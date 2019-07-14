В Париже отмечают День взятия Бастилии - фотогалерея
В Париже 14 июля традиционно отмечают День Бастилии. 14 июля 1789 года ее штурмом началась Великая французская революция.
Перед парадом перед собравшимися летал на джетпаке профессиональный пилот Фрэнки Запата, который владеет компанией, производящей такие аппараты.
В центре города на Елисейских полях прошел военный парад, который открыл президент Эммануэль Макрон.
В параде приняли участие более четырех тысяч военнослужащих.
Сторонники движения "желтых жилетов", которые собрались на площади, освистали президента.
В этом году в своей речи президент обратился к приглашенным европейским лидерам с призывом к укреплению военного сотрудничества в рамках Европейского союза.
На параде присутствовали Ангела Меркель, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и новый президент Европейского совета Шарль Мишель.
В 2017 году почетным гостем на Дне Бастилии в Париже был новоизбранный президент США Дональд Трамп, однако с тех пор отношения Франции и США сильно охладели.
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