По российским подсчетам: зачем в Москве будут считать убытки Крыма от Украины

Копірайт зображення Getty Images Image caption Возвращение Крыма "в родную гавань" оплачивается не только из федерального, но и из бюджетов других регионов РФ

11 июля станет известно, кто будет оценивать "ущерб", который якобы нанесла Крыму Украина за годы независимости - с 1991 до 2014 год, когда Россия аннексировала Крым.

В июне российская Государственная Дума объявила тендер и теперь определяется с исполнителем исследования, идея которого была озвучена в марте.

Заказчики исследования хотят увидеть "сравнение социально-экономического и законодательного регулирования ключевых сфер жизни Крыма в период СССР, в составе Украины и в составе России".

Уже прозвучали и предварительные оценки таких "убытков" - спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что они "значительно превышают" 1,5 трлн рублей (23 млрд долларов).

По стечению обстоятельств, российский экономист Сергей Алексашенко в книге "Русское экономическое чудо: что пошло не так?" оценивает российские "вливания" в Крым тоже в 1,5 трлн рублей - по 10 тыс. рублей с каждого россиянина.

Цена "возвращения"

Копірайт зображення Getty Images Image caption В России хотят подсчитать, сколько Украина задолжала Крыму за время, когда и корабли заходили в крымские гавани, и продукты не надо было завозить фурами

С 2015 года в России действует Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".

За 2018 год российские государственные заказчики потратили на эту программу 138,704 млрд рублей (более 2 млрд долларов). И все равно это лишь 90% от запланированного.

В замечаниях и рекомендациях к выполнению этой программы за 2018 год сказано, что государственные заказчики должны принять все меры, чтобы не отставать от запланированного, и лучше привлекать средства.

В этом году Крым получит почти 150 млрд рублей (около 2,3 млрд долларов) дотаций из федерального бюджета. Это покроет более 70% запланированных расходов.

При этом за годы аннексии Крыма более 700 российских компаний и физических лиц попали под санкции, а в июне 2019 года российское правительство даже приняло постановление, которым разрешило засекречивать в госреестре юридических лиц данные о компаниях, работающих в Крыму.

Постоянные представители послов ЕС уже согласовали очередное продление санкций, введенных против России из-за аннексии Крыма, которые, как ожидается, Европейский совет утвердит 17 июня.

С другой стороны, по данным российского аналитического "Левада-Центра", если в марте 2014 года 19% россиян были полностью не готовы платить за присоединение Крыма, то в мае 2019 года количество таких респондентов выросло до 36%. В то же время количество тех, кто готов платить "в значительной степени", уменьшилось с 19% до 9%.

"Чемодан без ручки"

Именно ростом расходов на Крым и увеличением бремени не только на федеральный, но и на другие местные бюджеты на фоне потерь от санкций украинские обозреватели объясняют инициативу Государственной Думы.

"Очевидно, что имеет продолжение история с известной фразой председателя Совета министров РФ о том, что "денег нет, но вы держитесь", - говорит Петр Бурковский, руководитель Центра исследований проблем РФ Национального института стратегических исследований.

Копірайт зображення Getty Images Image caption После "референдума" о присоединении к России крымчане ожидали московских доходов. Вместо этого услышали: "Денег нет, но вы держитесь"

"Улучшение, которое обещала российская власть, и которого ждала большая часть граждан, оставшихся в Крыму, не произошло. Соответственно, надо найти причины, почему этого не произошло", - считает политический аналитик.

Такого же мнения придерживается крымский экономист Юрий Смелянский: "Крым перестает быть объединяющим фактором и становится "чемоданом без ручки".

"Если в 2014-2016 годах Крым был фактором, который объединял общество вокруг власти - "Крым наш", "Возвращение в родную гавань", - то уже через 5 лет (после анексии.- Ред.) население России начинает чувствовать, что это, как оказалось, - дорогое удовольствие", - говорит эксперт.

Проблема требует объяснения, добавляет экономист, "а Кремль не привык объяснять, он привык отвлекать внимание. Каким образом? Надуть очередной пузырь - Украина нанесла ущерб Крыма".

Реальность и шум

Еще одна причина, которую называют обозреватели, - появление первых решений международных судов в пользу Украины и украинских компаний и банков, которые подали иски к России для возмещения ущерба от аннексии Крыму.

При этом активность в международных судах только начинает набирать обороты, замечает Юрий Смелянский.

"Да, Россия будет играть в этих судах, - где-то не будет участвовать, где-то будет отказываться, где-то будет затягивать время. Но де-факто эти суды будут происходить. И этому надо что-то противопоставить, - говорит Юрий Смелянский и предсказывает дальнейшее развитие событий. - Давайте сейчас насчитаем убытки и подадим это также в международные суды. Неважно, что это не имеет перспективы. Важно то, что будет создан альтернативный шум в противовес реальной огласке от того, что Украина в международных судах доказывает преступления России".

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 2010 году больше внимания привлекли не "харьковские соглашения", которые позволили продлить пребывание российского флота в Крыму, а появление в то время премьера Путина в Крыму на мотоцикле

В "искусственности" темы уверен и Петр Бурковский: "Решения (международных судов. - Ред.), которые уже есть по "Укрнафте", по "ПриватБанку" - это реальные вещи, за которые придется отвечать. А они для своей аудитории и, возможно, для нашей, хотят переключить внимание с абсолютно реальных вещей на абсолютно искусственные, придуманные. Что мы сейчас делаем? Мы пытаемся этот абсурд опровергнуть какими-то рациональными аргументами".

Именно в запуске искусственной темы и состояла задача-минимум с точки зрения российской власти, считает Юрий Смелянский. И Россия, по его словам, эту задачу выполнила.

Сколько вложила/украла Украина

Но могла ли вообще Украина нанести какие-либо "убытки" Крыму?

Среди главных причин его административной "передачи" от РФ к УССР в 1954 году обозреватели часто называют именно необходимость восстановления "народного хозяйства" после войны.

Как замечает Юрий Смелянский, в течение 10 лет после освобождения Крыма реального его восстановления не было, этого просто некому было делать.

Копірайт зображення Getty Images Image caption До Второй мировой население Крыма превышало 1 млн человек

"Если в 1939 году населения было 1,126 млн человек, то в 1945 - 610 тыс. человек. Это год после насильственной депортации крымскотатарского народа. А в 1959 - после изменения административных внутренних границ СССР с передачей Крыма УССР - население уже 1,2 млн человек", - приводит демографическую статистику Юрий Смелянский.

После этого был период восстановления, массивных инвестиций в инфраструктуру, развитие сельского хозяйства - плодоовощной отрасли, птицеводства, что обеспечило продуктами не только крымчан, но и отдыхающих, поток которых постоянно рос.

При этом, отмечает экономист, аргумент о том, что, мол, "Крым восстанавливал весь Советский Союз", не очень работает.

"Так могут говорить только люди, которые не знают, какими были бюджетные отношения в СССР, - говорит Юрий Смелянский. - Сначала все деньги собирали в Москву, а затем раздавали по республикам". При этом Украина была далеко не первой в списке при распределении ресурсов.

Возможно, именно поэтому инициаторы оценки "убытков" ограничиваются только периодом с 1991, когда Украина стала независимым государством.

Петр Бурковский допускает другую причину: "Почему не учитываются года, когда Крым входил в состав Советской Украины? Потому что "распад Советского Союза - это величайшая трагедия ХХ века". По их логике, все правильно, что именно с 1991 года начались все проблемы".

Копірайт зображення Getty Images Image caption После "передачи" Украине Крым начал обеспечивать продовольствием не только себя, но и миллионы отдыхающих. Аграрное производство росло благодаря Северо-Крымскому каналу, поставлявшего воду с материковой Украины на полуостров

В то же время, как отмечает Юрий Смелянский, обретение независимости Украиной, так же, как и другими республиками Советского Союза, происходило на фоне глубокого и серьезного кризиса.

"Украина вступила в государственную независимость на пике кризиса. И одной из главных задач для страны было ликвидировать последствия этого кризиса. А с учетом расторжения всех экономических связей после распада СССР, это было огромной проблемой, в частности и для Крыма", - говорит экономист.

"Например, табачная промышленность Крыма. Ее уничтожила не Украина, а Россия. Почему? Главными потребителями крымского табака были две московские табачные фабрики - "Дукат" и "Ява". Как только они стали переходить на более дешевые заменители табака для уменьшения себестоимости, крымский табак оказался никому не нужен, отрасль умерла. Но конечно, с точки зрения Кремля, виновата Украина. И таких примеров будет много", - рассказывает Юрий Смелянский. Будет ли это учтено?

Копірайт зображення Getty Images Image caption За годы независимости Украины дотационный Крым финансировали не лучше и не хуже других регионов

В годы независимости Крым, который всегда был дотационным регионом, финансировали примерно так же, как и другие регионы. Впрочем, как отмечает Юрий Смелянский, если бы не крайне централизованная система сбора налогов, которая действовала в Украине, то Крым вполне мог бы покрывать свои потребности.

"Если бы в первую очередь наполнялись местные бюджеты, то коэффициент финансовой независимости Крыма был бы до 1,15", - утверждает экономист.

"На самом деле, как бы ни было трудно, в условиях того перманентного экономического кризиса, в котором 23 года находилась Украина, в Крыму строились дороги, активно развивался малый и средний бизнес, который сейчас погибает, восстанавливалась экономика, хоть и не так, как хотелось бы, - говорит Юрий Смелянский. - Но процессы шли и в аграрном бизнесе, и крымская химия работала, что было хорошей экспортной составляющей, и Крым по крайней мере на 50% обеспечивал себя продовольствием - это с учетом 5-6 миллионов туристов, которые ежегодно приезжали в Крым".

По его мнению, еще одним фактором, который сдерживал развитие Крыма, были местные "элиты", многие представители которых остались на руководящих должностях и после российской аннексии.

Копірайт зображення AFP Image caption Все подписанты соглашения о вхождении Крыма в состав России в марте 2014 года до этого занимали руководящие должности в АРК. И сохраняют их до сих пор

Согласно бюджету Автономной республики Крым за 2013 год, дотации и субвенции из государственного бюджета Украины составили более 2,73 млрд грн. Это было примерно на 300 млн грн больше налогов и других обязательных платежей, которые собирали в АРК.

При этом "дотации выравнивания" из государственного бюджета Украины в Крым составляли 116,727 млн грн. Отдельной строкой финансировался Севастополь, получивший дотаций больше, чем вся АРК, - 126,824 млн грн.

К этому следует добавить целевые дотации и субвенции, выделяемые из государственного бюджета по отдельным направлениям - на социальные расходы, медицину, образование. Например, только дотация на выплату социальной помощи составила 1,853 млрд грн.

Копірайт зображення Getty Images Image caption После распада СССР финансирование программ по возвращению крымских татар в Крым также легло на бюджет Украины

Существуют также и расходы из центрального бюджета на развитие инфраструктуры регионов. Согласно Закону о бюджете Украины на 2013 год, они составляли: на АРК - 31,065 млн грн, на Севастополь - 20,306 млн грн.

Для сравнения, в 2013 году аналогичные расходы из бюджета на дороги в Донецке составляли 40,3 млн грн, а в Виннице, мэром которой был нынешний премьер Владимир Гройсман, они не дотягивали и до 19 млн грн.

Кроме того, финансирование осуществлялось и через различные целевые программы, гранты и кредиты от международных финансовых организаций.

Копірайт зображення AFP Image caption Особенностью Крыма было большее, чем в других регионах, количество пенсионеров, особенно бывших военных

В 2013 году доход на душу населения в АР Крым составил 22 793 грн, в Севастополе - 26 584. Таким образом, средние доходы крымчан были где-то на уровне Хмельницкого, где доход составил 22 789 грн в год, а в Севастополе - на уровне Харькова с доходами в 26 098 грн.

Капитальные инвестиции в АР Крым составляли 14,4 млрд грн. Еще более 2 млрд грн получил в 2013 году Севастополь. Для сравнения: примерно такую ​​же сумму в 2013 году получила вся Черновицкая область. А вот общекрымские инвестиции на 3 млрд превысили капитальные расходы в Луганской области.

По данным Госстата, в 2013 году в Крыму были зарегистрированы более 16 тыс. предприятий, 95% из которых (15,5 тыс.) составляли малые предприятия.

В декабре 2018 года, по данным Крымстата, статистического ведомства аннексированного Крыма, таких предприятий осталось на порядок меньше - 1 347.

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