Первые 30 дней президентства Зеленского: расходятся ли слова с делом?

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Владимир Зеленский уже месяц занимает должность президента Украины. До избрания главой государства и во время инаугурации в стенах Верховной Рады звучало много обещаний и планов.

Отличаются ли действия президента Владимира Зеленского от его заявлений, озвученных в интервью и с высоких трибун? Что уже удалось сделать или запланировать? ВВС News Украина анализирует ключевые обещания Зеленского и их реализацию, а также самые громкие события, произошедшие в первый месяц его президентства.

Минский процесс и кризис на Донбассе

В первый месяц работы президент уделял много внимания кризису на Донбассе. Вел переговоры с руководством ЕС и НАТО, с лидерами Франции и Германии. Посетил зону проведения операции Объединенных сил (ООС) и контролируемые Киевом территории Донбасса.

До избрания на должность он критиковал Минский переговорный процесс и утверждал, что готов с кем угодно договариваться для окончания войны.

"Давай порассуждаем. А какие есть пути? Какие вообще есть формы? Минские соглашения не работают. Правильно? Правильно. Идти туда войной? Я вообще против. (...) Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг. Первый шаг - прекратить стрельбу и развивать свою страну", - заявил он в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону в конце 2018 года.

Слова о переговорах с кем-либо были с тревогой восприняты оппонентами.

Но уже во время официального визита во Францию Владимир Зеленский сказал: "Мы не готовы к диалогу с сепаратистами. Мы готовы работать в минском формате. Прекращение огня, освобождение пленных. Это первые вещи, которые обе стороны должны сделать".

17 июня он сообщил, что в минском процессе присутствует прогресс. Хотя не понятно, какой именно: "хлебного" перемирия достичь не удается, украинцы гибнут, сдвигов в обмене пленными также пока нет.

Копірайт зображення PRESIDENT.GOV.UA Image caption В конце мая Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Луганской области

Сегодня президент говорит следующее: "У нас есть минские договоренности, внутри которых мы уже действуем. Мне кажется, что у нас уже есть подвижки. Но пока публично говорить о том, что мы что-то сделали... Давайте что-то сделаем! Увидим результат, и тогда посмотрим".

При этом Зеленский отметил, что Украина будет искать новые форматы решения кризиса на Донбассе, будет перезагружать минский процесс, если переговоры не дадут никаких результатов.

Во время визита в Германию и Францию президент озвучил то, что неоднократно говорила предыдущая власть. Что наиболее эффективный путь установления мира на Донбассе - усиление санкций против России.

В социальных сетях и в экспертных кругах делают вывод: заявления нового президента ничем не отличаются от заявлений его предшественника, Петра Порошенко.

В этом контексте также напоминают, что Владимир Зеленский назначил главой украинской делегации в Минской контактной группе Леонида Кучму, которого ранее на эту должность назначил Петр Порошенко.

Кадровые назначения

До избрания президентом Владимир Зеленский заявлял, что считает неправильной практику назначения на государственные должности своих бизнес-партнеров и друзей, как это делали его предшественники.

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Перед вторым туром выборов, в начале апреля, журналист "Свободы" спросил у него о вероятных кандидатах на ключевые должности во властных структурах. На что Владимир Зеленский сказал: "Успокойтесь, не переживайте! Кумовства не будет!"

Однако уже первые назначения продемонстрировали обратное. Высокие должности получили хоть и не кумовья, но бывшие партнеры по студии "Квартал 95".

Друг детства и руководитель ООО "Студия Квартал-95" Иван Баканов стал первым замглавы СБУ - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, партнер по "Квартал-95" Сергей Шефир - первым помощником президента. Заместителями главы президентской администрации стали "кварталовцы" Сергей Трофимов и Юрий Костюк.

Также СМИ писали о том, что назначенный на должность главы Службы внешней разведки Украины Владислав Бухарев - давний друг Владимира Зеленского.

Еще до выборов Зеленский обещал назвать людей, которые возглавят СБУ, а также министерства иностранных дел и обороны.

Спецслужбу пока возглавляет временно исполняющий обязанности Иван Баканов. Фамилию министра иностранных дел Вадима Пристайко президент назвал через несколько недель после вступления в должность, а кто будет министром обороны - пока не известно. Парламент отказался от голосования за отставку и увольнение с должностей министра иностранных дел Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака, требуя назвать кандидатуры их преемников.

Законодательные инициативы

Владимир Зеленский заявил 5 июня в интервью радио "Свобода", что его команда подала в парламент 10 законопроектов. Но ни один из них не был принят. Парламент не стал союзником президента, а после того, как Владимир Зеленский объявил о роспуске Рады, и подавно. Об этом говорит и сам президент.

"Я уверен, там есть люди, там есть специалисты. Но это бунт большинства в парламенте, который не хочет работать, который уже занимается политической рекламой. И им все равно - будут это очередные или внеочередные выборы, 31 октября или 21 июля. Они все занимаются политической рекламой", - подчеркнул он.

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В своей предвыборной программе Владимир Зеленский утверждал, что его первым законопроектом, в случае избрания, станет проект закона "О народовластии".

К первоочередным он также отнес законы о лишении неприкосновенности президента, народных депутатов и судей, об импичменте президента, об отзыве народного депутата Украины.

Во время инаугурации Зеленский также озвучил другие законодательные инициативы: об уголовной ответственности за незаконное обогащение и "многострадальный избирательный кодекс и открытые списки".

При этом внес в парламент проект, предусматривающий пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера. Представители президента объясняли такой шаг нежеланием депутатов принимать новый закон. А пропорциональная избирательная система - это, мол, компромисс.

Однако критики президента были уверены в том, что такой закон выгоден, прежде всего, президентской партии "Слуга народа". Он дает возможность, несмотря на высокие партийные рейтинги, получить большинство мандатов украинского парламента. В то время как пропорционально-мажоритарные выборы или открытые партийные списки такую перспективу не гарантируют.

Шутки и снижение тарифов

Согласно социологическим опросам между первым и вторым туром выборов, больше всего от нового президента ждали снижения тарифов на коммунальные услуги.

Почти 40% опрошенных заявили, что это должно стать приоритетом для нового главы государства.

В то время как некоторые кандидаты в президенты строили свою кампанию на лозунгах о снижении тарифов, Владимир Зеленский в своей официальной программе о тарифах не упоминал.

Однако в видеороликах, с помощью которых он общался с избирателями, эта тема звучала неоднократно. Например, в февральском блоге "Тарифы за коммуналку: Платить невозможно уменьшить" Владимир Зеленский так высказывается на "тарифную тему": "На "т" начинается, на "полный капец" заканчивается".

Кандидат в президенты также был возмущен тем, что украинцы должны отдавать за коммуналку от 30 до 50% своих доходов, тогда как европейцы - от 13 до 20%.

Часто говорили о необходимости снижения тарифов и члены "ЗеКоманды".

При этом сразу после победы на выборах Владимира Зеленского его политконсультант, а в настоящее время председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, заявил, что снижение тарифов - "не совсем прерогатива президента с экономической и государственной точки зрения". В том же интервью ICTV Дмитрий Разумков объяснял, что на самом деле речь шла об обещании повлиять на тарифы в рамках борьбы с коррупцией.

А в июне представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы, а просто пошутил на эту тему.

"Зеленский непосредственно нигде не обещал снижение тарифов, хотя мы все понимаем, и он понимает, что это является проблемой, - заявил Андрей Герус в интервью BIHUS.info и уточнил - Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это несправедливо, что это коррупционная формула".

Впоследствии представитель президента в правительстве извинился и заявил, что неудачно выразился в отношении шуток Владимира Зеленского о тарифах, ссылаясь на "недостаток политического опыта".

Однако снижение коммунальных тарифов так и не назвал делом ближайшего будущего.

"На самом деле президент Зеленский уже дважды созывал совещание относительно поиска возможности снизить тарифы для населения. Но это должно происходить, не вызвав девальвации, дополнительной инфляции или экономического кризиса. Работа над этим продолжается", - написал Андрей Герус в Facebook.

"Роттердам+" и рынок электроэнергии

Во время предвыборной кампании эксперт команды Зеленского по вопросам энергетики Андрей Герус в одном из видео отметил: "Отменить только одну схему - "Роттердам+" - и цена на электроэнергию уже будет минус 15%". Упреки в адрес Петра Порошенко в поддержке этой схемы были одними из главных.

Однако пока в парламент не поступила законодательная инициатива нового президента "по снижению стоимости электрической энергии", которую анонсировали члены его команды.

Ожидалось, что новый закон положит конец использованию формулы "Роттердам+", по которой стоимость угля в производстве тепловой генерации рассчитывается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Ранее многие эксперты по вопросам энергетики называли эту формулу коррупционной и дающей конкурентные преимущества и дополнительные доходы главному игроку на рынке тепловой энергетики - компании ДТЭК, которая входит в состав группы СКМ, контролируемой Ринатом Ахметовым. Очень резко критиковал эту схему в своих видео-блогах и Владимир Зеленский.

Теперь же он сообщил, что встречался с Ринатом Ахметовым и что разговор был не о политике. Он также отметил: "Мы отменяем "Роттердам + ", все об этом знают - и это будет".

"И будет демонополизация - и господин Ахметов это слышал, ДТЭК я имею в виду. И все в целом это понимают ", - заявил он корреспонденту "Украинской правды".

Но законопроект, который 10 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду, предусматривает отсрочку запуска рынка электроэнергии на год - до 1 июля 2020 года. О неготовности рынка и инфраструктуры и необходимости отложить изменения заявили украинские участники рынка - помимо ДТЭК и Энергоатома, - а также международные партнеры Украины, которые ранее поддерживали эту реформу.

Законопроект определен как неотложный, но спрогнозировать, рассмотрят его депутаты до 1 июля (именно в этот день в соответствии с действующим законом должен состояться запуск либерализованного рынка электроэнергии) очень сложно.

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