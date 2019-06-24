Бросили под мостом Метро и сказали - ты в Германии: истории беженцев в Украине

Копірайт зображення LOUISA GOULIAMAKI Getty Image caption В 2018 году каждый второй беженец был ребенком. Многие - одни и без семьи. На фото - ребенок за лагеря беженцев на окраине Афин, июнь 2019 года

16-летнего Яхью из Алеппо высадили возле моста Метро в Киеве и сказали, что он в Германии.

И хотя его история впечатляет, но она очень типична для Украины. Таких детей-беженцев много, рассказывает Наталья Гуржий, председатель правления благотворительного фонда "Рокада", где помогают беженцам.

"Когда идет война, семьи собирают деньги, платят перевозчикам и пытаются спасти жизнь хотя бы одному ребенку. Яхья натерпелся очень много", - рассказывает женщина. Но после приезда в Украину его злоключения не закончились.

Годами ждут документы

По данным Государственной миграционной службы, в Украине живет более 2,5 тыс. беженцев и лиц, получивших дополнительную защиту.

Именно эти два документа миграционная служба после долгих проверок может выдавать людям, бегущим от войн и преследования у себя на родине.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, больше всего беженцев в Украине из Афганистана, Сирии, Армении и России.

Еще около 6500 человек ищут в Украине убежище и ждут, пока миграционная служба рассмотрит их дела. Но большинству из них отказывают.

Ежегодно в Украине лишь 100 искателей защиты получают ее, говорят в ООН.

Копірайт зображення ВВС Image caption Эфун Динди Нода - художник из ДР Конго

Эфун Динди Нода восемь лет назад бежал от войны в ДР Конго. Он взял с собой немного вещей. Среди них было и две картины. Он продолжает рисовать и в Украине. Его нарисованные маслом цветы рассматривают прохожие в парке Шевченко, где происходит ярмарка, посвященная международному дню беженца.

Кроме рисования Нода делает также и мебель. А еще он 8 лет ждет получения статуса беженца в Украине.

8 лет - это не исключение. Есть мигранты, которые ждут предоставления статуса беженца и 17 лет, рассказывают общественные активисты.

Почему так долго рассматриваются документы, и только 100 человек в год получают статус беженца?

"Мы говорим, что количество лиц, которые действительно заслуживают получения статуса беженца, на самом деле не очень велико", - отвечает на вопрос ВВС News Украина Наталья Науменко, первый заместитель председателя Государственной миграционной службы.

Она говорит, что для многих нелегальных мигрантов Украина является лишь транзитным путем в ЕС, и они используют процедуру определения статуса беженца как возможность остановиться и избежать ответственности за незаконное пребывание.

"Или пытаются получить справку, определенный статус пребывания и дальше ждут возможности снова пересечь границу с ЕС. У нас есть очень много таких случаев", - говорит Науменко.

В Государственной миграционной службе считают, что процедура получения статуса беженца в Украине урегулированная, понятная и действенная. Там напоминают, что за все годы независимости Украина предоставила защиту шести тысячам иностранцев и более пяти тысяч получили украинское гражданство.

Как выживают беженцы

Когда беженцы только прибывают в Украину, для них не предусмотрено никакой социальной помощи - ни одежды, ни еды, ни крыши над головой, рассказывают общественные активисты.

В Украине есть только три небольших центра, где временно размещают беженцев: в Закарпатской, Одесской и Киевской областях. Но их не хватает, говорит представитель общественной организации "Рокада".

Без помощи международных и благотворительных организаций таким людям выжить было бы очень сложно.

Отсутствие социального жилья, дискриминация, недоступность официального трудоустройства, отсутствие социальной помощи и языковых курсов - с такими препятствиями сталкиваются искатели убежища в Украине, говорят в ООН.

Копірайт зображення ВВС Image caption Фарук Нурмадов бежал из Узбекистана сначала в Россию, а потом в Украину

Узбекский гражданин Фарук Нурмадов уже 1,5 года находится в Украине и ожидает получения статуса беженца. За его взгляды и критику власти на родине ему угрожали пытки и тюрьма, рассказывает он и добавляет: "В Украине мне безопасно, я здесь нормально сплю, не переживаю".

Благодаря гранту от ООН он открыл ресторан узбекской кухни в Киеве, но официально работать не имеет права. Все документы и права на бизнес имеет его партнер.

Но даже получив документы о статусе беженца, изучив язык, эти люди не всегда могут найти работу, открыть счет в банке или иметь прописку.

"Украинцы, даже госслужащие, часто не знают, что это за документы на руках у беженцев, какие права они имеют, и эти права систематически ограничивают. Во всех вопросах, связанных с документами, беженец должен что-то объяснять, что-то кому-то доказывать", - говорит юрист Евгений Макаревич из благотворительной организации "Рокада".

При этом человек, имеющий статус беженца, имеет все те же права, что и гражданин Украины, кроме права голосовать и быть избранным, быть госслужащим и призываться в армию.

В Украине существует также много стереотипов в отношении беженцев.

Общественные активисты вспоминают скандал, который возник в 2016 году вокруг приюта для беженцев в Яготине, где должны были разместить людей из Сирии.

Несколько сотен местных жителей тогда организовали протесты, заявляя, что боятся каких-то опасных болезней.

В итоге сейчас в приюте селят только беженцев из стран СНГ, и отношение местных к ним улучшилось.

Копірайт зображення ВВС Image caption Раджаб Сафи Рубан переехала из Конго. Она имеет документы о защите в Украине, но уже несколько лет не может оформить документы своих детей из-за ошибки в написании фамилии, которую сделали украинские чиновники

Сейчас местные власти, поликлиника и школы сменили гнев на милость и наконец принимают этих людей, рассказывают активисты о ситуации в Яготине.

Еще более впечатляет история сирийского мальчика Яхьи. По приезде в Украину он должен был пройти психо-медико-педагогическую комиссию.

"Ему тогда было 16. Он прекрасно знал английский и арабский, до этого учился в колледже в Сирии. А тут в комиссии сидели дамы, которые показывали ему картинку белочки и спрашивали, что это такое. А он никогда белочку в жизни не видел. Также он, только приехав из Сирии, не знал, какая главная река Украины. Комиссия сделала вывод, что ребенок отсталый", - рассказывает Наталья Гуржий.

Несмотря на все волнения, многочисленные болезни, оторванность от дома и семьи, Яхья закончил вечернюю школу и получил статус беженца. "У него есть девушка, он мечтает поступать в высшее учебное заведение. И очень счастлив", - говорит Гуржий.

Парень живет в центре социально-психологической реабилитации на Троещине вместе с другими беженцами из Афганистана, Сомали, Бангладеш, Гвинеи.

Чтобы иметь возможность играть в футбол, подростки из этого убежища собирали деньги на кроссовки на ярмарке в парке Шевченко.

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В этом же парке художник из ДР Конго Эфун Динди Нода продал свою первую картину. Он надеется, что когда-то все же получит документы и сможет спокойно жить в Украине.

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