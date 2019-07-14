Рада одобрила гендерные квоты - как они изменят парламент?
Избирательный кодекс, который Верховная Рада приняла 11 июля, предусматривает введение гендерных квот в Украине на уровне 40%.
Согласно поправкам в кодекс, в каждой пятерке партийного избирательного списка должны быть как мужчины, так и женщины (не менее двух кандидатов каждого пола).
Такие квоты партии должны соблюдать при формировании общегосударственного и региональных избирательных списков кандидатов в депутаты.
Новый избирательный кодекс заработает с 2023 года.
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В Верховной Раде восьмого созыва (2014 - 2019 годы) - 12% женщин: среди 400 парламентариев было 49 депутаток.
По данным исследования, проведенного Центром прав человека ZMINA, в следующий парламент могут пройти 15-18% женщин.
С 2013 в Украине года действует добровольная 30-процентная гендерная квота, согласно закону о политических партиях: в случае ее соблюдения по результатам выборов партии получают дополнительно 10% ежегодного объема государственного финансирования.
Обязательные квоты действовали только для местных выборов.
Огромный шаг или дискриминация?
"Огромным шагом" назвала введение квот в новом кодексе депутат Светлана Войцеховская.
"Это огромный шаг для увеличения политического участия женщин, для паритетного представительства обоих полов при принятии важных решений, это шаг от декларативно равных прав к действительно равным возможностям!" - написала Войцеховская в Facebook.
Принятый избирательный кодекс также предусматривает голосование по открытым спискам. Квоты же лучше работают в системе с закрытыми списками, рассказала в комментарии BBC News Украина Александра Голуб, председатель общественной организации "Лига защиты прав женщин "Гармония равных".
"Мы не можем сказать, что если квота 40%, то и женщин в Раде будет 40%. Теперь, когда мы будем голосовать, мы будем выбирать конкретного человека, таким образом нельзя прогнозировать, сколько именно женщин будет в Раде", - сказала експертка.
"Но даже таким образом, это все равно очень большая победа, потому что по крайней мере видимость женщин будет гораздо больше. Люди обычно выбирают тех, кто стоит выше в проходной части, таким образом за женщин будут больше голосовать", - говорит Голуб.
Она считает, что благодаря таким изменениям в следующих каденциях Рады, которую будут выбирать после 2023, будет больше женщин.
В то же время наказаний для партий, которые не будут соблюдать квоты, принятый Радой избирательный кодекс не предусматривает.
"К сожалению, не были в конце поддержаны наши поправки, разработанные совместно с колежанками из межфракционного объединения "Равные возможности", об ответственности за несоблюдение квот, запрете сексизма и дискриминации в рекламе и агитации во время избирательного процесса, и есть еще над чем поработать", - отметила в Facebook депутат Светлана Войцеховская.
Авторы поправок предлагали санкции за несоблюдение квот - в частности, чтобы Центральная избирательная комиссия отказывала партиям в регистрации.
Впрочем, некоторые наоборот видят в квотах дискриминацию.
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"Введение гендерных пропорций ограничивает потенциал представителей определенного пола, - отметила в комментарии BBC News Украина депутатка Черкасского областного совета Оксана Ковбоша. - Как будто женщины сами не способны чего-то добиться и нуждаются в посторонней помощи".
"Также существуют так называемые женские партии, объединяющие активных женщин. Получается, что для них теперь путь в парламент закрыт благодаря гендерным пропорциям", - добавила она.
"Избирательные списки нужно формировать в первую очередь по желанию, активности, возможностям, способностям человека, а не по полу", - считает Ковбоша.
Согласно социологическим исследованиям, проведенным InfoSapiens в феврале 2019 года, введение гендерных квот для увеличения числа женщин в парламенте поддерживают 61% украинцев.
Какие нормы действуют сейчас?
В Украине существует добровольная 30-процентная гендерная квота, которую в 2013 году включили в закон "О политических партиях Украины".
Согласно этому закону, если партии имеют минимум треть женщин по результатам выборов, они получают дополнительно 10% ежегодного объема государственного финансирования уставной деятельности, которые распределяется поровну между политическими партиями.
Во время парламентских выборов 2014 году придерживалась гендерной квоты только партия "Объединение Самопомощь" - из 32 избранных депутатов партии было 11 женщин, то есть почти 36%.
За это, согласно решению Нацагентства по предотвращению коррупции, только в прошлом году партия дополнительно получила более 50 млн гривен.
Впоследствии "Самопомощь" исключила из своей фракции четырех женщин, и процент женщин в их составе уменьшился до 31%. Впрочем, на финансирование это не повлияло.
С 2015 года гендерная квота распространяется также и на местные выборы. Об этом говорится в законе о местных выборах, который предусматривает минимум треть женщин в избирательных списках.
Такие изменения помогли зайти в местные советы 55 тысячам женщин, рассказала BBC News Украина депутат Светлана Войцеховская, одна из тех, кто поддерживает введение гендерных квот в Украине.
Больше всего это повлияло на представительство полов в сельских и поселковых советах, где почти установилась гендерное равенство.
"После этого по крайней мере перестали говорить - "где мы возьмем женщин?" и "они не хотят", - отметила в комментарии BBC News Украина депутат Елена Кондратюк.
Однако чем выше уровень власти в Украине, тем меньше женщин. На уровне городских советов женщин сейчас не более 20%, а в областных советах - всего 10%.
В дополнение, некоторые партии также ввели так называемые "тихие квоты", вписав определенную гендерную квоту для партийных списков в свои уставы.
Выборы 2019: кто придерживался квот?
На парламентских выборах 2019 года большинство политических партий, которым социологические службы предрекают победу, принимали во внимание принцип равенства в формировании избирательных списков.
Об этом говорится в исследовании "Парламентские выборы-2019 и гендерное равенство в избирательном процессе", проведенном центром прав человека ZMINA.
"Политические силы использовали внутрипартийные квоты и добрую волю, чтобы предоставить женщинам больше мест не только в целом по списку, но и в его проходной части. Можно сказать, что это стало одним из признаков нынешних выборов", - отметила одна из експерток исследования Ирина Тишко, координатор общественного альянса "Политическое действие женщин".
- "Слуга народа" имеет в партийном списке 65 женщин, что составляет чуть более 32% от общего количества кандидатов в списке.
- "Европейская солидарность" намерена провести в парламент 29 женщин (28% списка).
- В партия "Голос" среди 176 кандидатов - 49 женщин. Это почти 28% списка.
- В списке "Батькивщины" из 206 человек - 61 женщина, это почти 30%.
- В списке "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 60 женщин из 184 кандидатов, что составляет почти 33%.
В первой десятке партии "Объединение "Самопомощь" - 60% женщин, а вот в первой десятке партии "Свобода" женщин нет вообще. Полные списки этих и остальных партий в исследовании не анализировались, поскольку, по данным соцопросов, они не преодолевают 5-процентный барьер для прохождения в Раду.
"В этом году партии более тщательно подходили к формированию проходной части списков, туда впервые за долгое время не попали женщины - звезды украинской эстрады, - отмечает Тишко. - Это говорит о том, что понемногу женщины отвоевывают свое влияние на политические процессы через активную профессиональную общественную и политическую деятельность".
Однако этот процент меньше в мажоритарных округах: из 3 164 кандидатов, которые идут по мажоритарке, только 408 - женщины, а это около 13%.
Всего же в новый парламент баллотируются 1 316 кандидаток - как в списках партий, так и в мажоритарных округах. Таким образом, женщины составляют почти 23% от общего количества кандидатов.
Нужны ли гендерные квоты?
В парламенте восьмого созыва было 12% женщин (49 депутаток из 422 парламентариев).
Это самый высокий показатель за всю независимость Украины, но до сих пор ниже среднего показателя в мире - 24% (по данным Всемирного банка).
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Добровольные гендерные квоты используют более 55 стран мира, в том числе Канада, Австралия, Германия, Франция, Великобритания, Испания и Швеция.
По мнению представителей общественных организаций и представителей власти, процент женщин в украинской политике - слишком низкий.
В конце мая несколько десятков общественных организаций и активистов подписали обращение к лидерам политических партий и активистам, призывая соблюдать 30-процентную гендерную квоту в списках на досрочных выборах.
Благодаря квотам Верховная Рада будет лучше представлять украинское общество, половину которого составляют женщины, утверждали инициаторы обращения.
"Это не означает, что 30% списка должны составлять женщины. Так же женщинами могут быть и 70% списка, или возможна другая пропорция", - пояснила тогда депутат Ирина Суслова, председатель парламентского подкомитета по вопросам гендерного равенства и недискриминации.
"Мы анализировали, и увидели, что в государствах с увеличением количества женщин во власти происходило увеличение показателя ВВП на душу населения", - рассказала Суслова.
"Когда мы говорим о квотах, то также имеем в виду учет потребностей части населения, чего, к сожалению, сегодня часто не происходит", - добавила депутат.
"Гендерное квотирование - это испытанный способ исправить дисбаланс представительства в парламенте. Оно не дискриминирует никакой пол, а создает возможности для каждого из них иметь своих представителей и представительниц", - отметила Александра Голуб.
Но не все считают гендерные квоты нужными.
"Под лозунгом борьбы с дискриминацией сторонники гендерных квот сами порождают дискриминацию", - говорит депутатка Черкасского областного совета Оксана Ковбоша.
"Кроме нецелесообразности гендерных пропорций, я вижу в них угрозу качественному составу будущего парламента. Потому как установление квот приводит к неадекватности в списках политических партий", - говорит депутатка облсовета.
Она объясняет, что на местных выборах ее партия не могла найти 30% женщин для списков: "Приходилось уговаривать женщин подать свою кандидатуру и даже приглашать своих родственниц, которые далеки от политики".
"В результате некоторые из женщин получили мандаты, но отказывались от них, поскольку изначально баллотировались только, чтобы заполнить эти ненужные квоты", - говорит Ковбоша.
"Вообще, по моему мнению, попытки за руку тянуть женщин в политику противоречат их природе, - добавляет Ковбоша. - Если женщина захочет - она и без квот сможет стать депутатом".
Как в мире?
Впервые в истории женщины попали в парламент в Финляндии в 1907 году. Тогда, на первых выборах после того, как женщинам разрешили принимать в них участие, в парламент прошли 19 женщин (9,5% от всего количества парламентариев), по данным Хельсинского университета.
Украина едва смогла превысить этот показатель в 2014-м. Сейчас в финском парламенте 41,5% женщин.
В Украине - около 12%. Это 156-е место в мире по количеству женщин в парламенте, по данным Межпарламентского союза.
Согласно рейтингу The Global Gender Gap Report 2018, который готовят ежегодно в рамках Всемирного экономического форума, Украина занимает 105 место из 149 по уровню политического представительства женщин.
Средний показатель представленности женщин в национальных парламентах стран Европы (членов ОБСЕ) составляет 25,6%, в скандинавских странах - 41,1%.
Квоты существуют в более чем 55 странах мира, которые варьируются от 30 до 50%. Их могут вводить законодательно, или же партии добровольно берут на себя такие обязательства.
По данным межпарламентского союза (IPU), базирующегося в Швейцарии, лидером по представительству женщин в парламенте является Руанда, где женщины занимают 61,3% мест в парламенте.
Далее идут Куба (53,2%), Боливия (53,1%) и Мексика (48,2%).
На пятом месте - Швеция (47,3), единственная из европейских стран в первой десятке.
Десятку закрывают Гренада, Намибия, Коста-Рика, Никарагуа и Южная Африка.
В шести из стран первой десятки введены законодательные гендерные квоты (Руанда, Боливия, Мексика, Коста-Рика, Никарагуа, Южная Африка).
Страны, где наибольшая доля женщин в нижней палате парламента или в однопалатном парламенте
- Руанда 61,3%
- Куба - 53,2%
- Боливия - 53,1%
- Мексика - 48,2%
- Швеция - 47,3%
- Гренада - 46,7%
- Намибия - 46,2%
- Коста-Рика 45,6%
- Никарагуа - 44,6%
- Южная Африка - 42,8%
Источник: Межпарламентский союз (IPU)
Закрепленные в законодательстве квоты также существуют в Испании (41,1% женщин в парламенте) и Франции (39,7%), что помогло со временем увеличить количество женщин в парламенте.
В Норвегии (40,8%) и Новой Зеландии (40%) нет квот, установленных законом, но некоторые из политических партий ввели добровольные квоты.
В 2018 году большого прогресса в этом вопросе достигла Италия, где доля женщин в парламенте выросла до 35,7%. Это произошло благодаря новому избирательному закону 2017 года, по которому для женщин ввели квоту в 50% и каждое второе место в списках, а также 40% по мажоритарной системе.
В некоторых странах квоты вводят временно, помогая убрать барьеры для вхождения женщин в политику. Другие же не ограничивают их действие.