Как украинцев сделали "самой сексуальной нацией в мире"?

Копірайт зображення unian Image caption Претендентки на участие в национальном конкурсе "Мисс Украина - 2019"

Украинцы возглавили рейтинг самых сексуальных наций в мире. За нами идут филиппинцы, датчане, бразильцы и еще 46 стран мира. Новость с таким заголовком недавно облетела мировые и украинские СМИ.

Телеканалы и агентства новостей, таблоиды и деловые издания цитировали рейтинг, опубликованный компанией Big 7 Travels, где самых сексуальных украинцев иллюстрировало фото американской актрисы украинского происхождения Милы Кунис, а титул "совсем не секси" достался ирландцам, которых изображал Боно.

Кто и как оценивал сексуальность украинцев, можно ли доверять такому опросу и что думают о рейтинге сами украинцы, выясняла ВВС News Украина.

Откуда этот рейтинг?

Компания Big 7 Travels, которая обнародовала рейтинг самых сексуальных наций, позиционирует себя как СМИ, которое пишет об отелях, еде и путешествиях для миллениалов. Их штаб-квартира расположена в Дубае, а основная часть авторов - в США.

Они составляют различные гиды и рейтинги, которые цитируют в Vogue, NBC i Lonely planet, например: "Самые инстаграмные места планеты", "7 лучших мест с пиццей в Мюнхене", "Лучшие бургеры в Риме".

В их недавнем рейтинге "Самые сексуальные акценты в мире", украинцы заняли 15 место, а наиболее сексуальным читатели назвали акцент жителей Новой Зеландии.

Кто голосовал за украинцев?

По просьбе ВВС News Украина в Big 7 Travels объяснили, как выбирали наиболее сексуальную нацию.

Копірайт зображення NurPhoto Getty Images Image caption Украинцев назвали самыми сексуальными 8500 читателей издания Big 7 Travels

Выбор проходил так:

12 000 читателей издания из 50 стран мира по электронной почте и в Instagram получили форму для голосования.

Читателей попросили проголосовать, какая из этих 50-ти стран является самой сексуальной, поставив балл от 1 до 10, где "10" - это наиболее сексуальная страна, а "1" - наименее.

При этом определение слова "сексуальность" не уточняли, оставив это на усмотрение читателей.

Заполненные анкеты прислали более 8500 человек в основном из англоязычных стран - США, Великобритании, Австралии, также были анкеты из Германии, Бельгии, Восточной Европы, России и Украины.

Поскольку, по данным similarweb.com, основой аудиторией Big 7 Travels и являются англоязычные страны (47% - США, 8% - Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия), неудивительно, что в голосовании за самые сексуальные нации в основном приняли участие читатели именно из этих стран.

Интересно, что массово читать и цитировать Big 7 Travels начали только в декабре 2018 года, а в мае аудитория Big 7 Travels составила почти 600 тыс. человек.

Верить или нет?

Так являются ли украинцы действительно самой сексуальной нацией? Можно ли считать мнение 8500 человек из 50 стран позицией людей со всего мира?

Копірайт зображення Pacific Press Getty Image caption Мировые конкурсы красоты украинки еще не выигрывали

"Была опрошена только часть аудитории конкретного СМИ. Данный опрос не претендует на какую-то универсальную репрезентативность", - критикует рейтинг "Самых сексуальных наций мира" социолог Светлана Хуткая, научный директор центра "Социальные индикаторы".

По ее словам, Big 7 Travels производит контент, используя классический набор тем для повышения вовлеченности аудитории - это принцип "6 С": скандалы, сенсации, страх, секс, смерть, смех.

Социолог считает, что такой рейтинг - это лишь мнение 8,5 тысяч читателей Big 7 Travels, которые приняли участие в этом опросе, и его нельзя переносить на весь мир.

Голосовали за женщин?

На критику методологии в Big 7 Travels внимания не обращают, но признают, что первенство украинцев их удивило.

"Мы были удивлены такими результатами, - рассказала в комментарии ВВС News Украина Сара Ли, руководитель отдела контента Big 7 Travel - Некоторые нации, которые традиционно считались сексуальными, французы или итальянцы, потерпели поражение от украинцев и филиппинцев".

В соцсетях рейтинг как критиковали, спрашивая, кто это оценивал, так и радовались: "Мы так и знали ... Украинки - самые красивые, и это не новость".

Популярная телеведущая и актриса Леся Никитюк по этому поводу шутит:

"Наконец мир признал, что украинская нация - самая сексуальная. Я всегда знала, что наступит этот момент. Не зря же я украинка. Ну не могут девушки с такими глазами и ногами быть в стороне".

Копірайт зображення instagram.com/lesia_nikituk Image caption Леся Никитюк: "Наконец мир признал, что украинская нация - самая сексуальная"

Очевидно, голосовали больше за украинских женщин, а не мужчин, предполагает психолог Антонина Оксанич.

"Это же уже давно не новость, что в глазах европейцев и вообще иностранцев украинки - очень привлекательны", - отмечает она.

По ее мнению, в украинской традиционной культуре большое значение уделялось тому, как украинка себя украшает, а иностранцев это продолжает удивлять: "Каждая украинская женщина должна была уметь вышить рубашку и сплести венок. И сегодня украинки с макияжем идут и на море, и на лыжи, и в магазин".

По ее словам, поскольку в Украине мужчин меньше, это стало дополнительной мотивацией для женщин больше заботиться о своей внешности, а еще, по наблюдениям Оксанич, украинки часто бывают неуверенными в себе.

Копірайт зображення SERGEI SUPINSKY Getty Image caption Иностранцев удивляет, что украинские женщины днем одеты так, будто их ждет модная вечеринка

В то же время другой психолог Светлана Панина предполагает, что рейтинг основан на внешней привлекательности известных личностей с украинскими корнями - Милы Кунис и Милы Йовович, которые покорили Голливуд и часто вспоминают, что они родом из Украины.

Вторым аспектом такого выбора иностранцев она называет стереотипы об украинках:

"Иностранцы часто обращают внимание на то, какое большое значение придают украинки своему внешнему виду. Нередко можно услышать от изумленных иностранцев, что украинские женщины днем ​​одеты так, будто их ждет модная вечеринка".

При этом, по словам психолога, звание "самой сексуальной нации" может напомнить и о печальных стереотипах: о том, что Украина - одна из стран Европы с неблагополучной статистикой торговли людьми.

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