Копірайт зображення unian Image caption 10 июля выпускники начнут подавать заявления в высшие учебные заведения

В Украине заканчивается внешнее независимое оценивание и начинается самая горячая пора - вступительная кампания в вузы.

Уже несколько лет украинские абитуриенты могут подавать заявления в вузы онлайн. Как говорят в Министерстве образования, это экономит время, деньги поступающих и нервы приемной комиссии, поскольку уменьшает нагрузку на ее членов.

Как проходит вступительная онлайн-кампания, что такое электронный кабинет абитуриента, как рассчитать средний балл аттестата, рассказывает ВВС News Украина.

Электронный кабинет абитуриента: что это?

Для того, чтобы подать заявление в вуз, нужно сначала зарегистрировать электронный кабинет абитуриента.

Это место, куда будущие студенты должны загрузить свои документы с оценками и откуда можно будет подавать заявления в вузы.

В некоторых случаях заявления нужно будет подавать все еще в бумажной форме. Речь идет о специальных условиях для поступления - собеседованиях и конкурсах. Поэтому читайте внимательно условия приема в вузы.

Создать личный кабинет для поступления нужно на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Регистрация электронных кабинетов поступающих началась 1 июля.

Чтобы зарегистрироваться, нужно перейти по ссылке.

В отведенном для этого поле нужно указать электронный адрес. На этот адрес вам придет письмо для активации доступа в кабинет абитуриента. Этот адрес будет вашим логином для входа в электронный кабинет.

Также для регистрации нужно придумать пароль и запомнить его.

Далее следует ввести данные сертификата ВНО: номер (7 цифр), пин (4 цифры), год получения сертификата. Подавать заявления онлайн можно с сертификатами ВНО за 2017, 2018 и 2019 годы.

Также нужно написать данные аттестата о полном среднем образовании: серию (2 буквы), номер (8 цифр) и средний балл аттестата.

Копірайт зображення unian Image caption В этом году на бюджет можно будет подать не более 7 заявлений

Как рассчитать средний балл аттестата?

Средний балл приложения к свидетельству/аттестату нужно рассчитать самостоятельно. Для этого нужно суммировать оценки по всем предметам и экзаменам и поделить на их количество с округлением до десятых частей.

Для расчета среднего балла можно воспользоваться специальным калькулятором. Полученные результаты нужно перевести в 200-балльную шкалу.

Если при регистрации вы все сделали правильно, на указанный вами адрес электронной почты придет письмо для активации электронного кабинета абитуриента. Выполните указанные в письме рекомендации и активируйте кабинет.

Копірайт зображення unian Image caption У абитуриентов есть почти две недели для подачи электронных заявлений в вузы через электронный кабинет

Что делать в кабинете абитуриента?

В электронном кабинете абитуриента нужно указать личные данные и загрузить сканкопию документов.

Эти документы позволяют подавать электронные заявления в вузы.

Нужно ввести контактные телефоны. Сотрудники приемных комиссий должны иметь оперативную связь с поступающими или их родителями, поэтому укажите несколько телефонных номеров.

Также нужно загрузить электронное и цветное фото поступающего - файл в формате jpg (jpeg, png), максимальный размер файла - 1 Мб. И селфи для этого советуют не делать.

Затем загрузить приложение к свидетельству/ аттестату о полном общем среднем образовании поступающего - файл в формате jpg (jpeg, png) размером до 1 Мб.

В этот же кабинет при необходимости загружают документ, подтверждающий регистрацию в сельском населенном пункте.

Как писать заявление в вузы?

У абитуриентов есть почти две недели для подачи электронных заявлений в вузы через электронный кабинет:

С 8:00 10 июля до 18:00 16 июля - для поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов;

С 8:00 10 июля до 18:00 22 июля - для поступающих только по результатам внешнего независимого оценивания.

В Минобразования абитуриентам советуют не спешить подавать электронные заявления в первый день. От большого количества заявлений система начинает давать сбои, а дата подачи заявления не влияет на шансы стать студентом.

Копірайт зображення unian Image caption Благодаря возможности подать документы в электронной форме в приемных комиссиях не будет огромных очередей, говорят в МОН

В электронном кабинете нужно нажать кнопку "Подача заявления", выбрать учебное заведение и форму обучения. При этом, предметы ВНО должны соответствовать перечню высшего учебного заведения.

Заполнив все необходимые поля, нужно нажать "Подать заявление". После подачи первого заявления и его регистрации в вузе вы не сможете внести изменения.

В МОН разработали детальную пошаговую инструкцию подачи заявления.

Во сколько вузов можно подавать документы?

Согласно условиям приема, в этом году на бюджет можно будет подать не более 7 заявлений на четыре специальности.

Например, можно подать все заявления в один вуз или по одному заявлению в семь учебных заведений.

Поступающие указывают приоритетность каждого заявления по шкале от 1 до 7. Для обучения по контракту таких ограничений нет.

Копірайт зображення unian

В какие учебные заведения можно подавать электронное заявление?

Абитуриент может подать электронное заявление в следующие учебные заведения: техникум (училище), колледж, институт, университет, академия, консерватория (музыкальная академия) и их филиалы.

Могут ли подавать электронные заявления выпускники школ прошлых лет?

Да. Согласно правилам вступительной кампании-2019, электронные заявления могут подавать абитуриенты, которые закончили школу в 2000 году и позже. Также это могут делать абитуриенты, которые сдавали ВНО в 2017, 2018 и 2019 годах по предметам, указанным в правилах приема вуза.

Исключение составляют только сертификаты ВНО по иностранному языку - принимаются сертификаты, выданные в 2018 и 2019 годах.

Как узнать результаты?

После подачи всех заявлений в каждом учебном заведении формируется рейтинговый список выпускников по каждой отдельной специальности.

На место поступающего в рейтинговом списке влияет конкурсный балл, в который входят результаты ВНО, средний балл аттестата и другие показатели. Этот балл рассчитывается по специальной формуле.

Конечный рейтинговый список должен быть опубликован на сайте Вступ.ОСВІТА.UA до 18:00 26 июля 2019 года. Сильный абитуриент с большими баллами вполне может быть рекомендован к зачислению на бюджетные места.

Поступить на бюджет можно будет только в один вуз. Рекомендованные к зачислению абитуриенты должны до 18:00 31 июля подать в вуз оригиналы документов.

На сайте vstup2018.edbo.gov.ua можна проверить проходной и средний баллы прошлого года.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram