Проспекты Бандеры и Шухевича: кто, почему и как судится из-за переименования
Возможное возвращение столичным проспектам названий Московский и Ватутина вместо Бандеры и Шухевича - промежуточная победа одной из сторон в судебной битве, которая продолжается уже три года.
Впрочем, это не конец "войны переименований" в Киеве.
- Кличко: переименование проспекта Победы - не главная задача
- Война за Жукова. Как проспекту в Харькове возвращали имя советского маршала
- В Киеве переименуют Музей русского искусства
Кто борется против появления имен Бандеры и Шухевича на карте столицы и когда можно ожидать финал противостояния?
Кто против
7 июля 2016 года Киевсовет переименовал Московский проспект в проспект Степана Бандеры.
В августе того же года две общественные организации "Антифашистское правозащитная лига" и "Еврейская правозащитная группа" подали в суд на это решение.
Обе эти организации основаны экс-депутатом от Партии регионов Ириной Бережной (погибла в аварии в августе 2017 года), ее матерью Еленой Бережной, а также ее гражданским мужем Борисом Фуксманом.
В своем иске они также просили суд запретить Киевсовету переименовывать проспект Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.
1 июня 2017 года киевские депутаты за это переименование все же проголосовали.
Но через несколько дней Окружной админсуд Киева издал постановление, которым запретил публиковать (то есть, делать действующим) решение о проспекте Шухевича до завершения судебного разбирательства по обоим проспектам.
- Кропивницкая, но не Сичеславская: Рада начала менять названия двух областей
- Станет ли Днепропетровская область Сичеславской?
- Прочь от Москвы: почему из названия города убирают имя Хмельницкого
С тех пор Киевсовет с одной стороны и "Антифашистская правозащитная лига" и "Еврейская правозащитная группа" с другой судятся о том, законны ли переименования.
Потому до сих пор существует неопределенность, стал ли в итоге проспект Ватутина проспектом Шухевича или нет.
За три года судов оба лагеря пополнились союзниками.
К противникам переименования присоединились несколько организаций, позиционирующих себя как "ветеранские": "Ветераны труда - дети войны" и "Киевская городская организация ветеранов Украины", а также "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" (который возглавляет Елена Бережная).
А ответчика, которым является Киевсовет, на процессе поддержали партия "Свобода", Институт национальной памяти (оба - как инициаторы переименований), а также общественная организация "Художественный центр "Локация".
Почему
В своем иске "Антифашистская правозащитная лига" и "Еврейская правозащитная группа" говорят, что переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича ставит под угрозу и нарушает "права, свободы и интересы истцов".
"Переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а проспекта Ватутина - в проспект Шухевича вызвали лишнее общественное напряжение и сопротивление гражданского общества", - говорится в их иске.
"В частности, электронная петиция "Не допустить переименования Московского проспекта в проспект имени Степана Бандеры и присвоить ему нейтральное название" набрала более 10 тыс. голосов", - аргументируют противники переименования.
Они также выразили сомнения в том, правильно ли было проведено электронное обсуждение.
В то же время адвокат Дмитрий Биловчук, выступающий на стороне защиты решения Киевсовета, говорит - они неоднократно спрашивали у оппонентов, какие именно права и свободы нарушает появление проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве, однако конкретного ответа не получили.
"Они говорят, что защищают интересы людей, которые объединились в соответствующие общественные организации", - добавляет адвокат.
Елена Бережная, которая после смерти дочери стала главным инициатором борьбы против переименования Бандеры-Шухевича, известна своей пророссийской и просоветской позицией.
В этом году на 9 мая она организовывала акцию "Никто не забыт, ничто не забыто" (аналог российского "Бессмертного полка") и была задержана полицией "за нарушение общественного порядка" - а именно из-за футболки с "георгиевской лентой".
Сама Елена Бережная говорит, что Институт национальной памяти, который инициировал переименование, "предоставлял информацию, не основанную на исторических фактах", а сами Бандера и Шухевич были "пособниками нацистов".
Ее "Институт правовой политики и социальной защиты" даже использовал в качестве доказательства в суде архивный протокол допроса жены Шухевича.
В Институте национальной памяти же настаивают, что и Роман Шухевич, и Степан Бандера боролись за независимость Украины и не могут считаться пособниками Третьего Рейха.
Решение суда
25 июня Окружной админсуд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании обоих проспектов.
При этом, как говорит адвокат Дмитрий Биловчук, полный текст судебного решения сторона защиты еще не видела.
"Поэтому основания такого решения неизвестны", - говорит юрист, и добавляет, что пока можно только предполагать, на основе чего суд решил отменить переименование.
Само же дело насчитывает 14 томов.
В своей речи во время оглашения решения судья Олеся Чудак лишь отметила, что требования истцов были удовлетворены частично.
Лишь позже в пресс-службе объяснили - решение о переименовании отменили из-за процедурных нарушений и из-за плохого обоснования.
"Также судом при рассмотрении указанного дела принят во внимание значительный общественный интерес, который отражен и в петициях против переименования, чего не было учтено КГС во время совершения действий по изменению названия проспектов", - добавили в суде.
"Все только начинается! Московскому проспекту - быть! Проспекту Николая Ватутина - быть! Фашисты - пошли вон из Киева!" - говорится в заметке на странице "Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" по итогам судебного разбирательства.
В то же время, отметил в беседе с BBC News Украина Дмитрий Биловчук, до рассмотрения апелляции это решение суда еще не вступило в силу, а потому проспект Бандеры остается проспектом Бандеры.
Также остается и неопределенность вокруг названия проспекта Шухевича-Ватутина.
Что дальше?
Сейчас сторона защиты переименований ожидает полный текст решения суда и готовит апелляцию.
По словам Дмитрия Биловчука, текст должен появиться в течение десяти дней.
А по данным председателя Института национальной памяти Владимира Вятровича, ознакомиться с полным решением можно будет через пять дней.
"Еще одна попытка реванша. Теперь в Киеве", - написал он в Facebook, напоминая о недавнем решении Харьковского городского совета вернуть одному из центральных проспектов название в честь другого советского военачальника Георгия Жукова.
"Полный текст с мотивацией будет через 5 дней. Получим полный текст, будем подавать апелляцию", - добавил Владимир Вятрович.
На решение суда отреагировал и мэр столицы Виталий Кличко: "Реванша не будет! Во-первых: мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича".
"И, во-вторых на следующей сессии Киевсовета мы, по процедуре, еще раз примем решение о соответствующем переименовании советских проспектов", - пообещал он.
А адвокат Дмитрий Биловчук прогнозирует - решение по апелляции можно ожидать не ранее, чем через два месяца.