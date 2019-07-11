Что происходит с гривной и когда ждать ее ослабления?

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В последнее время позиции гривны укреплялись.

Если в понедельник, 8 июля, официальный курс составлял 25,71 грн за доллар, то уже на утро 10 июля - 25,48 грн.

В среду, 10 июля, иностранные валюты немного отыграли падение, и на 11 июля Нацбанк установил курс 25,7 грн за доллар и 28,83 грн за евро.

Продолжится ли усиление гривны, и влияет ли на это политический фактор? Отвечают украинские экономисты и финансисты.

"Это не будет длиться долго"

Александр Крамаренко, главный редактор журнала "Деньги" в комментарии BBC News Украина назвал три главных фактора укрепления гривны.

"Во-первых, причиной укрепления является рост цен на железорудное сырье, заметным экспортером которого Украина является. Рост составил десятки процентов за несколько месяцев", - отмечает Крамаренко.

Вторым фактором он считает поступление в Украину валюты под расходы на предвыборные кампании, что уже происходило перед президентскими выборами.

"Кроме того, есть активность так называемых иностранных инвесторов, которые вкладывают средства в облигации внутреннего займа, которые выпускает Министерство финансов. Конечно, там есть деньги украинских бизнесменов, которые просто заводятся через иностранные структуры, есть и чисто иностранные инвесторы. Они охотно вкладывают средства в эти ценные бумаги, поскольку курс стабилен, а доходы по таким облигациям составляют более 15% годовых", - отмечает Крамаренко.

Он прогнозирует, что укрепление гривны не будет длиться долго: "Я думаю, что в конце или в середине августа начнется тренд на девальвацию, давно ожидаемый и неизбежный, к сожалению, учитывая состояние украинской экономики. Я думаю, что в конце года курс будет минимум 28 к доллару".

По мнению Александра Крамаренко, причиной является то, что украинская экономика растет темпами, которые ниже темпов роста мирового ВВП, а также высокие расходы госбюджета.

"Растем ниже, но имеем достаточно высокие социальные обязательства и высокие расходы, связанные с военными действиями на востоке, поэтому есть существенный дефицит государственного бюджета, который тем или иным путем, в частности благодаря эмиссии, покрывается, и это влияет на курс гривны", - объясняет он.

Сезонный тренд и успокоение после "дефолта не будет"

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса объясняет в Facebook, что укрепление гривны отражает сезонный тренд, существующий уже три года, хотя в этом году укрепление было немного более резким, чем раньше.

"Начиная с февраля гривна укрепляется, и это укрепление продолжается до середины-конца лета. В этом году тренд усиливается благодаря крайне благоприятной ситуации для национальной валюты", - пишет он.

Как и Александр Крамаренко, благоприятным для гривны фактором он называет покупку облигаций внутреннего государственного займа.

"С начала года в номинированные в гривну ОВГЗ зашло уже около 2 млрд долларов от иностранцев. Их очень давно не было на внутреннем рынке, и возвращение к нормальной ситуации, когда иностранцы покупают номинированный в гривне долг, поддерживает национальную валюту", - объясняет Фурса.

Помогает укреплению курса гривны и рост цен на сырье, которое экспортирует Украина.

"Цены на руду за год выросли почти вдвое, прекрасно себя чувствуют кукуруза и пшеница. А цена на газ, наоборот, падает", - отмечает Сергей Фурса.

По его словам, тренд к укреплению гривны в этом году ненадолго менялся в июне из-за интервью бизнесмена Игоря Коломойского Financial Times, в котором он поддержал дефолт.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Интервью бизнесмена Игоря Коломойского Financial Times о дефолте повлияло на курс гривны в июне, считает Сергей Фурса, но потом рынки успокоились

"Интервью это многих испугало, и в результате гривна начала падать. Президент впервые открыто оппонировал Коломойскому, правительство сделало совместную конференцию с МВФ, на которой инвесторов заверили, что опция дефолта даже не рассматривается", - напоминает финансист.

"В результате рынки быстро успокоились, более того, возник даже эффект пружины, когда полученный от положительных заверений импульс привел как к росту стоимости украинских активов до уровня выше, чем было до выхода на арену Коломойского, так и к более сильному укреплению гривны", - отмечает Фурса.

Он прогнозирует, что уже к концу года доллар будет стоить 27-28 гривен, а основными факторами неопределенности для прогнозирования курса считает поведение иностранных инвесторов и политику нового правительства.

"Потенциально в мире сейчас много свободных миллиардов долларов, которые может привлечь украинская гривна, где сочетаются валютная стабильность, высокие ставки и хорошая макроэкономическая ситуация. Но это работает только если сохранится крайне позитивный настрой на мировых рынках, который сейчас уже напоминает период 2006-2007 лет, когда в поисках "чего бы еще купить" инвесторы и спекулянты заходили в самые отдаленные уголки мира", - объясняет финансист.

Сергей Фурса считает, что если после выборов к власти придет "технократическое правительство", то следует ожидать сотрудничества с МВФ, притока капитала, и можно будет забыть о сезонности колебаний валютного курса.

"А можем получить "политическое" правительство и стандартное для Украины болото. Более того, мы можем получить третий вариант, "правительство Коломойского", и тогда надо будет забыть о сотрудничестве с МВФ. А как результат, и о стабильном курсе валют", - добавляет он.

Фактор экспорта

Старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Виталий Кравчук также считает, что на укрепление гривны влияют покупка ОВГЗ и сезонный фактор.

"В первой половине года более благоприятные условия для гривны, потому что пик импортной продукции у нас идет ближе к осени. А спрос на ОВГЗ усилился, потому что низкие процентные ставки за рубежом и сравнительно выгодные в Украине - и чтобы покупать эти облигации в гривне надо продавать иностранную валюту", - объясняет он.

Экономист считает, что политические факторы не часто сказываются на курсе.

"Пока не было заявлений об изменении экономической политики, что и ограничило влияние политического фактора на курс гривны", - характеризует ситуацию после президентских выборов экономист.

Виталий Кравчук прогнозирует, что не стоит ожидать существенного дальнейшего укрепления гривны.

"При таком курсе экспортерам менее выгодно обменивать выручку на гривны, и курс будет двигаться в другом направлении. Определенного отката на отметки, которые были три недели назад, можно ожидать в ближайшее время", - отмечает ученый.

В то же время, по его мнению, ослабление гривны может затормозиться благодаря росту экспорта сельскохозяйственных товаров осенью, который совпадает с пиком импорта иностранных товаров.

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