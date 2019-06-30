Как в Европе переживают рекордную жару?

Копірайт зображення EPA Image caption Пляж Мальвароса в Валенсии из-за жары забит под завязку

Во многих странах Европы продолжается рекордная жара, которая уже унесла несколько жизней.

В некоторых районах северной Испании температура достигла более 40°C, а в городе Сарагоса зафиксировали 42°C.

Температура во Франции в воскресенье была несколько ниже, чем в пятницу, когда в стране зафиксировала самую высокую температуру - 45.9°C.

На юге Франции велосипедист умер из-за перегрева. Чиновники заявили, что он находился в горном регионе, и предостерегли людей от занятий спортом.

Метеорологи утверждают, что горячий воздух, идущий из северной Африки, а также высокое давление над центральной Европой способствуют сохранению высоких температур.

Между тем в Великобритании зафиксировали самый жаркий день года в субботу, когда температура в аэропорту Хитроу в западном Лондоне достигла 34°C.

Копірайт зображення AFP Image caption Национальное метеорологическое агентство Испании объявило предупреждение об экстремальной погоде для 40 из 50 регионов страны, в семи из которых уже действует чрезвычайное положение

Копірайт зображення Reuters Image caption Высокие температуры также спровоцировали по крайней мере два больших лесных пожара в Испании, в частности недалеко от Толедо

Копірайт зображення AFP Image caption Люди стоят босиком в фонтане Стравинского в Париже, где температура в субботу достигла 36 градусов

Копірайт зображення AFP Image caption В департаменте Гар на юге Франции более 700 спасателей привлекли к борьбе с пожаром, который уничтожил несколько домов и транспортных средств

Копірайт зображення EPA Image caption Паломники охлаждаются в фонтане на Пути Святого Иакова в Логроньо. В Испании зафиксировала по крайней мере две смерти от жары

Копірайт зображення AFP Image caption Люди стоят в очереди к фонтану с питьевой водой у собора Дуомо в Милане. В Италии с жарой связывают по меньшей мере одну смерть

Копірайт зображення Getty Images Image caption Спортсмен Ян Фродено тренируется перед воскресным этапом Ironman - триатлона на выносливость - в немецком городе Франкфурт. Организаторы планируют предотвратить перегрев спортсменов при температуре 38 градусов

Копірайт зображення AFP Image caption Отдыхающие на надувных кругах на фестивале Утрехт-Дрифф. Нидерланды - вместе со многими другими европейскими странами - объявили о чрезвычайной жаре

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