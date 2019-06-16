Копірайт зображення Debbie Darling Image caption Дебби Дарлинг говорит, что татуировки не мешали ей в маркетинговой карьере

Наличие видимых татуировок на работе долгое время не одобрялось в некоторых сферах, таких как юрисприденция, здравоохранение и финансы.

Но Дебби Дарлинг, которая руководит собственным агентством по маркетингу и PR, говорит, что ее боди-арт - это лишь бонус в карьере.

У нее 15 татуировок, включая татуировку на половину руки, татуировки на нижней части руки и одну на тыльной стороне ладони.

"Я работаю со строительной отраслью, где люди могут быть немного чувствительны к этому вопросу. Но, как правило, они наоборот очень поражены детализацией моих татуировок. Старшие люди, от которых вы могли бы ожидать консервативности, так же интересуются ими, как и молодежь".

Копірайт зображення Debbie Darling Image caption К видимым татуировкам относятся все терпимее во многих фирмах

Она говорит, что ее татуировки сталновятся поводом для разговоров, когда она идет на различные мероприятия, и благодаря им ее запоминают.

"Люди спрашивают, есть ли у вас еще татуировки, что вдохновило вас сделать их, что они означают? Люди, у которых вы не ожидали бы увидеть татуировку, вдруг говорят: у меня тоже есть одна на ноге или на спине. Это делает разговор более человечным".

Копірайт зображення Debbie Darling Image caption Дебби говорит, что она с удовольствием носит платья с коротким рукавом на встречи летом

И, кажется, работодатели становятся более терпимыми к видимым татуировкам.

На этой неделе Новозеландские авиалинии объявили, что отменят запрет на татуировки, чтобы дать возможность работникам проявить свою индивидуальность и культурное наследие.

В прошлом году лондонская полиция ослабила запрет на прием новобранцев с татуировками, утверждая, что конкретные случаи боди-арта теперь будут рассматривать "на индивидуальной основе".

Объясняя этот шаг, комиссар полиции Крессида Дик заявила, что такая политика мешала привлекать новичков. В 2017 году 10% кандидатов в полицейские не приняли в ряды стражей порядка из-за татуировки.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лондонская полиция в прошлом году несколько смягчила запрет на зачисление в свои ряды людей с татуировками

Неизвестно, сколько людей имеют татуировки, но исследования показывают, что их количество растет.

В 2014 году 40% американцев сказали, что кто-то в их семье имеет татуировку, а в 1999 году таких было только 21%, отмечается в результатах опроса NBC News/Wall Street Journal.

Профессор Эндрю Тиммингс, эксперт по боди-арту в Университете Западной Австралии, говорит, что отношение к татуировкам на работе меняется в течение последних двух десятилетий. Но он отмечает, что ситуация не является "черно-белой", и многие фирмы все еще не наймут вас, если у вас есть видимое тату.

"Иногда это зависит от того, где именно на теле находится татуировка, и того, на каких клиентов ориентируется компания. Если вы ориентируетесь на молодых клиентов, которые могут и сами иметь татуировки, как правило, проблем не возникает. Однако, если ваши основные клиенты - люди старшего возраста, то вас могут попросить прикрыть свой боди-арт".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Большие татуировки - например, такие, как у актрисы Скарлетт Йоханссон - стали более популярными

За последние пять лет появились сообщения о том, что электрики, консультанты, работники аэропортов и официантки теряют работу из-за боди-арта.

Если работодатель просит соблюдать определенный стиль в одежде, или же во внешнем виде, то работники должны выполнять такое требование, если на этот счет нет каких-либо четких религиозных или культурных оговорок.

Также не существует никакой правовой защиты боди-арта, говорит Сюзан Харрис, юридический директор объединения GMB.

"Только работники, имеющие определенный признак, наличие которого защищено законом, имеют абсолютное право не быть уволенным из-за него. Наличие татуировки не является такой характеристикой. Правда, при наличии двухлетнего опыта на этом рабочем месте, работник может попытаться доказать, что ни один разумный работодатель не станет увольнять работника просто из тату".

Копірайт зображення Scot Tudhope Image caption Татуировки у Скота Тадхоупа есть на спине, руках и ногах

Персональный тренер и эксперт по боевым искусствам 45-летний Скот Тадхоуп имеет татуировки на спине, руках и ногах. Он не жалеет о своем боди-арте, но говорит, что люди должны тщательно подумать, прежде чем делать татуировку на руках или шее.

"В прошлом я потерял несколько возможностей для трудоустройства из-за моих тату. Я не мог быть помощником преподавателя. Меня просили прикрывать руки, когда я работал в местном совете, даже несмотря на то, что там не было такого официального требования".

Он считает, что работодатели связывают татуировки с "бандитизмом" или "грубым" поведением и поэтому нервничают при приеме вас на работу.

"Они ошибаются, но это то, что есть", - говорит мужчина.

Копірайт зображення Scot Tudhope Image caption Одна из татуировок у Тадхоупа - на руке

Некоторые люди утверждают, что для татуировок есть свои время и место, и клиента может отпугнуть видимый боди-арт, особенно если он содержит обнаженные образы или оскорбительные слова.

Робби Херли из службы разрешения трудовых споров Acas говорит, что наличие татуировки "никогда не должно быть причиной, чтобы отказать кому-то в работе".

"Но вы должны быть готовы прикрыть или скрыть татуировки, когда работодатель выдвигает законное требование соблюдения дресс-кода".

Он рекомендует перед тем как делать татуировки, которые вы не сможете или не захотите прикрывать, поговорить со своим менеджером - хотя вы можете быть и приятно удивлены.

"Сейчас многие работодатели пересматривают свою политику", - говорит Херли.

Дарлинг также считает, что отношение меняется, и она продолжает добавлять новые татуировки в свою коллекцию.

"Я слышала негативные комментарии о моих татуировках в деревне, где я живу, в основном от пожилых людей, но на работе ситуация другая. На удивление, чем больше у меня татуировок, тем лучшим поводом для разговора они становятся".

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