Зеленский и война: потери на фронте при новом президенте

Копірайт зображення Адміністрація президента

Перед президентскими выборами в Украине прогнозы Владимира Зеленского как верховного главнокомандующего были диаметрально противоположны: от "фронт рухнет и армия разбежится" до "наконец на Донбассе наступит мир".

Что же в действительности происходит на линии соприкосновения и какие потери понесла там украинская армия, пока новый президент входил в курс дел и назначал нового начальника Генштаба.

Потери

Копірайт зображення Пресс-центр ООС

"С 20 мая на фронте наблюдается довольно серьезное обострение с потерями с нашей стороны. Боевики крайне активно применяют для обстрелов позиций нашей группировки на Донбассе ствольную артиллерию калибра 152 мм и 122 мм", - рассказывает BBC News Украина военный обозреватель Михаил Жирохов.

"Вовсю продолжается война "малых групп", когда диверсионно-разведывательные группы заходят на прифронтовую территорию и расстреливают отдельные машины с припасами", - добавляет он.

Все это приводит к потерям украинской армии.

Наиболее ощутимыми были сиюминутные потери: двое погибших в 17-й танковой бригаде - в их машину, которая везла продукты на передовой, попала противотанковая ракета пророссийских сепаратистов, а также двое погибших бойцов "Азова", в блиндаж которых попал снаряд.

Всего с 20 мая, дня инаугурации президента Зеленского, в боях на Донбассе погибли 10 украинских бойцов, 75 получили ранения (по данным ежедневных сводок пресс-центра ООС, без учета умерших от ран).

Копірайт зображення Информационно-аналитический центр нацбезопасности Image caption Карта боев по состоянию на утро 25 июня. "Общая ситуация в районе проведения операции Объединенных сил имеет устойчивую тенденцию к обострению", - говорят в пресс-центре ООС

Такое количество потерь не отличается кардинально от тех, которые Объединенные силы понесли на Донбассе в последние месяцы, еще при президенте Порошенко.

Например, по сведениям того же пресс-центра ООС, в апреле боевые потери ВСУ составляли 14 бойцов убитыми, в марте - 11 погибших военнослужащих.

По данным разведки, потери сепаратистов за последний месяц были большими - порядка 30 погибших и 80 раненых (экс-командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергей Наев в интервью BBC News Украина уверял, что этим разведданным можно доверять, поскольку поступают они из нескольких источников: радиоперехвата, информации из больниц).

"Наши потери (как, судя по всему, и потери противника) очень характерны для позиционной войны. Утратили бдительность, и диверсанты смогли проникнуть через линию соприкосновения - значит, неизбежно будут потери. И они будут зависеть только от множества случайных факторов, которые невозможно предусмотреть" , - объясняет Михаил Жирохов.

"Например, от того, сколько бойцов ехало в том "шишарике" (речь идет о расстрелянном Газ-66 17-й бригады. - Ред.). А потери в результате артиллерийского обстрела - это всегда было и есть своего рода рулеткой. И никакое, даже самое продвинутое фортификационное оборудование позиций, не спасает, как показывает практика. Образно говоря, "à la guerre comme à la guerre", - считает обозреватель.

Впрочем, отмечает он, несмотря на то, что после прихода к власти Зеленского на Донбассе действительно началось обострение, масштабный характер оно не имеет: "Говорить, что что-то кардинально изменилось, не приходится".

Обострение под Минск?

Копірайт зображення Администрация президента Image caption В конце мая, через несколько дней после инаугурации, Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных

Новое обострение многие связывали не только с инаугурацией Зеленского, но и с новым этапом Минских переговоров.

Например, машину бойцов 17-й бригады взорвали 4 июня, за день до того, как в столице Беларуси украинская делегация в обновленном составе должна была начать переговоры.

Тогда, по замыслу Зеленского, в Минск должен был ехать и новый глава Генштаба Руслан Хомчак, чего никогда не делал его предшественник Виктор Муженко. Очевидно, так команда нового президента хотела повысить уровень переговоров.

Но после новостей о потерях на фронте Владимир Зеленский передумал посылать Хомчака в Минск. Как пояснил сам начальник Генштаба в недавнем интервью BBC News Украина: "Ситуация изменилась".

"Обострение конфликта - не самый лучший фон для возобновления переговоров в Минске", - написал тогда президент Зеленский.

Однако на этом обострение не закончилось, и 5-7 июня украинская армия на Донбассе потеряла еще пятерых бойцов убитыми (то есть половина летальных потерь за месяц произошла именно в период возобновления переговоров в Минске).

Копірайт зображення nackor.org Image caption Один из погибших в июне - боец "Азова" Дмитрий "Круглый" Пругло из Полтавы

Михаил Жирохов говорит, что связывать обострение нужно не с Минском, а с "пересменкой" подразделений на фронте.

"Как раз в конце мая проходила плановая ротация наших бригад на линии фронта, поменяли минимум две десантно-штурмовые бригады. Всегда на протяжении последних трех-четырех лет так было, что именно период "пересменки" является наиболее проблематичным", - объясняет он.

"Вновь прибывшие подразделения еще не в полной мере освоились на своем участке фронта и поэтому несут потери по разным причинам - от подрывов на минных полях до работы снайперов противника. Да и, как правило, командование ООС пытается использовать "свежие" части для решения локальных задач, что опять-таки не может не сказаться как на интенсивности боевых действий, так и на потерях", - добавляет обозреватель.

Примером "решения локальных задач" могут быть сообщения об очередном продвижении украинской армии в серой зоне под Марьинкой, а также захват стратегической позиции противника на приморском направлении (известной в формированиях "ДНР" как "Дерзкая"), за которую шло противостояние в течение нескольких лет.

Был ли приказ "не стрелять"?

Копірайт зображення Пресс-центр ООС Image caption Никаких команд на прекращение огня не было, уверяют в Генштабе

Первые дни Владимира Зеленского на посту верховного главнокомандующего были обозначены еще и скандалом вокруг якобы приказа украинским бойцами "не стрелять в ответ".

Он был вызван словами нового "старого" главы украинской делегации в Минске Леонида Кучмы 5 июня: "Сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов".

Через два дня на Светлодарской дуге погибли двое "азовцев", еще восемь были ранены.

"Вражеский обстрел из минометов 120-го калибра и ствольной артиллерии калибра 122 мм зафиксирован в половине первого ночи. Огонь велся по направлению села Калининское и продолжался почти час. За это время противник выпустил по позициям украинских войск восемнадцать артиллерийских и одиннадцать минометных снарядов", - было сказано в сводке за день.

В соцсетях сразу начали распространяться сообщения, что бойцы "Азова" заранее обнаружили вражеские позиции, передали данные артиллерии Объединенных сил, однако якобы не получили приказ уничтожить батарею противника. И та впоследствии "отработала" по украинским бойцам, что привело к потерям.

Копірайт зображення Администрация президента Image caption Леонид Кучма пояснил, что требование "не стрелять" должно касаться всех сторон конфликта, и прежде всего - незаконных вооруженных формирований

В команде президента и в Генштабе сразу отбросили факт существования приказа "не стрелять".

"Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст. И таких команд не было, таких команд я не получал от нашего военно-политического руководства, и я таких команд не давал. И знаю точно, что командиры там в ООС таких команд не давали и не дадут", - уверял Руслан Хомчак в интервью с BBC News Украина.

"Думаю, что это (скандал вокруг приказа "не стрелять". - Ред.) своего рода эхо президентских выборов. Вполне могу допустить ситуацию, когда кто-то из полковников, которые в штабе ООС отвечают за огневое прикрытие наших частей на "нуле", в какой-то момент, наслушавшись мирных речей президента, решил просто перестраховаться и лишний раз не давал "добро" на использование артиллерии для открытия ответного огня - "как бы чего не вышло". И на оперативном уровне у него есть все рычаги", - предполагает Михаил Жирохов.

Однако добавляет, что никаких реальных признаков таких решений нет: "В существование такого отдельного приказа от Генштаба я не верю. И кстати, никто из военных разного уровня, с которыми я общался, как официально, так и неофициально, это не подтвердил".

Без большой войны, но и без перемирия

Копірайт зображення Генштаб ВСУ Image caption "Окопная война" на Донбассе не прекращается и при новом президенте

В первый месяц Владимира Зеленского на посту верховного главнокомандующего ни один из пессимистических прогнозов о "катастрофе" на донбасском фронте не оправдался.

Динамика потерь остается типичной для "окопной войны", а обострение носит локальный характер. Более того, силы ООС продолжают по возможности занимать "серую зону" (та же позиция "Дерзкая").

Впрочем, не оправдались и оптимистичные прогнозы о "быстром мире" на Донбассе.

Леонид Кучма в своей речи по итогам восстановленных переговоров в Минске анонсировал принятие 19 июня предложений об очередном перемирии - традиционного для лета "хлебного".

А 10 июня стороны должны были объявить очередной "режим тишины" близ Станицы Луганской, после чего могло последовать разведение войск в районе.

Однако ничего из этого сделано не было.

Копірайт зображення Пресс-центр ООС Image caption "Хлебного перемирия" на Донбассе пока нет даже на уровне договоренностей

"Несмотря на очевидную заинтересованность сторон в так называемом "хлебном перемирии", они, к сожалению, сегодня не смогли прийти к общему мнению в отношении текста совместного заявления. Я надеюсь, что мы его достигнем в следующий раз или до следующего раза", - рассказывал спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик 19 июня после очередного раунда переговоров.

"Это перемирие, как и масштабная противоминная работа, нужны гражданскому населению в зоне конфликта. Оно необходимо детям, у которых недавно закончился учебный год. Дети имеют право на каникулы без страха", - добавил Мартин Сайдик.

По данным мониторинговой миссии ОБСЕ, с 20 мая по 16 июня в результате боевых действий на Донбассе погиб один гражданский, еще 21 человек получил ранение.

"Общее количество жертв среди гражданского населения с 1 января 2019 года составляет 57 человек: 7 погибших и 50 раненых", - констатируют СММ ОБСЕ.

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