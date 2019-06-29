"Спасите наших детей от радиации". Как мир помогал жертвам Чернобыля

Копірайт зображення VIKTOR DRACHEV Getty Images Image caption "Чернобыль с нами навсегда", - говорит Ади Роше, основатель благотворительного фонда помощи детям Чернобыля

В 1995 году священник Микеле Коста вышел к прихожанам маленького итальянского городка Кава-ди-Лаванья и попросил о помощи. Он говорил о страшной аварии на атомной станции в далекой Украине, об умирающих от радиации ликвидаторах, об их детях, которые остаются без родителей.

"Мэрии маленьких городов, обычные люди со всей Италии откликнулись на этот призыв. Начали собирать деньги, искать семьи, готовые принимать у себя детей. Мы, как и все люди мира, почувствовали, что они нуждаются в нашей помощи", - рассказывает итальянец Лоренцо Тассано о начале масштабной акции помощи Италии чернобыльским детям.

За 30 лет, прошедшие с момента аварии на ЧАЭС, десятки тысяч украинских и белорусских детей поправили свое здоровье на просторах Италии, Ирландии, Франции, Великобритании, Германии, Кипра, Испании, Австралии и Кубы.

Как мир помогал Украине и Беларуси оправиться после аварии на ЧАЭС, как детей спасали от радиации, рассказывает ВВС News Украина.

"Это был рай"

Копірайт зображення фото "La Baia Delle Favole" Image caption Украинские дети посещают мэрию города Сестри-Леванте

"Когда мы приехали, нас так тепло встречали, обнимали, как родных. Возили на экскурсии, дарили подарки, покупали вещи. Это был рай", - вспоминает о поездке из украинских Лубен в итальянский город Сестри-Леванте в 2007 году Юрий Кудринский.

Папа Юрия - Михаил Кудринский, был ликвидатором аварии на ЧАЭС, занимался эвакуацией людей из Припяти в апреле 1986 года. В течение 25 лет итальянская организация La Baia Delle Favole ("Залив сказок"), в которой работает Лоренцо Тассано, помогает детям ликвидаторов из Полтавской области.

И если чернобыльскую программу на Кубе, где также отдыхали и лечились дети, финансировало министерство здравоохранения этой страны, в остальных странах в большинстве случаев это делали за деньги местного населения и благотворителей.

Организацией отдыха детей в итальянских городах занимаемся всем миром, рассказывает Лоренцо Тассано - дети живут в семьях, где о них заботятся, кто-то оплачивает экскурсии, кто-то - поездки в аквапарк или музеи, для купания этих детей открывают частные пляжи, мэрия оплачивает пребывание в дневном лагере.

В прошлом году на поездку группы детей из Полтавской области потратили 11 тысяч евро, которые организация La Baia Delle Favole собирала целый год, в этом году в Италию приедет еще 16 детей из Лубен.

"Эти поездки - дело рук многих людей. Этого бы не было без поддержки итальянских семей, принимающих детей. Когда узнают, что приедут дети из Украины, помогают все", - говорит Тассано.

Помощь всем миром

Организации Per la vita и La Baia Delle Favole, "Кристина" и "Вита Чернобыль" в Италии, "Помощь детям Чернобыля" во Франции, французские благотворители Клодин Уильямс и Николь Ленгле, Эрвин Кох и Йозеф Циглер и "Баварский Красный крест" в Германии - Валентина Колесникова может назвать десятки гуманитарных организаций и имен людей, которые помогали Украине после Чернобыля.

Она - основатель международного благотворительного фонда "Дети - инвалиды Чернобыля", сотрудничающего с этими благотворительными организациями и отправившего за рубеж более 14 тысяч украинских детей.

Единой статистики, сколько детей после Чернобыля побывали на реабилитации за рубежом, нет. Созданный профессором Геннадием Грушевым самый известный в Беларуси фонд "Детям Чернобыля", работавший до 2012 года, располагает данными о 160 тысячах детей.

Копірайт зображення Chernobyl Children International Image caption Основанный в Ирландии благотворительный фонд Chernobyl Children International помогает детям, пострадавшим от аварии на ЧАЭС

Ирландский фонд Chernobyl Children International сообщает о 25 тысячах украинских и белорусских детей, побывавших в Ирландии.

По официальным данным белорусских властей, только за последние 10 лет Италия приняла 140 тысяч детей, а британские семьи - почти 24 тысячи.

"Международные благотворительные организации не просто вывозили детей на отдых, они помогали их семьям, взяли опеку над ними, оплачивали операции, лечили зубы, помогали тяжелобольным детям", - рассказывает Колесникова.

По ее словам, во Франции детей возили на обследование в один из ведущих исследовательских центров мира - институт Кюри, а семьи из Германии помогали эвакуированным из Чернобыля, которых переселили в Черкасскую область. Благотворители до сих пор помогают семьям с тяжелобольными детьми, проживающими в прилегающих к зоне отчуждения Полесском и Иванковском районах Киевской области. Например, семье, где несколько лет назад родился мальчик без рук.

Немецкая благотворительная ассоциация "Привет - Помощь детям Чернобыля" занимается организацией отдыха детей из Житомирской области в лагере близ города Гамбург.

"Эта помощь нужна и сейчас. Последствия Чернобыля ощущаются до сих пор", - говорит Колесникова.

Письмо отчаяния

Иван - из многодетной семьи, живущей в далеком селе Большие Озеры на севере Ровенской области вблизи границы с Беларусью. После аварии на ЧАЭС эта часть Полесья была отнесена к территориям добровольного отселения, так называемой третьей зоны загрязнения.

Несколько лет назад мальчик на средства благотворителей на несколько недель поехал в Ирландию. Он впервые увидел самолет, море и корабли.

"Я очень боялась его отпускать, ему было всего 10, а это так далеко, эта Ирландия. Но из нашего села ехал целый автобус, поэтому отпустила. Он увидел мир, подышал чистым воздухом", - рассказывает мама мальчика Виктория Яковец.

Оздоровлением чернобыльских детей в Ирландии уже 25 лет занимается благотворительный фонд Chernobyl Children International.

Его основатель Ади Роше вспоминает, как в 1991 году увидела полное отчаяния письмо от украинских и белорусских врачей. По ее словам, это было обращение ко всему миру с мольбой о помощи - вывезти чернобыльских детей подальше от радиации, чтобы их тела имели хоть какой-то шанс на восстановление.

Копірайт зображення Chernobyl Children International Image caption Ади Роше (на фото) основала фонд Chernobyl Children International для оказания помощи тяжелобольным детям и воспитанникам интернатов в Беларуси

"На момент поступления этого факса после ядерной катастрофы прошло пять лет, и мир уже начал забывать о миллионах детей и взрослых, вынужденных жить с ее смертельными последствиями. Многие считали, что опасность миновала", - рассказывает Роше о начале деятельности фонда

В фонде говорят, что помощь пострадавшим от Чернобыля территориям, составила 100 миллионов евро, они занимаются интернатами и тяжелобольными детьми, организовали 3,5 тысячи операций.

В 2016 году, в 30-ю годовщину катастрофы на ЧАЭС, выступая на Генассамблее ООН, Ади Роше призвала мир не забывать о жертвах Чернобыля и помогать ликвидаторам этой аварии.

"Чернобыль - это не дела давно минувших дней, Чернобыль с нами навсегда. Бесчисленное количество людей до сих пор страдают от его смертоносного воздействия", - заявила Роше в ООН.

Почему это важно?

В 90-е годы и в начале 2000-х помощь благотворительных организаций чернобыльским детям была просто необходима, считает Колесникова.

"Это же было время огромного экономического кризиса, семьи бедствовали. И тут появляются люди, которые не просто берут их детей под опеку на месяц. Они их кормили и одевали, готовили к школе - покупали тетради и ручки, передавали лекарства. Это была большая материальная и моральная поддержка семьям, гораздо больше, чем помогало государство", - говорит основатель фонда "Дети - инвалиды Чернобыля".

Копірайт зображення Anatoli Kliashchuk Getty Images Image caption От трехлетней Кати из Беларуси отказались родители. Девочка родилась с проблемами. Врачи предполагают, что это последствия катастрофы на ЧАЭС. Фото 1995 года, Минск

Об отношении к детям в этих семьях она рассказывает так:

"У них была огромная любовь к детям. Я своими глазами видела, как в одном итальянском городе бежал наш ребенок, упал на мостовую и разбил колено, и как итальянка к нему подбежала, целовала этого ребенка, обнимала, успокаивала", - рассказывает Колесникова.

На фоне огромной международной помощи все-таки время от времени раздавались упреки, что в такие поездки не всегда попадали дети, которые действительно нуждались в этой помощи.

Колесникова говорит, что в ее фонде всегда старались, чтобы отбор детей происходил максимально справедливо - приезжали представители итальянских ассоциаций, ездили по селам, посещали семьи и прямо там записывали детей в поездки.

Поездки за границу украинских детей продолжаются до сих пор.

Копірайт зображення Фото Лоренцо Тассано Image caption Итальянская делегация в Лубнах на открытии памятной доски священнику Микеле Кости. Лоренцо Тассано последний справа

"Мы будем помогать, пока эти дети будут нуждаться в оздоровлении и в нашей помощи. Первые приехавшие к нам дети были детьми ликвидаторов, а сегодня это уже дети этих детей. Чернобыльская катастрофа - опасность для всего мира, и она существует до сих пор", - рассказывает Лоренцо Тассано.

Итальянец говорит, что побывал в Украину уже 15 раз, и ощущение такое, что обзавелся семьей.

Время от времени о международных благотворителях вспоминают представители власти Украины и Беларуси, награждая их почетными грамотами за помощь.

Весной 2019 года в Лубнах открыли памятную доску священнику Микеле Кости, который одним из первых начал помогать чернобыльским детям.

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