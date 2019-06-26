Проспекты Бандеры и Шухевича: кто, почему и как судится из-за переименования

Копірайт зображення УНИАН

Возможное возвращение столичным проспектам названий Московский и Ватутина вместо Бандеры и Шухевича - промежуточная победа одной из сторон в судебной битве, которая продолжается уже три года.

Впрочем, это не конец "войны переименований" в Киеве.

Кто борется против появления имен Бандеры и Шухевича на карте столицы и когда можно ожидать финал противостояния?

Кто против

Копірайт зображення УНИАН Image caption Процесс переименования проспектов в Киеве начался в 2016 году

7 июля 2016 года Киевсовет переименовал Московский проспект в проспект Степана Бандеры.

В августе того же года две общественные организации "Антифашистское правозащитная лига" и "Еврейская правозащитная группа" подали в суд на это решение.

Обе эти организации основаны экс-депутатом от Партии регионов Ириной Бережной (погибла в аварии в августе 2017 года), ее матерью Еленой Бережной, а также ее гражданским мужем Борисом Фуксманом.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Ирина Бережная погибла в аварии 5 августа 2017 года. Ее инициативы по противодействию переименованиям в Киеве продолжает ее мать Елена

В своем иске они также просили суд запретить Киевсовету переименовывать проспект Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.

1 июня 2017 года киевские депутаты за это переименование все же проголосовали.

Но через несколько дней Окружной админсуд Киева издал постановление, которым запретил публиковать (то есть, делать действующим) решение о проспекте Шухевича до завершения судебного разбирательства по обоим проспектам.

С тех пор Киевсовет с одной стороны и "Антифашистская правозащитная лига" и "Еврейская правозащитная группа" с другой судятся о том, законны ли переименования.

Потому до сих пор существует неопределенность, стал ли в итоге проспект Ватутина проспектом Шухевича или нет.

За три года судов оба лагеря пополнились союзниками.

Копірайт зображення Фейсбук Елены Бережной Image caption Елена Бережная

К противникам переименования присоединились несколько организаций, позиционирующих себя как "ветеранские": "Ветераны труда - дети войны" и "Киевская городская организация ветеранов Украины", а также "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" (который возглавляет Елена Бережная).

А ответчика, которым является Киевсовет, на процессе поддержали партия "Свобода", Институт национальной памяти (оба - как инициаторы переименований), а также общественная организация "Художественный центр "Локация".

Почему

Копірайт зображення УНИАН Image caption Акция в поддержку переименования проспекта Ватутина в честь Шухевича, 1 июня 2017 года

В своем иске "Антифашистская правозащитная лига" и "Еврейская правозащитная группа" говорят, что переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича ставит под угрозу и нарушает "права, свободы и интересы истцов".

"Переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а проспекта Ватутина - в проспект Шухевича вызвали лишнее общественное напряжение и сопротивление гражданского общества", - говорится в их иске.

"В частности, электронная петиция "Не допустить переименования Московского проспекта в проспект имени Степана Бандеры и присвоить ему нейтральное название" набрала более 10 тыс. голосов", - аргументируют противники переименования.

Они также выразили сомнения в том, правильно ли было проведено электронное обсуждение.

В то же время адвокат Дмитрий Биловчук, выступающий на стороне защиты решения Киевсовета, говорит - они неоднократно спрашивали у оппонентов, какие именно права и свободы нарушает появление проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве, однако конкретного ответа не получили.

"Они говорят, что защищают интересы людей, которые объединились в соответствующие общественные организации", - добавляет адвокат.

Копірайт зображення Фейсбук Елены Бережной Image caption Елена Бережная настаивает, что борется за сохранение исторической памяти в Киеве

Елена Бережная, которая после смерти дочери стала главным инициатором борьбы против переименования Бандеры-Шухевича, известна своей пророссийской и просоветской позицией.

В этом году на 9 мая она организовывала акцию "Никто не забыт, ничто не забыто" (аналог российского "Бессмертного полка") и была задержана полицией "за нарушение общественного порядка" - а именно из-за футболки с "георгиевской лентой".

Сама Елена Бережная говорит, что Институт национальной памяти, который инициировал переименование, "предоставлял информацию, не основанную на исторических фактах", а сами Бандера и Шухевич были "пособниками нацистов".

Ее "Институт правовой политики и социальной защиты" даже использовал в качестве доказательства в суде архивный протокол допроса жены Шухевича.

В Институте национальной памяти же настаивают, что и Роман Шухевич, и Степан Бандера боролись за независимость Украины и не могут считаться пособниками Третьего Рейха.

Решение суда

25 июня Окружной админсуд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании обоих проспектов.

При этом, как говорит адвокат Дмитрий Биловчук, полный текст судебного решения сторона защиты еще не видела.

"Поэтому основания такого решения неизвестны", - говорит юрист, и добавляет, что пока можно только предполагать, на основе чего суд решил отменить переименование.

Само же дело насчитывает 14 томов.

В своей речи во время оглашения решения судья Олеся Чудак лишь отметила, что требования истцов были удовлетворены частично.

Лишь позже в пресс-службе объяснили - решение о переименовании отменили из-за процедурных нарушений и из-за плохого обоснования.

"Также судом при рассмотрении указанного дела принят во внимание значительный общественный интерес, который отражен и в петициях против переименования, чего не было учтено КГС во время совершения действий по изменению названия проспектов", - добавили в суде.

"Все только начинается! Московскому проспекту - быть! Проспекту Николая Ватутина - быть! Фашисты - пошли вон из Киева!" - говорится в заметке на странице "Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" по итогам судебного разбирательства.

В то же время, отметил в беседе с BBC News Украина Дмитрий Биловчук, до рассмотрения апелляции это решение суда еще не вступило в силу, а потому проспект Бандеры остается проспектом Бандеры.

Также остается и неопределенность вокруг названия проспекта Шухевича-Ватутина.

Что дальше?

Копірайт зображення УНИАН Image caption Пока проспект Бандеры остается проспектом Бандеры, говорит юрист Дмитрий Биловчук

Сейчас сторона защиты переименований ожидает полный текст решения суда и готовит апелляцию.

По словам Дмитрия Биловчука, текст должен появиться в течение десяти дней.

А по данным председателя Института национальной памяти Владимира Вятровича, ознакомиться с полным решением можно будет через пять дней.

"Еще одна попытка реванша. Теперь в Киеве", - написал он в Facebook, напоминая о недавнем решении Харьковского городского совета вернуть одному из центральных проспектов название в честь другого советского военачальника Георгия Жукова.

"Полный текст с мотивацией будет через 5 дней. Получим полный текст, будем подавать апелляцию", - добавил Владимир Вятрович.

На решение суда отреагировал и мэр столицы Виталий Кличко: "Реванша не будет! Во-первых: мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича".

"И, во-вторых на следующей сессии Киевсовета мы, по процедуре, еще раз примем решение о соответствующем переименовании советских проспектов", - пообещал он.

А адвокат Дмитрий Биловчук прогнозирует - решение по апелляции можно ожидать не ранее, чем через два месяца.

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