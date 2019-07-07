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Tinder имеет репутацию сайта для быстрых знакомств и отношений без обязательств. Но что еще ищут пользователи самого популярного в мире сервиса для свиданий?

Мне 41 год, и я впервые зарегистрировалась на Tinder. Похоже на признание анонимных алкоголиков, но доля правды в этом несомненно есть.

Пройдя быструю регистрацию по телефону и указав свое имя и возраст, вы попадаете в мир привлекательных тиндерелл и загорелых подтянутых тиндерфелла.

Выбраться из него обратно будет совсем не просто.

По данным компании, активные пользователи сервиса заходят в приложение в среднем 11 раз в день и проводят в нем до 90 минут.

Революционная технология "свайпа" - если вам нравится фото, вы смахивает его пальцем вправо, если нет - влево, - позволила компании-разработчику Match Group быстро обойти конкурентов.

Хотя на рынке дейтингових сервисов Tinder появился одним из последних, всего за пару лет количество его пользователей перевалило за 50 млн.

Для сравнения, Pokemon Go сделали это за 19 дней, Facebook понадобилось два года, а телефонной связи - целых 75 лет.

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"Дуализм нашей жизни, - шутит подруга. - Чтобы сходить налево, надо свайпить вправо".

Но действительно ли этот популярный сервис только о походах налево и сексе без обязательств? Решаю выяснить и, закрыв глаза, нажимаю на огонек.

"Хочешь ярких эмоций?"

С помощью данных о геолокации пользователя приложение помогает искать потенциальных кандидатов рядом.

Впрочем, в настройках можно выбрать расстояние от 2 до 161 км, а также изменить свое текущее местоположение, что дает возможность познакомиться с кем-то из другой точки мира.

Правда, эта последняя функция доступна только в платной версии сервиса.

- Свайпишь? - сочувственно спрашивает коллега на обеденном перерыве.

- Свайплю, - признаюсь я.

Эрих Фромм в "Искусстве любви" писал, что в эпоху капитализма товарно-денежные отношения управляют и романтическими отношениями.

Уверена, он нисколько не удивился бы, если бы увидел современные приложения для знакомств. Tinder - это абсолютный триумф потребительства.

Каждый продает себя как умеет.

"Хочешь забыть о стрессе? Хочешь ярких, приятных эмоций, ты получишь максимально комфортные отношения..." - обещает в своем статусе приятной внешности Антон (имя изменено).

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Другие демонстрируют меньшую осведомленность в области холодных продаж и просто цитируют поэтов или пытаются шутить.

Tinder-вселенная бесконечна и разнообразна. Калейдоскопом проносятся мимо "богатый турок", "сапиосексуал", "Отелло", "коренной киевлянин с "красным" дипломом КПИ" и "логико-сенсорный интроверт" (без Гугла и не разобраться).

Почти каждый второй человек указывает свой рост.

Впрочем, в прошлом году Tinder впервые рассказал, что именно нравится его пользователям больше всего.

По данным компании, шансы на "лайк" заметно повышает искренняя улыбка на фото, музыка (в приложении можно разместить ссылку на любимую мелодию с помощью Spotify) и профессия инженера у мужчин.

По женским профессиям четкого рейтинга нет.

Однако известно, что мужчины отдают предпочтение кандидаткам в одежде, чем в бикини.

Тогда как женщины чаще свайпят вправо фото мужчин с красивым обнаженным торсом, чем в официальном костюме.

По мнению топ-30 самых популярных пользователей Tinder, привлекательны фото, которые свидетельствуют, что человек ведет активный образ жизни, спортивен, путешествует и любит приключения.

Выбрав в параметрах большее расстояние, можно несколько часов подряд листать колоду с карточками, разглядывая и искренне удивляясь антропологическому разнообразию вокруг.

И это - первая увлекательная вещь, которую позволяет сделать Tinder.

"PhD - сексапильнее бикини"

Ученые утверждают, что нам нужна только доля секунды, чтобы понять, нравится нам человек или нет, и что этот процесс - совершенно бессознательный.

Я все же верю в свободу воли и потому каждый раз пытаюсь выяснить, что движет моим пальцем влево или вправо.

Впрочем, свобода воли - довольно сомнительный аргумент в эпоху компьютерных алгоритмов.

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Поскольку увидеть всех имеющихся пользователей желаемого пола просто физически невозможно, программа пытается самостоятельно вычислить ваших наиболее вероятных кандидатов.

Здесь невольно вспоминаешь серию "Повесь диджея" из "Черного зеркала". Но примерно так Tinder и работает.

Каждому пользователю назначается свой рейтинг привлекательности. Он состоит преимущественно из числа "лайков", которые вы получили. То есть чем больше людей смахивает ваше фото вправо, тем выше ваш рейтинг.

После этого приложение предлагает профили примерно одного с вами уровня "привлекательности".

Tinder также учитывает возраст и географическую локацию, а также данные Spotify и Instagram, которые указывают пользователи.

Конечно, технологии не стоят на месте.

Этой весной компания также объявила, что попытается "считывать" статусы, чтобы подбирать ваших Мистера или Мисс "Тех самых" еще точнее.

Однако я замечаю и другую особенность. Чем больше кандидатов отбраковывают, то хуже становятся следующие. Получается, Tinder предлагает лучшие варианты в начале.

Понимаю, что дольше испытать терпение алгоритма не стоит, и следующему симпатичному кандидату ставлю "лайк".

На экране смартфона вспыхивает "It's a match!" одновременно со скачком дофамина в моем мозгу.

Разговор завязывается сразу, и уже через минуту я получаю комплимент.

"PhD - сексапильнее бикини", - пишет мне мужчина, в анкете которого указано, что он специалист по искусственному интеллекту, и требует подробно изложить выводы моего диссера, в 12-м часу ночи.

Так я узнаю что-то новое о себе. И это - вторая важная вещь, которую можно сделать на Tinder.

"Милые, образованные и независимые"

Уже в первые дни у меня складывается несколько десятков пар. "Поищи в Google, как быть занудой", - дает совет Tinder.

Впрочем, украинские мужчины разговор первыми практически не начинают. А вот иностранцы, наоборот, ведут себя активно и радушно.

Похоже, Tinder - это отличный способ освежить навыки разговорного английского или любого другого языка (третья полезная вещь в моем списке).

После пресловутого высказывания президента о красоте украинских женщин, решаю спросить мнения в Tinder. В анкете профиля задаю вопрос Are Ukrainian women really a brand?

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На вопрос о секс-туризме в Украине подробно отвечает преподаватель экономики из Анкары.

Он признает, что проблема существует, но говорит, что она касается не только Украины. Это общая культура объективации женщины, культура, основанная на сексуальности и внешней привлекательности.

"Я пользуюсь Tinder четыре месяца, - рассказывает он. - Но я не могу свободно общаться с женщинами в моей стране. Я вырос на идеях Просвещения, европейского искусства и литературы. Итак, куда я могу поехать недорого и без визы? Конечно, в Украину".

"Славянская культура очень близка мне, - добавляет он. - Женщины очень милые, образованные и независимые. Это не о сексуальных отношениях, в первую очередь, а о человеческих".

Мое первое Tinder-свидания также с иностранцем - французом.

Мы встречаемся в понедельник в девять утра выпить кофе.

Разговариваем на дикой смеси английского, французского и русского (он четыре года работал в России).

Это не сразу позволяет мне заметить удивительное отсутствие чувства юмора у моего собеседника.

Только заказав капучино и черничный пирог, делаю сразу два "каминг-аута".

Признаюсь, что мне 41 (с перепугу и неуверенности сначала написала в анкете, что 37, но, как оказалось позже, приложение не позволяет редактировать данные об имени и возрасте).

На эту новость он реагирует примерно так, как герой комедии "В джазе только девушки" - тот, который философски замечал - "у каждого свои недостатки".

А вот информация о том, что я на самом деле пишу статью о Tinder, дается моему тиндерфелла несколько сложнее. Но и этот удар он выдерживает стоически и даже в конце предлагает заплатить за меня.

Я категорически отказываюсь, однако интересуюсь, почему он ищет невесту именно в здешних местах.

И получаю знакомый уже ответ - "здесь очень миловидные женщины, образованные и умные, интересные собеседницы...".

Я не выдерживаю и перебиваю: "И мечтают отсюда сбежать?" - "Cela aussi", - соглашается он, озаряя меня безупречной винировой улыбкой.

"В отношениях не заинтересован"

Мое второе свидание - пожалуй, лучший опыт, который произошел со мной во время скитаний по миру виртуальной романтики.

Отправляя в небытие левого свайпа очередных выпускников Стэнфорда на сноубордах, наталкиваюсь на профиль, автор которого ищет моделей для фотосессии.

Да, я знаю, что камера - старый как мир метод пикапа, но соблазн велик, к тому же фотограф пишет, что в отношениях не заинтересован. Через час мы договариваемся о времени, месте и формате съемки.

Он говорит, что у него сложилось с десяток пар, но я "единственная, кто адекватно общается", и добавляет, "надеюсь, ты не мужик".

Я пропускаю мимо ушей откровенный сексизм этой шутки, он признается, что и ребят в принципе тоже готов пофоткать, и мы решаем встретиться.

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Мы гуляем томным летним вечером, и я получаю первую в своей жизни профессиональную фотосессию.

Он - штатный фотограф одного СМИ, которому нужно попрактиковать съемку на пленэре, я наконец должна дописать статью о Tinder. Без сомнения, это - идеальный "мэтч".

Это - четвертая вещь, которую я сделала на Tinder.

И ее вариаций - множество. Вы можете вместе сходить на концерт, покататься на байдарках, попробовать мастер-класс по актерскому искусству или воркшоп по нейроменеджменту.

В конце концов, разве это не естественный способ для того, чтобы из дружбы родилось нечто более нежное?

Впрочем, подавляющее большинство мужчин, которые ищут здесь "серьезные отношения", категорически отказываются от общения, если девушка на второй минуте разговора не клянется, что ее намерения также - "в горе и в радости до смерти".

Их можно понять. 1,6 млрд свайпов и 20 млн пар, образующихся на Tinder ежедневно, создают иллюзию бесконечных возможностей, и тратить время на кого-то, кто еще не определился, нет желания.

"Френдзона?"

Именно с этим связано и одно из моих самых больших разочарований на Tinder.

Среди сотни новых пользователей, которых алгоритм подсовывает тебе каждый день, здесь несложно найти фантастических собеседников.

Я узнаю, как создать соцсеть с дополненной реальностью для туристов в Копенгагене, как за минуту определить, что с тобой разговаривает бот, и почему турецкий поэт Кемаль Суре назвал Стамбул "огромным зверем".

В одном из таких разговоров происходит странная химия, кажется, что мы знакомы сто лет, понимаем друг друга с полуслова и можем делиться самыми сокровенными секретами.

Я знаю, что виртуальные отношения обманчивы, но разве качественно созданная иллюзия в наши дни уже давно не стала реальностью?

Возможность найти на Tinder своего настоящего соулмейта - пятая и последняя вещь в моем списке.

Несколько дней я парю в облаках, пока не раздается сакраментальный вопрос о серьезности отношений.

На мое скромное предложение дружбы получаю ответ с кучей смайлов: "А, так это френдзона?"

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И через некоторое время меня удаляют из пары. Но видите вы это не сразу - приложение не отправляет сообщений, что вас "отфрендили".

Лишь впоследствии можно заметить, что определенного человека в вашем списке больше нет. Вы больше не сможете отправить ему сообщение или спросить, что произошло, или хотя бы просто увидеть его фото среди других.

Tinder и другие дейтинг-сервисы произвели настоящую революцию в области знакомств и романтических отношений, но отказ и разочарование остаются такими же болезненными.

Как написал в своем статусе один пользователь, Tinder похож на Киндер-сюрприз. "Вы покупаете конфету, надеясь найти в середине что-то интересное, но там только шоколад плохого качества и дешевая безделушка".

"Так и здесь - рассчитываете на что-то серьезное, но в лучшем случае получаете только секс, и то не всегда классный", - написал мужчина.

Но его профиль до сих пор в приложении - похоже, он продолжает свайпить.

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