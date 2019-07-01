Налог на посылки из-за границы и подорожание паспортов: что изменилось с 1 июля

Копірайт зображення UNIAN

Газ подешевеет, загранпаспорта подорожают, прожиточный минимум и некоторые пенсии возрастут, а также меняются правила налогообложения посылок из-за рубежа.

Что будет с рынком электроэнергии и ценами на нее - пока не ясно.

Посылки подорожают

С 1 июля 2019 года в Украине меняются правила налогообложения посылок из-за рубежа.

Отныне получателям-физлицам придется платить налог на добавленную стоимость, если общая стоимость товаров в посылке превышает 100 евро.

Ранее этот порог составлял 150 евро.

Дополнительных платежей будет два: 20% НДС и 10% пошлины.

Эти платежи получатель должен заплатить только с суммы, выходящей за пределы 100 евро.

То есть за посылку, содержащую товары на 140 евро (с учетом стоимости доставки) нужно будет добавить 8 евро НДС и 4 евро пошлины.

Сборы можно будет оплатить при получении отправления.

Для расчета суммы будет применяться курс НБУ, установленный на 00:00 дня подачи таможенной декларации или определения налоговых обязательств.

Правило о 100 евро действует только для физических лиц.

Для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей беспошлинный лимит остается на уровне 150 евро.

Изменения не коснутся правил личного ввоза: суммарная стоимость ввезенных товаров до 500 евро (до 1000 евро в аэропортах) налогом не облагается, как сообщает Liga.net.

Такие правила применяются при пересечении границы не чаще, чем три раза в сутки. Иначе надо будет ограничиваться суммой в 50 евро - или платить налог.

Почему изменилось?

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс Верховная Рада приняла 23 ноября 2018 года.

С 1 января по 30 июня 2019 года действовал переходный период старого беспошлинного лимита в 150 евро.

В Министерстве финансов считают, что доходы бюджета от новых правил могут составить от 350 млн до полумиллиарда гривен за пол года.

По расчетам Минфина, проведенным вместе с почтовыми операторами, к "облагаемым" перейдет незначительный процент посылок - не более 5%.

Председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина объяснила снижение лимита на посылки борьбой с контрабандой.

Она заверила, что это не повлияет на людей, которые заказывают товары из-за границы для себя.

Однако, по словам депутата, это будет касаться исключительно тех партий товаров, которые под видом посылок ввозятся для продажи через магазины.

В Европейской Бизнес Ассоциации не усматривают в снижении лимита на необлагаемые посылки мер по борьбе с контрабандой, рассказала в комментарии BBC News Украина Наталья Артемчук, координатор Налогового комитета ЕБА.

По ее словам, те, кто нарушали налоговое и таможенное законодательство, будут и дальше это делать - разбивать партии товара или занижать их реальную стоимость.

"Но это создаст неудобства для простых граждан, потому что им будет сложнее и дороже оформлять свои покупки", - отметила Артемчук.

Газ будет дешеветь и для промышленности, и для населения

Копірайт зображення Getty Images

В июле "Нафтогаз" снизит цены на газ для промышленных потребителей в среднем на 13%. Минимальная цена для потребителей, не имеющих долгов и покупающих более 50 тыс. кубов газа, составит 6020,4 грн за тысячу кубов, включая НДС и транспортировку.

Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, цена на газ для населения также уменьшиться. О снижении цены для населения ранее говорил и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Однако окончательных расчетов цены пока нет.

В середине июня "Нафтогаз" "задним числом" уменьшил цену газа для населения и теплокоммунэнерго на 7,3% по сравнению с маем. Новая цена за июнь составляет 5553,89 грн за тысячу кубов без учета НДС и транспортировки.

Это решение базируется на постановлении правительства от 5 июня, в котором правительство увеличило количество показателей, на которые должен ориентироваться "Нафтогаз", когда определяет цену на газ для населения. Согласно правительственному постановлению, теперь цена газа определяется в зависимости от наименьшего из следующих показателей:

цена газа для промышленности за предыдущий месяц,

данные МЭРТ по средней таможенной стоимости импортируемого газа за предыдущий месяц,

средневзвешенная цена газа на украинской энергетической бирже,

цена газа, зафиксированная в другом правительственном постановлении - №867 от октября 2018 - на уровне 8,55 грн за куб с НДС.

Ожидая снижения цен на газ на мировых рынках, "Нафтогаз" еще весной предложил правительству выполнить давнее обязательство перед международными кредиторами и перейти на рыночные тарифы на газ для населения. Однако правительство решило не рисковать, и оставило механизм "ручного" определения цен на газ для населения через постановления.

Рынок электроэнегию: запускать или остановить?

Копірайт зображення UNIAN Image caption За пару месяцев до запуска свободного рынка электроэнергии возникли опасения, что Украина к нему не готова

Согласно закону "О рынке электроэнергии", с 1 июля купля-продажа электричества должна происходить по новым рыночным правилам.

Однако с приближением этой даты все больше участников рынка (кроме двух крупнейших игроков - ДТЭК и "Энергоатома"), экспертов и международных партнеров стали говорить о неготовности украинского рынка к реформе.

10 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий отсрочку запуска рынка электроэнергии на год - до 1 июля 2020 года. Законопроект определен как неотложный, но пока депутаты его рассмотрели.

Большинство экспертов прогнозируют повышение тарифов на электричество после того, как закон заработает. При этом речь идет о росте тарифов для промышленности. При этом тарифы для населения не должны возрасти.

Однако на всякий случай в начале июня правительство приняло постановление о специальных обязанностях по поставке электричества населению. Такой механизм сдерживания тарифов для населения работает и по тарифам на газ. Сейчас население платит за электричество примерно вдвое меньше, чем промышленность.

Кроме того, во избежание роста тарифов, правительство также ввело предельные цены на электроэнергию.

Первые изменения в соответствии с законом "О рынке электроэнергии" произошли с 1 января 2019 года и касались разделения платы за электричество на две части - поставщику и распределителю.

Прожиточный минимум вырастет

С 1 июля прожиточный минимум для трудоспособных лиц составит 2007 грн в месяц. На начало этого года этот показатель составлял 1921 грн.

Для лиц, утративших трудоспособность, прожиточный минимум вырастет с 1497 грн до 1564 грн.

Для детей до 6 лет - с 1626 грн до 1699 грн.

Для детей от 6 до 18 лет - с 2027 грн до 2118 грн в месяц.

Размер прожиточного минимума влияет на определение должностных окладов (тарифной ставки), налоговой социальной льготы и индексации доходов.

Следующее повышение прожиточного минимума ожидается в декабре этого года.

Некоторые пенсии вырастут

Копірайт зображення UNIAN Image caption Предыдущие доплаты к пенсии были перед президентскими выборами

С 1 июля правительство повысит пенсии пенсионерам, которые имеют трудовой стаж более 30 (женщины) и 35 (мужчины) лет, но получают пенсию меньше 2 тыс. грн. При этом доплачивать будут ту сумму, которую не хватает от июньской пенсии до 2 тыс. грн.

По данным Минсоцполитики, это повышение коснется 2,5 млн пенсионеров, и ежемесячно обойдется бюджету в почти 650 млн грн.

Осенью 2017 года вступила в силу пенсионная реформа, предусматривающая постепенный рост страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию, с 25 лет в 2018 году до 35 лет в 2028 году.

Загранпаспорт подорожает

Копірайт зображення UNIAN Image caption Загранпаспорта подорожают впервые с 2016 года

С 1 июля вырастет стоимость изготовления загранпаспорта.

Оформление биометрического загранпаспорта в течение 20 рабочих дней будет стоить 682 грн по сравнению с 557,32 грн.

Оформленный за 7 и 3 рабочих дня загранпаспорт будет стоить 1034 грн по сравнению с 810,32 грн.

Как отмечают в Государственной миграционной службе, рост стоимости происходит впервые с 2016 года.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram