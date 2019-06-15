Муженко о Зеленском: для него угроза агрессии РФ отходит на второй план

Копірайт зображення UNIAN Image caption Виктор Муженко говорит, что Владимир Зеленский не говорил с ним об увольнении

Бывший начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко рассказал, что думает об оборонной политике Владимира Зеленского, своем преемнике Руслане Хомчаке и расследовании трагедии под Иловайском.

Виктор Муженко был начальником Генштаба с начала июля 2014 года и фактически руководил армией в течение всей войны на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский перед выборами говорил о необходимости наказать виновных в событиях, которые произошли под Иловайском в августе 2014 года.

Однако назначил вместо Муженко, которого много критикуют за Иловайск, его бывшего подчиненного Руслана Хомчака, осуществлявшего непосредственное командование войсками в "котле".

В беседе с ВВС News Украина Виктор Муженко настаивает, что суд должен четко установить ответственных за эту трагедию и разобраться с ролью самого Руслана Хомчака.

Свою версию тех событий нынешний начальник Генштаба Руслан Хомчак уже изложил в интервью BBC News Украина.

Как увольняли из Генштаба

BBC News Украина: Чем планируете заниматься дальше? Уйдете из армии? Возможно, пойдете в политику?

Виктор Муженко: Этих нескольких недель, прошедших с момента моего увольнения, наверное, недостаточно, чтобы обдумать планы на долгосрочную перспективу.

В ближайшее время планирую отдохнуть, перестроиться на другой лад. У меня накопилось много дней неиспользованного отпуска - примерно полгода.

BBC News Украина: Беседовали ли вы с командой нового президента Зеленского или с ним самим? Что вам говорили и как аргументировали увольнение?

В.М.: Я с президентом Украины Владимиром Зеленским встречался всего дважды. Первый раз на репетиции инаугурации в воскресенье 19 мая. И второй - 20-го во время инаугурации. Непосредственно с ним разговора никакого не было и до этого с ним знаком тоже не был.

Не было никакого разговора ни с ним, ни с кем-то из его команды.

BBC News Украина: Как вы узнали о своем увольнении?

В.М.: Об увольнении я узнал, как у нас принято во многих случаях, из средств массовой информации, когда находился в Брюсселе на заседании военного комитета НАТО - за день до заседания в формате "НАТО - Украина".

BBC News Украина: Как восприняли западные партнеры такую новость, что приехал к ним начальник Генштаба представлять Украину, а тут его увольняют и разговаривать теперь не с кем?

В.М.: Восприняли неоднозначно, отрицательно, по большому счету. Все были очень удивлены сложившейся ситуацией: прибыл начальник Генерального штаба, главнокомандующий ВСУ на военный комитет НАТО, который проводится только раз в году в таком формате, и непосредственно перед самим заседанием в формате "НАТО - Украина" мы из СМИ узнаем о приказе о моем увольнении.

Подходили и спрашивали: как так можно? Обсуждался ли как-то этот вопрос, были ли предварительные встречи? Они этого, мягко говоря, не поняли.

Задавали мне вопрос - меняется ли теперь курс Украины? И как теперь вести себя в отношении Украины в вопросе поддержки и оказания помощи?

Я отвечал, что мое увольнение ни в коем случае не влияет на курс Украины, а стране нужно помогать.

Об Апаршине, Хомчаке и Данилюке

BBC News Украина: Мы видели советника президента по военным вопросам Ивана Апаршина, он дает много интервью. Как оцениваете его профессионализм, общались ли с ним во время службы?

В.М.: Не помню общения с ним за весь период службы. Он в свое время работал в Министерстве обороны начальником департамента, затем работал в Кабинете министров, я с ним непосредственно не сталкивался. Возможно, какие-то служебные совещания и проходили с его участием, но непосредственных встреч с ним у меня не было.

BBC News Украина: Как вы оценили назначение секретарем СНБО Александра Данилюка - человека из финансового сектора - на фоне бывшего секретаря Александра Турчинова?

В.М.: Я не хотел бы сейчас давать оценки персоналиям или кандидатам. Но создается впечатление, что самая серьезная угроза для Украины - российская агрессия - отходит на второй, а возможно, и третий план.

У меня пока нет понимания того, какие будут предприняты шаги в вопросе сдерживания российской агрессии. Будет ли продолжено движение в том же направлении, в котором двигались раньше, или будут какие-то другие направления.

BBC News Украина: Каковы ваши главные достижения на посту главы Генштаба?

В.М.: Главное достижение Генштаба и ВСУ - это то, что была остановлена российская агрессия на Юго-Востоке.

Вооруженные силы с 2014 по 2019 год изменились качественно, причем, по всем направлениям - от кадрового состава до оснащения, вооружения и техники.

Вообще структура Вооруженных сил изменилась. Сегодня ВСУ способны выполнять свой конституционный долг по защите независимости и территориальной целостности страны.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Александр Данилюк сменил Александра Турчинова на посту секретаря СНБО

Из достижений - мы имеем армию с боевым опытом, одну из немногих в мире. Оценивает достижения общество - самый высокий уровень доверия к ВСУ является оценкой преобразований, которые проводились в 2014-2019 гг.

BBC News Украина: Какие ошибки вы сами признаете и что изменили бы?

В.М.: Любая деятельность имеет недостатки. Возможно, я бы изменил некоторые подходы в вопросах кадрового обеспечения Вооруженных сил.

Потому что кадры - это те руководители, которые ведут за собой коллективы. И от их настроений и профессиональных качеств, патриотизма, настроя на выполнение задач зависит успех соответствующих коллективов.

BBC News Украина: Можете привести пример ошибочных кадровых решений?

В.М.: Не хотел бы переходить на персоналии. Две недели - для меня еще очень короткий срок для того, чтобы делать анализ и выводы.

BBC News Украина: Какие у вас были отношения с Хомчаком, вашим преемником?

В.М.: С генералом Хомчаком я знаком давно. В свое время мы вместе проходили службу. Я был сначала начальником штаба 8-го армейского корпуса, он был командиром 72-й бригады, входившей в состав нашего корпуса.

Затем я был начальником штаба, он был моим заместителем, когда я стал командиром - он стал начальником штаба корпуса. Мы с ним служили вместе довольно долго.

В период 2014-2015 годов он был моим подчиненным - начальником штаба командования Сухопутных войск после того, как я возглавил Генштаб. Как минимум лет 12 мы были вместе.

BBC News Украина: Как бы вы эти отношения охарактеризовали? Как дружеские или как рабочие?

В.М.: Нормальные, рабочие.

BBC News Украина: Насколько удачным решением президента является его назначение, по вашему мнению?

Копірайт зображення УНІАН Image caption Вместо Виктора Муженко новый президент Украины назначил на должность начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака

В.М.: Пока выводы делать рано, прошло мало времени с момента назначения.

Пусть работает и будет понятно. Кроме основного руководства, других изменений в команде пока не произошло.

Я говорил, что главный принцип должен быть как у врача - не навреди. Идет процесс, разрабатываются планы не одним должностным лицом - начальником Генштаба. Это продукт труда всего коллектива.

Кто виновен в трагедии под Иловайском

BBC News Украина: Одной из главных тем в военной сфере, о которых говорил и Апаршин, и президент Зеленский, является необходимость тщательного анализа действий командования в Иловайске. Приходилось слышать, что генерала Муженко могут сделать главным виновником той трагедии. Можно ли ждать новых дел против вас?

В.М.: Я абсолютно спокоен в этом плане. Если Апаршин или кто-то другой делали какие-то оценки и прогнозы, то я думаю, что эти люди не являются теми органами, которые определяют виновность или невиновность должностных лиц.

Я за то, чтобы было проведено слушание, расследование в любом формате. Я уже говорил, что это может быть временная следственная комиссия в Верховной Раде, досудебное расследование, судебное заседание - без разницы, но это должно быть открыто, прозрачно, чтобы все понимали.

Недавно генерал Хомчак заявил, что некоторые вопросы остаются засекреченными ... Но сейчас нет тайн в рассмотрении вопроса Иловайска, это я вам говорю, как государственный эксперт по вопросам государственной тайны.

Есть ряд документов, которые должны быть преданы огласке. Там вопрос не только в отношении Хомчака (в то время он возглавлял "сектор Б" и командовал подразделениями ВСУ в районе Иловайска. - Ред.) и Муженко, там еще будет ряд должностных лиц, причастных к принятию тех или иных решений.

Я сейчас не хочу давать оценки и кого-то в чем-то обвинять - хочу прозрачности, чтобы мы могли снять все подозрения, или наоборот - дать оценку моей деятельности и генерала Хомчака, ну и всех остальных причастных к этой трагедии в Иловайске.

BBC News Украина: Вы как свидетель проходите по этому делу, давали показания?

В.М.: Давал показания, да. Проходил как свидетель по этому делу.

BBC News Украина: Руслан Хомчак в недавнем интервью ВВС никого не обвинял, действительно говорил, что есть тайны следствия. Но, по вашему мнению, какие главные ошибки привели к Иловайской трагедии?

В.М.: Основным фактором было то, что на момент проведения АТО существовало несколько центров принятия решений. Декларировалось, что все должно быть под руководством штаба АТО, а реально принимались решения в различных структурах на уровне оперативных групп и тех руководителей, которые не имели права вмешиваться в процесс принятия решений и в те процессы, которые происходят в рамках АТО.

Второе, вытекающее из первого, - проблема взаимодействия, провал механизма подчинённости. В том же Иловайске, например, ни один из батальонов, которые мы называем добровольческими в составе МВД, не находился в подчинении штаба АТО.

У нас не было законных оснований отдавать им какие-то приказы. Кто давал им указания, какова была постановка этих задач - как раз это и требует тщательного рассмотрения.

Копірайт зображення Getty Images Image caption По данным военной прокуратуры, в результате боев под Иловайском погибло 366 украинских бойцов

BBC News Украина: В предыдущем интервью вы нам говорили, что подразделения, находившиеся в подчинении генерала Хомчака, должны были начать выход из окружения в 3 часа ночи 29 августа, а начали в 8:30. Вы тогда сказали: если бы начали, как было запланировано, российские войска были бы не готовы к реагированию. Скажите, генерал Хомчак имел приказ выходить ночью? Сейчас у вас есть понимание того, почему они тогда не пошли ночью, а пошли утром?

В.М.: Это объясняется тем, что не все подразделения были собраны - те, которые были в самом Иловайске, или вокруг города - поэтому и задержались. Я так понимаю, что ожидали еще парламентариев, которые должны были предоставить гарантии. Хотя где-то с 22 часов или примерно 23 часов предыдущих суток никаких гарантий нашего выхода уже не было.

BBC News Украина: То есть фактически Хомчак взял на себя ответственность?

В.М.: Он имел право. Как командующий я некоторые вопросы ему делегировал - говорил: вам там на месте виднее, принимайте там решения.

Выход должен был начаться в 3 часа ночи, и я уверен в том, что в то время не все российские регулярные подразделения, зашедшие на территорию Украины, были бы готовы к адекватному реагированию. Возможно, эти переговоры как раз и были тем способом задержать по времени выход наших подразделений, чтобы дать возможность российским подразделениям занять позиции, оборудовать их и создать систему огня.

BBC News Украина: Вас упрекают в том, что войска выходили не в боевых порядках.

В.М.: Меня упрекают?

BBC News Украина: Командование. И вас, в том числе. И Хомчака - в том, что выходили не в боевых порядках и доверились российской стороне.

В.М.: Много уже было сказано о том, что мы рекомендовали зайти в Иловайск и его удерживать.

Говорили о том, что там не хватает боеприпасов, продуктов ... Все эти вопросы решались, боеприпасов было более чем достаточно, даже с учетом того, сколько их было брошено. Тому есть свидетельства командиров подразделений и бойцов.

Был вариант выйти на юг - идти малыми колоннами на широком фронте. Но решение было принято соответствующим руководителем - выходить по тем маршрутам, которые были согласованы как так называемый "зеленый коридор" для выхода под определенные гарантии, что огонь не будет открываться и колонны пропустят.

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BBC News Украина: Вы контактировали с российским командованием. Были гарантии на момент выхода?

В.М.: У меня были контакты с российским командованием, с начальником Генерального штаба генералом Герасимовым. И с первым его заместителем генералом Богдановским. И именно Богдановский мне в 22:30 сообщил о том, что все гарантии отменяются.

Что есть единственное требование - выходить без вооружения и без техники. Я сказал, что мы на это не можем пойти. Он сказал, что теперь никаких гарантий нет, если будут изменения, я вам сообщу. Но больше сообщений до самого момента расстрела наших колонн не было.

Когда уже начались обстрелы, я еще раз вышел на россиян и требовал прекратить огонь, так как были предыдущие заявления о коридоре и так далее, и так как это не соответствует вообще чести военнослужащего. Там даже была применена очень серьезная ненормативная лексика.

BBC News Украина: Но генерал Хомчак на момент выхода знал, что нет гарантий, нет "зеленого коридора"?

В.М.: Генерал Хомчак знал об этом еще с 23:00 предыдущих суток.

BBC News Украина: И все равно выход был не в боевых порядках?

В.М.: Да.

BBC News Украина: Хомчак в интервью "Радио Свобода" сказал, что 24-25 августа уже была полная информация о российской армии, и он передавал эту информацию руководству АТО. Он также сетует на то, что очень долго принимались решения наверху о выходе. Как вы это прокомментируете?

Image caption Виктор Муженко

В.М.: Я читал, что генерал Хомчак говорил о том, что 25 числа была полная информация о том, что зашли российские подразделения.

Информация была и уже наносились удары. Так по колонне россиян, выдвигавшейся 25-го числа, был нанесен удар нашими вертолетами, и он был достаточно эффективен, колонна была рассеяна.

26-го числа, когда в плен попали 10 военнослужащих 98-й воздушно-десантной дивизии РФ, стало понятно, что это действительно россияне. Они были без опознавательных знаков.

Самое интересное, что эти россияне, как мне докладывал уже несколько месяцев назад один из офицеров, который был в командном пункте одного из подразделений, где находился генерал Хомчак, сами появились на этом пункте управления.

И они там просто ходили, не смогли различить форму одежды - вы же знаете, какая тогда форма была в 2014 году. И на то, что это россияне там обратили внимание не очень быстро.То есть они случайно прибились к этой военной массе.

Они просто голодные прибились к этой массе. Это информация от офицеров, которые там тогда находились. Насколько соответствует действительности, я сейчас не скажу, но такая информация есть.

Поэтому расследование должно быть прозрачным, чтобы четко ответить, кто решения принимал, кто затягивал, каковы были действия и проблемы, и как их решали.

BBC News Украина: Вы намекнули, что кто-то имел большое влияние на добровольческие батальоны. Есть информация, что большое влияние имели Геннадий Корбан и Игорь Коломойский. Вы можете подтвердить, что они участвовали в командовании подразделениями?

В.М.: Яне могу подтвердить. Такая информация действительно была. И на сегодняшний день нет однозначного ответа, так это было или нет. Но в рамках расследований, я думаю, эти данные можно было бы выяснить.

BBC News Украина: То есть, если было вмешательство, условно говоря, Коломойского, то это всплывет?

В.М.: Я думаю, что да.

Кучма, заявление Зеленского и стрельба по больницам

Копірайт зображення УНІАН

BBC News Украина: Леонид Кучма недавно вернулся в состав Минской группы и после первой встречи сделал оптимистичные заявления о конструктиве в переговорах по Донбассу. Однако это произошло на фоне новой волны обострения на Донбассе, снова погибли военные. Почему опять происходит эскалация на фоне якобы конструктивных переговоров?

В.М.: Эскалация на Донбассе используется как средство воздействия на политическое руководство Украины для достижения каких-то договоренностей, уступок или еще чего-то.

Управление процессом эскалации ведется из России. Речь не идет о бесконтрольности над наемниками на Донбассе. Это система оперативного военного управления, созданная РФ.

Формирования на оккупированных территориях усилены кадрами российской армии - российские руководство, российские офицеры и российские генералы, которые управляют всеми процессами.

Система управления на Донбассе завязана на органы управления в России. Речь идет о Новочеркасске, где замыкаются два военных корпуса, а также Ростове и Москве.

(Россия всегда отрицала участие ее войск в конфликте на Востоке Украины, - Ред.).

BBC News Украина: Как вы восприняли заявление президента о том, что Россия, по-видимому, утратила контроль над определенными подразделениями боевиков, - отсюда и обострение? Это неопытность или политическая игра Зеленского?

В.М.: Не хочу давать оценку высказываниям президента. Речь идет не о контроле, а создании российских группировок на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, руководство которыми осуществляется с территории РФ через органы военного управления.

Думаю, такой же принцип управления установлен в других силовых структурах и административных органах на тех территориях.

BBC News Украина: Учитывая иерархию, можно теоретически допустить, что какое-то подразделение начало по собственной инициативе стрелять?

В.М.: Опыт 20-ти объявленных ранее режимов тишины показывает, когда действительно с той стороны стоит вопрос не стрелять, и это жестко контролируется, то там стрельбы нет. Правда, это длится недолго, но такие факты имели место.

BBC News Украина: 19 июня было анонсировано очередное прекращения огня. Это реально сделать сейчас?

В.М.: Я не знаю, какие требования предъявляются к Украине, и на чем будут базироваться договоренности. Учитывая анализ предыдущих объявленных режимов прекращения огня, я считаю, что в этот раз договоренность выполняться не будет. Это в случае, если не будет других новых экономических или политических уступок.

BBC News Украина: Как вы восприняли предложение Леонида Кучмы украинским военным не стрелять в ответ. Хомчак уже заявил, что такого приказа не будет ...

В.М.: Крайне негативно. На сегодня при нарушении режима прекращения огня единственным эффективным способом прекратить обстрелы является эффективный огонь. Это право каждого военнослужащего и командира - применять оружие для защиты жизни и здоровья.

Image caption Муженко говорит, что ВСУ не открывают ответный огонь по детским садам или больницам

BBC News Украина: А когда речь идет об огневых точках противника на территории больниц, детских садов? Представитель президента Юлия Мендель в телеэфире сказала, что украинские военные стреляют в ответ по этим объектам ...

В.М.:Это очень серьезное обвинение в адрес украинской армии. Это говорит либо о, мягко говоря, полной некомпетентности этого должностного лица, либо это определенная политическая провокация.

Мы обвиняем своих военнослужащих в том, что они нарушают нормы международного гуманитарного права или права войны. Это делает их военными преступниками.

BBC News Украина: Как действуют военные, когда стреляют с территории больниц, школ или детских садов?

В.М.: Нет таких указаний и распоряжений. Это уже вопрос к противоположной стороне, как она использует для своего прикрытия определенные объекты и людей. Мы видели, как они это делали, особенно в 2014-2015 гг., когда велись активные боевые действия, прикрываясь местами скопления людей.

Противник сознательно провоцирует нас на то, чтобы мы открывали огонь по этим объектам. Но мы же понимаем, что снаряд не летит конкретно в определенное место, у него есть возможное отклонение по дальности и в боковом направлении, до ста метров.

Поэтому всегда было запрещено вести огонь в районе таких объектов как школы и больницы, даже если с огневых позиций вблизи этих объектов велся огонь по нашим подразделениям.

Нигде не будет никаких подтверждений таких обстрелов. За весь этот период я не помню, чтобы было серьезное обвинение, что украинский снаряд попал в детский сад или школу.

Хотя мы видели подобные информационные провокационные вбросы с обвинением украинской стороны в нарушении права войны.

BBC News Украина: Но мы же видели кадры разрушенных и повреждённых школ и больниц в зоне АТО ...

В.М.: У нас были примеры, в том числе провокационных, обстрелов противоположной стороной своих объектов и подразделений. Нужно каждый конкретный случай разбирать. Каждый вопрос требует реального судебного разбирательства, если это было.

Освобождение Донбасса и Керченский пролив

BBC News Украина:Все соглашаются, что есть только политико-дипломатический путь прекращения войны на Донбассе. Есть ли в ВСУ план освобождения Донбасса военным путем, если такой приказ будет отдан?

В.М.: В генеральном штабе есть соответствующий план - стратегический замысел применения ВСУ, предусматривающий адекватное реагирование для нейтрализации угроз, которые могут возникнуть на потенциально опасных направлениях.

Кстати, Донбасс или Юго-Восток - одно из потенциальных направлений. Еще есть южное направление, акватория Черного и Азовского морей, где у нас есть проблемы, создаваемые РФ. Таких направлений, согласно нашим прогнозам, около пяти.

Для всех предусмотрена система реагирования, а также создание соответствующих группировок, чтобы можно было адекватно отреагировать на возможную агрессию РФ.

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BBC News Украина: То есть план освобождения Донбасса в ответ, а не по своей инициативе?

В.М.: Да.

BBC News Украина: Советники президента Зеленского называли попытку прохода военных кораблей в ноябре через Керченский пролив и их захват РФ неоправданной и ошибочной ...

В.М.: Украина имела и имеет полное право осуществлять такой проход. Это предусмотрено соответствующими международными договорами, в том числе двусторонними между Украиной и Россией о совместном использовании Азовского моря.

Украина ничего не нарушила, в чем ошибка, в чем проблема прохода? Проблему создала РФ. И уже международные суды признали, что это вина России, и именно она является стороной, нарушившей международные обязательства.

Мы что, должны смотреть, как они нарушают международные обязательства, и ждать или бояться использовать свое полное право на проход из Черного в Азовское море.

BBC News Украина: Хомчак заявил, что в Украине нет такого количества людей, чтобы рисковать и еще раз отправлять корабли. Согласны с ним?

В.М.: Речь не идет о том, что мы рискуем украинцами и будем считать, сколько людей положим на том или ином направлении, или сколько их попадет в плен. Это неправильный подход.

Украина должна защищать свои интересы, территориальную целостность и независимость. К сожалению, мы за это расплачиваемся жизнями наших людей, военнослужащих в первую очередь.

Выборы и армия

BBC News Украина: Во время президентских выборов в коммуникациях Генштаба имела место поддержка одного из кандидатов и критика в адрес другого. В частности, был пост в Facebook, что на Донбассе повстанцев нет, как реакцию на высказывание Зеленского в ходе дебатов. Это была политическая позиция?

В.М.: Я и сейчас считаю, что там повстанцев нет. Есть российские террористические группировки, созданные РФ, финансируемые Россией и поддерживаемые ею на политическом уровне.

Это была не политическая агитация. Вы видели, как проголосовали военнослужащие ВСУ, речь идет о территории ООС, где были созданы специальные избирательные участки для голосования исключительно военнослужащих.

BBC News Украина: Как вы объясняете то, что голоса военных практически разделились пополам между Порошенко и Зеленским? Военные разочарованы работой верховного главнокомандующего?

В.М.: Каждый военнослужащий, как и каждый гражданин, имеет право на свое волеизъявление.

Надо общаться с каждым отдельным военным. Возможно, было определенное недовольство какими-то вещами.

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Важна информационная политика, и все то, что происходило в информационной сфере с 2014 до 2019 год. Это не способствовало объективной оценке ситуации. Навешивались ярлыки на людей, это не соответствовало действительности, но имеем то, что имеем.

Люди принимали решения, исходя из полученной информации и ее понимания, а также личного видения развития страны.

BBC News Украина: Согласны ли вы, что это голосование стало негативной оценкой самого командования со стороны военнослужащих?

В.М.: Я не сказал бы. Голосовали не за командира бригады.

BBC News Украина: Но за верховного главнокомандующего ...

В.М.: Думаю, что это была позиция каждого отдельного военнослужащего.

BBC News Украина: Год назад в интервью ВВС вы признавали проблему оттока кадров из армии в силу разных обстоятельств. Когда ушли с должности, эта проблема ухудшилась?

В.М.: Эта проблема существует и сегодня и будет существовать. Различные факторы на это влияют, и они не устранены, и для этого требуется время.

Материальное обеспечение не всегда является главным фактором. Есть много проблем личного коммуникативного характера, микроклимата в коллективах, вопрос социальных нужд военных. Есть вопрос усталости военнослужащих - физической и психологической.

Представляете, как можно в течение пяти лет находиться безвылазно в окопах. Кто это может выдержать, поэтому проблема существует.

BBC News Украина: Какое жалованье получали военнослужащие в зоне ООС на момент вашего увольнения?

В.М.: В зоне ООС военнослужащий получает порядка 24-27 тысяч в месяц.

Это те, у кого есть определенная надбавка за свой профессиональный уровень. Это тоже один из шагов повышения уровня обучаемости и индивидуальной подготовки через специальные школы. После получения определенного сертификата военный получает и определенную доплату - первая доплата была на уровне 3 тысяч гривен.

Доплаты определяются родом войск и спецификой их применения.

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BBC News Украина: Что касается политического момента - возможна ли волна увольнений среди высшего руководящего состава, боевых офицеров из-за нежелания находиться в подчинении президента Зеленского?

В.М.: У офицеров есть понимание, что отношение к определенным должностным лицам - это одно, а понимание защиты своей страны - другое. Если не мы, то кто, возникает вопрос.

Понимая ситуацию с кадрами, мы осознаем, что не должно быть никакого массового увольнения. Это же не 1917 год - штыки в землю, мир - хижинам, война - дворцам, и фронт развалился. Так не должно быть однозначно.

BBC News Украина: Ваши заместители и подчиненные остались при новом начальнике Генштаба?

В.М.: Мои заместители остались. Иногда меняется их поведение. Это, пожалуй, одна из моих ошибок, о которой я говорил в начале.

BBC News Украина: В чем проявилось изменение?

В.М.: Давайте встретимся позже - месяца через два, и я дам анализ. Но определенные признаки присутствуют - вопрос объективности, вопросы подходов, коммуникаций с людьми. Украинская армия в 2019 году - это не армия образца 1995, 2010-го или даже начала 2014 года.

Это совсем другая армия с другими подходами. Каждый военнослужащий имеет свою честь и достоинство. Исходя из этого, необходимо строить коммуникацию с людьми, иногда некоторые этого не понимают.

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