Телемост NewsOne с "Россия 1": "надо поговорить" или "надо запретить"?

Копірайт зображення vesti.ru Image caption "Здравствуй, Україна!" - "Вітаю, Росія" - так начинался анонс телемоста между каналами NewsOne и "Россия 1", который теперь не состоится

Из-за телемоста "Надо поговорить", который украинский канал NewsOne хотел провести с российским государственным вещателем "Россия 1", его теперь ожидают проверка и возможные санкции.

Что же стоит за отменой "диалога простых украинцев с простыми россиянами" - ущемление свободы слова или предотвращение предвыборной провокации - об этом BBC News Украина спросила экспертов и политологов.

Прильнете!

Первым проект "Надо поговорить" 7 июля анонсировал один из главных российских проправительственных медийщиков Дмитрий Киселев, сравнив его с первым советско-американским мостом 1982 года.

"Надо поговорить. Ну что ж, откровенный разговор между простыми людьми давно назрел… Прильнете!" - торжественно рекламировал Киселев двухчасовое включение между московской и киевской студиями, запланированное на 12 июля.

Копірайт зображення vesti.ru Image caption Дмитрий Киселев утверждал, что "Надо поговорить" будет таким же захватывающим, как телемосты между СССР и США в 1980-х

А на NewsOne объяснили, что телемост задумывался "как журналистский проект без политики".

"Без присутствия в студии политологов, политиков, пропагандистов. Без тех, кто мог бы усомниться в том, что Крым и Донбасс - это Украина", - написал впоследствии генпродюсер канала и будущий ведущий телемоста Василий Голованов.

Именно поэтому другими его ведущими должны были стать "неполитики": шоумен Андрей Малахов, ведущая программы "Вести" на канале "Россия 1" Мария Ситтель и ее коллега с "NewsOne" Елена Кирик.

Копірайт зображення NewsOne Image caption С украинской стороны телемост должен был вести генпродюсер NewsOne Василий Голованов

Объявление имело взрывной информационный эффект - телемост начали критиковать все: от блогеров до экс-президента Порошенко (позже идею телемоста прокомментировал и действующий глава государства Владимир Зеленский).

А на следующий день стало известно, что NewsOne решил отменить проект "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

"Мы считаем, что такие действия в отношении телеканала возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы", - говорилось в заявлении телеканала, у офиса которого начались акции протеста.

А еще через день Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания объявил о внеплановой проверке NewsOne.

"Я уверен, что мы докажем факты разжигания вражды в отношении отдельных групп украинского общества, где гражданское общество неоднократно участники передач называли "фашистами". Это будет уже вторая санкция в отношении канала, что позволит нам обратиться в суд относительно аннулирования лицензии", - заявил член Нацсовета Сергей Костинский.

"Считаю, что пришло время для жестких действий в отношении телеканалов, которые проводят информационно-психологические операции против украинского государства и общества", - добавил он.

Копірайт зображення Roman Petushkov informator.news Image caption Даже после отмены телемоста возле офиса канала прошла акция протеста

"Политтехнология"

"Это (телемост. - Ред.) - явная политическая и информационная провокация ... в интересах Медведчука накануне выборов", - считает политолог Владимир Фесенко.

Именно Виктора Медведчука, который баллотируется в Верховную Раду по спискам партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", считают владельцем канала NewsOne, хотя официально каналом владеет другой кандидат от этой политсилы Тарас Козак.

Копірайт зображення Getty Images

"Даже если говорили, что там не должно быть политизированных людей - все равно известно, как делают ток-шоу, где много "ряженых". И пропагандистские тезисы о мире на российских условиях там точно звучали бы. Кроме того, это была бы легитимация российского возвращения в украинское информационное пространство", - добавляет Фесенко.

С этим соглашается медиаэксперт и один из руководителей "Детектор медиа" Отар Довженко.

"Здесь нет никакой связи со свободой слова, поскольку это абсолютно политтехнологический проект, направленный на поддержку политической партии. Все, что происходит на медиа Медведчука, связано не с журналистикой, а с политтехнологией продвижения его политического проекта. Во всех эфирах или сам Медведчук, или другие кандидаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь". А если их вдруг там нет, то есть другие люди, которые озвучивают их программные тезисы", - говорит Отар Довженко.

"NewsOne пошел на провокацию, ведь они понимали, что такой телемост вызовет бурю негативных эмоций у тех украинцев, которых называют "электоратом войны". Также они понимали, что телемост даст возможность политпроекту Медведчука и Козака "Оппозиционной платформе - За жизнь" окончательно узурпировать пророссийский электорат и забрать последние проценты у "Оппоблока". С медийной и политтехнологической точки зрения все было сделано правильно", - оценивает ситуацию руководитель аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

"Спокойно поговорить"

В NewsOne же подчеркивают - они не преследовали никакой политической цели, а лишь хотели наладить диалог между людьми.

"Журналистский телемост - это честный разговор обычных людей. Без политики, без политиков. Без подставных людей в студии. Ведь проверить сейчас можно каждого и узнать, действительно ли человек в студии пострадал или он нанятый актер", - писал Василий Голованов.

А другой ведущий NewsOne Руслан Коцаба считает, что телемосты нужно проводить не только с Россией.

"Надо делать телемосты напрямую с Донецком, Луганском, с Крымом, ведь Крым - это Украина. Или не интересно нам пообщаться с украинцами, проживающими там?" - спрашивает Коцаба в своем видеообращении.

"Причем, без камуфляжа, без антиконституционных призывов в эфире. Просто по скайпу спокойно поговорить, например, на тему тарифов, восстановления, прогнозов на будущее", - добавляет он.

Нацсовет и суды

Копірайт зображення УНІАН

В Нацсовете жалуются, что не имеют достаточно полномочий, чтобы быстро и эффективно наказывать каналы, которые, по их мнению, совершили нарушения - все санкции нужно накладывать через суд, что очень затягивает процесс.

"Проблема, что все штрафы и неудобные решения Нацсовета отменяются в судах. Эта история длится уже давно: Нацсовет принимает какое-то решение, все радуются, а потом суд его отменяет и Нацсовет разводит руками. Поэтому говорить всерьез о влиянии Нацсовета на эту ситуацию нет смысла", - обращает внимание Отар Довженко.

А Николай Мельник считает, что никаких нарушений NewsOne в связи с запланированным телемостом не совершил.

"У нас нет законодательного запрета на телемосты и коммуникацию с РФ. Это пробел законодательства и предыдущей власти, которая создала ситуацию, когда у нас ни мир, ни война, а РФ - вроде как страна-агрессор, но не действуют законы военного времени. Таким образом, по закону NewsOne ничего не мешало создавать совместный контент с каналом, который зарегистрирован в РФ. Да и не к чему придраться, потому что контент не был создан до конца", - объясняет аналитик.

В то же время Отар Довженко предполагает, что Нацсовет мог бы обратить внимание и на другой контент NewsOne, который "балансирует на грани дозволенного или запрещенного украинским законом в сфере медиа и выборов": "Например, ежедневное отрицание российской агрессии и утверждение, что на самом деле Украина начала войну, потому что Украине эта война выгодна".

На NewsOne же подчеркивают - придерживаются строгой редакционной политики, одним из принципов которой является позиция, что "Донбасс и Крым - это Украина".

Впрочем, даже если суд заберет все лицензии у телеканала, то вряд ли это полностью прекратит его вещание, обращает внимание Отар Довженко.

"Если лишить канал лицензии, то он может продолжить вещание в интернете, как это делают многие пророссийские СМИ. А запретить вещать в интернете по украинскому законодательству невозможно. Также он может вещать из-за границы, и тогда его можно будет смотреть через спутниковые антенны. Бороться с вещателем, владельцем лицензий - очень тяжелый процесс", - объясняет эксперт.

Запретить диалог?

Копірайт зображення УНІАН

Опрошенные BBC News Украина эксперты соглашаются, что сама идея диалога нужна, однако не в таком формате, как было предложено NewsOne.

Николай Мельник обращает внимание, что сам факт такого телемоста мог бы быть использован Кремлем: "Проведение таких мостов только позволит России говорить, мол, начался общественный диалог. Но реальный общественный диалог может начаться только тогда, когда оккупант уберется с нашей земли - вот тогда давайте поговорим".

"Что мы друг другу скажем? Россияне еще раз расскажут, что "их там нет", а мы будем еще раз смотреть и доказывать обратное? Кто кого услышит?" - спрашивает эксперт.

"Диалог - это очень деликатное дело, и на первых этапах он должен быть непубличным. И тем более - не на пропагандистской площадке. А в публичном формате это провокация конфликта", - считает Владимир Фесенко.

И добавляет: "В условиях такого конфликта, который Украина переживает с Россией, есть сферы, где права и свободы должны ограничиваться - как на фронте... Надо готовиться, могут быть новые провокации - насколько мне известно, готовится поездка Медведчука в Донецк - это будет еще одна его политическая акция".

Между тем, Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), которая владеет каналом "Россия 1", не отказалась от проекта "Надо поговорить", и все равно планирует его провести 12 июля, но только в московский студии и без телемоста с Киевом.

Как говорят в ВГТРК, на этом эфире будут участники как из России, так и из Украины.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram