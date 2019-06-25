"зРада Европы" - соцсети о решении ПАСЕ по России

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"Если вдруг кто не понял, этой ночью Украина, то есть мы, фактически утратили поддержку Европы в войне с Россией ... А где-то в параллельной реальности переименовывают АП и отменяют школьную форму", - так написала Анна Екименко-Полищук из Луцка в Facebook.

Это была реакция на то, что большинством голосов Парламентская ассамблея Совета Европы в ночь на 25 июня приняла решение, которое восстановило Россию в основных парламентских полномочиях.

Резолюцию поддержали 118 представителей государств-членов ассамблеи, 62 проголосовали против, 10 - воздержались.

Уже во вторник российская делегация приступит к работе в ПАСЕ.

Но по инициативе Украины группа депутатов 25 июня обжаловала полномочия российской делегации.

В течение суток россияне не смогут участвовать в голосованиях на сессии. За это время профильные комитеты ПАСЕ должны составить доклад о соблюдении или несоблюдении Россией обязательств, связанных с членством в организации.

Возвращение России в ПАСЕ обсуждалось в течение последних месяцев. А в мае комитет министров Совета Европы одобрил заявление, теоретически позволяющее решить кризис в отношениях с Россией.

Комитет тогда признал, что все государства должны иметь "равноправное участие в Парламентской ассамблее Совета Европы". Именно эти аргументы указаны и в окончательном решении ПАСЕ.

В социальных сетях преобладают критические комментарии украинцев по поводу согласия большинства стран Европы, и прежде всего Франции и Германии, вернуть делегацию России к работе в ассамблее.

Многие расценивают решение ПАСЕ как предательство Украины европейцами, после которого следует ожидать дальнейших шагов в том же направлении, в частности, ослабления санкций против Москвы.

"Первый дипломатический удар за последние 5 лет"

Одним из первых на резолюцию ПАСЕ отреагировал экс-президент Петр Порошенко. Он назвал решение ПАСЕ "мощным вызовом Украине" и "первым дипломатическим ударом, который получила Украина за последние 5 лет".

"Раньше мы такие удары не пропускали. Но теперь удар нанесен не только по Украине, но и по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена", - пишет он в Facebook. И обещает "задействовать все свои внешнеполитические связи, чтобы вирус всепрощения России за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса не распространился дальше".

Цена, о которой пишет Петр Порошенко, вполне реальна. Многие эксперты убеждены, что финансы - являются одним из факторов, повлиявшим на решение членов ПАСЕ.

Российская пресса писала, что размер ежегодного взноса РФ в ассамблею составлял почти 33 миллиона евро, и отсутствие этих средств подрывает финансовую устойчивость организации.

Общий бюджет организации составляет 466 млн евро. Кроме России, отказавшейся платить взнос, свой вклад сократила также Турция - с 33 млн евро до 13 млн евро. Для сравнения: Украина платит ежегодно около четырех миллионов евро.

В июне 2019 года истикает двухлетний срок неуплаты взносов Россией, после которого ассамблея имела бы право поднять вопрос об окончательном лишении Российской Федерации членства в организации. Большинство членов ассамблеи на такой шаг решили не идти.

Депутат фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар, которая входит в партийный список "Европейской солидарности", называет возвращение российской делегации в ПАСЕ "поворотным моментом", началом потери Украиной международной поддержки, которую она имела последние пять лет.

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"За эти годы Порошенко основал "норманнский формат" на высшем уровне, наращивал санкционное давление и удерживал международную поддержку Украины в войне с Россией. Сейчас - все. ПАСЕ готова голосовать и возвращать россиян. Взамен - не смогли добиться даже освобождения моряков ... наша парламентская делегация "старых политиков" борется до последнего. "Новые" даже не подают голоса", - считает она.

В то же время депутат убеждена, что решение принималось на самом высоком уровне, о чем свидетельствует, в частности, поддержка резолюции ассамблеи Терезой Мэй.

Остап Яриш составил карту голосования стран-участниц ПАСЕ.

Зеленский упомянул о моряках

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение ПАСЕ не сразу, около 12:00 дня.

Он написал в Facebook, что решением "разочарован". Уверяет, что во время встреч с лидерами Франции и Германии убеждал их, что "возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи".

Владимир Зеленский поблагодарил украинских парламентариев и "дружественные национальные делегации, которые мужественно боролись до конца".

"Аргументом в пользу возвращения российской делегации стали необходимость защиты прав человека и гражданина как высших демократических ценностей. Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей о ценностях материальных. А ещё хочу увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в Ассамблею - организацию, которая 70 лет защищает верховенство права в Европе, - будут отстаивать и требовать другого возвращения - возвращения пленных украинских моряков. Напоминаю, что именно сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения соответствующего приказа Международного трибунала по морскому праву", - напоминает президент Зеленский.

Копірайт зображення facebook.nikolai.polozov Image caption Пикет у здания ПАСЕ в Страсбурге с призывом не возвращать Россию в состав организации

"Нервозность евробюрократов"

Российский адвокат Николай Полозов пишет об атмосфере в кулуарах ПАСЕ:

"От сегодняшнего дня, проведённого в ПАСЕ ощущения не самые позитивные. Прежде всего, атмосфера. В Украине сейчас в моде слово "реванш".

Вот какая-то такая атмосфера. Реванша. Это и колорадские ленты на сумке операторов из свиты Скабеевой на проходной. (телеведущая российского телеканала. - Ред.) Это и отказ делегатов обсуждать MH17. Это и бегающие глаза и нервозность евробюрократов", - пишет адвокат.

"Один такой лощеный евробюрократ в качестве контраргумента привёл классический довод: в Украине тоже не выполняются должным образом решения ЕСПЧ. При этом он не смог ответить на вопрос украинского военнопленного моряка Дениса Гриценко. Простой вопрос в общем-то: почему, если Российская Федерация не выполнила за 5 месяцев январьскую резолюцию ПАСЕ о немедленном освобождении военнопленных моряков, теперь в ПАСЕ так ждут возвращение делегации Российской Федерации? Ответа так и не последовало", - пишет он.

"Дорогие мои 73%"

Некоторые подписчики не могут удержаться от критики в адрес избирателей Владимира Зеленского, считая, что принятие такой резолюции стало возможным именно потому, что в Украине - новая власть.

"Скажите, мои дорогие семьдесят три процента, а вы же ведь наверняка думали, что оно само все как-то делается, да? Что санкции против агрессора сами откуда-то берутся, что Джавелины с неба падают, что транши МВФ сами приходят, что Россия из ПАСЕ сама растворяется. Что не надо ни ездить, ни договариваться, ни ломать через колено, ни убеждать, ни заставлять. Оно само. А проклятый барыга только наживается на войне. И если его убрать, то все будет как было, но только лучше. Потому что молодая команда придет и возьмет сразу еще более лучше больше санкций, которые им поднесут на блюдечке", - пишет журналист Аркадий Бабченко в Facebook.

Журналист и преподаватель Киево-Могилянской академии Владимир Ермоленко называет случившееся, "зРадой Европы".

"Бедные европейцы, вы даже не понимаете, в какие качели между отчаянием и сарказмом (наши любимые виды спорта) вы бросаете украинцев. Но нам не привыкать))", - отмечает он.

При Порошенко было бы то же самое

Политический эксперт Института мировой политики Николай Белесков отрицает, что при Петре Порошенко было бы иначе.

Он напоминает, что возможность возвращения делегации России в ПАСЕ обсуждается еще со времен президентства Порошенко.

"Возвращение РФ начали готовить планомерно еще с начала года. А результат мы увидели только сейчас. Сомневаюсь, что Украина могла качественно что-то сделать по-другому, если бы в АП и дальше был Петр Алексеевич - так же как мы не увидели ничего нового, когда Владимир Зеленский был в Брюсселе, Париже и Берлине. Соответствующие ограничения и исходные условия существуют независимо от лиц", - отмечает он.

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Не надо быть пессимистами советует Роман Бурко, один из организаторов InformNapalm.org. Он считает, что украинская делегация ни в коем случае не должна приостанавливать свое членство в организации.

"Тактическое поражение, конечно, болезненно, но нужно к этому вопросу подойти хитрее, чем просто поднять белый флаг и свалить. Каждый сражается на своем фронте, и так не бывает, чтобы ожесточенные бои были без потерь. Нужно искать и новые возможности давления на РФ, учитывая возвращение ее делегации в ПАСЕ. Отрефлексировали и боремся дальше. Тем более, ПАСЕ уже признало РФ страной-агрессором. Нужно об этом не забывать и использовать", - пишет Роман Бурко в Facebook.

В октябре 2016 года ПАСЕ приняла резолюцию "Политические последствия российской агрессии в Украине" и "Средства правовой защиты в случаях нарушения прав человека на украинских территориях, неподконтрольных украинской власти". В апреле 2014 года - осудила аннексию Крыма.

Глава украинской делегации в ассамблее Владимир Арьев сообщил из Страсбурга, что украинская делегация приняла решение прекратить участие в работе ПАСЕ, кроме вопросов оспаривания полномочий российской делегации".

Владимир Арьев также сообщил, что Украина совместно с Грузией начала процедуру обжалования полномочий российской делегации. В течение суток россияне не смогут участвовать в голосовании, а профильные комитеты ПАСЕ дать заключение о соблюдении Россией обязательств, связанных с членством в организации.

Но решения украинских парламентариев о неучастии в работе ПАСЕ - скорее политическая позиция на ближайшие несколько дней работы ассамблеи.

На следующую, осеннюю сессию ПАСЕ, уже поедет новая делегация, состов которой утвердят после досрочных парламентских выборов.

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