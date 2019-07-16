Копірайт зображення Постер фильма "Нерассказанная история Украины"

Виктор Медведчук накануне парламентских выборов опубликовал в YouTube документальный фильм "Нерассказанная история Украины" скандального американского режиссера Оливера Стоуна. В фильме в позитивном свете представлен сам политик, а также президент России Владимир Путин.

Ранее фильм планировал показать телеканал "112 Украина", но после ряда скандалов снял его с эфира.

Сам Оливер Стоун в последние годы известен тем, что является сторонником Владимира Путина и уже снимал фильм о нем.

Мы собрали самые яркие и показательные моменты, которые позволят представить общую картину и настроение фильма.

О чем фильм?

Лента построена на выводах самого Оливера Стоуна, его интервью с Медведчуком и его супругой Оксаной Марченко, Владимиром Путиным и несколькими западными экспертами.

"Нерассказанная история Украины" своеобразным способом описывает историю Украины, события Евромайдана, аннексию Крыма Россией и войну на Донбассе.

Авторы практически не указывают на роль России в этих процессах, в частности в аннексии Крыма. Владимир Путин показан добродушным миротворцем, а сам Медведчук - человеком, который может спасти Украину на нынешних парламентских выборах.

Главный герой Медведчук

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История независимой Украины, по версии Оливера Стоуна, неразрывно связана с карьерой Виктора Медведчука.

Политическую карьеру Медведчука Стоун ведет с избрания его в парламент и работой там в 1998-2002 годах. Периоду работы политика в Раде режиссер приписывает успехи Украины.

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"Украинская экономика продемонстрировала наибольшие показатели в этот промежуток времени, достигнув 12%", - говорит автор. Поэтому у зрителя может сложиться впечатление, что именно депутат Медведчук достиг таких экономических показателей, а не правительство, президент или кто-то другой.

"Но с приходом к власти оранжевых экономика резко остановилась", - утверждает Стоун. Хотя реальные цифры показывают, что при президентстве Ющенко до кризиса 2008 года экономика росла.

Кум Путина

Далее режиссер фокусируется на Владимире Путине, который рассказывает, как наладил свои отношения с Медведчуком и они стали кумовьями.

"Он был руководителем администрации Кучмы и попросил крестить его дочь. В православной традиции отказываться нельзя. Быть крестным отцом - всегда большая честь", - вспоминает Путин начало 2000-х годов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Оливер Стоун известен тем, что симпатизирует президенту России Владимиру Путину

После описания родственных связей главных героев закадровый голос рассказывает об упадке Украины.

"После революции 2014 года в Украине нет развитой экономики, нет мира, утрачен контроль над частью территории", - объясняет автор, но никоим образом не намекает, куда делся мир и почему страна потеряла часть территории.

Более того, в фильме автор ни разу не упоминает аннексию Крыма Россией.

"Политическая расправа" над Оксаной Марченко

Одна из героинь фильма - супруга Медведчука Оксана Марченко.

"Я так понимаю, что из-за позиции вашего мужа вы попали в черный список?" - обратился режиссер к ней.

Г-жа Марченко заверила зрителей, что в последние годы пострадала из-за позиции мужа от так называемых "демократов", которые пришли к власти.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука, рассказала, что стала жертвой "политической расправы"

"После того, как против Виктора ввели американские санкции, меня уволили, это была политическая расправа со мной как женой", - убеждала она, добавив, что до этого работала во многих шоу Украины.

Однако в 2017 году, когда она покинула шоу Х-фактор, такую причину не упоминала.

Более того, в 2018 году она была участницей шоу "Танцы со звездами" на канале 1+1.

"Крым потерян"

"В 2018 году Украина уже находилась в состоянии глубокого экономического спада и политического кризиса, был потерян контроль над Крымом. На Донбассе четыре года продолжалась кровопролитная война", - продолжал автор, принципиально избегая темы аннексии Крыма.

В фильме не вспомнили ни о "зеленых человечках", ни о решении России о введении войск в Украину, ни о резолюции ООН об аннексии Крыма Россией.

Зато авторы объясняют, что в Украине в последние годы, якобы, существует две концепции развития.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Авторы ленты избегали темы аннексии Крыма и ввода российских войск в Украину

Первая: "Украина должна взять курс на полную политическую, экономическую и культурную изоляцию от России".

Авторы утверждают, что в последнее время в стране искореняли любые проявления всего российского - памятники истории, религию, общение и язык.

О том, что памятники сносили не российским, а советским деятелям, а религию и общение на русском языке никто не запрещал, автор не упомянул.

Вторая концепция, как указано в фильме, такова: "Украина не может и не должна разрывать отношения с Россией (на этих словах показали людей с флагами "ДНР"), а русскоязычное население должно иметь равные права на сохранение своих традиций, религии и культуры".

Выразителем этой концепции и является Виктор Медведчук, который, по словам авторов фильма, - не единственный представляет интересы русскоязычного населения Украины.

Политик рассказал Оливеру Стоуну, что разделение Украины существовало еще с 90-х годов и обусловлено тысячелетней историей страны.

На протяжении фильма Оливер Стоун и Виктор Медведчук смотрят на карты и визуализируют ими свои размышления.

"Ошибка нынешней власти в том, что она выстраивает идентификацию всей страны... на основе идентичности, близкой части народа", - утверждает Медведчук. В этот момент операторы четко показали, о какой части идет речь: на карте зарисовали три галицкие области.

Отдельно упомянули языковой закон, принятый в апреле этого года.

"Своим решение Верховная Рада фактически объявила запрет для практически половины граждан пользоваться родным языком", - говорит голос за кадром.

Принятый закон не запрещает русский язык в частном использовании.

Майдан и грузинские снайперы

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Тему Евромайдана в фильме изобразили как спланированную операцию США с целью навредить России.

"Утром 20 февраля неизвестные открыли огонь по протестующим и правоохранителям... Януковича, "Беркут" и спецслужбы обвинили в убийствах, толпа начала нападать на правоохранителей и началась революция", - рассказывает закадровый голос.

Одним из главных экспертов в этом вопросе стал канадец Иван Качановский, который ранее защищал Януковича в свете обвинений в смертях на Майдане.

"Убийства на Майдане были ключевым пунктом революции и все были спланированы заранее", - утверждает автор. Здесь же вспомнили и о грузинских снайперах, которые якобы убивали людей.

Путин в комментарии Стоуну настаивает, что Янукович не применял силу в отношении гражданского населения.

"После Майдана было назначено Вашингтоном здесь внешнее руководство", - резюмировал Медведчук историю событий 2014 года.

Копірайт зображення Getty Images Image caption По словам Виктора Медведчука, у Владимира Путина "исключительно позитивное" отношение к Украине

Не упомянув ни одним словом аннексию Крыма и роль России в конфликте на Донбассе, режиссер наивно спрашивает у Виктора Медведчука: почему украинцы ненавидят Россию?

"Это связано с процессами последних четырех лет. Чтобы внести раскол в отношения между Украиной и Россией. Это возведено в ранг государственной политики", - пояснил Медведчук.

После этого закадровый голос рассказал о давней неприязни власти Украины к России.

По версии режиссера, первое обострение антироссийской политики было при президентстве Виктора Ющенко, а в декабре 2013 года "антироссийская пропаганда стала истеричной".

Впрочем, в то время почти все телеканалы страны вели провластную риторику и беспощадно критиковали оппозицию и участников протестов.

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"После того, как контроль над Крымом был потерян, в Украине Россию стали называть агрессором. Отторжение целого региона было болезненно воспринято украинским обществом", - отмечают авторы фильма, слегка намекнув на роль России.

Но дальнейший комментарий Медведчука быстро успокаивает зрителя:

"У Путина отношение к Украине - исключительно позитивное", - убеждает он.

И дальше - вопрос к самому Владимиру Путину:

"Г-н Медведчук будет хорошим посредником (для взаимопонимания Украины и России. - Ред.)?" - спросил режиссер.

"Да", - не медлит с ответом российский президент.

Керченский пролив и газ

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"25 ноября 2018 года - первый вооруженный инцидент между Украиной и Россией в Керченском проливе", - перешел к новому сюжетному повороту автор.

Режиссер кратко обрисовал этот инцидент, упомянув, что россияне открыли огонь и захватили украинских моряков, потому что считают их нарушителями границы.

"Это предвыборная провокация Порошенко для нагнетания ситуации", - сразу объяснил все Владимир Путин.

И внимание зрителя быстро переключается на Виктора Медведчука, который "выехал в Москву, чтобы договориться с (российским. - Ред.) премьером Медведевым об освобождении моряков".

Далее в фильме подробно рассказали о работе Медведчука над освобождением пленных.

Все эти события - это игра Америки, для которой Украина является кнопкой, чтобы дразнить Россию, снова напоминает режиссер.

Не обошел вниманием режиссер и визиты Виктора Медведчука и Юрия Бойко в Москву, чтобы договориться о лучшей цене на газ для Украины.

В определенный момент фильм несколько напоминал агитационный ролик партии "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Упомянуты в фильме и известный американский деятель Джордж Сорос и его гранты в разных странах. По версии авторов, именно он стоит за всеми последними "революциями" в мире и Украине.

Последний большой блок фильма Стоуна посвящен "украинскому вмешательству" в президентские выборы в США в 2016 году.

Здесь долго рассказывают о руководителе избирательной кампании Трампа Поле Манафорте и скандале вокруг него, который якобы также был инспирирован Украиной, чтобы помочь Хиллари Клинтон на выборах.

Авторы будто бы пытаются подчеркнуть: пока громко говорят о российском вмешательстве в американские выборы, следует подробнее присмотреться к украинскому влиянию.

Особенно от режиссера досталось украинскому депутату Сергею Лещенко, которого показали как ключевую фигуру этой истории.

Мировая война

Завершили фильм апокалиптическим прогнозом от самого Стоуна.

"Чего боитесь?" - спросила у режиссера Оксана Марченко.

"Что мир взорвется", - заявил Стоун.

Конец света, по его версии, может начаться так: Украина устроит провокацию, Россия ответит на нее и начнется большая война.

В этой заварухе венгерская армия может броситься забирать свой кусок Украины, польская - свой, а потом армии стран НАТО столкнутся с Россией.

"Это будет начало Армагеддона, а на месте Украины останется выжженная земля... Мир охватит последняя для человечества война", - рассказывает закадровый голос.

Но тут же зрителя успокоили.

На вопрос, помирятся ли Украина и Россия, Путин отвечает однозначно:

"Это неизбежно! По крайней мере, будет строительство дружеских отношений".

И способствовать этому примирению может не кто иной, как Виктор Медведчук:

"Победив на парламентских выборах, мы можем изменить ситуацию, на что мы и рассчитываем", - оптимистично резюмирует Медведчук, которого в завершение похвалил Путин за твердость убеждений.

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