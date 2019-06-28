Украинский чеснок: почему овощ-"патриот" проигрывает китайскому импорту

Копірайт зображення Getty Images Image caption Производители называют чеснок культурой-патриотом - в каждом регионе есть свой сорт, который может не прижиться на "чужой" почве

Несмотря на то, что производители иногда называют чеснок культурой-патриотом - за "привязку" определенных сортов к определенным регионам - в украинских магазинах часто продается импортный чеснок, в основном китайского происхождения.

Доля Китая в мировом чесночном рынке - 80%.

Кроме китайского, в Украине, особенно весной, продается также и египетский чеснок.

А вот украинский чеснок чаще можно встретить на рынке.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Китай - крупнейший в мире производитель чеснока

С другой стороны, украинские производители не только выращивают чеснок для внутреннего рынка, но и начинают экспортировать. В 2018 году украинский чеснок продавался в Беларуси, странах Балтии, Польше, Грузии и Австрии.

Это лишь один из парадоксов производства этой, казалось бы, простой и традиционной для Украины культуры.

"Частное" дело

Копірайт зображення UNIAN Image caption Чеснок в Украине выращивают преимущественно "в огороде", а не на полях

Главными производителями до сих пор являются личные крестьянские хозяйства - промышленных производителей, - как по масштабам, так и по технологиям, - очень мало.

За 2018 год хозяйства, занимающееся промышленным производством овощей, вырастили менее 3 тыс. тонн - из общего в 187 тыс. тонн.

Посевная площадь чеснока в 2018 году составила 22,6 га, из которых в частном секторе - 21, 5 га.

"Это не сельхозпредприятия, которые могут поставить в магазины какую-то более или менее оптовую партию, это индивидуалы, - объясняет обозреватель аграрного рынка Лариса Гук. - А ездить собирать где-то по дворам никто не будет. И ритейлу гораздо удобнее работать с тем же Китаем, когда большая партия, ты ее завез и выложил на полки магазина".

Фермер Ольга Романив признает: торговым сетям действительно нужны более крупные партии товара, чем производят отдельные фермеры, а потому единственный способ, как украинский чеснок может попасть в украинские супермаркеты - это кооперация фермеров. При этом нужно, говорит она, чтобы в таком фермерском кластере был представлен не только чеснок.

"Сети тоже не очень хорошо иметь отдельный контракт по чесноку, отдельный - по тыкве, еще один - по кабачкам. Ей классно, когда есть контракт с кем-то одним, кто бы ей сразу все это и привез", - говорит Ольга.

Ценовые "качели"

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН утверждает, что чеснок относится к 5 пищевым культурам, цены на которые постоянно растут.

Однако в Украине ситуация больше напоминает ценовые "качели" - цены то стремительно растут, то так же стремительно падают.

"Если брать хозяйства, занимающееся выращиванием овощей, сами они говорят, что рынку овощей - без привязки к чесноку, луку или картофелю, - очень свойственны постоянные колебания", - говорит Лариса Гук:

"Цена на что-то пошла вверх, все заинтересовались, пошли в этот сегмент и обвалили рынок, потому что выработали много. В следующем году все отказались выращивать, дефицит, и опять цены выросли. И снова все туда ринулись".

Поэтому украинские фермеры уже пережили и "луковый бум", и падение цен после него, а его результатом стало увеличение импорта и новая волна роста цен.

Image caption Фермер Ольга Романив говорит, что производителям чеснока надо объединяться и для того, чтобы его вырастить, и чтобы собрать

"Я понимаю таких фермеров, - говорит Ольга Романив. - Я вырастил, мне нужны деньги. Осенью уже надо что-то сажать, отдавать кредиты на технику, а денег нет. Лучше я по 15 гривен за кило продам, а не по 20. И речь уже не идет о том, сколько я заработаю, а сколько сейчас могу получить. Так происходит сейчас во многих фермерских хозяйствах".

Единственный выход - также договоренность об объединении, - говорит фермер и добавляет, что положительный для производителей опыт в этом уже есть:

"Пару лет назад был такой классный кейс на яблочном рынке, когда супермаркеты "выдавливали" цену. Яблочники между собой договорились не снижать цену ниже определенного уровня. И здесь важен был человеческий фактор - каждый мог эту договоренность нарушить. Но договоренность была соблюдена, и сеть сдалась и заплатила нормальную цену. Это не значит, что она была в 20 раз завышена, но чтобы и фермер заработал".

Проблемы размера

Копірайт зображення Getty Images Image caption Хоть чеснок и не входит в "борщевой набор", но борщ без него трудно представить

Однако чеснок среди овощей отличает еще и то, что он, хоть и подходит к борщу, но не входит в так называемый "борщевой набор" - базовых, основных овощей.

Годовая норма потребления - всего 0,8 кг на одного человека.

Ситуацию невозможно сравнить, например, с рынком зерновых.

"Основные зерновые культуры - это биржевые товары, и это целая индустрия расчетов, прогнозов, по которым можно следить за общей ситуацией в мире, - говорит Лариса Гук. - Там счет идет на десятки миллионов тонн, а здесь - на тысячи".

С этим связана и другая проблема - сложность с прогнозированием. Конечно, весь аграрный сектор зависит от погоды, а овощной сегмент - особенно. Тем более, когда объемы производства и потребности рынка не столь велики.

"Сегмент небольшой, и производители опасаются, что зайдет еще один или два, и они друг другу будут сбивать цену. А договориться, что я, например, сею чеснок, а сосед - петрушку, пока не удается", - объясняет Лариса Гук.

Ольга Романив говорит, что иногда трудно договориться не то, что о выращивании различных культур, но и относительно самого чеснока:

"Проблема какая: я сдала свои 20 тонн классного, красивого чеснока, и Петр Петрович сдал свои 20 тонн вроде бы красивого, но что-то там внутрь подзакопал. Получают и говорят: ого, мы это не принимаем. И заворачивают всю партию. Мы уже даже пытались какие-то ленточки разных цветов вязать, или привозить в разные дни, - рассказывает Ольга Романив. - То есть это опять вопрос объединения и договоренностей".

Что делать?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Крупные торговые сети предпочитают работать с крупными партиями стандартной продукции

Конечно, никто не будет возвращаться к госпланированию и госзаказу, чтобы согласовать производство чеснока или других овощей, тем более, что эти практики были не особо эффективными.

"Нужно, чтобы между участниками овощного рынка циркулировала какая-то информация, а этого нет, и каждый принимает решение на свой страх и риск", - говорит Лариса Гук, и добавляет, что, все-таки, ситуация понемногу меняется.

Для того, чтобы система заработала, говорит обозреватель, нужна хотя бы минимальная "цепочка": ритейл, который лучше всех может знать, сколько купит потребитель, склад, которым могут пользоваться несколько фермеров, которые должны формировать более крупные партии товара определенной кондиции.

Image caption Может, украинский чеснок и не победит китайский, но свою нишу на рынке может найти - считает фермер Ольга Романив

Именно так это работает, например, в Соединенных Штатах, - объясняет Ольга Романив. Там такая схема позволяет успешно продавать местную продукцию, даже дорогую органическую.

"В Америке есть несколько неприбыльных организаций, которые собирают заказы на свежую продукцию от местных потребителей, то есть фактически играют роль отдела продаж. Они доносят идею "buy local" или "buy organic" до потребителя. Фермер, которого мы посещали, продает свой чеснок по 8 долларов за кило. Я спрашиваю: но китайский где-то по 1,5 доллара, как вы свой продаете по 8? Потому что это круто - потребители получают целый бокс свежих местных овощей, среди которых и чеснок по 8", - рассказывает Ольга Романив.

"Конечно, никто не перестанет покупать китайский чеснок, потому что это мировой лидер. Но ниша создана, она работает, люди зарабатывают деньги и оставляют их в своей стране".

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