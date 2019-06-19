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Центральная избирательная комиссия в кратчайшие сроки готовится к досрочным парламентским выборам. Между тем Конституционный суд рассматривает дело о законности решения Владимира Зеленского о роспуске Рады.

BBC News Украина поговорила с главой ЦИК Татьяной Слипачук о том, готовы ли избирательные комиссии к голосованию, и что будет, если КС признает указ президента неконституционным.

"Со стороны ЦИК все сделано"

ВВС: Готова ли ЦИК к выборам? Удалось ли осуществить все необходимые процедуры закупок?

Татьяна Слипачук: Мы должны быть готовы, ведь наша структура была создана для такого типа правительственной работы. Вся комиссия и секретариат достаточно квалифицированы, чтобы сделать все необходимые шаги.

Со стороны ЦИК все, что нужно было сделать, сделано. Мы запустили процедуры закупок, выполнили подготовительную работу, начали необходимую коммуникацию с предприятиями и соответствующими органами.

Мы также знаем, кто будет для нас готовить необходимые материалы, например, бюллетени, потому что это очень специфический документ, который необходимо напечатать. И нужно иметь соответствующие мощности.

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ВВС: Есть ли проблемы с формированием местных комиссий, как это было во время президентской кампании?

Татьяна Слипачук: Они должны быть созданы через две недели. Мы понимаем, что можем столкнуться с проблемами. Все происходит летом во время отпусков. Мы должны понять, смогут ли окружные комиссии найти необходимое количество членов.

Важно также, смогут ли кандидаты подать необходимое количество своих представителей, чтобы в окружных комиссиях было достаточно людей.

Если этого не произойдет, то нужны тяжелые и неотложные меры, которые мы принимали во время президентских выборов. Вы знаете, что мы даже объявляли открытую подачу кандидатур, обращались ко всем избирателям, призывая: пожалуйста, присоединитесь к нам в этом процессе, займите активную гражданскую позицию, помогите ЦИК в обеспечении выборов.

По сравнению с системой, например, в Британии у нас нет профессиональных учреждений, администрирующих выборы, а им за эту работу платят. Нам в этой ситуации просто нужно выбирать людей и привлекать их к процессу.

С этой точки зрения самое важное - это внести заранее все изменения в избирательное законодательство. В противном случае - вопрос не к нам.

ЦИК - профессиональная структура, но вопрос в том, будут ли готовы участники комиссий принять новые правила, которые мы подготовим к проведению выборов в полном соответствии с законодательством.

"Депутаты просто ходили на заседания"

ВВС: Что нужно, чтобы лучше организовать работу избирательных комиссий?

Татьяна Слипачук: Мы передали предложения рабочим группам, которые работали над черновым вариантом избирательного кодекса. К сожалению, через некоторое время мы минимизировали, а впоследствии и вовсе отказались от участия после того, как уровень дискуссии значительно снизился.

Это означает, что и депутаты, и их помощники просто приходили на заседания рабочих групп, а никакие решения не принимались.

То есть группы думали, обсуждали, но окончательного результата не достигли.

Большой вопрос, как теперь парламент пройдет через второе чтение этого важнейшего документа. Проект состоит из более 4 тысяч страниц и имеет огромное количество поправок.

ВВС: То есть, думаете, что они не утвердят этот документ?

Татьяна Слипачук: Я думаю, что не таким должен быть путь принятия столь важных документов. Сегодня вопрос не в том, своевременный он или нет. Ведь мы говорим о чрезвычайно важном документе для политической системы, для легитимности парламента, правительства и президента.

С моей точки зрения, важно не то, чтобы сделать это как можно скорее, важно принять эффективный и надежный документ.

"КС определит конституционность, ничего больше"

ВВС: Представим, что Конституционный суд признает президентский указ о роспуске Рады неконституционным. Какова будет цена такого решения для ЦИК?

Татьяна Слипачук: Для нас это один из вызовов кампании. Конституционный суд - единственный орган, который может решать, был ли этот президентский указ конституционным.

Для нас возникнет вопрос: проанализировать это решение, подумать, что мы должны сделать и как мы должны вести себя.

Потому что КС не может остановить выборы своим решением, он просто может определить конституционность указа, ничего больше.

Копірайт зображення униан Image caption КС начал рассмотрение дела о конституционности указа президента о роспуске парламента

Далее нам нужно будет понять обоснования и мотивы этого решения, чтобы осуществить необходимые шаги.

Если они объявляют, что указ не соответствует Конституции, то это означает, что нет такого указа, а значит - у меня нет никаких законных оснований тратить государственные средства.

Очень много вопросов возникает. Я должен увидеть решение КС, чтобы ответить на этот вопрос.

Мы действительно сейчас в очень сложной ситуации, так как процесс подготовки к выборам ушел. Он не может быть отложен или на время временно остановлен.

Сейчас мы находимся на конечном этапе регистрации, которая закончится 20 июня. Далее у нас есть пять дней, чтобы осуществить регистрацию и принять необходимые решения. Это уже будет 25 июня.

А потом нам нужно принять решение о форме избирательного бюллетеня, затем перейдем к следующему этапу.

ВВС: Как много денег государство потеряет, если досрочные выборы не состоятся в июле?

Татьяна Слипачук: Это очень сложный вопрос. Я не могу ответить на него. У нас есть процедуры закупок, которые могут остановиться без денег. Также у нас есть процедуры, по которым мы получили некоторые материалы или услуги.

В день, когда Конституционный суд представит решения, мы должны это все проверить. А дальше - вопрос к парламенту, ведь мы, согласно решению правительства, просто использовали средства, которые были заложены для очередных выборов, которые должны состояться осенью.

Поэтому возникнет вопрос к парламенту и правительству, готовы ли они выделить новую сумму денег, учитывая уже затраченные средства.

"Лето - не время для легкого проведения выборов"

ВВС: Какую явку вы ожидаете на досрочных выборах? Снизится ли она из-за летнего сезона?

Татьяна Слипачук: Мы думаем, это может быть проблемой. Ведь речь идет не только о сезоне отпусков, когда человек может очень просто изменить свое место голосования, но и о периоде, когда некоторые украинцы едут зарабатывать деньги за границу. А в голосовании за рубежом есть отдельные трудности.

Наши дипломатические и консульские учреждения имеют ограниченные возможности в организации выборов. Речь идет о наличии служебных помещений, денег, персонала.

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Середина лета - не время для легкого проведения выборов. Я считаю, что будут проблемы, связанные с планами людей на лето.

ВВС: Готовите ли вы какую-то кампанию, например, с Министерством юстиции, чтобы привлечь избирателей на выборы?

Татьяна Слипачук: Я не думаю, что сейчас время для каких-либо компаний, потому что его мало. Мы просто сообщим через две недели, а также в последнюю пятницу перед выборами, что все готово, вам нужно прийти проголосовать.

Насколько я знаю, есть неправительственные организации, которые также планируют такого типа сообщения. К сожалению, нет времени делать что-то более масштабное.

Все проблемы идут от игроков"

ВВС.: Есть опасения, что эта предвыборная кампания, и сам день выборов будут менее спокойными, чем президентские выборы. ЦИК и МВД готовят меры безопасности, чтобы защитить результаты выборов?

Татьяна Слипачук:Перед президентскими выборами мы с МВД подписали достаточно важный меморандум о сотрудничестве, направленный на избежание каких-либо нарушений во время выборов.

Важно понимать, что мы просто наблюдаем за процессом. Конечно, мы обращаемся к партиям с призывами, ведь все проблемы обычно происходят от игроков, участвующих в избирательном процессе.

Если вы хотите получить законные результаты, которым доверяет общество, вам нужно действовать в рамках закона и получить результат, который удовлетворит всех - вас, потому что вы пройдете честный избирательный процесс, и общество, потому что оно будет уверено в этом результате.

Конечно, мы не можем говорить, что мы контролируем все.

Я конечно не могу исключить, что некоторые люди или политические силы могут использовать определенных вооруженных людей, создать публичные конфликты. Но я верю, что в нынешней ситуации это не будет носить массовый характер, и мы вместе с МВД сможем вовремя отреагировать.

Это интервью Татьяна Слипачук дала на английском языке вместе с главой избирательной комиссии Великобритании сэром Джоном Холмсом. Интервью с Холмсом будет опубликовано позже.

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