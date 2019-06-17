Жизнь на маяке: "Нам очень повезло здесь работать"

Копірайт зображення Scott Tacchi Image caption Скотт Таччи работал на маяке последние полтора года

Сегодня в Великобритании работают более 250 маяков. Они играют жизненно важную роль для судоходства. Профессия смотрителя маяка фактически исчезла, то кто же присматривает за этими сооружениями?

Когда Скотт Таччи заметил объявление о работе техником маяка, то оно его настолько заинтриговало, что он подал заявку, и был очень рад получить эту должность.

30-летний мужчина из Корнуолла (самое южное и самое западное графство страны) провел последние полтора года, поддерживая в рабочем состоянии маяки страны. Скотт завел страницу в Instagram и выкладивыет там фотографии с видами, от которых захватывает дух.

"Я работал механиком, но мне хотелось большего разнообразия, увидеть большее количество мест", - объясняет Скотт.

Техники могут проводить недели на одном месте, часто из-за плохой погоды, но это не смущает Скотта. "Нам так повезло, что мы выполняем эту работу и видим вещи, которые никто не видит, - я просто хотел показать все это людям".

Маяк Бишоп-Рок

Местоположение: 6,4 километра к западу от островов Силли, в 45 километрах от Корнуолла.

Построен: 1853 год

Высота: 49 метров

Бишоп-Рок - самый маленький остров в мире, на котором есть сооружение. Внесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Копірайт зображення Scott Tacchi Image caption Высота маяка Бишоп-Рок - 49 метров

"Замена электросетей на вертолетных площадках - одно из самых увлекательных занятий. Это невероятно, но иногда и страшно. Невольно задумываешься: как долго эти объекты будут противостоять силам природы?

Мы проводим регулярные исследования. Маяки сейчас точно такие же, как когда их построили, и выполняют именно ту функцию, ради которой их создавали. Сооружения - учитывая доступные на тот момент технологии, просто невероятные".

Лонгшипский маяк

Местоположение: мыс Лендс-Энд в Корнуолле

Нынешняя башня построена: 1875 год

Высота башни: 35 метров

Копірайт зображення Scott Tacchi

"На этой фотографии можно увидеть, как выглядит Лонгшипский маяк с земли. Но вы редко можете выйти из башни, обычно здесь все под водой", - рассказывает Скотт Таччи.

Копірайт зображення Scott Tacchi Image caption Скотт говорит, что работы с электропроводкой и электросетями всегда хватает

"Всегда есть что-то, что нужно сделать, потому что больше нет смотрителей маяков, которые всегда были в курсе всего. Это может быть разбитая стеклянная панель или ржавая штепсельная розетка. Всегда есть, чем заняться".

Копірайт зображення Scott Tacchi Image caption На Лонгшипский маяк можно попасть только на вертолете

"На каждом маяке есть запасной набор стекла. Серьезный ремонт приходится планировать заранее".

Копірайт зображення Scott Tacchi

"Было волшебное январское утро на вертолетной площадке Лонгшипского маяка. Я сидел здесь и смотрел, как восходит солнце, ел шоколад и смотрел на дельфинов, проходящих мимо маяка".

Северный ландинский маяк

Местоположение: остров Ланди у берегов графства Девон (между Англией и Уэльсом)

Построен: 1897

Высота: 17 метров

Копірайт зображення Scott Tacchi

"На острове Ланди нет много машин, только "лендроверы", которые используют рейнджеры, чтобы выполнять работу и перевозить пассажиров от парома до места размещения".

"Если повезет, мы можем подняться на вершину лестницы, ведущей к Северному маяку. Добраться до него непросто, обычно приходится тащить на себе все свое снаряжение по этой лестнице".

Маяк Сарк

• Место: Сарк, Нормандские острова

• Построен: 1913

• Высота: 16 метров

Копірайт зображення Scott Tacchi

"Маяк Сарк модернизировали последние годы. Старую оптику поменяли на светодиодные лампы. Они очень эффективны - во время недавних посещений, продолжавшихся 24 часа, мы обнаружили, что весь маяк с его новейшими технологиями потребляет не больше энергии, чем одна 100-ваттная лампочка".

Копірайт зображення Scott Tacchi

Лизардский маяк

Местоположение: мыс Лизард у берегов графства Корнуолл

Построен: 1751 год

Высота: 19 метров

"В этом маяке по-прежнему используется старинная оптика, расположенная на поплавке-основании, опущенном в чашу, заполненную ртутью. Поэтому когда солнце садится и свет гаснет, сенсор включает лампу".

Копірайт зображення Scott Tacchi

"И так до рассвета. Оптика вращается, создавая эффект быстрого луча. У каждого маяка - свой режим вспышки, чтобы моряки могли понять, какой именно маяк они видят".

Маяк Раунд-Айленд

Местоположение: архипелаг Силли

Построен: 1887 год

Высота: 19 метров

"Судно "Галатея" - одно из трех, находящихся в распоряжении компании Trinity House. Оно ходит между 60 маяками Англии, Уэльса и Нормандских островов. Оно приходит нам на помощь, когда мы находимся на маяке Раунд-Айленд. Его команда проводит гидрографические исследования, оказывает помощь механикам, доставляет топливо и воду".

Копірайт зображення Scott Tacchi Image caption "Галатея" везет оборудование для маяков

"На маяке Раунд-Айленд была очень мощная оптика, которая освещает большую часть поверхности моря, но теперь там установлена электронная оптика. Печально наблюдать, как уходят старые вещи, но пока сохраняется баланс между новыми технологиями и старыми разработками. Удивительно, как эти вещи работают вместе".

Копірайт зображення Scott Tacchi Image caption Старую оптику маяка Раунд-Айленд заменили новой

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