Мне говорили: "Смотрите, задница пошла". Украинка, которая стала моделью плюс-сайз

"Когда-то в детстве подруга говорила мне:"У тебя жир растет, а не грудь". И я переживала из-за этого. А сейчас думаю: наверное, это была зависть. Рано у меня начало все расти".

Бывшая экономистка в строительной компании, а сейчас - модель плюс-сайз Татьяна Котелкина рассказала BBC News Украина, как прошла путь от комплексов до принятия себя.

Женщина говорит, что чувствует себя прекрасно с весом 87 кг при росте 170 см. А когда-то все было наоборот - даже когда она была на 10 кг легче.

"Смотрите, задница пошла"

В моей семье все женщины имеют пышные формы. И я была такой с самого детства.

Когда подруга говорила мне что-то про жир, или когда вслед мне говорили: "О, задница пошла", я очень переживала.

Никогда не могла понять, почему люди должны быть одинаковые, почему все стремятся похудеть?

Я носила короткие юбки, красила глаза синим и зеленым, была яркой. В школе меня заставляли умываться, говорили: "А что же люди скажут", порой дети издевались. Это было жестоко. Но я не обращала внимания. Хотя тоже много раз пыталась похудеть, но ничего не получалось.

"Мое тело - мое дело"

Отношения с мужчинами тоже были разные - кому-то мои бедра были слишком широки, и надо было похудеть, кого-то еще что-то не устраивало. На этом отношения и заканчивались.

И из-за таких окончаний я очень переживала.

Думала, что какая-то я не такая, что мои подруги худые, а я - нет, что у них все в порядке, а у меня - нет.

А потом я узнала, что за рубежом есть плюс-сайз модели. Смотрела на их фото и думала - и я такая же, как они. Это как будто открыло мне глаза.

Я работала экономистом в строительной компании, каждый день из офиса просматривала фото этих моделей и решилась изменить свою жизнь.

Я отбросила все свои комплексы, что я не такая, потому что у меня где-то жирок висит или целлюлит. Я поняла, что мое тело - это мое дело. Мы все - уникальные, такими нас создала природа. Если я не могу похудеть и мне комфортно с моим весом, то так и должно быть.

Мои параметры сейчас 114-86-112, но я подтянутая. Постоянно занимаюсь спортом, хожу в спортзал, ранее танцевала, занималась на пилоне. Мои формы мне не мешают.

И вот когда я себя приняла, я вышла замуж. За полтора года родила двоих детей. Да, мое тело снова изменилось, но я - счастлива. У меня есть любовь двух замечательных дочерей.

Потом я стала плюс-сайз моделью, сделала портфолио, начала работать с различными брендами одежды, белья, стала лицом итальянского бренда Elena Miro для женщин с пышными формами, MINOVA, Lykova.look, лицом для первого Plus Size маркета "Все.Свои".

Сейчас это моя работа, я зарабатываю этим на жизнь.

Татьяна Котелкина стала лицом креативной идеи для Лукьяновского рынка

"Не пропагандируем ожирение"

В сентябре в Украине пройдет национальный отбор, а в ноябре - всемирный конкурс Miss Top of the World Plus Size, и я - директор украинского конкурса.

Мы с девочками не пропагандируем ожирение. Мы правильно питаемся, занимаемся спортом. Да, мы пышные, ну и что?

Почему наши люди не понимают, что девушки с пышными формами - это нормально. Мы что, не можем носить спортивные костюмы, обтягивающие леггинсы или короткие топы?

Были случаи, когда во время съемок подходили женщины и прямо в глаза говорили: "Чего вы такие жирные?". Я на это отвечала: "А где я толстая, где на мне что-то висит?".

Да, я - пышная, у меня всегда были такие формы, просто раньше я этим не гордилась, а сейчас горжусь.

Кто сказал, что люди должны быть худыми? Вот кто это сказал?

Красота со всех ракурсов

Недавно я основала социальный проект "Красота открывает сердца", в котором мы помогаем и поддерживаем не только девушек с пышными формами, а вообще всех женщин, которые нуждаются в помощи и принятии себя.

К сожалению, у нас в обществе сложились такие стереотипы, когда девушки имеют определенные физические особенности, они закрываются.

Мы проводим лекции и мастер-классы, во время которых говорим, что каждая девушка красива, что это дар - быть собой.

В проекте принимают участие девушки, которые знают, что такое ломать стереотипы. Юля, которая потеряла ногу в аварии и носит протез, Мария - модель с ВИЧ-позитивным статусом, Стефания - модель с татуировками.

Цель нашего проекта - разбить все рамки и ограничения по стандартам красоты, чтобы женщины, которые имеют нестандартные формы или свои особенности, поверили в себя.

Мы сделали фотосессию, чтобы показать людям, что красота - она ​​вокруг, она в глазах смотрящего. В июле в Киеве у нас будет акция - модный показ и фотосессия. И они примут в них участие, они выйдут на подиум и покажут, что они - очень красивые.

Если ты смотришь на человека и видишь, как у него горят глаза, - это красота, если ты видишь улыбку - это красота. При этом неважно, какие у этого человека формы или физические возможности.

