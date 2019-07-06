Копірайт зображення Укринформ Image caption Ранее Виталий Комарницкий возглавлял Луганский университет внутренних дел, с которым осенью 2014 эвакуировался на подконтрольную Украине территорию. Фото 2012 года

Президент Зеленский хочет назначить новым главой Луганской областной военно-гражданской администрации ректора местного университета внутренних дел Виталия Комарницкого.

Кабмин уже поддержал это предложение, поэтому назначение может состояться в ближайшее время (на днях Зеленский уже назначил губернаторов Донецкой и Львовской областей).

Что же известно о потенциальном руководителе прифронтовой области?

Ректор и "регионал"

Виталию Комарницкому 55 лет, он родился в Крыму.

С 1986 года учился и работал в Луганской области.

На рубеже 1980-1990-х служил в местной милиции, а с 1993 года стал помощником ректора Луганского университета внутренних дел имени Дидоренко.

Сменил несколько должностей в университете, пока в 2007 году не был назначен его ректором, которым и остается.

В 2014 году вместе со своим университетом эвакуировался из Луганска - сначала в Николаев и Сумы, а в 2016 году вуз переехал в Северодонецк, ставший административным центром Луганской области (при этом на месте университета просийское "руководство" непризнанной "ЛНР" создало собственную "Луганскую академию внутренних дел").

Виталий Комарницкий доктор юридических наук, профессор.

Копірайт зображення Луганская облорганизация Партии регионов Image caption На субботнике от Партии регионов, 2011 год

Параллельно он занимался местной политикой - несколько раз избирался в советы разных уровней.

В 2010 году был избран депутатом Луганского облсовета от Партии регионов.

"Обреченные на воссоединение"

На сайте Луганской областной организации Партии регионов до сих пор можно ознакомиться с некоторыми цитатами Виталия Комарницкого, которые он делал до 2014 года, то есть до начала войны на Донбассе и российской аннексии Крыма.

Например, в 2013 году он с коллегами протестовал против законопроекта от "Свободы" об отказе от термина "Великая отечественная война".

Копірайт зображення Луганская облорганизация Партии регионов Image caption Празднование 9 мая 2011 года. "Георгиевская ленточка" - традиционный атрибут политических деятелей разного уровня (особенно на Донбассе) до 2014 года

"Я понимаю, что в современной Европе кому-то не нравится то, что победа над фашизмом ковалась в войне СССР против Германии - каждый ведь хочет подчеркнуть свой вклад. Но это не отменяет очевидных фактов - та же Франция, та же Польша сдались немецким войскам. Не отменяется и то, что мы в этой войне потеряли 28 миллионов человек. А для того чтобы националистический клан в Украине чувствовал себя удобно, мы должны все это забыть?", - спрашивал тогда потенциальный руководитель Луганской ОГА.

А в 2012 году ко Дню славянской письменности и культуры он выразил свое мнение о единстве славян: "Серьезных аргументов против единства славянской культуры нет. Но есть местечковая, хуторянская идеология. Она - побочный продукт исторических процессов и испытаний. Ну захотелось в 1991 году самостоятельности. Казалось, что так будет лучше. Но между "казалось" и "оказалось" всегда есть разница".

И добавлял: "Общество устроено так, что всегда есть временные задачи, которые можно решить, даже пережить отдельно, чтобы вместе сойтись на более высоком уровне. Но есть и другая, коренная сторона проблемы, о которой говорил еще Александр Солженицын,- Белоруссия, Россия, Украина обречены на воссоединение. И тут тяжеловато поспорить. Если мы хотим, чтобы дерево росло, то не должны выкорчевывать корни".

Подобные высказывания вызвали протест среди ряда активистов и журналистов против назначения Комарницкого.

Так блогер Денис Казанский, который до конфликта жил в Донецке, назвал Комарницкого "украинофобом" и обвинил его в поддержке решений Луганского облсовета в марте 2014 года, которыми он не признавал новую власть в Киеве и "оставлял за собой право обратиться за помощью к братскому народу Российской Федерации".

"Судят по делам"

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BBC News Украина побеседовала с Виталием Комарницким.

Он признался, что не знает, почему Владимир Зеленский остановил свой выбор на его кандидатуре: "Меня пригласили в Администрацию президента, так это произошло. Это было не совсем ожидаемо".

Что касается обвинений в сепаратизме, то их потенциальный глава администрации прифронтовой Луганской области полностью отвергает и утверждает, что выступает исключительно с проукраинских позиций: "Если бы у меня была другая позиция, то наверняка и я, и весь коллектив [университета] остались бы на той территории (в самопровозглашенной "ЛНР". - Ред.)".

"Можно многое говорить, но судят по поступкам. Те, кто хотел - те оставались. А мы вышли сюда, у нас были на себе джинсы и футболка, и все", - аргументирует Комарницкий.

И подчеркивает: "От меня никто никогда не слышал непроукраинской позиции".

"С февраля [2014] на территории именно нашего университета размещались приданные силы", - напоминает новый губернатор о том, как зимой 2014 году на Донбасс начали доставлять дополнительные силы Внутренних войск.

Виталий Комарницкий отрицает голосование за скандальные решения Луганского облсовета в марте 2014 года: "Я не поддерживал это заявление. Я даже не был на голосовании, я ушел".

И признается, что это стало основанием для служебной проверки в его отношении.

Он остался работать в университете внутренних дел и после 2014 года, что свидетельствует - служебная проверка не обнаружила за ним серьезных злоупотреблений.

"Протекцию" со стороны министра внутренних дел Арсена Авакова также отрицает - говорит, знаком с ним только потому, что его университет является структурным подразделением МВД: "Общался с ним в 2016 году, когда открывали университет в Северодонецке".

Копірайт зображення укринформ Image caption Открытие эвакуированного Луганского государственного университета внутренних дел имени Дидоренко в Северодонецке, 2016 год

В то же время Виталий Комарницкий говорит, что он и его университет много работали над концепцией реинтеграции неподконтрольных Украине районов Донбасса, предлагали различные решения Кабмину и Верховной Раде, однако их не учитывали.

"Эти пять лет, наверное, больше имитировали вопрос реинтеграции ... Слава богу, что у нас сменился президент и поменялась сама парадигма понимания реинтеграции, сменилась тональность, по сравнению с тем, когда тебя не слышали", - говорил Виталий Комарницкий во время недавнего круглого стола "Новая политика в Донбассе", который был организован при участии партии Зеленского "Слуга народа".

В отношении жителей неподконтрольных территорий он предлагает три подхода, "чтобы люди понимали, что их ожидает".

"Первые - военные, имевшие оружие в руках. На наш взгляд, это сообщество должно однозначно подлежать уголовной ответственности ...", - объяснял он.

Для второй категории, не воевавшей на стороне формирований "ДНР" и "ЛНР", но каким-то образом поддерживавшей сепаратистов, по его мнению, должна быть только административная ответственность, "а уголовную исключить на основании крайней необходимости".

Image caption В беседе BBC News Украина Виталий Комарницкий признался, что перестал читать все, что о нем пишут в интернете, ведь там много неправды

И третья группа - обычные жители тех районов: "Мы должны понимать, что люди выживали. И здесь, по нашему убеждению, никакой ответственности не должно быть. Мы должны это четко сказать обществу, потому что на этой теме идет спекуляция, особенно из Российской Федерации, - они говорят, что этих людей ждет, мягко говоря, не самое лучшее будущее".

В целом же Виталий Комарницкий предлагает максимально упростить все процедуры для жителей неподконтрольных районов, в частности относительно идентификации и оформления социальных выплат: "Если мы ведем философию, что это наши люди, они не должны унижаться".

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