Копірайт зображення УНІАН

В среду стало известно о гибели депутата украинского парламента и координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука.

Его нашли дома с пулевым ранением головы.

Согласно первым версиям, появившимся в СМИ, причиной смерти могло быть неосторожное обращение с оружием. Якобы инцидент произошел во время чистки пистолета. Полиция утверждает, что изучает все возможные причины гибели и выводы озвучит позже.

Каким же был путь Дмитрия Тымчука и чем он запомнится?

В армии

Дмитрий Тимчук родился 27 июня 1972 года в Чите.

Однако сам себя называл "украинцем в 5-м поколении по обеим линиям и до мозга костей".

Детство провел в восточной Германии, где служил его отец, военный офицер, а юность - в Бердичеве Житомирской области.

Окончил Бердичевский политехнический колледж, а в 1995 году - факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища.

Копірайт зображення Facebook Дмитрия Тымчука Image caption Дмитрий Тымчук участвовал в миротворческих миссиях ООН

В 1990-2012 годах проходил военную службу, которую закончил в звании подполковника запаса.

Служил в войсках противовоздушной обороны и штабе Национальной гвардии Украины.

Кроме того, входил в состав украинского миротворческого контингента в Ираке и Косово.

"Информационное сопротивление"

В 2008 стал главным редактором интернет-проекта "Флот-2017" и руководителем общественной организации "Центр военно-политических исследований".

После аннексии Россией Крыма и начала конфликта на Донбассе Тымчук стал координатором группы "Информационное сопротивление".

Копірайт зображення Facebook Дмитра Тимчука Image caption Дмитрий Тымчук занимался темами информационной безопасности и был одним из руководителей "Центра военно-политических исследований"

Благодаря регулярным обзорам ситуации на крымском полуострове, а позже - на Донбассе, стал одним из самых популярных интернет-активистов в Украине.

Как утверждают в группе "Информационное сопротивление", свои оперативные материалы они проверяли в двух-трех источниках, а в резонансных случаях - ссылались на очевидцев или участников событий.

Весной-летом 2014 года многие медиа перепечатывали сообщения группы параллельно с официальными сводкам штаба АТО.

Дмитрий Тымчук вел информационную работу в течение пяти лет - с начала аннексии Крыма и войны на востоке Украины.

Последние "оперативные данные" о ситуации на Донбассе он опубликовал на своей странице в Facebook во вторник, за день до смерти.

В политике

Копірайт зображення УНИАН Image caption Дмитрий Тымчук не был активным депутатом, но в своих профильных областях - армии и информационной политике - пытался регулярно выступать с законодательной инициативой

В 2014 году на выборах в Верховную Раду он был избран народным депутатом по партийному списку "Народного фронта". При этом избирался как беспартийный.

Входил в состав парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Соавтор нескольких десятков законодательных инициатив, большинство из которых касалась армии или информационной безопасности Украины - 15 из них в итоге стали законами (например, закон о Силах специальных операций ВСУ)

Однако в самом парламенте выступал нечасто - около десяти раз за всю каденцию.

Как депутат помог вернуть в Украину средневековый артефакт "меч викинга", вывезенный контрабандой в Эстонию, а также запросил возврат другого артефакта - шлема ХII-Х веков до н.э.

"Мы постоянно держали контакт со Службой безопасности. И специалисты СБУ не просто задержали того, кто нашел и продал меч, но и раскрыли международный канал контрабанды. В итоге мы показали, что Украина готова защищать свои интересы", - прокомментировал он ситуацию с возвращением ценностей в интервью газете "День".

О том, планировал ли Дмитрий Тымчук баллотироваться в следующий созыв парламента, неизвестно.

Позиция

Тымчук критиковал первые шаги новоизбранного президента Владимира Зеленского.

В частности, спрашивал, как тот планирует проводить "информационную войну, чтобы прекратить огонь на Донбассе" (одно из первых заявлений Владимира Зеленского сразу после победы).

"Информационная война сама по себе - отнюдь не самодостаточное явление. Это - составляющая комплексных действий. Не совсем понятно, как можно через СМИ заставить оккупационные войска убраться со своей территории, тем более что на оккупированной территории именно они контролируют все информпространство. Каким образом донести свои месседжи до "целевой аудитории?" - писал Дмитрий Тымчук в Facebook.

Копірайт зображення Facebook Дмитрия Тымчука

"Какими эти месседжи должны быть, чтобы заставить российского десантника пустить слезу и убраться с Донбасса в родной Псков?" - спрашивал он.

"Я осознаю, что ресурсов на все не хватает. Но если мы хотим выиграть войну с Россией, мы должны выиграть ее в головах наших граждан. Или придется платить кровью наших военных", - отмечал Дмитрий Тымчук в уже упомянутом интервью газете "День".

В связи с сообщением о его смерти спикер украинского парламента Андрей Парубий закрыл заседание Рады сразу после его начала.

Свои соболезнования выразили в Администрации президента Зеленского: "Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист, а с начала российской агрессии в Крыму соучредитель "Информационного сопротивления" надежно держал фронт информационной войны. Президент соболезнует родным и близким Дмитрия. Это большая потеря для страны".

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