Каким будет "народный" парад на День независимости

Копірайт зображення УНІАН

Президент Зеленский решил в этом году не проводить "помпезный и точно недешевый" военный парад ко Дню независимости. В ответ часть ветеранов и активистов из команды экс-президента Порошенко объявили о намерении провести в столице свой собственный парад.

BBC News Украина разобралась, каким он может быть.

"Пусть попробуют нам отказать"

Копірайт зображення Минобороны Украины Image caption Ветераны из разных родов войск на параде ко Дню Независимости в 2018 году

Одним из авторов идеи проведения неофициального парада стал бывший советник президента и министра обороны Юрий Бирюков.

В разговоре с BBC News Украина он признался, что замысел появился накануне ночью: "Сейчас будем формировать некий оргкомитет и прикидывать, как это можно будет провести. В любом случае, надо будет несколько репетиций и посмотреть, где это можно сделать" .

"Абсолютно точно мы его проведем в Киеве. И пусть попробуют нам отказать", - уверен Бирюков.

По его словам, желание все же провести парад уже выразили "тысячи военных и ветеранов".

Ожидают и действующих бойцов ВСУ: "Кто из действующих военнослужащих в свой выходной день захочет принять участие - будет супер".

А вести парад, по мнению Юрия Бирюкова, может уже экс-командующий десантно-штурмовых войск Михаил Забродский, который уже выразил желание присоединиться к мероприятию.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Михаил Забродский заявил, что для него честь присоединиться к параду ветеранов

Сам парад, вероятно, пройдет без военной техники ВСУ, которую привлекать можно только на официальные мероприятия.

Однако в соцсетях уже предлагают, чтобы рядом с "коробками" ветеранов и военных проехали самодельно бронированные машины, которые добровольческие подразделения использовали в начале войны на Донбассе.

"Вот подумалось - а если, кроме прохождения по Крещатику колонны военных, добровольцев и волонтеров, еще и провести колонну наших коряг (жаргонное название военных грузовиков. - Ред.)? Раздолбанные джипы, пятнистые бусики, багги (небольшие внедорожники повышенной проходимости. - Ред. ) из горелых машин, джихад-мобили, самодельная броня .... а? " - написал в Facebook пользователь с ником Guy Crouchback.

Копірайт зображення nackor.org Image caption "Ган-трак" тогда еще батальона "Азов" перед боем за Мариуполь, 13 июня 2014 года

Самодельные "ган-траки", то есть машины с установленными пулеметами, были задействованы, например, "Азовом" во время освобождения Мариуполя, однако впоследствии, когда у пророссийских формирований на Донбассе появилось более мощное вооружение, от такого "бронетранспорта" отказались. Теперь эти машины сохраняют как экспонаты мемориалов войны на Донбассе.

Юрий Бирюков отмечает, что сам парад будет без политики: "Это точно не политическая или околополитическая акция". При этом и сам Юрий Бирюков, и Михаил Забродский - кандидаты в Верховную Раду от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".

"Это о нас, о нашей армии, о ветеранах и волонтерах, о семье и о патриотах", - подчеркивает экс-советник Порошенко.

Художник-геральдист Алексей Руденко, который входит в волонтерскую группу, разрабатывающую новую символику для ВСУ, предполагает, что Офис президента Зеленского еще может изменить свою позицию относительно парада.

"Думаю, будет серьезное давление на команду президента об ошибочности такого решения. Инициативы проведения "народного парада" или "Марша воли" невозможно будет свернуть и бороться с ними. Возможно, команда президента со временем изменит свое решение пойдет на какой-то компромисс, чтобы прекратить критику", - говорит Алексей Руденко.

Копірайт зображення Минобороны Украины Image caption На парадах можно было увидеть новую атрибутику украинской армии - например, новые береты десантников

В то же время сам Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что в День независимости украинских военнослужащих все равно будут чествовать, но "будет новый формат".

Каким именно будет этот формат, президент не объяснил.

300 млн гривен

Копірайт зображення Минобороны Украины Image caption Парад войск - масштабное мероприятие, которое требует нескольких репетиций

Одной из причин отказа от парада Владимир Зеленский назвал его дороговизну.

И вместо него анонсировал выделение 300 млн грн на премии всем военным, включая срочников, курсантов, сержантов и офицеров и бойцов, которые выполняют задачи в зоне Операции объединенных сил.

С учетом того, что общая численность ВСУ - около 255 тыс. человек, премии составят чуть более 1170 грн на каждого военнослужащего.

При этом Юрий Бирюков отрицает, что проведение прошлогоднего парада стоило 300 млн грн. По его данным, на самом деле часть этой суммы - ежедневные расходы на ВСУ.

"Армия денежное обеспечение получает ежедневно, кормят ее ежедневно, форму получает по нормам. Топливо на перемещение техники тратят каждый раз, когда обучают водителей ездить в городах или в колоннах. Премии так же ежегодно выплачиваются", - аргументирует он.

А на вопрос о высокой стоимости использования авиации говорит, что ее на самом деле используют очень редко - за последние пять лет авиация летала только над прошлогодним парадом.

Копірайт зображення Минобороны Украины Image caption Пролет авиации - едва ли не самая дорогая часть парада. Впрочем, используют ее нечасто, а для самих пилотов это одна из возможностей увеличить практический опыт полетов

В то же время точных официальных данных о том, сколько стоил парад 2018 года, нет.

"Этих средства никто не считал ... Сколько ушло денег на горюче-смазочные материалы, командировочные военных, на их проживание, на форму ... такой информации у нас нет", - отвечал в прошлом году "Украинской правде" пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник.

В Министерстве обороны тогда уверяли, что дополнительных средств на парад из бюджета не выделяли, а все финансировалось в рамках запланированной подготовки войск.

Известно, что в параде-2018 приняли участие 4,5 тыс. военных, которые получили за это по 2 тыс. грн доплат - это 9 млн грн.

Также в том параде участвовали 250 единиц различной техники. По разным оценкам, на горючее для них потратили в 10 млн грн (это с учетом репетиций и проезда непосредственно на парад и с парада).

Очевидно, были еще другие расходы, в частности на упомянутую авиацию, но их объем неизвестен.

"Расходы на парад достаточно небольшие, если не считать какое-то праздничное оформление улиц, но это уже берет на себя бюджет Киева. Сумма точно не измеряется сотнями миллионов гривен", - уверяет Юрий Бирюков.

Нужен ли парад?

Копірайт зображення УНІАН

"Такой парад, который проводился до этого, проводить не надо. Парад - это празднование побед, а у нас побед нет: Дебальцево, Иловайск, Саур-могила", - уверен экс-офицер оперативного управления Генерального штаба ВС Украины, полковник запаса Олег Жданов.

"Хотите показать технику - поставьте ее на площадях городов. И вообще, эта техника - преимущественно старые советские разработки, пусть и перекрашенные, а танки - с новыми прицелами. Что мы демонстрируем?" - спрашивает он.

Олег Жданов также не исключает коррупционную составляющую затрат на парады - он вспоминает, как еще с советских времен в украинской армии была традиция закупок "парадного бензина", который должен быть лучшего качества и поэтому дороже, но на практике просто закупали обычное топливо по более высокой цене.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Олег Жданов говорит, что на парадах демонстрируют преимущественно старую советскую технику, пусть и немного обновленную, например БМП

"Если хотите почтить память бойцов - проведите марш ветеранов, это очень хорошая идея", - считает экс-офицер Генштаба.

С такой точкой зрения не согласен Алексей Руденко:

"Парад - это демонстрация для собственного населения и наружу наличия мощных вооруженных сил. Все эти рассказы, что в "других странах, например в Израиле, парады не проводят" - неправда. Проводят в Израиле парады, как и в любой нормальной стране, и никто деньги не считает, ведь парад - это еще и подготовка войск".

Он отмечает, что украинская армия продолжает менять свою символику - например, скоро может быть утверждена новая символика 28-й отдельной механизированной бригады, которой планируют присвоить почетное наименование "имени рыцарей Зимнего похода".

Часть таких нововведений ВСУ ранее демонстрировали именно на парадах.

"Парад - это демонстрация памяти о тех, кто пал на украинско-российской войне. Это мощный заряд энергии. К сожалению, в команде президента Зеленского, похоже, нет людей, которые могли бы донести ему эту точку зрения", - добавляет художник-геральдист.

Алексей Руденко также отвергает идею о том, что украинское общество "устало от войны".

Копірайт зображення УНІАН Image caption "Звезда" прошлогоднего парада - украинская колесная САУ "Богдана"

"Что может так утомить людей в тылу? На самом деле, о войне мало напоминали, поэтому и результаты такие - смогли обеспечить, что война существует где-то далеко, не вошла в душу каждого. И после этого кто-то "устал от войны?"- возмущается геральдист.

Между тем, премьер Владимир Гройсман поручил Минфину и Минобороны просчитать возможные расходы на проведение парада ко Дню независимости и отыскать средства на него "не за счет социальных выплат".

"Эти предложения будут представлены президенту, и он примет уже окончательное решение как верховный главнокомандующий", - пообещал глава правительства.

Параллельно в Facebook уже создано несколько событий под названием "Парад ко Дню независимости".

А экс-ведучий программы "Итоги недели" на "5 канале" Виталий Гайдукевич (который также входит в волонтерскую группу по реформам символики ВСУ) анонсировал создание счета предстоящего мероприятия:

"В ближайшие дни будет создан организационный комитет. Он решит вопрос открытия счета для финансовой помощи, отчетности и всех текущих вопросов".

"Мы надеемся, что этот оргкомитет объединит инициаторов всех ивентов на тему парада", - добавил он.

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