Копірайт зображення UNIAN Image caption Участницы акции под Верховной Радой выступают за введение 50-процентной гендерной квоты, сентябрь 2018 года

Избирательный кодекс, который Верховная Рада приняла 11 июля, предусматривает введение гендерных квот в Украине на уровне 40%.

Согласно поправкам в кодекс, в каждой пятерке партийного избирательного списка должны быть как мужчины, так и женщины (не менее двух кандидатов каждого пола).

Такие квоты партии должны соблюдать при формировании общегосударственного и региональных избирательных списков кандидатов в депутаты.

Новый избирательный кодекс заработает с 2023 года.

В Верховной Раде восьмого созыва (2014 - 2019 годы) - 12% женщин: среди 400 парламентариев было 49 депутаток.

По данным исследования, проведенного Центром прав человека ZMINA, в следующий парламент могут пройти 15-18% женщин.

С 2013 в Украине года действует добровольная 30-процентная гендерная квота, согласно закону о политических партиях: в случае ее соблюдения по результатам выборов партии получают дополнительно 10% ежегодного объема государственного финансирования.

Обязательные квоты действовали только для местных выборов.

Огромный шаг или дискриминация?

"Огромным шагом" назвала введение квот в новом кодексе депутат Светлана Войцеховская.

"Это огромный шаг для увеличения политического участия женщин, для паритетного представительства обоих полов при принятии важных решений, это шаг от декларативно равных прав к действительно равным возможностям!" - написала Войцеховская в Facebook.

Принятый избирательный кодекс также предусматривает голосование по открытым спискам. Квоты же лучше работают в системе с закрытыми списками, рассказала в комментарии BBC News Украина Александра Голуб, председатель общественной организации "Лига защиты прав женщин "Гармония равных".

"Мы не можем сказать, что если квота 40%, то и женщин в Раде будет 40%. Теперь, когда мы будем голосовать, мы будем выбирать конкретного человека, таким образом нельзя прогнозировать, сколько именно женщин будет в Раде", - сказала експертка.

"Но даже таким образом, это все равно очень большая победа, потому что по крайней мере видимость женщин будет гораздо больше. Люди обычно выбирают тех, кто стоит выше в проходной части, таким образом за женщин будут больше голосовать", - говорит Голуб.

Она считает, что благодаря таким изменениям в следующих каденциях Рады, которую будут выбирать после 2023, будет больше женщин.

Копірайт зображення Reuters Image caption В Верховной Раде восьмого созыва - 12% женщин

В то же время наказаний для партий, которые не будут соблюдать квоты, принятый Радой избирательный кодекс не предусматривает.

"К сожалению, не были в конце поддержаны наши поправки, разработанные совместно с колежанками из межфракционного объединения "Равные возможности", об ответственности за несоблюдение квот, запрете сексизма и дискриминации в рекламе и агитации во время избирательного процесса, и есть еще над чем поработать", - отметила в Facebook депутат Светлана Войцеховская.

Авторы поправок предлагали санкции за несоблюдение квот - в частности, чтобы Центральная избирательная комиссия отказывала партиям в регистрации.

Впрочем, некоторые наоборот видят в квотах дискриминацию.

"Введение гендерных пропорций ограничивает потенциал представителей определенного пола, - отметила в комментарии BBC News Украина депутатка Черкасского областного совета Оксана Ковбоша. - Как будто женщины сами не способны чего-то добиться и нуждаются в посторонней помощи".

"Также существуют так называемые женские партии, объединяющие активных женщин. Получается, что для них теперь путь в парламент закрыт благодаря гендерным пропорциям", - добавила она.

"Избирательные списки нужно формировать в первую очередь по желанию, активности, возможностям, способностям человека, а не по полу", - считает Ковбоша.

Согласно социологическим исследованиям, проведенным InfoSapiens в феврале 2019 года, введение гендерных квот для увеличения числа женщин в парламенте поддерживают 61% украинцев.

Какие нормы действуют сейчас?

В Украине существует добровольная 30-процентная гендерная квота, которую в 2013 году включили в закон "О политических партиях Украины".

Согласно этому закону, если партии имеют минимум треть женщин по результатам выборов, они получают дополнительно 10% ежегодного объема государственного финансирования уставной деятельности, которые распределяется поровну между политическими партиями.

Во время парламентских выборов 2014 году придерживалась гендерной квоты только партия "Объединение Самопомощь" - из 32 избранных депутатов партии было 11 женщин, то есть почти 36%.

За это, согласно решению Нацагентства по предотвращению коррупции, только в прошлом году партия дополнительно получила более 50 млн гривен.

Впоследствии "Самопомощь" исключила из своей фракции четырех женщин, и процент женщин в их составе уменьшился до 31%. Впрочем, на финансирование это не повлияло.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Увеличить процент женщин в парламенте необходимо для лучшего представительства населения Украины, половину которого составляют женщины, говорят эксперты

С 2015 года гендерная квота распространяется также и на местные выборы. Об этом говорится в законе о местных выборах, который предусматривает минимум треть женщин в избирательных списках.

Такие изменения помогли зайти в местные советы 55 тысячам женщин, рассказала BBC News Украина депутат Светлана Войцеховская, одна из тех, кто поддерживает введение гендерных квот в Украине.

Больше всего это повлияло на представительство полов в сельских и поселковых советах, где почти установилась гендерное равенство.

"После этого по крайней мере перестали говорить - "где мы возьмем женщин?" и "они не хотят", - отметила в комментарии BBC News Украина депутат Елена Кондратюк.

Однако чем выше уровень власти в Украине, тем меньше женщин. На уровне городских советов женщин сейчас не более 20%, а в областных советах - всего 10%.

В дополнение, некоторые партии также ввели так называемые "тихие квоты", вписав определенную гендерную квоту для партийных списков в свои уставы.

Выборы 2019: кто придерживался квот?

Копірайт зображення FACEBOOK, BBC

На парламентских выборах 2019 года большинство политических партий, которым социологические службы предрекают победу, принимали во внимание принцип равенства в формировании избирательных списков.

Об этом говорится в исследовании "Парламентские выборы-2019 и гендерное равенство в избирательном процессе", проведенном центром прав человека ZMINA.

"Политические силы использовали внутрипартийные квоты и добрую волю, чтобы предоставить женщинам больше мест не только в целом по списку, но и в его проходной части. Можно сказать, что это стало одним из признаков нынешних выборов", - отметила одна из експерток исследования Ирина Тишко, координатор общественного альянса "Политическое действие женщин".

"Слуга народа" имеет в партийном списке 65 женщин, что составляет чуть более 32% от общего количества кандидатов в списке.

"Европейская солидарность" намерена провести в парламент 29 женщин (28% списка).

В партия "Голос" среди 176 кандидатов - 49 женщин. Это почти 28% списка.

В списке "Батькивщины" из 206 человек - 61 женщина, это почти 30%.

В списке "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 60 женщин из 184 кандидатов, что составляет почти 33%.

В первой десятке партии "Объединение "Самопомощь" - 60% женщин, а вот в первой десятке партии "Свобода" женщин нет вообще. Полные списки этих и остальных партий в исследовании не анализировались, поскольку, по данным соцопросов, они не преодолевают 5-процентный барьер для прохождения в Раду.

"В этом году партии более тщательно подходили к формированию проходной части списков, туда впервые за долгое время не попали женщины - звезды украинской эстрады, - отмечает Тишко. - Это говорит о том, что понемногу женщины отвоевывают свое влияние на политические процессы через активную профессиональную общественную и политическую деятельность".

Однако этот процент меньше в мажоритарных округах: из 3 164 кандидатов, которые идут по мажоритарке, только 408 - женщины, а это около 13%.

Всего же в новый парламент баллотируются 1 316 кандидаток - как в списках партий, так и в мажоритарных округах. Таким образом, женщины составляют почти 23% от общего количества кандидатов.

Нужны ли гендерные квоты?

В парламенте восьмого созыва было 12% женщин (49 депутаток из 422 парламентариев).

Это самый высокий показатель за всю независимость Украины, но до сих пор ниже среднего показателя в мире - 24% (по данным Всемирного банка).

Добровольные гендерные квоты используют более 55 стран мира, в том числе Канада, Австралия, Германия, Франция, Великобритания, Испания и Швеция.

По мнению представителей общественных организаций и представителей власти, процент женщин в украинской политике - слишком низкий.

В конце мая несколько десятков общественных организаций и активистов подписали обращение к лидерам политических партий и активистам, призывая соблюдать 30-процентную гендерную квоту в списках на досрочных выборах.

Благодаря квотам Верховная Рада будет лучше представлять украинское общество, половину которого составляют женщины, утверждали инициаторы обращения.

"Это не означает, что 30% списка должны составлять женщины. Так же женщинами могут быть и 70% списка, или возможна другая пропорция", - пояснила тогда депутат Ирина Суслова, председатель парламентского подкомитета по вопросам гендерного равенства и недискриминации.

Копірайт зображення Лига защиты прав женщин "Гармония равных" Image caption Активистки призвали партии соблюсти гендерные квоты на досрочных выборах

"Мы анализировали, и увидели, что в государствах с увеличением количества женщин во власти происходило увеличение показателя ВВП на душу населения", - рассказала Суслова.

"Когда мы говорим о квотах, то также имеем в виду учет потребностей части населения, чего, к сожалению, сегодня часто не происходит", - добавила депутат.

"Гендерное квотирование - это испытанный способ исправить дисбаланс представительства в парламенте. Оно не дискриминирует никакой пол, а создает возможности для каждого из них иметь своих представителей и представительниц", - отметила Александра Голуб.

Но не все считают гендерные квоты нужными.

"Под лозунгом борьбы с дискриминацией сторонники гендерных квот сами порождают дискриминацию", - говорит депутатка Черкасского областного совета Оксана Ковбоша.

"Кроме нецелесообразности гендерных пропорций, я вижу в них угрозу качественному составу будущего парламента. Потому как установление квот приводит к неадекватности в списках политических партий", - говорит депутатка облсовета.

Она объясняет, что на местных выборах ее партия не могла найти 30% женщин для списков: "Приходилось уговаривать женщин подать свою кандидатуру и даже приглашать своих родственниц, которые далеки от политики".

"В результате некоторые из женщин получили мандаты, но отказывались от них, поскольку изначально баллотировались только, чтобы заполнить эти ненужные квоты", - говорит Ковбоша.

"Вообще, по моему мнению, попытки за руку тянуть женщин в политику противоречат их природе, - добавляет Ковбоша. - Если женщина захочет - она ​​и без квот сможет стать депутатом".

Как в мире?

Впервые в истории женщины попали в парламент в Финляндии в 1907 году. Тогда, на первых выборах после того, как женщинам разрешили принимать в них участие, в парламент прошли 19 женщин (9,5% от всего количества парламентариев), по данным Хельсинского университета.

Украина едва смогла превысить этот показатель в 2014-м. Сейчас в финском парламенте 41,5% женщин.

В Украине - около 12%. Это 156-е место в мире по количеству женщин в парламенте, по данным Межпарламентского союза.

Согласно рейтингу The Global Gender Gap Report 2018, который готовят ежегодно в рамках Всемирного экономического форума, Украина занимает 105 место из 149 по уровню политического представительства женщин.

Средний показатель представленности женщин в национальных парламентах стран Европы (членов ОБСЕ) составляет 25,6%, в скандинавских странах - 41,1%.

Квоты существуют в более чем 55 странах мира, которые варьируются от 30 до 50%. Их могут вводить законодательно, или же партии добровольно берут на себя такие обязательства.

Копірайт зображення Hanne Salonen / Eduskunta Image caption В парламенте Финляндии более 40 процентов женщин

По данным межпарламентского союза (IPU), базирующегося в Швейцарии, лидером по представительству женщин в парламенте является Руанда, где женщины занимают 61,3% мест в парламенте.

Далее идут Куба (53,2%), Боливия (53,1%) и Мексика (48,2%).

На пятом месте - Швеция (47,3), единственная из европейских стран в первой десятке.

Десятку закрывают Гренада, Намибия, Коста-Рика, Никарагуа и Южная Африка.

В шести из стран первой десятки введены законодательные гендерные квоты (Руанда, Боливия, Мексика, Коста-Рика, Никарагуа, Южная Африка).

Страны, где наибольшая доля женщин в нижней палате парламента или в однопалатном парламенте

Руанда 61,3%

Куба - 53,2%

Боливия - 53,1%

Мексика - 48,2%

Швеция - 47,3%

Гренада - 46,7%

Намибия - 46,2%

Коста-Рика 45,6%

Никарагуа - 44,6%

Южная Африка - 42,8%

Источник: Межпарламентский союз (IPU)

Закрепленные в законодательстве квоты также существуют в Испании (41,1% женщин в парламенте) и Франции (39,7%), что помогло со временем увеличить количество женщин в парламенте.

В Норвегии (40,8%) и Новой Зеландии (40%) нет квот, установленных законом, но некоторые из политических партий ввели добровольные квоты.

В 2018 году большого прогресса в этом вопросе достигла Италия, где доля женщин в парламенте выросла до 35,7%. Это произошло благодаря новому избирательному закону 2017 года, по которому для женщин ввели квоту в 50% и каждое второе место в списках, а также 40% по мажоритарной системе.

В некоторых странах квоты вводят временно, помогая убрать барьеры для вхождения женщин в политику. Другие же не ограничивают их действие.

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