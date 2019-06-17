Мост из травы в Перу: как создают это чудо

  • 17 июня 2019
A man ties the ropes that form handrails Копірайт зображення Jordi Busque

Ежегодно последний веревочный мост, оставшийся со времен империи инков в регионе Куско в Перу, опускают в воду и создают новый.

Мост Кечуачака через реку Апуримак, сплетенный вручную, существует в этом месте не менее 600 лет. Когда-то он был частью транспортной сети, связывавшей важнейшие города и поселки империи инков, а в 2013 году был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

The old bridge is cut away Копірайт зображення Jordi Busque
Creating the large rope Копірайт зображення Jordi Busque

Из поколения в поколение у местных жителей сохраняется традиция обновлять мост. В этом процессе участвуют все взрослые.

Women weave the thin ropes that are joined to make the larger ones used on the bridge Копірайт зображення Jordi Busque

Согласно традиции, только мужчинам разрешено работать над созданием самого моста. Женщины остаются в верхней части ущелья, плетя меньшие веревки.

Men hold one of the thicker ropes Копірайт зображення Jordi Busque

В первый день реконструкции мужчины собираются вокруг старого моста и сплетают мелкие веревки в большие.

Основную опору моста составляют шесть крупных трехслойных веревок толщиной около 30,5 см, каждая из которых состоит из около 120 тонких веревок.

Handling the main support ropes Копірайт зображення Jordi Busque

Каждая семья создает часть двухслойной веревки, сплетенной вручную, используя разновидность "выносливой" травы, известной в этой местности под названием qoya ichu.

Чтобы она была более подходящей для плетения, эту траву надо сначала обработать круглым камнем, а затем замочить в воде.

Старый мост отрезают и бросают плыть вниз по течению, где он просто сгниет, поскольку сделан из травы.

A woman cooks potatoes to complement the main dishes to feed the crowd Копірайт зображення Jordi Busque

В то время как все заняты, несколько крестьян готовят еду в дровяных печах, которые специально для этого привезли из сел. Обычно готовят курицу, морских свинок и форель из реки Апуримак, к этим блюдам добавляют местную картошку различных форм и цветов.

The thick ropes are tied to the stone supports Копірайт зображення Jordi Busque

Четыре из шести веревок плетеной травы станут полом моста, а две других используют в качестве перил. Все шесть канатов крепко привязаны к большим опорам из резного камня с обеих сторон ущелья. Большую часть дня мужчины тратят именно на то, чтобы правильно натянуть канаты.

A man ties the ropes that form handrails Копірайт зображення Jordi Busque

На третий день несколько человек, не боясь высоты, проходят по полуготовому мосту, привязывая небольшие веревки от перил к полк. Они делают ограждение, которое позволяет всем безопасно переходить мост.

The handrails are put in place Копірайт зображення Jordi Busque

Во всем процессе строительства моста не используют никаких современных материалов, инструментов или машин - только траву и человеческую силу.

The bridge is nearly completed Копірайт зображення Jordi Busque

Реконструкция моста в Кечуачака происходит один раз в год и завершается музыкальным праздником на четвертый день, который всегда выпадает на второе воскресенье июня.

Crossing the new bridge Копірайт зображення Jordi Busque

Фотографии Жорди Буске