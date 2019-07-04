Кузьмин, Саакашвили, Онищенко, суды и срыв выборов - что об этом говорят в ЦИК

Копірайт зображення Укринформ Image caption Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая в последние дни часто озвучивает позицию комиссии в отношении различных проблемных вопросов избирательной кампании

Поздно вечером в среду ЦИК отменила решение о регистрации одиозных кандидатов Анатолия Шария и Андрея Клюева.

Впрочем, это не единственные кандидаты, регистрация которых вызвала вопросы в обществе, но не единственная проблема, с которой столкнулась ЦИК.

О других "проблемных" кандидатах, отношениях с Верховным судом и теоретической возможности срыва выборов BBC News Украина рассказала секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

О Верховном суде

Копірайт зображення Getty Images / YouTube Анатолия Шария Image caption Решения о регистрации Клюева и Шария были не единственными, вызвавшими удивление ЦИК, говорит Бернацкая. В суде же настаивают - там просто обязали комиссию тщательно искать основания для отказа в регистрации

Решения суда о регистрации Шария и Клюева были не первыми в числе резонансных решений Верховного суда за эту кампанию. Просто на некоторые из них не обратили внимание ни СМИ, ни общественность.

Были, например, случаи, когда коллегия из трех судей в один день по аналогичным делам выносила противоположные решения.

Еще в начале кампании Верховный суд писал, что он не может обязать ЦИК кого-то регистрировать, а через две недели выносит решение "обязать зарегистрировать ..."

Некоторые кандидаты подавали сведения, которые не соответствуют закону, ЦИК им отказывала, а суд обязывал нас их зарегистрировать. После этого кандидат даже не хотел ничего исправлять.

Такие решения суда нивелируют роль ЦИК.

Поэтому многие решения суда у нас вызывают, мягко говоря, недоумение. Когда кампания завершится, мы соберем все эти решения и покажем их общественности.

Мы не можем говорить о давлении со стороны суда, но решения удивляют...

Сам Верховный суд настаивает, что действует исключительно на основании закона "О выборах народных депутатов" и реагирует на ошибки или "формализм" Центральной избирательной комиссии. Например, в случае с Клюевым и Шарием председатель Кассационного админсуда в составе Верховного суда Михаил Смокович заявил, что суд не обязывал ЦИК их регистрировать, а лишь обязал продолжить рассмотрение документов и запросить больше информации об их отсутствии в Украине.

О "двойниках"

В этой кампании много двойников - это люди, которые имеют ту же фамилию и имя отчество, что и действующие политические деятели или депутаты, и идут по тому же округу, где раньше выигрывал этот депутат.

Ранее имена меняли умышленно под выборы, а сейчас уже находят реальных людей с такими же фамилиями и именами.

Как правило, у таких людей документы не соответствуют закону, ведь они плохо подготовлены. И многим именно на этом основании было отказано в регистрации.

Но Верховный суд обязывал их регистрировать.

Недавний пример - Балога Иван Иванович, водитель автобуса в санатории в Полтавской области. Полный двойник кандидата на Закарпатье, действующего депутата.

По трем основаниям ему было отказано, но затем это решение ЦИК суд отменил и обязал его зарегистрировать.

И таких случаев много.

О Саакашвили

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Были представлены документы о решении политсовета его партии провести съезд и выдвинуть кандидатов на выборы 21 июля. В трех местах указывалось, что это решение от 8 мая.

Но тогда, наверное, еще и президент Зеленский не понимал, что выборы будут 21 июля. Даже если кто-то думал о досрочных выборах, точную дату просчитать было невозможно ...

Поэтому для нас было очевидно, что это подделка, то есть не документ, на котором может основываться вся процедура выдвижения кандидатов от политической партии.

После этого (отказа ЦИК в регистрации списка партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили". - Ред.) партия пошла в суд, и суд установил, что это была техническая ошибка.

Если факт ошибки установил суд, то ЦИК не имела никаких оснований отказывать - это уже ответственность суда.

Но мы отправили документы в Национальную полицию, чтобы там установили, имела ли место подделка.

Касательно пребывания в Украине - Саакашвили и Сакварелидзе также получили решение суда, которым установлено, что они пять лет проживают в Украине. Еще до подачи документов в ЦИК.

О Кузьмине

Копірайт зображення Укрінформ Image caption Ренат Кузьмин - 35-й номер в списке партии "Оппозиционная платформа - за жизнь"

По нему была тщательная проверка.

Но по последним сведениям, он выехал в Крым через пункт пропуска и больше информации нет.

Поскольку Крым является неотъемлемой территорией Украины, и нет фактов того, что он находится за границей, было принято решение о его регистрации.

Но продолжаются проверки со стороны правоохранительных органов. Если они обнаружат что-то дополнительно, то может быть рассмотрен вопрос об отмене регистрации кандидатом.

Мы вообще призываем все правоохранительные органы и граждан посмотреть списки всех зарегистрированных кандидатов. Если есть сомнения в достоверности предоставленной ими информации или сведения о том, что они не проживали в Украине последние пять лет, то ЦИК открыта к такой информации и готова пересмотреть любое свое решение.

Время до выборов еще есть.

В СБУ заявили, что уже проверяют, проживал ли бывший заместитель Генпрокурора Ренат Кузьмин последние пять лет в Украине. А в Генпрокуратуре отметили, что уже предоставили ЦИК "исчерпывающую информацию" по нему.

Об Онищенко

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Онищенко во второй раз отправился в суд. Первое рассмотрение Верховного суда об отказе ему (в регистрации кандидатом в депутаты. - Ред.) мы выиграли.

Но он подал документы повторно - мы снова ему отказали. И он снова пошел в суд.

Возможно, он увидел неоднородную практику Верховного суда и считает, что у него есть шанс.

Посмотрим.

О возможности срыва выборов

Image caption Наталья Бернацкая говорит, что не хочет даже допустить мысли о возможной повторной жеребьевке, которая может повлиять на сроки печати бюллетеней

Есть одно основание, которое действительно может повлиять на срыв выборов.

Так как была зарегистрирована партия Саакашвили, ее добавили в избирательный список последним 22-м номером.

Это сделали, потому что большинство партий были против повторной жеребьевки, ведь они уже начали агитацию с номерами, потратили средства. И закон не предусматривает повторного голосования.

Но сейчас Аграрная партия подала иск ... они считают, что их права были якобы нарушены и просят провести повторную жеребьевку.

Если это произойдет, то те несколько миллионов бюллетеней, которые уже напечатаны станут недействительными. А это может сделать невозможным проведение выборов в установленные сроки.

По моему мнению, права Аграрной партии нарушены не были, ведь они участвовали в первой жеребьевке, и на совещании со всеми представителями партий отметили, что против повторной жеребьевки.

Но потом почему-то пошли в суд и изменили свою позицию. Нас это удивило, ведь ни одна из партий не судится, и даже Саакашвили доволен 22-м номером.

Будем следить за развитием событий в этом деле.

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