Филарет идет в наступление: "патриарх" создал синод Киевского патриархата

  • 25 июня 2019
Філарет Копірайт зображення Getty Images

"Восстановленный" Филаретом Киевский патриархат создает собственный синод из пяти епископов, которых накануне отлучила от священнослужения Православная церковь Украины.

Об этом сам Филарет заявил на пресс-конференции в своей резиденции в Киеве.

"Синод есть ... в него входят все архиереи церкви. Пять", - сказал он, добавив, что со временем их количество возрастет до 12.

Он подчеркнул, что Украинская православная церковь Киевского патриархата является независимой, в том числе от ПЦУ.

"От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся", - сказал архиерей.

24 июня синод ПЦУ решил лишить Филарета права управления Киевской епархией, а соответственно и контроля над местными храмами и монастырями.

Это решение синод церкви принял после проведения Филаретом "собора" для восстановления деятельности УПЦ Киевского патриархата.

Также Православная церковь Украины приняла в непосредственное подчинение митрополита Епифания все монастыри и храмы Киева, церковных иерархов, которые до этого подчинялись Филарету.

Хоть Филарета и оставили епископом ПЦУ и не отлучили от служения.

Владыка еще может обратиться к ПЦУ, чтобы обжаловать решение синода на соборе церкви.

Комментируя это решение, Филарет сказал, что "их постановления нас не касаются".

Синод ПЦУ исключил из состава своего епископата двух иерархов - митрополита Белгородского Иоасафа и его викарного епископа Петра (Москалева), - приехавших из России, чтобы присоединиться к организованному Филаретом "собору".

Их исключили "за активное участие в действиях, направленных на возбуждение противостояния в церковной среде" и участие в "рукоположении епископов вне своей территории".

Речь идет о том, что на выходных они вместе с Филаретом рукоположили в епископы без согласия Синода ПЦУ отца Илью Зеленского из Харькова и архимандрита Андрея Маруцака из Киева, которые являются сторонниками бывшего патриарха.

Обвинения в рейдерстве и тайных сделках с Константинополем

Филарет также напрямую обвинил ПЦУ попытке рейдерского захвата имущества Киевского патриархата.

"Так называемая Православная церковь Украины начала рейдерские атаки и захватывает наши храмы", - сказал он.

По словам архиерея, ПЦУ "захватила" Свято-Феодосиевский монастырь в Киеве, церковь Богородицы Пирогощей, а также планируют "захват Владимирского собора".

Владыка обратился к государственным органам, чтобы они "защитили права и свободы верующих Киевского патриархата, защитили нас от рейдерских захватов".

"Если наша власть не будет нас защищать, то мы будем обращаться к европейской общественности", - добавил Филарет.

При этом он отметил, что пока не собирается "обращаться в суд, потому суды у нас продажные, и там могут защитить ложь, а правду могут наказать".
Image caption Митрополит Епифаний заявил, что Филарета не будут отлучать от священнослужения

Владыка заявил, ссылаясь на расследование журналистов портала "Вести", что в ноябре 2018 года тогдашний президент Петр Порошенко подписал соглашение с Вселенским патриархом Варфоломеем, в которой пообещал передать ему в ставропигию (непосредственное подчинение) ряд объектов в Украине.

Среди таких объектов, по словам Филарета, Андреевская церковь, Флоровский и Корецкий монастыри, Манявский скит и Успенский храм во Львове.

"До момента передачи этих храмов и монастырей Православная церковь Украины должна платить Вселенскому патриархату с каждого прихода ежемесячные финансовые взносы в размере от 4 до 20 тысяч долларов", - сказал он.

Филарет уточнил, что в целом речь идет о 28 миллионов долларов.

В то же время советник президента Порошенко Ростислав Павленко в комментарии BBC News Украина опроверг заявления Филарета.

"Это неправда. Фанар (Вселенский патриархат. - Ред.) не имеет ставропигий или строений, кроме Андреевской церкви. Никто Фанару ничего не платит", - сказал Павленко.

Он призвал Филарета "не повторять российские фейки".

"Восстановленный" Киевский патриархат

Бывший патриарх Филарет не признает того, что Киевский патриархат 15 декабря 2018 года самораспустился, чтобы сразу войти в состав вновь созданной автокефальной Православной церкви Украины.

По его словам, новая церковь является "греческой" и слишком зависима от Вселенского патриарха, который в январе 2019 года предоставил ей томос об автокефалии.

Говоря о томосе Филарет, подчеркивает, что не согласился бы на него, если бы заранее знал содержание документа.

ПЦУ же считает, что решение о роспуске УПЦ КП вступило в силу сразу же после принятия, а сам Филарет после этого вошел в состав руководящего органа новой церкви - Синода и все время признавал первенство митрополита Епифания.

20 июня в Киеве во Владимирском соборе по инициативе владыки Филарета прошло собрание части иерархов, священников и мирян бывшей непризнанной мировым православием УПЦ Киевского патриархата.

Настоятель Владимирского храма протоиерей Борис Табачек является сторонником и давним соратником Филарета.

24 июня ПЦУ подчеркнула, что Владимирский собор является ее храмом и подчиняется митрополиту Епифанию, однако Филарет "по-прежнему может служить там службу".

Копірайт зображення UNIAN, BBC

На собрание пришли всего два епископа из России, сам Филарет и около десяти священников.

Участники назвали его "поместным собором" и решили "восстановить" деятельность патриархата.

Также собрание решило, что "восстановленному" патриархату будет принадлежать все имущество бывшей УПЦ КП.

В ПЦУ прогнозируют, что Филарета в Украине поддержат всего несколько настоятелей храмов.

Хотя уже этой ночью в ПЦУ заявили, что в Одессе представители так называемого Киевского патриархата пытались захватить их епархиальное управление.

Православная церковь Украины не признает правомочность этого собрания, апеллируя к тому, что Филарет не имеет права созывать собор, ни согласно уставу ПЦУ, ни согласно уставу УПЦ КП.

Новые епископы, монастыри и храмы Филарет

Сразу после "собора" 20 июня Филарет начал рукополагать новых епископов для своей церкви.

Вместе с митрополитом Белгородским Иоасафом они рукоположили в епископы отца Илью Зеленского из Харькова и архимандрита Андрея Маруцака из Киева.

По апостольскому канону епископа могут рукополагать исключительно два других епископа. Однако в уставе ПЦУ указано, что намерение посвятить епископа предварительно должен утверждать синод церкви.

Еще перед рукоположением ПЦУ отлучила обоих соратников Филарета от служения.
Image caption Вместе с Филаретом новых епископов обряд посвящения совершали митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф (слева)

Также в эти выходные Филарет пытался взять под контроль Свято-Феодосиевский монастырь в Киеве.

Он издал указ об увольнении наместника Макария и назначил на его место своего сторонника Андрея (Маруцака), который в этом монастыре и проживал.

Однако братия монастыря выступила против действий Филарета и приняла решение о подчинении митрополиту Епифанию.

Филарет обвинил ПЦУ в "рейдерском захвате" монастыря и обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову.

"Надеюсь на вашу помощь, которая сделает невозможным силовой захват имущества и помещений Украинской православной церкви Киевского патриархата", - говорится в письме иерарха.

Формально до 24 июня Филарет был руководителем киевской кафедры и ему подчинялись практически все монастыри и храмы столицы.

Филарет запретил им переоформлять свои уставы для перехода в состав ПЦУ, чтобы юридически они оставались частью УПЦ КП.

Однако, по данным ВВС, сегодня почти все храмы и монастыри столицы уже приняли решение и начинают перерегистрацию своих уставов с указанием принадлежности к ПЦУ.

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