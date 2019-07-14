В Париже отмечают День взятия Бастилии - фотогалерея

  • 14 июля 2019
парад Копірайт зображення LUDOVIC MARIN/Getty Images

В Париже 14 июля традиционно отмечают День Бастилии. 14 июля 1789 года ее штурмом началась Великая французская революция.

Перед парадом перед собравшимися летал на джетпаке профессиональный пилот Фрэнки Запата, который владеет компанией, производящей такие аппараты.

парад Копірайт зображення AFP

В центре города на Елисейских полях прошел военный парад, который открыл президент Эммануэль Макрон.

парад Копірайт зображення AFP
підготовка до параду Копірайт зображення PHILIPPE LOPEZ/Getty Images

В параде приняли участие более четырех тысяч военнослужащих.

парад Копірайт зображення AFP
парад Копірайт зображення LUDOVIC MARIN/Getty Images

Сторонники движения "желтых жилетов", которые собрались на площади, освистали президента.

парад Копірайт зображення AFP
виступ на параді Копірайт зображення LIONEL BONAVENTURE/Getty Images

В этом году в своей речи президент обратился к приглашенным европейским лидерам с призывом к укреплению военного сотрудничества в рамках Европейского союза.

парад Копірайт зображення AFP
парад Копірайт зображення AFP

На параде присутствовали Ангела Меркель, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и новый президент Европейского совета Шарль Мишель.

парад Копірайт зображення Getty Images
авіаційне шоу Копірайт зображення Aurelien Meunier/Getty Images

В 2017 году почетным гостем на Дне Бастилии в Париже был новоизбранный президент США Дональд Трамп, однако с тех пор отношения Франции и США сильно охладели.

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