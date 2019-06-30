Как в Европе переживают рекордную жару?

Во многих странах Европы продолжается рекордная жара, которая уже унесла несколько жизней.
В некоторых районах северной Испании температура достигла более 40°C, а в городе Сарагоса зафиксировали 42°C.
Температура во Франции в воскресенье была несколько ниже, чем в пятницу, когда в стране зафиксировала самую высокую температуру - 45.9°C.
На юге Франции велосипедист умер из-за перегрева. Чиновники заявили, что он находился в горном регионе, и предостерегли людей от занятий спортом.
Метеорологи утверждают, что горячий воздух, идущий из северной Африки, а также высокое давление над центральной Европой способствуют сохранению высоких температур.
Между тем в Великобритании зафиксировали самый жаркий день года в субботу, когда температура в аэропорту Хитроу в западном Лондоне достигла 34°C.
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