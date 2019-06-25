Филарет идет в наступление: "патриарх" создал синод Киевского патриархата

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"Восстановленный" Филаретом Киевский патриархат создает собственный синод из пяти епископов, которых накануне отлучила от священнослужения Православная церковь Украины.

Об этом сам Филарет заявил на пресс-конференции в своей резиденции в Киеве.

"Синод есть ... в него входят все архиереи церкви. Пять", - сказал он, добавив, что со временем их количество возрастет до 12.

Он подчеркнул, что Украинская православная церковь Киевского патриархата является независимой, в том числе от ПЦУ.

"От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся", - сказал архиерей.

24 июня синод ПЦУ решил лишить Филарета права управления Киевской епархией, а соответственно и контроля над местными храмами и монастырями.

Это решение синод церкви принял после проведения Филаретом "собора" для восстановления деятельности УПЦ Киевского патриархата.

Также Православная церковь Украины приняла в непосредственное подчинение митрополита Епифания все монастыри и храмы Киева, церковных иерархов, которые до этого подчинялись Филарету.

Хоть Филарета и оставили епископом ПЦУ и не отлучили от служения.

Владыка еще может обратиться к ПЦУ, чтобы обжаловать решение синода на соборе церкви.

Комментируя это решение, Филарет сказал, что "их постановления нас не касаются".

Синод ПЦУ исключил из состава своего епископата двух иерархов - митрополита Белгородского Иоасафа и его викарного епископа Петра (Москалева), - приехавших из России, чтобы присоединиться к организованному Филаретом "собору".

Их исключили "за активное участие в действиях, направленных на возбуждение противостояния в церковной среде" и участие в "рукоположении епископов вне своей территории".

Речь идет о том, что на выходных они вместе с Филаретом рукоположили в епископы без согласия Синода ПЦУ отца Илью Зеленского из Харькова и архимандрита Андрея Маруцака из Киева, которые являются сторонниками бывшего патриарха.

Обвинения в рейдерстве и тайных сделках с Константинополем

Филарет также напрямую обвинил ПЦУ попытке рейдерского захвата имущества Киевского патриархата.

"Так называемая Православная церковь Украины начала рейдерские атаки и захватывает наши храмы", - сказал он.

По словам архиерея, ПЦУ "захватила" Свято-Феодосиевский монастырь в Киеве, церковь Богородицы Пирогощей, а также планируют "захват Владимирского собора".

Владыка обратился к государственным органам, чтобы они "защитили права и свободы верующих Киевского патриархата, защитили нас от рейдерских захватов".

"Если наша власть не будет нас защищать, то мы будем обращаться к европейской общественности", - добавил Филарет.

При этом он отметил, что пока не собирается "обращаться в суд, потому суды у нас продажные, и там могут защитить ложь, а правду могут наказать".

Image caption Митрополит Епифаний заявил, что Филарета не будут отлучать от священнослужения

Владыка заявил, ссылаясь на расследование журналистов портала "Вести", что в ноябре 2018 года тогдашний президент Петр Порошенко подписал соглашение с Вселенским патриархом Варфоломеем, в которой пообещал передать ему в ставропигию (непосредственное подчинение) ряд объектов в Украине.

Среди таких объектов, по словам Филарета, Андреевская церковь, Флоровский и Корецкий монастыри, Манявский скит и Успенский храм во Львове.

"До момента передачи этих храмов и монастырей Православная церковь Украины должна платить Вселенскому патриархату с каждого прихода ежемесячные финансовые взносы в размере от 4 до 20 тысяч долларов", - сказал он.

Филарет уточнил, что в целом речь идет о 28 миллионов долларов.

В то же время советник президента Порошенко Ростислав Павленко в комментарии BBC News Украина опроверг заявления Филарета.

"Это неправда. Фанар (Вселенский патриархат. - Ред.) не имеет ставропигий или строений, кроме Андреевской церкви. Никто Фанару ничего не платит", - сказал Павленко.

Он призвал Филарета "не повторять российские фейки".

"Восстановленный" Киевский патриархат

Бывший патриарх Филарет не признает того, что Киевский патриархат 15 декабря 2018 года самораспустился, чтобы сразу войти в состав вновь созданной автокефальной Православной церкви Украины.

По его словам, новая церковь является "греческой" и слишком зависима от Вселенского патриарха, который в январе 2019 года предоставил ей томос об автокефалии.

Говоря о томосе Филарет, подчеркивает, что не согласился бы на него, если бы заранее знал содержание документа.

ПЦУ же считает, что решение о роспуске УПЦ КП вступило в силу сразу же после принятия, а сам Филарет после этого вошел в состав руководящего органа новой церкви - Синода и все время признавал первенство митрополита Епифания.

20 июня в Киеве во Владимирском соборе по инициативе владыки Филарета прошло собрание части иерархов, священников и мирян бывшей непризнанной мировым православием УПЦ Киевского патриархата.

Настоятель Владимирского храма протоиерей Борис Табачек является сторонником и давним соратником Филарета.

24 июня ПЦУ подчеркнула, что Владимирский собор является ее храмом и подчиняется митрополиту Епифанию, однако Филарет "по-прежнему может служить там службу".

Копірайт зображення UNIAN, BBC

На собрание пришли всего два епископа из России, сам Филарет и около десяти священников.

Участники назвали его "поместным собором" и решили "восстановить" деятельность патриархата.

Также собрание решило, что "восстановленному" патриархату будет принадлежать все имущество бывшей УПЦ КП.

В ПЦУ прогнозируют, что Филарета в Украине поддержат всего несколько настоятелей храмов.

Хотя уже этой ночью в ПЦУ заявили, что в Одессе представители так называемого Киевского патриархата пытались захватить их епархиальное управление.

Православная церковь Украины не признает правомочность этого собрания, апеллируя к тому, что Филарет не имеет права созывать собор, ни согласно уставу ПЦУ, ни согласно уставу УПЦ КП.

Новые епископы, монастыри и храмы Филарет

Сразу после "собора" 20 июня Филарет начал рукополагать новых епископов для своей церкви.

Вместе с митрополитом Белгородским Иоасафом они рукоположили в епископы отца Илью Зеленского из Харькова и архимандрита Андрея Маруцака из Киева.

По апостольскому канону епископа могут рукополагать исключительно два других епископа. Однако в уставе ПЦУ указано, что намерение посвятить епископа предварительно должен утверждать синод церкви.

Еще перед рукоположением ПЦУ отлучила обоих соратников Филарета от служения.

Image caption Вместе с Филаретом новых епископов обряд посвящения совершали митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф (слева)

Также в эти выходные Филарет пытался взять под контроль Свято-Феодосиевский монастырь в Киеве.

Он издал указ об увольнении наместника Макария и назначил на его место своего сторонника Андрея (Маруцака), который в этом монастыре и проживал.

Однако братия монастыря выступила против действий Филарета и приняла решение о подчинении митрополиту Епифанию.

Филарет обвинил ПЦУ в "рейдерском захвате" монастыря и обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову.

"Надеюсь на вашу помощь, которая сделает невозможным силовой захват имущества и помещений Украинской православной церкви Киевского патриархата", - говорится в письме иерарха.

Формально до 24 июня Филарет был руководителем киевской кафедры и ему подчинялись практически все монастыри и храмы столицы.

Филарет запретил им переоформлять свои уставы для перехода в состав ПЦУ, чтобы юридически они оставались частью УПЦ КП.

Однако, по данным ВВС, сегодня почти все храмы и монастыри столицы уже приняли решение и начинают перерегистрацию своих уставов с указанием принадлежности к ПЦУ.

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