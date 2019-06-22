Как Куба лечила тысячи детей Чернобыля

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кубинцы лечили различные болезни: от рака до заболеваний кожи

"Не было ощущения, что мы - в больнице. Даже детям в тяжелом состоянии нравилось".

Украинец Роман Герус вспоминает опыт, который начался с ядерной катастрофы.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошел взрыв - историю крупнейшей в мире техногенной катастрофы рассказывает также популярный сериал "Чернобыль".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Фидель Кастро лично встречает группу детей из Беларуси, март 1990 года

Кубинские врачи помогали пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС более 20-ти лет: с 1990 по 2011 год.

Гуманитарную программу финансировало министерство здравоохранения Кубы.

Роман Герус был одним из 23 тысяч детей, которых на Острове свободы встретили с открытым сердцем.

В мае Куба и Украина объявили о намерении восстановить партнерство, хоть и в меньших масштабах.

Возле моря

Копірайт зображення Getty Images Image caption Более 25 тысяч детей, преимущественно из Украины, лечились на Кубе в период с 1990 по 2001 год

"Я трижды ездил на Кубу, - рассказывает Роман Герус. - Когда мне было 12, я провел там шесть месяцев. Еще три месяца, когда исполнилось 14. Последний визит длился всего 45 дней. Мне тогда было 15".

"Каждый раз все было по-другому, но все поездки оставили замечательные воспоминания. Я хотел бы вернуться на Кубу, чтобы показать остров своей семье", - делится впечатлениями Герус.

Белые пятна

Мужчина вспоминает волшебные пейзажи тех мест, где он лечил болезнь кожи, вызванную радиацией.

27-летний Роман родился уже после аварии, но его семья жила недалеко от атомной станции.

"Мне было 10 или 11 лет, когда врачи обнаружили на моей коже белые пятна. Это было витилиго. Мы пытались лечиться в Украине, но врачи сказали, что мне нужны очень дорогие лекарства, и они не могли гарантировать, что смогут мне помочь", - вспоминает он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дети Чернобыля страдали различными болезнями, в частности психическими расстройствами

"Тогда кто-то рассказал моей маме о кубинской гуманитарной программе. Она сначала не поверила, потому что ей сказали, что это бесплатно".

"Мы ждали полгода. Вдруг нам позвонили и сказали, что я еду через две недели. Родители волновались: Куба далеко, а я еще маленький. Но мы решили попробовать".

Более 25 тысяч пациентов

Роман Герус прибыл в Тарару, небольшой курортный город в 30 км к востоку от Гаваны.

Здесь когда-то отдыхали состоятельные кубинцы, а после революции 1959 года Тарара стала центром для нескольких детских и молодежных лагерей

Копірайт зображення Getty Images Image caption Взрослых также лечили на Кубе, но более 80% пациентов были дети

Гуманитарная программа "Дети Чернобыля" действовала с марта 1990-го по ноябрь 2011 года.

По данным кубинского правительства, 26 тысяч человек получили помощь, 84% из них - дети. Пациенты приезжали преимущественно из Украины, России и Беларуси.

Программу не закрыли даже, когда после распада СССР Куба столкнулась с серьезными трудностями, ведь Советский Союз был главным союзником Острова свободы.

Различные болезни

В состав комплекса "Тарара" входили дома для детей и взрослых, которые их сопровождали, две больницы и клиника, а также школы, парки и театр.

До моря - 15 минут.

Диагнозы у пациентов были разные: от рака и церебрального паралича до заболеваний органов пищеварения и психических расстройств.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дети лечились в комплексе, где когда-то отдыхали состоятельные кубинцы

Врачи Хулио Медина и Омар Гарсия руководили программой. Детей разделили на четыре группы:

с серьезными заболеваниями, требующими госпитализации. Такие оставались на острове столько, сколько было нужно, до полного выздоровления

с патологиями, которые требовали ухода в стационаре, но не считались серьезными - такое лечение длилось 60 дней и более

те, кого можно было лечить амбулаторно, - они находились на Кубе от 45 до 60 дней

относительно здоровые дети - их лечение также продолжалось от 45 до 60 дней.

Две зоны

Украинка Кристина Костенецкая принадлежала к четвертой группе и участвовала в программе, когда ей было 12 и 13 лет.

"Я лечилась на Кубе в 1991 и 1992 годах, - рассказала она ВВС. - В обоих случаях оставалась на 40 дней. Столько времени нужно организму человека, чтобы восстановиться после незначительного радиационного облучения".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Программа предусматривала даже оказание стоматологической помощи

Костенецкая пояснила, что в Тараре есть две зоны: первая - для детей с серьезными болезнями, вторая - для детей с менее серьезными диагнозами, но которые находились в окрестностях Чернобыля.

"Нас разместили в небольших домиках, в каждом по 15 детей. Какого-то конкретного лечения не было, но проверили зрение и отвезли к стоматологу", - рассказывает она.

Женщина вспоминает "невероятное море, закат и мороженое".

Но были дети с очень серьезными проблемами.

"Некоторые страдали витилиго, должны были избегать солнца и носить одежду с длинными рукавами. Но целебный климат Кубы творил чудеса - лечил одних и ускорял восстановление других".

Под солнцем

Копірайт зображення Getty Images Image caption От Чернобыльской катастрофы пострадали даже те дети, которые родились уже после взрыва

Роман Герус был одним из этих детей.

"После моей второй поездки все белые пятна исчезли. Я принимал лекарства, но лучшим лечением было солнце, - считает он. - Мы много плавали. Поездка на пляж была частью лечения. Мы всегда с радостью туда ехали".

Противоречивый отбор

Однако вокруг отбора детей возникали определенные споры и разногласия.

Авария произошла на фоне глубокого кризиса в Украине. Семьи не могли купить своим детям даже билеты на самолет туда, где они могли поправиться от последствий радиоактивного облучения.

Копірайт зображення Getty Images Image caption 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла масштабная авария

Когда правительство Кубы объявило эту гуманитарную программу, люди думали, что смогут отправить туда своих детей.

Однако, было не очень понятно, каким образом проходил отбор. Многие дети не были из семей со скромным достатком.

Несмотря на это, в Украине и в других бывших советских республиках программу воспринимают положительно, а точных доказательств коррупции нет.

"Я понимал, что кубинцы сами оказались в трудной ситуации. Страна жила бедно, но все - от работников кухни до врачей - относились к нам очень приветливо", - вспоминает Роман Герус.