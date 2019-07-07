Выйти из тени. В Харькове открыли первое инклюзивное модельное агентство

Копірайт зображення Анна Чугай Image caption Надежда Возная страдает редкой генетической болезнью

Открытое агентство - единственное в Украине - намерено готовить и поддерживать профессионалов модельного бизнеса. Обучение бесплатное, а впоследствии обещают контракты с известными европейскими домами моды.

На первый кастинг зарегистрировалось около трех десятков участников. Претенденты - из Харькова и области. Преимущественно женщины, но есть и мужчины. Никаких ограничений.

"Мода - это такое достаточно элитарное и закрытое направление. И люди с инвалидностью в моде - это другой ракурс отношения, это попытка продемонстрировать, что они также могут быть красивыми, эстетичными и могут нести красоту в мир. Это основная наша идея", - подчеркивает автор проекта инклюзивного модельного агентства и председатель общественной организации "Креавита" Елена Шингарева.

Социальная инициатива получила муниципальный грант: набрала максимальное количество баллов во время городского конкурса инновационно-инвестиционных проектов.

В планах агентства, кроме профессиональной подготовки - продвижение и поддержка своих моделей.

"Актер из меня никудышный"

Копірайт зображення Анна Чугай Image caption Евгений работает дома менеджером по продажам в интернет-магазине

Перед интервью Евгений Идт в шутку переживает, не размазалась ли случайно тушь на ресницах. Но потом признается - в макияже не разбирается. В качестве модели парень из Чугуева, города под Харьковом, решил попробовать себя, увидев объявление в Facebook.

"Это первый опыт. Поэтому не знаю, что понравится. Готов демонстрировать любую одежду, но мне кажется, колясочникам больше подойдет просторная одежда, возможно - спортивная или национальная, например, шаровары. А вот облегающая одежда не подойдет", - рассуждает Евгений.

В коляске парень с детства. Говорит - диагнозов много. Именно поэтому работает дома, менеджером по продажам интернет-магазина. Но настоящее увлечение Евгения - музыка. Как гитарист выступал в клубах. Сейчас собирает группу, чтобы сосредоточиться на звучании, будут играть андеграунд.

На кастинге получил пятый номер. К отбору специально не готовился:

"Зачем играть? Я когда-то участвовал в одном шоу, понял - актер из меня никудышный. Так зачем кого-то изображать, ведь мне кажется, я и так органично выгляжу".

Уверенный взгляд на судей, несколько разворотов по замыслу постановщика и общение. Судьи отмечают: у Евгения замечательный голос и очаровательный взгляд.

Модель с Мышонком

С белым чихуахуа (для посторонних ее зовут Мишель, для друзей - Мышонок) на подиум Виктория Козленко выходит уже шесть лет. За это время Мышонок хорошо приспособилась к модным показам, от модельеров также получает наряд.

Копірайт зображення Анна Чугай Image caption Виктория и ее Мышонок

О травме, из-за которой оказалась в коляске, Виктория предпочитает не говорить. Лишь отмечает, что она - спортивная. Женщина одной из первых начала участвовать в показах фестиваля моды в Харькове.

"В те времена моделей на колясках вообще не было. Мы участвовали в общем фэшне. Рядом с нами ходили профессиональные модели. Мы тогда впервые попали за кулисы. Увидели, как накладывают грим, как все бегают, переодеваются".

Вечерний наряд, демонстрация мехов и брючных костюмов у Виктории уже были, но есть и желание попробовать свои силы в новом амплуа. Нынешний кастинг для женщины - шаг к карьере профессиональной модели:

"Для нас, людей с ограниченными возможностями, это большое окно в этот мир. Ведь ты не можешь прийти в модельное агентство и сказать - возьмите меня, я хочу у вас поработать. Многие люди откликнулись, потому что мечтают увидеть этот мир (мир моды. - Ред.) изнутри".

"Часто слышу от людей - у тебя все данные, чтобы быть моделью", - говорит 23-летняя Надежда Возная, стройная и пластичная девушка со светлыми волосами. Она действительно похожа на модель.

"Для модели необходима хорошая кожа. У меня это в минусе, и я считаю, что при необходимых параметрах даже мое заболевание может стать этакой изюминкой, красотой вне стандартов".

Болезнь, которой болеет Надежда, называют "синдромом бабочки". Это редкое генетическое заболевание, которое делает кожу чувствительной к малейшим прикосновениям. Раны, которые открываются на коже, долго заживают и оставляют после себя шрамы на всю жизнь. Такой диагноз у Надежды с рождения.

Сейчас у нее раны в основном на теле, поэтому носит закрытый купальник. Но болезнь прогрессирует, и девушка уже год как не слышит левым ухом.

"С самого детства мне общество навязывало, что люди с ограниченными возможностями не могут реализовать себя в жизни, потому что прикованы к собственной болезни. Она является такой зоной комфорта для них", - говорит Надежда.

Сама Надя получила юридическое образование, но от мечты стать следователем пришлось отказаться. На кастинг решалась долго.

"Я долго думала, стоит ли идти. И вот этот момент, когда ты решаешь, что стоит испытать себя и потом приходишь, чувствуешь атмосферу, видишь людей и понимаешь, что ты не один".

Хочу успеха

Одна из самых решительных конкурсанток - Ирина Сукач.

Копірайт зображення Анна Чугай

"Я хочу добиться успеха. Подписать контракты с дизайнерами, даже за рубежом. Я понимаю, что значит быть профессиональной моделью".

В три года она травмировала позвоночник, из-за отсутствия реабилитации впоследствии перестала ходить, развилась тяжелая форма сколиоза. На жизнь Ирина зарабатывает маникюром, хотя по специальности - программист.

"Одним все равно, кто перед ними, одни - чур меня, а другие готовы повесить мне медаль за отвагу. Но это я тоже считаю неправильным. В нашем обществе какое-то неправильное восприятие инвалидности. Если ты занимаешься, например, маникюром - вау! Ты герой. Я не герой, я обычный человек".

Самая большая любовь Ирины - сцена. Восемь лет спортивных бальных танцев, победы в чемпионатах Украины и международных турнирах. Сейчас они в прошлом, потому что нет тренера и партнера.

"У меня немножко не модельный рост и немножко не модельная фигура, но харизмы и обаяния у меня достаточно. А кто в чем силен, тем и берет".

Единственное, о чем Ирина беспокоится - не предложат ли дизайнеры отрезать длинные волосы.

Моделей отбирают девять судей из мира моды. Оценивают индивидуальность, мотивацию, фотогеничность, пластику движений и харизму.

Елена Шушляпина, имидж-дизайнер и трехкратная чемпионка мира по стилистике и визажу, признается, что не может представить, как отказывать конкурсантам:

"Они уже победители, победители над собой. Кто-то дома сидит и плачет, а они взяли и пришли. И они борются дальше и не принимают какие-то проблемы, от которых мы страдаем".

И добавляет: "Наш мир моды сейчас быстро меняется. И дизайнеры сейчас на подиум приглашают нестандартных моделей".

"Мы очень амбициозны. Хотим, чтобы это были известные европейские дома моды. Но пока начинаем с Украины", - отмечает автор проекта Елена Шингарева.

На первом кастинге отобрали десять финалистов. Среди них - Евгений, Ирина и Виктория. Последняя не уверена, что сможет посещать все занятия, поэтому обещала подумать, присоединится ли к проекту.

В конце июля они начнут обучение, курс будет включать дефиле, искусство визажа, работу с фотографом, актерское искусство.

Все это бесплатно, а после курса модели сдадут своеобразный экзамен - примут участие в показе адаптированной коллекции одежды.

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