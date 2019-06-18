"Красивые украинские женщины". Тренд или сексизм?

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"За то, что я сказал "красивая" - я еще должен извиняться?" Так реагировал лидер Радикальной партии Олег Ляшко на замечания депутата парламента, к которой он публично обращался с комплиментами.

О красоте украинских женщин вспомнил и президент Владимир Зеленский в своем выступлении в Париже 17 июня, рассказывая о туристической и инвестиционной привлекательности Украины.

"Всегда было представление у всех в мире, что Украина - это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается нашим брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине", - так звучали слова Владимира Зеленского.

И хотя президент не делал акцента именно на женщинах, в социальных сетях таких высказываний ему не простили: сразу же организовали флешмоб #янетуристичнийбренд.

Но высказывание Зеленского - не исключение. В разные годы политики и чиновники подтверждали это своими заявлениями и комментариями.

Правозащитная организация "Ла Страда-Украина" исследовала, что около 60% женщин страдают от проявлений сексизма в украинской политике, 47% - от сексуальных домогательств, 59% - от психологического насилия, 58% - от словесных оскорблений, 62% от унижения через социальные сети и СМИ.

Свое исследование "Ла-Страда" вместе с Украинским кризисным медиа-центром представила в конце 2018 года. Оно охватывало период с 2010 по 2018 год. Эксперты опрашивали депутаток парламента и других женщин, связанных с политикой, в частности работниц Верховной Рады и помощниц членов парламента, а также женщин, занимающих руководящие должности.

Что же говорили о женщинах украинские политики и чиновники?

"Начнут раздеваться женщины"

После заявлений Владимира Зеленского в Париже многие сразу же вспомнили похожие высказывания экс-президента Виктора Януковича.

В выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2011 года, говоря о привлекательности Украины, Виктор Янукович также вспомнил женщин.

"Для того, чтобы включить Украину (тогда слово "включить" (укр. - "увімкнути") президент не смог произнести. - Ред.), достаточно посмотреть на нее собственными глазами, когда начнут цвести каштаны в Киеве. И в городах украинских начнут раздеваться женщины. Увидеть эту красоту - это прекрасно", - сказал он.

Тогда, возможно, кто-то подумал, что это - неудачная шутка. Но впоследствии оказалось, что так шутят и другие представители из команды экс-президента, в частности тогдашний лидер фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов. Он сказал, что на самом деле это был "приятный юмор" президента.

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Виктор Янукович говорил о каштанах и украинских женщинах еще в 2011 году

"Я придерживаюсь той точки зрения, что у нас очень красивые девушки и женщины, и когда приезжают мои друзья из других стран и видят то, что у нас действительно есть на улицах, я говорю: а то, что возят в машинах, еще лучше... ", - уверял Ефремов.

"Поэтому в этом плане я бы не спекулировал на этой ситуации. На самом деле это приятная вещь, когда женщины в Украине очень красивые", - убеждал он.

До этого заявления о "каштанах" и "раздетых женщинах" Виктор Янукович в 2010 году, когда он отказался от теледебатов с Юлией Тимошенко перед вторым туром президентских выборов, вполне однозначно указывал на "место" женщины в обществе.

"То, что мне говорят, что с женщиной бесполезно спорить, - неправильно, я с этим не согласен. Я, в первую очередь, считаю, что она - премьер-министр и должна нести ответственность за каждое свое слово. А если она женщина, то должна идти на кухню и показывать там свои прихоти", - заявлял тогда Виктор Янукович.

"Я что, должен был ей сказать "ведьма старая"?

Сексистские заявления депутатов парламента в стенах Верховной Рады - далеко не редкость. Похоже, что первенство здесь - у лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Он довольно часто акцентирует внимание на поле и не считает это чем-то ненормальным.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Лидер Радикальной партии Олег Ляшко

"Я еще раз хочу подчеркнуть: уважаемая коллега, если "молодая", "умная", "красивая" - это сексизм, если это оскорбление, то я не знаю, что мне сказать. Я что, должен был ей сказать "ведьма старая", что ли?" - недоумевал Олег Ляшко.

"Порошенковская вице-головиха Геращенчиха цинично врет, что мы блокировали трибуну", - так Олег Ляшко реагировал на заявления Ирины Геращенко.

Неоднократно сексистские высказывания приходилось слышать от политиков-мужчин как в стенах парламента, так и в телеэфирах в адрес Надежды Савченко. В частности, в 2016 году депутат Антон Геращенко советовал ей "заняться устройством своей личной жизни".

"Я сексист"

А Илья Кива неоднократно в телеэфирах утверждал, что он сексист.

Вот как он объяснял причины, по которым не смог работать под руководством Хатии Деканоидзе, экс-руководителя Нацполиции.

"Мне просто сложно было воспринимать женщину-руководителя. Меня сразу же назовут сексистом. Так и есть. Я сексист в прямом смысле этого слова. Я считаю, что мужчина - это тот, кто оберегает и охраняет условия, а женщина в этих условиях уже живет", - сказал он в эфире канала "112 Украина" в начале 2017 года.

"Дорогуша моя"

Копірайт зображення facebook Image caption Одна из участниц флешмоба, Лиза Кузьменко

Экс-президента Петра Порошенко также обвиняли в проявлении сексизма. Его высказывания в феврале 2018-го во время пресс-конференции также привели к флешмобу в Facebook.

Журналистка "Детектор медиа" спросила, каково ему "быть президентом-олигархом в стране, где люди живут на грани гуманитарной катастрофы?"

Петр Порошенко рассказывал о достижениях во время своего президентства, а потом сказал: "Ключевая позиция, дорогуша моя - мы должны с вами изменить страну".

Это не понравилось журналисткам, которые поддержали коллегу в социальных сетях.

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