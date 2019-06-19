Глава ЦИК Татьяна Слипачук: КС не может остановить выборы, он оценивает конституционность указа
Центральная избирательная комиссия в кратчайшие сроки готовится к досрочным парламентским выборам. Между тем Конституционный суд рассматривает дело о законности решения Владимира Зеленского о роспуске Рады.
BBC News Украина поговорила с главой ЦИК Татьяной Слипачук о том, готовы ли избирательные комиссии к голосованию, и что будет, если КС признает указ президента неконституционным.
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"Со стороны ЦИК все сделано"
ВВС: Готова ли ЦИК к выборам? Удалось ли осуществить все необходимые процедуры закупок?
Татьяна Слипачук: Мы должны быть готовы, ведь наша структура была создана для такого типа правительственной работы. Вся комиссия и секретариат достаточно квалифицированы, чтобы сделать все необходимые шаги.
Со стороны ЦИК все, что нужно было сделать, сделано. Мы запустили процедуры закупок, выполнили подготовительную работу, начали необходимую коммуникацию с предприятиями и соответствующими органами.
Мы также знаем, кто будет для нас готовить необходимые материалы, например, бюллетени, потому что это очень специфический документ, который необходимо напечатать. И нужно иметь соответствующие мощности.
ВВС: Есть ли проблемы с формированием местных комиссий, как это было во время президентской кампании?
Татьяна Слипачук: Они должны быть созданы через две недели. Мы понимаем, что можем столкнуться с проблемами. Все происходит летом во время отпусков. Мы должны понять, смогут ли окружные комиссии найти необходимое количество членов.
Важно также, смогут ли кандидаты подать необходимое количество своих представителей, чтобы в окружных комиссиях было достаточно людей.
Если этого не произойдет, то нужны тяжелые и неотложные меры, которые мы принимали во время президентских выборов. Вы знаете, что мы даже объявляли открытую подачу кандидатур, обращались ко всем избирателям, призывая: пожалуйста, присоединитесь к нам в этом процессе, займите активную гражданскую позицию, помогите ЦИК в обеспечении выборов.
По сравнению с системой, например, в Британии у нас нет профессиональных учреждений, администрирующих выборы, а им за эту работу платят. Нам в этой ситуации просто нужно выбирать людей и привлекать их к процессу.
С этой точки зрения самое важное - это внести заранее все изменения в избирательное законодательство. В противном случае - вопрос не к нам.
ЦИК - профессиональная структура, но вопрос в том, будут ли готовы участники комиссий принять новые правила, которые мы подготовим к проведению выборов в полном соответствии с законодательством.
"Депутаты просто ходили на заседания"
ВВС: Что нужно, чтобы лучше организовать работу избирательных комиссий?
Татьяна Слипачук: Мы передали предложения рабочим группам, которые работали над черновым вариантом избирательного кодекса. К сожалению, через некоторое время мы минимизировали, а впоследствии и вовсе отказались от участия после того, как уровень дискуссии значительно снизился.
Это означает, что и депутаты, и их помощники просто приходили на заседания рабочих групп, а никакие решения не принимались.
То есть группы думали, обсуждали, но окончательного результата не достигли.
Большой вопрос, как теперь парламент пройдет через второе чтение этого важнейшего документа. Проект состоит из более 4 тысяч страниц и имеет огромное количество поправок.
ВВС: То есть, думаете, что они не утвердят этот документ?
Татьяна Слипачук: Я думаю, что не таким должен быть путь принятия столь важных документов. Сегодня вопрос не в том, своевременный он или нет. Ведь мы говорим о чрезвычайно важном документе для политической системы, для легитимности парламента, правительства и президента.
С моей точки зрения, важно не то, чтобы сделать это как можно скорее, важно принять эффективный и надежный документ.
"КС определит конституционность, ничего больше"
ВВС: Представим, что Конституционный суд признает президентский указ о роспуске Рады неконституционным. Какова будет цена такого решения для ЦИК?
Татьяна Слипачук: Для нас это один из вызовов кампании. Конституционный суд - единственный орган, который может решать, был ли этот президентский указ конституционным.
Для нас возникнет вопрос: проанализировать это решение, подумать, что мы должны сделать и как мы должны вести себя.
Потому что КС не может остановить выборы своим решением, он просто может определить конституционность указа, ничего больше.
Далее нам нужно будет понять обоснования и мотивы этого решения, чтобы осуществить необходимые шаги.
Если они объявляют, что указ не соответствует Конституции, то это означает, что нет такого указа, а значит - у меня нет никаких законных оснований тратить государственные средства.
Очень много вопросов возникает. Я должен увидеть решение КС, чтобы ответить на этот вопрос.
Мы действительно сейчас в очень сложной ситуации, так как процесс подготовки к выборам ушел. Он не может быть отложен или на время временно остановлен.
Сейчас мы находимся на конечном этапе регистрации, которая закончится 20 июня. Далее у нас есть пять дней, чтобы осуществить регистрацию и принять необходимые решения. Это уже будет 25 июня.
А потом нам нужно принять решение о форме избирательного бюллетеня, затем перейдем к следующему этапу.
ВВС: Как много денег государство потеряет, если досрочные выборы не состоятся в июле?
Татьяна Слипачук: Это очень сложный вопрос. Я не могу ответить на него. У нас есть процедуры закупок, которые могут остановиться без денег. Также у нас есть процедуры, по которым мы получили некоторые материалы или услуги.
В день, когда Конституционный суд представит решения, мы должны это все проверить. А дальше - вопрос к парламенту, ведь мы, согласно решению правительства, просто использовали средства, которые были заложены для очередных выборов, которые должны состояться осенью.
Поэтому возникнет вопрос к парламенту и правительству, готовы ли они выделить новую сумму денег, учитывая уже затраченные средства.
"Лето - не время для легкого проведения выборов"
ВВС: Какую явку вы ожидаете на досрочных выборах? Снизится ли она из-за летнего сезона?
Татьяна Слипачук: Мы думаем, это может быть проблемой. Ведь речь идет не только о сезоне отпусков, когда человек может очень просто изменить свое место голосования, но и о периоде, когда некоторые украинцы едут зарабатывать деньги за границу. А в голосовании за рубежом есть отдельные трудности.
Наши дипломатические и консульские учреждения имеют ограниченные возможности в организации выборов. Речь идет о наличии служебных помещений, денег, персонала.
Середина лета - не время для легкого проведения выборов. Я считаю, что будут проблемы, связанные с планами людей на лето.
ВВС: Готовите ли вы какую-то кампанию, например, с Министерством юстиции, чтобы привлечь избирателей на выборы?
Татьяна Слипачук: Я не думаю, что сейчас время для каких-либо компаний, потому что его мало. Мы просто сообщим через две недели, а также в последнюю пятницу перед выборами, что все готово, вам нужно прийти проголосовать.
Насколько я знаю, есть неправительственные организации, которые также планируют такого типа сообщения. К сожалению, нет времени делать что-то более масштабное.
Все проблемы идут от игроков"
ВВС.: Есть опасения, что эта предвыборная кампания, и сам день выборов будут менее спокойными, чем президентские выборы. ЦИК и МВД готовят меры безопасности, чтобы защитить результаты выборов?
Татьяна Слипачук:Перед президентскими выборами мы с МВД подписали достаточно важный меморандум о сотрудничестве, направленный на избежание каких-либо нарушений во время выборов.
Важно понимать, что мы просто наблюдаем за процессом. Конечно, мы обращаемся к партиям с призывами, ведь все проблемы обычно происходят от игроков, участвующих в избирательном процессе.
Если вы хотите получить законные результаты, которым доверяет общество, вам нужно действовать в рамках закона и получить результат, который удовлетворит всех - вас, потому что вы пройдете честный избирательный процесс, и общество, потому что оно будет уверено в этом результате.
Конечно, мы не можем говорить, что мы контролируем все.
Я конечно не могу исключить, что некоторые люди или политические силы могут использовать определенных вооруженных людей, создать публичные конфликты. Но я верю, что в нынешней ситуации это не будет носить массовый характер, и мы вместе с МВД сможем вовремя отреагировать.
Это интервью Татьяна Слипачук дала на английском языке вместе с главой избирательной комиссии Великобритании сэром Джоном Холмсом. Интервью с Холмсом будет опубликовано позже.