Филарет идет в наступление: "патриарх" создал синод Киевского патриархата
"Восстановленный" Филаретом Киевский патриархат создает собственный синод из пяти епископов, которых накануне отлучила от священнослужения Православная церковь Украины.
Об этом сам Филарет заявил на пресс-конференции в своей резиденции в Киеве.
"Синод есть ... в него входят все архиереи церкви. Пять", - сказал он, добавив, что со временем их количество возрастет до 12.
- Наказание Филарета: ПЦУ лишила "патриарха" Киевской епархии и храмов
- "Мятежный собор". Кто пришел к Филарету восстанавливать Киевский патриархат
Он подчеркнул, что Украинская православная церковь Киевского патриархата является независимой, в том числе от ПЦУ.
"От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся", - сказал архиерей.
24 июня синод ПЦУ решил лишить Филарета права управления Киевской епархией, а соответственно и контроля над местными храмами и монастырями.
Это решение синод церкви принял после проведения Филаретом "собора" для восстановления деятельности УПЦ Киевского патриархата.
Также Православная церковь Украины приняла в непосредственное подчинение митрополита Епифания все монастыри и храмы Киева, церковных иерархов, которые до этого подчинялись Филарету.
Хоть Филарета и оставили епископом ПЦУ и не отлучили от служения.
Владыка еще может обратиться к ПЦУ, чтобы обжаловать решение синода на соборе церкви.
Комментируя это решение, Филарет сказал, что "их постановления нас не касаются".
Синод ПЦУ исключил из состава своего епископата двух иерархов - митрополита Белгородского Иоасафа и его викарного епископа Петра (Москалева), - приехавших из России, чтобы присоединиться к организованному Филаретом "собору".
Их исключили "за активное участие в действиях, направленных на возбуждение противостояния в церковной среде" и участие в "рукоположении епископов вне своей территории".
Речь идет о том, что на выходных они вместе с Филаретом рукоположили в епископы без согласия Синода ПЦУ отца Илью Зеленского из Харькова и архимандрита Андрея Маруцака из Киева, которые являются сторонниками бывшего патриарха.
Обвинения в рейдерстве и тайных сделках с Константинополем
Филарет также напрямую обвинил ПЦУ попытке рейдерского захвата имущества Киевского патриархата.
"Так называемая Православная церковь Украины начала рейдерские атаки и захватывает наши храмы", - сказал он.
По словам архиерея, ПЦУ "захватила" Свято-Феодосиевский монастырь в Киеве, церковь Богородицы Пирогощей, а также планируют "захват Владимирского собора".
Владыка обратился к государственным органам, чтобы они "защитили права и свободы верующих Киевского патриархата, защитили нас от рейдерских захватов".
"Если наша власть не будет нас защищать, то мы будем обращаться к европейской общественности", - добавил Филарет.
При этом он отметил, что пока не собирается "обращаться в суд, потому суды у нас продажные, и там могут защитить ложь, а правду могут наказать".
Владыка заявил, ссылаясь на расследование журналистов портала "Вести", что в ноябре 2018 года тогдашний президент Петр Порошенко подписал соглашение с Вселенским патриархом Варфоломеем, в которой пообещал передать ему в ставропигию (непосредственное подчинение) ряд объектов в Украине.
Среди таких объектов, по словам Филарета, Андреевская церковь, Флоровский и Корецкий монастыри, Манявский скит и Успенский храм во Львове.
"До момента передачи этих храмов и монастырей Православная церковь Украины должна платить Вселенскому патриархату с каждого прихода ежемесячные финансовые взносы в размере от 4 до 20 тысяч долларов", - сказал он.
Филарет уточнил, что в целом речь идет о 28 миллионов долларов.
В то же время советник президента Порошенко Ростислав Павленко в комментарии BBC News Украина опроверг заявления Филарета.
"Это неправда. Фанар (Вселенский патриархат. - Ред.) не имеет ставропигий или строений, кроме Андреевской церкви. Никто Фанару ничего не платит", - сказал Павленко.
Он призвал Филарета "не повторять российские фейки".
"Восстановленный" Киевский патриархат
Бывший патриарх Филарет не признает того, что Киевский патриархат 15 декабря 2018 года самораспустился, чтобы сразу войти в состав вновь созданной автокефальной Православной церкви Украины.
По его словам, новая церковь является "греческой" и слишком зависима от Вселенского патриарха, который в январе 2019 года предоставил ей томос об автокефалии.
Говоря о томосе Филарет, подчеркивает, что не согласился бы на него, если бы заранее знал содержание документа.
ПЦУ же считает, что решение о роспуске УПЦ КП вступило в силу сразу же после принятия, а сам Филарет после этого вошел в состав руководящего органа новой церкви - Синода и все время признавал первенство митрополита Епифания.
20 июня в Киеве во Владимирском соборе по инициативе владыки Филарета прошло собрание части иерархов, священников и мирян бывшей непризнанной мировым православием УПЦ Киевского патриархата.
Настоятель Владимирского храма протоиерей Борис Табачек является сторонником и давним соратником Филарета.
24 июня ПЦУ подчеркнула, что Владимирский собор является ее храмом и подчиняется митрополиту Епифанию, однако Филарет "по-прежнему может служить там службу".
На собрание пришли всего два епископа из России, сам Филарет и около десяти священников.
Участники назвали его "поместным собором" и решили "восстановить" деятельность патриархата.
Также собрание решило, что "восстановленному" патриархату будет принадлежать все имущество бывшей УПЦ КП.
В ПЦУ прогнозируют, что Филарета в Украине поддержат всего несколько настоятелей храмов.
Хотя уже этой ночью в ПЦУ заявили, что в Одессе представители так называемого Киевского патриархата пытались захватить их епархиальное управление.
Православная церковь Украины не признает правомочность этого собрания, апеллируя к тому, что Филарет не имеет права созывать собор, ни согласно уставу ПЦУ, ни согласно уставу УПЦ КП.
Новые епископы, монастыри и храмы Филарет
Сразу после "собора" 20 июня Филарет начал рукополагать новых епископов для своей церкви.
Вместе с митрополитом Белгородским Иоасафом они рукоположили в епископы отца Илью Зеленского из Харькова и архимандрита Андрея Маруцака из Киева.
По апостольскому канону епископа могут рукополагать исключительно два других епископа. Однако в уставе ПЦУ указано, что намерение посвятить епископа предварительно должен утверждать синод церкви.
Еще перед рукоположением ПЦУ отлучила обоих соратников Филарета от служения.
Также в эти выходные Филарет пытался взять под контроль Свято-Феодосиевский монастырь в Киеве.
Он издал указ об увольнении наместника Макария и назначил на его место своего сторонника Андрея (Маруцака), который в этом монастыре и проживал.
Однако братия монастыря выступила против действий Филарета и приняла решение о подчинении митрополиту Епифанию.
Филарет обвинил ПЦУ в "рейдерском захвате" монастыря и обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову.
"Надеюсь на вашу помощь, которая сделает невозможным силовой захват имущества и помещений Украинской православной церкви Киевского патриархата", - говорится в письме иерарха.
Формально до 24 июня Филарет был руководителем киевской кафедры и ему подчинялись практически все монастыри и храмы столицы.
Филарет запретил им переоформлять свои уставы для перехода в состав ПЦУ, чтобы юридически они оставались частью УПЦ КП.
Однако, по данным ВВС, сегодня почти все храмы и монастыри столицы уже приняли решение и начинают перерегистрацию своих уставов с указанием принадлежности к ПЦУ.