Как Украина стала столицей кори в Европе

Копірайт зображення Oksana Butenko

Еще недавно чиновники в сфере здравоохранения считали, что им удалось практически полностью ликвидировать корь в Европе. Но сейчас количество больных потенциально смертельной болезнью растет из-за резкого падения уровня вакцинации. И больше всего пострадала Украина, в которой сейчас - одна из худших эпидемий кори в мире. С 2017 года здесь зафиксировали более 100 тыс. случаев кори.

Одним осенним днем в 2017 году Оксана Бутенко помахала рукой на прощание своему сыну Сергею, который отправился в университет, в котором должен был выучиться на врача.

Через восемнадцать месяцев, в феврале этого года, она привезла его тело в гробу назад домой в маленькую деревню на западе Украины.

Юноша, который хотел посвятить свою жизнь тому, чтобы лечить людей, сам умер в 18 лет. Умер внезапно - из-за болезни, которую, по словам чиновников в сфере здравоохранения, стопроцентно можно было предотвратить. Из-за кори, которую, как считали они, еще несколько лет назад удалось искоренить в Европе.

Копірайт зображення Oksana Butenko Image caption Сергей Бутенко умер от пневмонии, которую вызвала корь

"Моему Сергею исполнилось 18 лет первого ноября, - рассказывает нам Оксана, стоя напротив сельской церкви, где проходили похороны ее сына. - Для каждой мамы ее ребенок самый дорогой, для меня он так же самый дорогой. Он мечтал быть врачом, он жил этим".

"Почему так произошло, никто не знает. Помню свое детство, и моих сверстников, без кори - это не детство. Мы все переболели".

Корь очень легко подхватить, но большинство людей преодолевает болезнь за несколько недель высокой температуры и не слишком приятной сыпи. Но в исключительных случаях - один-два на тысячу - корь приводит к смертельным осложнениям, чаще всего - пневмонии.

Сергей умер от пневмонии, вызванной корью, после нескольких дней в реанимации. Инфекция разъедала его легкие, и он не мог дышать без искусственной вентиляции.

Он стал одним из 39 человек, умерших от кори в Украине во время нынешней вспышки болезни, начавшейся в 2017 году.

Корь распространяется по всей Европе. В прошлом году количество новых случаев возросло втрое и достигло 82 596. Большинство из них зафиксировали в Украине, где корью переболели 53 218 человек.

Image caption За последние два года в Украине уровень заболеваемости корью стремительно вырос

"Мы имеем это совпадение неблагоприятных обстоятельств, которые накапливались в течение последних 40 лет, приведшее в итоге к этой проблеме, которую имеем сейчас", - говорит Ульяна Супрун, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины. Она указывает на резкое снижение доли людей, защищенных от кори вакцинацией.

До 2001 года, по ее словам, Украина импортировала штамм вакцины из России, которую ВОЗ позже объявила неэффективной. Как следствие, "около 44% случаев кори в Украине - это взрослые, которые считали, что они были вакцинированы, но вакцина не была действенной".

Затем возникла проблема с холодовой цепью - процессом хранения вакцины в охлажденном состоянии, чтобы она оставалась эффективной. На фоне экономического краха, который произошел после распада Советского Союза в 1991 году, в плохо оборудованных больницах с ненадежной поставкой электроэнергии вакцина не всегда хранилась при правильной температуре.

Image caption Олесь Пограничный говорит, что недоверие к вакцинации отражает более глубокие проблемы в обществе

Но даже большей стала проблема психологическая. С течением лет все больше и больше людей отказывались проходить вакцинацию и вакцинировать своих детей.

"Это вопрос доверия", - говорит Олесь Пограничный, директор частной начальной школы во Львове. Несмотря на эпидемию, которая длится уже два года, только половина его учеников привиты от кори.

"Что такое вакцина? Это нечто, что я использую, и оно должно меня защитить от чего-то. У нас в школе учатся дети родителей, которые сами родились в 90-е, во времена, когда никто никому не доверял. Ни друг другу, ни медицине, ни государству".

"В 90-е годы, после распада Советского Союза, произошел переход от общества, которому государство все гарантировало, к обществу, где ты был ответственен за себя сам. Но ты не знаешь, как это, нести ответственность за себя. Вокруг все врут - вот, что думали люди в 90-х. Поэтому тебе нужно было быть крепким, как сжатый кулак, и никому не доверять. в противном случае - ты неудачник. Доверие - оно ​​было для неудачников".

Ульяна Супрун, исполняющая обязанности Министра здравоохранения, обвиняет СМИ и политиков в разжигании антивакцинальных настроений, особенно после широко разглашенного инцидента 2008 года, о котором много сообщали СМИ.

Тогда школьник Антон Тищенко умер вскоре после иммунизации против кори. Однако впоследствии медицинская экспертиза показала, что его смерть не была связана с вакциной.

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В результате этой трагедии уровень вакцинации упал настолько резко, что к 2016 году только 31% населения был охвачен КПК - это основная вакцина против кори, паротита и краснухи - и это самый низкий уровень вакцинации в мире - даже ниже, чем в Африке, заявляет Супрун.

Согласно рекомендациям ВОЗ, 95% детей должны быть иммунизированы вакциной КПК для достижения коллективного уровня иммунитета населения, при котором все дети - и вакцинированные, и невакцинированные - будут защищены от кори, паротита и краснухи.

Image caption Украинские солдаты строятся перед больницей, в которой будут проходить вакцинацию

Ульяна Супрун говорит, что даже сейчас она ведет борьбу с волной дезинформации.

"У нас есть политики, которые пытаются получить голоса, говоря, что вам не нужно вакцинироваться, что это - большой заговор западных правительств, которые хотят завладеть мозгами наших детей, вакцина - это большой заговор фармацевтических компаний, которые хотят прийти в Украину и заработать здесь много денег. К сожалению, даже имея 39 смертельных случаев, трудно убедить людей, что это настоящая проблема".

Смерть Сергея Бутенко, однако, задела его сокурсников в Винницком национальном медицинском университете.

"Было большое чувство опустошенности, - рассказывает Олег Ефименко, председатель студенческого самоуправления. - Его знали многие, и его история действительно поразила каждого".

Записи в медицинской книжке свидетельствуют, что Сергея вакцинировали, когда ему был один год и шесть лет, как это рекомендуют органы здравоохранения. Но этого оказалось недостаточно, чтобы защитить его, потому что он подхватил вирус кори сразу после того, как заболел другим вирусным заболеванием - мононуклеозом.

"Этот мононуклеоз ослабил его иммунную систему так, что он не мог достаточно бороться против вируса кори", - говорит доцент Александра Попович, которая следила за лечением Сергея в его последние дни.

Вероятно, он был бы лучше защищен, если бы незадолго до этого ревакцинировался еще раз.

Но самый важный урок, который мы можем извлечь из этой трагедии, по словам Попович, заключается в том, что Сергей не умер бы, если бы не встретился с корью вообще, - а это было бы возможно, если бы уровень коллективного иммунитета был бы высоким.

После смерти Сергея многие его однокурсники поспешили сделать прививку, рассказывает студенческий лидер Олег Ефименко.

Image caption Олег Ефименко говорит, что смерть Сергея шокировала однокурсников

Но почему студенты-медики, будущие врачи, не подумали об этом раньше? Ведь в то время вспышка кори бушевала уже почти два года.

Администрация университета сообщила BBC, что они провели большую кампанию в прошлом году, чтобы поощрить студентов сделать прививку, и таким образом достигли уровня вакцинации более 98%.

Они сказали, что студентам рассказывают о вакцинации "с точки зрения доказательной медицины, изучения иммунологии, статистических данных, противопоказаний и последствий".

Но Екатерина Булавинова, медицинский експерт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), которая помогает украинскому правительству в борьбе с корью, считает, что смерть Сергея Бутенко продемонстрировала, что в целом университетские деканы делают недостаточно для защиты студентов.

"По моему личному мнению, это ужасная ситуация, особенно потому, что ее можно было предотвратить, - говорит она. - Для меня это большая тайна, потому что вспышка кори в Украине продолжается уже третий год, и количество заболевших корью - огромно. Но несмотря на это деканы всех медицинских университетов до сих пор не заняли сильную позицию, чтобы защитить студентов".

"Самая большая проблема заключается в самих медицинских работниках. Мы получаем все больше и больше молодых врачей, которые ничего не знают об иммунизации или сомневаются в иммунизации, или против иммунизации".

Министр здравоохранения Ульяна Супрун также считает, что сами врачи и являются главными распространителями сомнений относительно вакцин.

Image caption Некоторые врачи в Украине считают, что отказ от вакцинации поможет ребенку в долгосрочной перспективе

Она говорит, что некоторых студентов-врачей учат, что прививки не нужны.

Обоснованным считается убеждение, что для ребенка лучше перенести болезнь, поскольку тогда он будет иметь пожизненный иммунитет.

"Когда академики такого уровня учат будущих врачей тому, что им не нужно вакцинировать детей, это действительно делает проблему еще более запутанной", - говорит Супрун.

Член Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий говорит: "У нас есть профессора, которые считают, что вакцинация против кори во время сезона гриппа, например, с октября по май, является опасной процедурой, поскольку это приведет к иммуносупрессии. Это миф, это ложная информация. Это опасно для страны".

Супрун говорит, что распространение дезинформации медицинскими работниками и учеными нельзя остановить из-за того, что университеты являются независимыми, и в настоящее время нет средств отзыва профессиональной квалификации.

Но система лицензирования врачей, которая сделает это возможным, уже вводится.

Image caption Федор Лапий говорит, что некоторые ученые распространяют мифы об антивакцинации

Она говорит, что многие проблемы, которые привели к эпидемии, сейчас решаются. Вакцины закупает ЮНИСЕФ, который помогает правительству посещать больницы и поликлиники, чтобы убедиться в том, что там поддерживается холодовая цепь.

"Мы знаем, что вакцины, которые мы получили в течение последних двух лет, работают. В прошлом году мы вакцинировали более 900 тыс. человек, и у нас был нулевой уровень смертности или серьезных осложнений от нее".

Мобильные бригады вакцинации объехали наиболее пострадавшие от эпидемии регионы, чтобы иммунизировать детей, пропустивших прививки. Бесплатная вакцинация теперь доступна и для всех взрослых.

В прошлом году 90% однолетних и шестилетних детей были вакцинированы против кори. Но все еще остается огромное количество детей и взрослых, которые не получили прививок в нужное время в предыдущие годы.

По оценкам ЮНИСЕФ, 30% справок о вакцинации могут оказаться подделками.

"Когда родители слышат, что их дети должны быть вакцинированными, чтобы ходить в школу, то после этого они, к сожалению, идут к врачам и покупают справки о прививках", - рассказывает Супрун.

Во Львовской области, пострадавшей от кори больше всего, по словам Ульяны Супрун, произошло следующее: "Когда мы пришли в (областной) отдел здравоохранения и спросили, сколько детей нужно вакцинировать, то согласно их данным их было 22 тыс. Но когда мы пошли в школы и проверили, какие именно записи были точными, то обнаружили, что в прививках нуждались 50 тыс. детей, поскольку справки 28 тыс. оказались поддельными".

Image caption Активистка Вероника Сидоренко не вакцинировали своих детей

Согласно закону, украинские дети должны быть вакцинированы от определенных заболеваний, в том числе от кори, для того, чтобы посещать государственные школы. Верховный Суд Украины своим решением подтвердил, что вакцинация является обязательной, а невакцинированным детям нельзя посещать детские сады. Но закон не всегда соблюдается.

Его также оспаривают некоторые родители, среди которых и Вероника Сидоренко, основательница движения под названием "Вакцинация - свободный выбор".

У троих ее детей нет прививок. "Когда я сравнила риск от болезни, против которой мы вакцинируемся, и риск от последствий вакцинации, я решила не делать им прививок", - объясняет она.

По данным ВОЗ, риск возникновения тяжелой аллергической реакции на вирус кори составляет один на миллион. Но Вероника не доверяет статистике ВОЗ. Она считает, что кампанию по всеобщей вакцинации частично пролоббировали фармацевтические промышленники.

"Если бы мы имели обширные исследования - скажем 1000 невакцинированных детей и 1000 вакцинированных, и мы могли бы следить за их жизнью в течение 50 лет, - мы могли бы точно утверждать (что вакцинация предотвращает вспышки кори. - Ред.). Но никто не собирается этого делать, поэтому я считаю, что мы не можем знать точно".

Когда ей возражают, что ее выбор угрожает другим детям, она говорит, что не верит в коллективный иммунитет.

Между тем эпидемия в Украине продолжает набирать обороты. За последние шесть месяцев зарегистрировано почти столько же новых случаев, как и за весь прошлый год. Тридцать девятая жертва осложнений кори умерла в этом месяце.

"Мы живем в эру iPhone и самых высоких технологий, - говорит Екатерина Булавинова из ЮНИСЕФ. - Ужасно, что в это время так много людей умирают от болезней, которые можно было предотвратить".

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