Переезд Офиса Зеленского: грозит ли Киеву транспортный коллапс

Копірайт зображення UNIAN

В команде Владимира Зеленского определились с новым зданием для администрации президента. Согласно планам, ее разместят в Украинском доме, а находящаяся рядом Европейская площадь может стать пешеходной - по крайней мере, частично. Какие последствия будет иметь это решение и грозит ли Киеву транспортный коллапс?

Еще до своей победы на выборах, Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что хотел бы перенести Администрацию президента с Банковой - мол, нынешнее здание АП слишком несовременное.

Президент говорил: главное для него - не создавать киевлянам лишних проблем и не ухудшить транспортную ситуацию в городе. В одном из интервью Зеленский даже не исключил перенос АП на окраину Киева.

Но, видимо, не судьба. На прошлой неделе команда главы государства анонсировала перенос теперь уже Офиса президента в Украинский дом, расположенный в самом центре столицы.

Идею оценили не все: чуть ли не больше всего вопросов вызывает план частичного преобразования Европейской площади, одной из ключевых транспортных развязок Киева, в пешеходную.

Критики уже пророчат столице транспортный коллапс и "благодарят" за это президента.

Но действительно ли все так плохо? BBC News Украина поинтересовалась у экспертов, каковы возможные последствия переезда президентского Офиса. Мнения разделились.

"Худшее место, которое можно было выбрать"

"Если коротко, результат переезда в Украинский дом один: будет сплошной затор", - говорит директор института "Киевдормостпроект" Владимир Воробьев.

Копірайт зображення Facebook/ze2019official Image caption Это проект пространства рядом с Украинским домом, который архитекторы представили президенту Владимиру Зеленскому

"Что такое Европейская площадь? Это фактически единственный съезд из центра города на Подол, единственный въезд на улицу Грушевского. Как там можно создать пешеходную зону и при этом сохранить нынешнюю пропускную способность автомобилей, трудно даже представить", - добавляет он.

По мнению Воробьева, даже если в Офисе президента решат отказаться от идеи создания общественного пространства, всех проблем это все равно не решит.

"Даже если все оставить, как есть, огромная проблема - это места для парковки: есть 650 сотрудников администрации, допустим у каждого второго есть машина, - где они собираются их парковать. Вопрос".

Одним из решений Владимир Воробьев называет возвращение к идее строительства крупного подземного паркинга под Европейской площадью - от улицы Институтской до Парковой дороги.

"Были такие интересные проекты несколько лет назад. Это бы многое решило, но это еще нужно реализовать. Это все огромные средства - дороже, чем мостик стеклянный построить", - говорит директор "Киевдормостпроекта".

Кроме того, объясняет он, любые изменения на Европейской площади нельзя рассматривать отдельно от общей транспортной ситуации в центре города, в частности, на Крещатике.

"Хотите общественное пространство на Европейской площади - нужно убирать автомобильный трафик с Крещатика. Тогда и его можно делать частично пешеходным. Но, чтобы убрать этот трафик, необходимо построить, скажем, большой тоннель с Левого берега до площади Победы, чтобы транзитный транспорт обходил центр города".

"Как бы то ни было, Украинский дом - это, пожалуй, худшее место из возможных для президентской администрации", - резюмирует Воробьев, но отмечает, что окончательные выводы можно будет делать только после ознакомления с полным проектом реконструкции Украинского дома и Европейской площади.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Во время Евромайдана Крещатик и Европейская площадь долгое время оставалось недоступным для транспорта

"Катастрофы не будет"

В то же время транспортный эксперт Виктор Петрук, хоть и соглашается с тем, что место для будущего Офиса президента выбрали не самое лучшее, в своих прогнозах все же более оптимистичен.

"Общественное пространство под Украинским домом - это вопрос технического задания, все это можно реализовать. Я дважды занимался проектами по реорганизации движения на Европейской площади и могу гарантировать: создать там пешеходную зону вполне реально. И все это, подчеркиваю, без уменьшения транспортного трафика и пропускной способности".

Если посмотреть, как функционирует транспортная развязка на Европейской площади, объясняет Виктор Петрук, станет ясно, что ее размер является избыточным, а значит функциональные зоны можно перераспределить.

"Там есть, например, несколько огромных островков безопасности, которые вообще никак не используются. По моим расчетам, площадь самой транспортной развязки можно сократить примерно вдвое и сместить полосы движения автотранспорта ближе к гостинице "Днепр". А вторую часть, которая таким образом освободится, - присоединить к Украинскому дому и сделать пешеходной".

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Проект реконструкции Европейской площади под строительство гигантского гостинично-офисного комплекса "Столичный", 2004 год

Петрук уверен: никакой катастрофы и транспортного коллапса из-за переноса Офиса президента и создания общественного пространства на Европейской площади не будет, и в качестве аргумента приводит опыт двух Майданов в украинской столице.

"Вы вспомните: тогда речь шла не только о каких-то ограничениях, а о полном блокировании автомобильного движения на Крещатике, на Европейской площади, в других местах. И катастрофы, которой все так боятся, не произошло. Так работает город: перекрытие отдельных объектов приводит всего-навсего к перераспределению транспортных потоков - именно так было в 2004 и 2014 годах".

Что касается мест для парковки автомобилей сотрудников Офиса президента, проблемы Виктор Петрук здесь также не видит. По его словам, под Украинским домом есть цокольный этаж, который имеет достаточную площадь, чтобы разместить там паркинг.

Главным плюсом переезда президентского офиса в Украинский дом Петрук усматривает то, что это может служить катализатором создания безбарьерного пространства на Крещатике - с оборудованием там пешеходных зон, наземных переходов, велодорожек и уменьшением количества полос для автотранспорта.

Этот проект, говорит он, давно существует, и реконструкция Европейской площади - одна из его составляющих.

"Те восемь полос движения автомобилей, которые сейчас есть на Крещатике, просто не нужны. От слова вообще. Они создают иллюзию большой пропускной способности - формально, речь идет о 5 600 машинах в час, но это лишь абстрактная цифра, существующая вне материального воплощения, - ведь по обе стороны Крещатик все равно упирается в Европейскую и Бессарабскую площади, на которых пропускная способность вдвое меньше".

"У нас есть расчеты, которые показывают: если уменьшить количество полос, пропускная способность на этом участке точно не уменьшится, более того - при определенных условиях там даже возрастет скоростной режим", - объясняет Виктор Петрук.

"Давно пора"

Копірайт зображення Facebook/ze2019official

Урбанист Григорий Мельничук соглашается с тем, что транспортный коллапс Киеву не угрожает, и говорит, что пешеходная зона в районе Европейской площади - решение, которое уже давно назрело.

"Сейчас Европейская площадь устроена так, что она отрезает от Крещатика довольно большое количество важных объектов: филармонию, кукольный театр, стадион "Динамо", Арку дружбы народов. Они вроде бы находятся там же, рядом с Крещатиком, но как его продолжение не воспринимаются - Европейская площадь разрывает это единое пространство центра города".

"Сейчас это, я бы сказал, одна из самых мертвых площадей в центральной части Киева. Создание общественного пространства, пешеходных зон - все это может вдохнуть в нее новую жизнь".

Споры вокруг обустройства Европейской площади и Крещатика, говорит Григорий Мельничук, - это лишь часть гораздо более широкой дискуссии, касающейся подходов к пониманию города.

"Дело в том, что у многих людей все еще сохраняется так называемое автомобилецентрическое видение города, когда главным в городской среде является автомобиль, и все должно быть подчинено тому, чтобы машины ехали больше, дальше, быстрее. Отсюда все эти идеи: строим больше хайвеев, магистралей, многоуровневых развязок. Многие наши специалисты транспорта мыслят по той же логике, и это проблема: транспортный университет до сих пор учит студентов по программам 1970-х годов".

"Но это устаревший подход: опыт европейских городов показал, что это путь в никуда. Поэтому постепенно мы в любом случае придем к тому, что будущее - за пешеходизацией центра города, велосипедизацией, созданием общественных пространств, развитием общественного транспорта".

Неприятие подобных идей частью общества Мельничук называет вполне нормальным - то же, по его словам, проходили и другие европейские города.

"Известный датский урбанист Ян Гейл, который является одним из основоположников идеи удобного города, на вопрос о том, сколько времени понадобилось на то, чтобы реализовать такие изменения в Копенгагене, сказал: "40 лет". Мы в Киеве, конечно, не на нуле, какую-то часть этого пути мы уже преодолели, но многое еще впереди. В любом случае, тенденции, которые мы наблюдаем в городе в последние годы, обнадеживают".

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram