"Дефолта не будет", "Роттердам-" и "трэш" на встрече Зеленского с бизнесом

Копірайт зображення UNIAN Image caption Президент Зеленский пообещал скачок Украины в топ-10 международного рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business

Во время встречи с инвесторами и предпринимателями президент Зеленский рассказал о своих планах экономического развития страны.

Страна нуждается в финансовой стабильности, поэтому "дефолта не будет", пообещал он инвесторам.

"Не будет дефолта. Он и не начинался", - добавил Владимир Зеленский.

"Я просто не знал, что у господина Коломойского столько подписчиков", - отметил президент, намекая, что идею о возможности дефолта озвучивал не он, а бизнесмен Игорь Коломойский, который поддерживал его во время избирательной кампании.

Президент Зеленский также отметил, что сотрудничество с МВФ будет продолжено, так же как неизменным останется и европейский вектор интеграции Украины.

Он пообещал уважать независимость Национального банка, достижением которого, по словам президента, стала отмена обязательной продажи валюты, с чем Зеленский поздравил бизнес в начале встречи.

"Минус" на "плюс" дает "плюс"

Одним из своих приоритетов в экономике Владимир Зеленский назвал защиту конкуренции и снижение роли монополий.

"Стоит начать с изменения Роттердам + на Роттердам-. Это как раз тот случай, когда замена "плюса" на "минус" дает Украине "плюс", - заявил президент.

Что такое Роттердам +

Так называемая формула Роттердам + была введена в 2017 году. По решению НКРЭКУ, стоимость угля в производстве тепловой генерации рассчитывается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Многие эксперты по вопросам энергетики называли эту формулу коррупционной, дающей конкурентные преимущества и дополнительные доходы главному игроку на рынке тепловой энергетики, - компании ДТЭК, входящий в состав группы СКМ, контролируемой Ринатом Ахметовым.

Владимир Зеленский заявил, что ликвидацию этой формулы он уже обсудил с Ахметовым.

Восстановление Донбасса уже сейчас

По словам президента, во время встречи с бизнесменом, которого считают самым богатым украинцем, речь шла о его возможном вкладе в восстановление Донбасса.

Эту же тему, как утверждает Зеленский, он обсудил и с другими украинскими олигархами.

При этом, президент отметил, что "мы не будем ждать завершения войны", чтобы начать восстановление Донбасса, которое по предварительным оценкам обойдётся в 300 млрд грн.

"Надо наглядно продемонстрировать людям, которые вынуждены находиться на временно оккупированных территориях, преимущества жизни в свободной и независимой Украине", - заявил президент Зеленский, добавив, что это будет касаться переоборудования пунктов пересечения линии разграничения, инфраструктуры и социальной сферы "прифронтовых" территорий.

По словам Зеленского, он предложил присоединиться к этому проекту и "владельцам крупного бизнеса" - Виктору Пинчуку, Ринату Ахметову и Игорю Коломойскому.

"С Ринатом Ахметовым мы не только достигли соглашения об отмене формулы Роттердам, но и договорились, что он будет вкладывать в медицину и инвестировать в дороги и инфраструктуру Донбасса. Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает", - заявил Владимир Зеленский.

"Трэш" и прочее

Владимир Зеленский также повторил тезис своей предвыборной кампании о налоговой амнистии, поскольку, по его словам, новая власть понимает, что бизнес часто выводил средства из Украины "не от хорошей жизни, а из-за коррупционного давления и банального желания защитить свои активы".

Он, как и предыдущий президент, пообещал, что вскоре Украина войдет в первую десятку рейтинга Doing business, а отношения бизнеса с силовыми ведомствами, в частности СБУ, будут "демилитаризованы".

Еще одна задача - "избавиться от нафталинового постсоветского регулирования" в имущественных или трудовых отношениях.

"В результате победы великой октябрьской социалистической революции в нашей стране были созданы необходимые предпосылки для решения одной из важнейших социальных проблем - удовлетворение потребности трудящихся в жилье, воплощая в жизнь ленинские идеи построения коммунистического общества и осуществляя курс на повышение материального и культурного уровня жизни народа ... "Как вам? ... Сейчас 2019 года, и это до сих пор действующий украинский закон, регулирующий жилищные отношения. Простите, это - трэш! И это должно уйти в историю", - заявил Владимир Зеленский.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко заявила, что бизнес ждет от нового президента конкретного алгоритма реализации его обещаний

Впрочем, как отметила во время встречи исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко, "мы все заинтересованы не только в том, чтобы услышать ваши мысли относительно планов, а, собственно, алгоритмы того, как эти слова будут превращаться в действия".

Хотя общение бизнеса с президентом участники назвали менее формальным, чем раньше, по инициативе одного из спикеров, президент даже снял галстук так же, как во время аналогичных предыдущих встреч, прессу попросили выйти во время сессии вопросов и ответов.

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