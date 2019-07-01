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Ровно через полгода - с 1 января 2020 года - Украина хочет получить новый контракт на транспортировку российского газа в Европу, а также новую компанию, которая будет осуществлять транзит и доставлять газ потребителям.

Успех всего этого, как и то, не начнется следующий год с новой газовой войны с Россией, будет зависеть от того, насколько успешным будет завершение анбандлинга - реструктуризации "Нафтогаза".

В июне украинское правительство приняло постановление, которым внесло определенные изменения в согласованный план реструктуризации. Однако подтвердил намерения осуществить ее по модели "оwnership unbundling" (OU), когда с функцией транспортировки газа из "Нафтогаза" будут выделены и соответствующие активы. А это - газотранспортная система (ГТС).

Сложный сам по себе процесс накладывается на завершение контракта на транзит российского газа в Европу по территории Украины, а также на проблему сохранения транзита после завершения строительства второй ветки Северного потока.

Что происходит

В начале июня правительство приняло постановление, которым несколько изменило определенный еще в 2016 году порядок анбандлинга, а также определило график, по которому реструктуризация "Нафтогаза" должна завершиться до конца года.

"Это позволит обеспечить в соответствии с Законом Украины "О рынке природного газа" проведение реструктуризации АО "НАК "Нафтогаз Украины" по модели полного отделения собственности активов по транспортировке природного газа (ownership unbundling) путем передачи их новосозданному оператору газотранспортной системы ОАО "Магистральные газопроводы Украины", - говорится в информационных материалах к постановлению.

Копірайт зображення NAFTOGAZ group Image caption Так представляет план последующих действий в отношении своего анбандлинга сам "Нафтогаз"

В то же время в "Нафтогазе" не считают, что правительственное постановление позволяет реализовать анбандлинг по модели OU, поскольку содержит несколько шагов, противоречащих друг другу. Сейчас компания проводит консультации с Кабмином о том, как выполнить требования правительства по анбандлингу.

В "Нафтогазе" считают, что оптимальной является другая модель - ISO (Independent system operator) - независимого оператора, который будет пользоваться ГТС на правах концессии.

Как утверждает глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, именно эта модель укладывается в три требования, поставленные правительством перед компанией на время реструктуризации:

соответствует европейскому законодательству - Третьему энергопакету,

позволяет сохранить за государством право собственности на ГТС и одновременно привлечь иностранных инвесторов,

дает возможность защитить позиции Украины во втором арбитраже в Стокгольме, где "Нафтогаз" надеется выиграть у "Газпрома" до 14,8 млрд долларов.

"Та модель, которую мы разрабатывали с нашими консультантами в течение нескольких лет, является такой сложной, поскольку выполняет все эти три требования. Когда нам предлагают ее изменить, мы спрашиваем: какое из этих трех требований вы хотите не выполнять?" - объясняет Андрей Коболев.

К тому же, считают в "Нафтогазе", провести через парламент закон о концессии, которая должна сопровождать реструктуризации по модели ISO, значительно проще, чем менять ряд законов и кодексов, включая разрешение на приватизацию украинской ГТС, что потребуется для "оwnership unbundling" .

"Сомневаюсь в способности парламента приватизировать украинскую ГТС, - говорит глава "Нафтогаза". - Все "страшилки", которыми украинские политики уже пугают электорат, в законе о концессии могут быть учтены".

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко уже обратилась в Государственное бюро расследований с заявлением о том, что правительство якобы доводит украинскую ГТС до искусственного банкротства, чтобы приватизировать ее "без денег".

Однако Владимир Гройсман отверг эти обвинения и заверил, что ГТС является и будет оставаться стратегическим государственным активом.

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Украина обязалась осуществить "анбандлинг" "Нафтогаза" - разделить транспортировку, хранение, добычу и продажу газа - несколько лет назад в рамках договоренностей с Европейским энергетическим сообществом.

Сейчас все эти функции выполняет "Нафтогаз" и непосредственно его "дочка" - "Укртрансгаз", в составе которого был создан филиал "Оператор ГТСУ".

Именно в нем сконцентрирован весь персонал, процессы и активы, необходимые для транспортировки газа.

Кроме того, была создана "дочка" "Укртрансгаза" с таким же названием - ООО "Оператор ГТСУ". С 1 июля все наполнение филиала, кроме активов - ГТС, будет переведено в ООО.

Именно ООО "Оператор ГТСУ" и станет ядром будущего независимого оператора ГТС. Именно ее с 1 января вместе с ГТС будет передано ОАО "МГУ".

Так процесс анбандлинга должен завершиться.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Пока украинской ГТС руководят специалисты "Укртрансгаза" - "дочки" "Нафтогаза"

Что такое анбандлинг

"Анбандлинг - это система внутренней корпоративной реорганизации, предназначенная для разделения видов бизнеса: добычи, поставки, транспортировки", - объясняет президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар.

"Третий энергетический пакет ЕС требует, чтобы операторы транспортной сети были отделены. Это означает, что оператор транзитной системы должен быть отделен и быть независимой компанией от газовых компаний, которая будет заниматься только системой транзита и транспортировкой", - говорит Сату Кахконен, Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы.

"Ownership unbundling предусматривает, что транзитная компания и транзитные активы, то есть трубы, полностью отделяются от "Нафтогаза" и переходят в собственность отдельной компании. Такая компания уже создана и называется "Магистральные газопроводы Украины". Она, как ожидается, и станет новым оператором транзита газа. Эта модель гарантирует независимость оператора транзита и позволяет открыть рынок газа и демонополизировать его", - утверждает представитель Всемирного банка.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Модели анбандлинга имеют как определенные преимущества, так и недостатки. Однако анбандлинг в целом должен сработать к лучшему для Украины

"Вторая модель, которую обсуждали и которую, как мы слышали, поддерживает "Нафтогаз", называется ISO. Она предусматривает отделение оператора транзитной системы, но транзитные активы будут оставаться собственностью "Нафтогаза". Это имеет очень важное значение для того, как будут идти денежные потоки. Кроме того, эта система опиралась бы на контракты между "Нафтогазом" и оператором транзита", - объясняет Сату Кахконен.

Обе системы имеют свои преимущества и недостатки, но, говорит Сату Кахконен, в украинских условиях Всемирный банк отдает предпочтение именно той модели реструктуризации "Нафтогаза", которую избрало правительство.

Вместе с тем, говорит председатель Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко, в Европе есть примеры успешного применения как первой, так и второй модели, а компания-поставщик может иметь активы в сфере транспортного бизнеса.

"Но там очень много ограничений, а также европейская практика применения этих ограничений не очень эффективна, - говорит эксперт. - Кроме того, по практике Третьего энергетического пакета, лучше, все же, полностью разделить функции снабжения и транспортировки".

Почему это важно

Споры о том, какой анбандлинг лучше, объясняются тем, что в случае Украины этот процесс "тесно связан с угрозой ограничения транзита через газотранспортную систему Украины", объясняет Михаил Гончар.

"Украинская ГТС преимущественно несет в себе транзитную функцию - поставок российского газа в Европу. Когда эта система выйдет из "Нафтогаза", она останется один на один со всеми проблемами, в частности и с отсутствием нагрузки", - говорит эксперт и напоминает, что ГТС может транспортировать до 200 млрд кубов газа, из которых транзитные мощности - на 140 млрд кубов.

Поэтому, когда система останется без транзитной составляющей, ее ожидают большие проблемы.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Саме транзитний потенціал - головна складова вартості української ГТС

Если это произойдет, то теоретически, говорит Сергей Дяченко, Украина может настаивать, чтобы так называемые "точки приема" российского газа переместили на восточную границу Украины, - "и дальше поставлять газ европейским потребителям самостоятельно".

Михаил Гончар не столь оптимистичен относительно возможности быстро перенести транзитные контракты с западной на восточную границу Украины, в том числе и из-за нежелания некоторых европейских компаний пересматривать действующие контракты с "Газпромом".

Но, говорит эксперт, рано или поздно это произойдет, и именно поэтому "Газпром" не заинтересован в том, чтобы Украина выполнила условия Третьего энергопакета, завершив анбандлинг:

"Они понимают, если новый контракт будет на европейском законодательстве, то рано или поздно закупки газа начнутся на западной границе России, и через некоторое время европейские компании увидят, что все работает нормально, и можно определенные партии газа транспортировать именно так", - говорит Гончар.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Российский "Газпром" не настроен заключать контракт на транспортировку по новым условиям

В "Газпроме" говорят, что заключить новый контракт на транспортировку газа на европейских началах, как того хочет Украина, пока невозможно.

Для этого "Нафтогазу" надо отказаться от своего выигрыша в 4,6 млрд долларов по итогам предыдущего арбитража в Стокгольме относительно транзитной части контракта, а также отозвать новый иск более чем на 11 млрд долларов.

В "Газпроме" также сообщили, что пока не знают, с кем вести переговоры по новому транзитному контракту с Украиной.

"То, что "Газпром" говорит, что не знает пока, с кем вести переговоры, - действительно проблема, и это является серьезным аргументом в пользу того, чтобы задержать анбандлинг и завершить переговоры по новому контракту на транзит газа", - признает Сергей Дяченко. В то же время он добавляет, что преимущества от формирования прозрачного рынка в Украине, привлечения европейских партнеров к управлению украинской ГТС после анбандлинга преобладают над этой проблемой.

Дяченко призывает новое правительство, которое будет сформировано после парламентских выборов, полностью согласовывать шаги по реструктуризации "Нафтогаза" с Еврокомиссией: "Нельзя повторять 2009 год, когда мы с "Газпромом" воевали один на один".

Пока же "Газпром" в ускоренном темпе закачивает газ в европейские хранилища.

Андрей Коболев предполагает, что так российский газовый гигант готовится к очередной "газовой войне", предусматривающей прекращение транзита по территории Украины. В европейских хранилищах уже сейчас на 20 млрд кубов газа больше, чем в среднем за два предыдущих года.

Чтобы обезопасить себя, Украина также закупает больше топлива. Объемы газа, импортируемого с начала этого года, уже на 20% больше, чем в то же время прошлого года.

Как написал в Facebook Андрей Коболев, если в украинских подземных хранилищах удастся накопить 20 млрд кубов газа, "мы будем готовы к любым действиям "Газпрома", позиция Украины на переговорах будет защищенной".

Копірайт зображення AFP Image caption Без контракта и с завершением строительства Северного потока-2 украинская ГТС может остаться без транзитного газа

Ситуация осложняется тем, что до сих пор непонятно, каким будет новый контракт на транзит российского газа на фоне завершения строительства второй ветки "Северного потока", и нужен ли он будет вообще.

Если российский газ, который сейчас идет через Украину, пойдет по новому маршруту, то встанет и вопрос о том, а нужен ли был и анбандлинг.

"В свое время, когда давали обещание об анбандлинге, дали определенную слабину - не поставили перед европейскими партнерами жесткое условие: мы делаем анбандлинг не ради него самого и галочки в отчете, а с тем, чтобы улучшить работу ГТС, - объясняет Михаил Гончар. - Тогда европейские партнеры должны выполнить свою часть обязательств - не допустить обхода украинской ГТС по другим маршрутам. Но этого не было сделано, и теперь мы имеем дилемму: рано или поздно, если Россия достроит вторую ветку Северного потока и Турецкий поток, то транзита через нашу ГТС будет - кот наплакал. И выделенная из состава "Нафтогаза" ГТС будет большой проблемой сама для себя".

Почему этого не произошло раньше

Анбандлинг "Нафтогаза" был предусмотрен еще с 2016 года, когда Украина приняла закон "О рынке газа". Хотя сама возможность обсуждалась задолго до этого в рамках подготовки Соглашения об ассоциации с ЕС.

Однако до последнего времени о практических шагах было слышно нечасто.

Копірайт зображення AFP Image caption Подписанный в январе 2009 года газовый контракт, который заканчивается в этом году, стал предметом рассмотрения в Стокгольмском арбитраже, где "Нафтогаз" выиграл у "Газпрома" 2,6 млрд долларов

"Анбандлинг должен был произойти уже некоторое время назад, но постоянно откладывался из-за Стокгольмского арбитража. Во время рассмотрения дела в международном арбитраже "Нафтогаз" не мог отделять транспортировку из-за процессуальных ограничений", - объясняет Сату Кахконен.

"Нафтогаз" приводил свой аргумент, и он был действительно весомым, что перед анбандлингом надо было завершить все суды с "Газпромом", поскольку субъектом арбитражных дел по транспортировке и транзиту является "Нафтогаз", - объясняет Сергей Дяченко. - Если бы анбандлинг состоялся раньше, возник бы вопрос правосубъектности этих дел. Кроме того, встал бы вопрос долгов "Нафтогаза".

Что это даст потребителям

"Для рядового потребителя анбандлинг позволит построить прозрачный рынок, потому что сейчас, если откровенно, "Нафтогаз" таки пользуется тем, что он является владельцем оператора ГТС", - говорит Сергей Дяченко. По его словам, это также важно для того, чтобы нарастить добычу собственного газа:

"Это очень капиталоемкое дело, и мировые компании обычно заходят сначала в распределительный бизнес - это касается и газа, и электроэнергии. Они сначала присматриваются к рынку, а затем начинают вкладывать в производство".

Кроме того, напоминает эксперт, Украина имеет и еще одно важное обязательство перед международными партнерами, в том числе и МВФ, - перейти на полностью конкурентный рынок газа со следующего года.

"Бытовые потребители должны быть переведены на свободное ценообразование. Для этого мы должны иметь прозрачный рынок, чтобы не получить неистовый скачок цен", - объясняет Дяченко.

Михаил Гончар говорит, что выгоды от анбандлинга для конечных потребителей будут скорее опосредованными, чем прямыми. К тому же, они так и могут остаться в теории, если не будут сопровождаться другими изменениями.

"Рядовому потребителю от этого ни жарко, ни холодно. Но гипотетически мы исходим из того, что анбандлинг - это лучше, - говорит эксперт. - Не напрямую, а из-за того, что газотранспортная система становится системой общего пользования, которой могут пользоваться все потенциальные поставщики газа, что создает конкурентную среду. Когда поставщики имеют равный доступ к трубе, потребитель должен выиграть от более низкой цены на газ. Но причина этого - не анбандлинг "Нафтогаза", а создание конкурентной среды".

Однако, замечает эксперт, если отделение ГТС пройдет без гарантий сохранения транзита, новая компания будет постоянно на грани банкротства - "ее должен кто-то содержать, дотировать".

"Если предприятие, которое руководит ГТС, не имеет других доходов, то это предприятие будет все время в состоянии полубанкротства, или же будет вынуждено поднять тарифы", - предупреждает Гончар.

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