу структур, которые могут принадлежать другу президента Евгению Пригожину.

Копірайт зображення Getty Images Image caption СМИ связывают африканскую экспансию России с другом Путина Евгением Пригожиным. Сам он отрицает причастность к появлению российских наемников и политтехнологов на континенте

Близкий к Кремлю источник каналу "Дождь" сказал, что политтехнологи занимаются лоббированием интересов России и имеют коммерческие цели на континенте. Одна из задач "африканского проекта" - создать "максимально широкую сеть лояльности Пригожину среди политтехнологов" путем обеспечения их работой, уточнил источник телеканала.

"Евгений Викторович неоднократно сообщал, что не имеет никакого отношения к проектам, которые могут реализовываться политтехнологами в Африке и у самых политтехнологов" - ответили ВВС в пресс-службе холдинга Пригожина "Конкорд".

Мадагаскар - не единственная африканская страна, в которой было замечено присутствие структур, которые СМИ связывают с Пригожиным. Так, в Судане они могли появиться еще в конце 2017 года.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Первый секретарь российского посольства в Центральноафриканской республике Виктор Токмаков вручает диплом рекруту армии этой страны, прошедшему обучение у инструкторов российской частной компании Sewa Security, одого из которых можно заметить за его спиной. В других странах Африки присутствие российских ПГК не носит столь публичный характер

Тогда на встрече премьера России Дмитрия Медведева и президента Судана Омара аль-Башира было заключено концессионное соглашение на добычу золота в этой африканской стране. Со стороны России его подписал региональный директор петербургской компании "М Инвест" Михаил Потепкин.

Эта фирма представляет интересы Пригожина, писало издание The Bell. Потепкин - бывший комиссар петербургского отделения движения "Наши" и бизнес-партнер фигурантки дела о вмешательстве в выборы в США Анны Богачовой. По этому делу, которое ведет американский спецпрокурор Роберт Мюллер, проходят более десяти возможных сотрудников "фабрики троллей" и лично Пригожин.

Кроме добычи золота, структуры, связанные с Пригожиным, могут оказывать и силовую помощь правительства Судана.

Так, в начале январе бойцы так называемой "частной военной компании Вагнера" ​​были привлечены к подавлению антиправительственных протестов в столице Судана - Хартуме, утверждали британская Times и местная газета Sudan Tribune. Эту организацию СМИ связывают с Пригожиным, однако сам он отрицает связь с ней, а российские власти не признают сам факт существования такой ПВК.

Аналогичным образом - и по военной, и по гражданской линии - сообщалось о присутствии структур, которые могли быть связаны с Пригожиным, и в Центральноафриканской республике.

Здесь добычей драгоценных камней занимается компания Lobaye Invest. Ее корни прослеживаются в петербургской компании "М-Финанс", которая предположительно имеет отношение к Пригожину, писало издание Corbeau News.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Мягкая сила" от России - в 2018 году при ее поддержке в Центральноафриканской республике впервые за три года прошел конкурс красоты "Мисс ЦАР". На конкурс привезли даже "Мисс Россия 2013" Эльмиру Абдразакову

В ЦАР Lobaye Invest не только занимается добычей золота, но и, например, организует показы российского кино.

По информации источника "Комерсанта", африканский проект Пригожина - "долгосрочный, примерно на два года", поэтому список стран, посещенных российскими "туристами-политтехнологами", может пополниться.

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