Копірайт зображення Православная церковь Украины Image caption Предстоятель Элладской церкви архиепископ Афинский Иероним II и митрополит Епифаний 10 июня в Константинополе

Элладская (Греческая) православная церковь - одна из крупнейших поместных православных церквей мира - "в ближайшее время" признает ПЦУ и вступит с ней в церковное общение.

Об этом заявил Вселенский патриарх Варфоломей на встрече с украинцами Стамбула, сообщает "ТСН". Эту информацию ВВС News Украина также подтвердили во Вселенском патриархате.

"Возможно, решение о признании Православной церкви Украины было бы фактом, если бы, конечно, не было политического давления из разных стран на наших сестер - поместные православные церкви. Мы надеемся, что в ближайшее время это будет уже позади. Мы молимся и надеемся, что все поместные православные церкви рано или поздно признают независимость Православной церкви Украины, но первой церковью, которая признает поместную православную церковь Украины, будет братская сестра-церковь - Элладская православная церковь", - заявил Варфоломей, которого цитирует "ТСН", представив видео заявления.

Ранее патриарх Варфоломей публично избегал заявлений о конкретных церквях, которые должны признать ПЦУ.

Дату возможного признания ПЦУ со стороны Элладской церкви патриарх не назвал. При этом ряд собеседников ВВС News Украина указывают, что признание ПЦУ со стороны греков может произойти не ранее октября этого года.

Именно тогда может состояться архиерейский собор Элладской церкви, который уполномочен принимать это решение. По данным ВВС News Украина, две синодальные комиссии греческой церкви, уполномоченные изучить этот вопрос, пришли к выводу о необходимости признания ПЦУ.

Пока никаких официальных анонсов признания ПЦУ со стороны Греческой церкви не было.

Элладская православная церковь должна стать первой после Вселенского патриархата, которая признает автокефальной Православную церковь Украины и вступит с ней в евхаристическое общение.

Что это значит

Элладская церковь начнет упоминать предстоятеля ПЦУ в диптихе (перечне) предстоятелей поместных православных церквей мира, а митрополит Епифаний должен будет посетить Афины и отслужить совместную службу с архиепископом Иеронимом.

После решения Элладской церкви священники и епископы обеих церквей смогут совместо служить во время святых литургий, посещать храмы и налаживать другие формы общения, в том числе и в образовательной сфере.

Официальное признание ПЦУ и установление церковного общения в мирской жизни можно сравнить с признанием одного государства другим и установлением дипломатических отношений.

Всего в мире есть 15 поместных православных церквей, и их предстоятелей упоминают в четкой последовательности - диптихе.

Копірайт зображення VIDOMOSTI.KIEV.UA Image caption Греческая церковь признает Епифания митрополитом Киевским и Всея Украины

ПЦУ в этом перечне занимает пятнадцатое место, и после решения Элладской церкви ее предстоятель и епископат во время богослужений будут упоминать митрополита Киевского Епифания, как это уже делает Вселенский патриархат.

Как указывают собеседники ВВС News Украина, признание ПЦУ первой поместной церковью - чрезвычайно важный сигнал, ведь с момента получения томоса даже лояльные Константинополю церкви оттягивали признание и никто не хотел быть первым.

Почему Элладская

Сразу после получения Епифанием томоса 6 января 2019 года бывший экзарх Вселенского патриархата в Украине Даниил в интервью ВВС спрогнозировал, что первые признания ПЦУ могут состояться уже через несколько месяцев.

Тогда владыка Даниил рассказал, что первыми это сделают нынешние греческие церкви - Элладская и Кипрская.

Как прогнозировали в Константинополе, одной из первых ПЦУ должна признать Греческая православная церковь, которую считают одной из ближайших ко Вселенскому патриархату из-за культурных, исторических и духовных связей.

Вселенский патриарх Варфоломей активно занимается вопросами Элладской церкви, которая в Греции считается государственной.

Возможному решению Элладской церкви предшествовали несколько встреч Вселенского патриарха Варфоломея с архиепископом Афин Иеронимом II.

Копірайт зображення Ecumenical Patriarchate Image caption Предстоятель Элладской православной церкви архиепископ Афинский Иероним II на встрече со Вселенским патриархом 10 июня во время визита на Фанар

Показательно, что во время празднования дня ангела Варфоломея 10-11 июня митрополит Епифаний встретился с архиепископом Иеронимом и подарил ему панагию.

Патриарх Варфоломей помогает Греческой церкви и нередко проводит переговоры даже с членами греческого правительства и премьер-министром страны.

На территории Греции есть часть храмов и монастырей, которые подчиняются Константинополю, это касается и монастырей Афона.

Часть из них уже посетила делегация ПЦУ, некоторые их представители были на интронизации Епифания в Киеве 3 февраля.

Синод греческой церкви еще в январе передал украинский вопрос на рассмотрение архиерейского собора. Ожидалось, что признание ПЦУ может состояться уже в феврале, однако решение перенесли.

Часть иерархов церкви была против признания ПЦУ, и вопрос передали на рассмотрение двух специальных комиссий, которые все же пришли к выводу, что Элладская церковь должна признать ПЦУ.

В интервью ВВС митрополит Епифаний заявил, что именно Элладская Церковь может первой признать ПЦУ. Одной из главных причин, почему вопрос признания ПЦУ поместными церквями затянулся, он указывал противодействие Русской православной церкви.

26 июня предстоятель Элладской православной церкви архиепископ Афинский Иероним II встретился с руководителем отдела внешних дел РПЦ митрополитом Иларионом. После встречи сообщалось об обсуждении "единства церкви", но официально украинский вопрос не упоминался.

Хотя эксперты предполагали, что темой обсуждения как раз и было возможное признание со стороны Церкви Эллады ПЦУ.

Кто следующий

В первой волне признания ПЦУ, кроме Кипрской, как указывают в Константинополе, может быть Румынская православная церковь, которая имеет хорошие отношения со Вселенским патриархатом. Однако о сроках пока ничего не известно.

ПЦУ уже договаривается с Румынской церковью о специальном румынском викариате в своем составе для опеки румыноязычных приходов на Буковине.

В Грузинской православной церкви также происходят процессы, свидетельствующие о возможном признании ею ПЦУ.

Значительная часть синода Грузинской церкви поддерживает украинскую автокефалию, а в конце января представитель Константинополя Эммануил Галльский посетил Тбилиси и проводил переговоры с патриархом Илией ІІ по украинскому вопросу.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Патриарх Грузинской церкви Илия II стоит перед сложным выбором

Одно из препятствий для признания - возможные проблемы в отношениях между РПЦ и Грузинской церковью по церковной юрисдикции над территориями Южной Осетии и Абхазии.

К первой волне признаний, как ожидается, может присоединиться и Албанская православная церковь.

Болгарская церковь уже рассматривала украинский вопрос и не смогла принять окончательного решения.

Мысли синода там фактически разделились, и, хотя предстоятель церкви положительно отзывался об украинской автокефалии, вопрос ПЦУ решили тщательно изучить и пока отложить.

В целом процесс признания ПЦУ другими поместными церквями может растянуться на годы и даже десятилетия.

После первой волны признания, как ожидается, определяться начнут старые патриархаты, такие как Александрийский и Иерусалимский,

Кто не признает

Русская православная церковь разорвала церковное общение с Константинополем и резко осуждает создание ПЦУ.

РПЦ считает канонической в ​​Украине только Украинскую православную церковь в подчинении Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием.

УПЦ МП постоянно заявляет о давлении со стороны украинской власти, чтобы их приходы переходили к ПЦУ.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Патриарх Кирилл призывает поместные церкви не признавать ПЦУ

Больше всего проблем в Константинополе ожидают с признанием ПЦУ именно в церквях, которые ориентируются на Московский патриархат.

Как указывал экзарх Даниил, очень много работы нужно провести с Польской православной церковью, которая несколько раз открыто поддерживала РПЦ в процессе предоставления автокефалии украинской церкви.

Также длительным и сложным будет признание Антиохийским патриархатом, который расположен в Сирии и сейчас также может частично ориентироваться на Москву.

Церковь Чешских земель и Словакии сделала много заявлений, которые свидетельствуют, что признавать ПЦУ там в ближайшем будущем не собираются.

Похожая история и с Сербской православной церковью, которая имеет тесные связи с РПЦ.

Копірайт зображення Пресс-служба ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ Image caption Вручение томоса об автокефалии 6 января 2019 года

15 декабря 2018 года в Киеве объединительный собор создал Православную церковь Украины и избрал ее предстоятелем митрополита Епифания.

6 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей предоставил новой церкви томос об автокефалии.

Перед этим Вселенский патриарх обратился к другим поместным православным церквям с призывом признать новую украинскую церковь. Митрополит Епифаний также разослал грамоты мира с сообщением о своем избрании и предложением налаживать церковное общение.

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