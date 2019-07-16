Главное в фильме Стоуна: миротворец Медведчук, добрый Путин и "потеря Крыма"
Виктор Медведчук накануне парламентских выборов опубликовал в YouTube документальный фильм "Нерассказанная история Украины" скандального американского режиссера Оливера Стоуна. В фильме в позитивном свете представлен сам политик, а также президент России Владимир Путин.
Ранее фильм планировал показать телеканал "112 Украина", но после ряда скандалов снял его с эфира.
Сам Оливер Стоун в последние годы известен тем, что является сторонником Владимира Путина и уже снимал фильм о нем.
Мы собрали самые яркие и показательные моменты, которые позволят представить общую картину и настроение фильма.
О чем фильм?
Лента построена на выводах самого Оливера Стоуна, его интервью с Медведчуком и его супругой Оксаной Марченко, Владимиром Путиным и несколькими западными экспертами.
"Нерассказанная история Украины" своеобразным способом описывает историю Украины, события Евромайдана, аннексию Крыма Россией и войну на Донбассе.
Авторы практически не указывают на роль России в этих процессах, в частности в аннексии Крыма. Владимир Путин показан добродушным миротворцем, а сам Медведчук - человеком, который может спасти Украину на нынешних парламентских выборах.
Главный герой Медведчук
История независимой Украины, по версии Оливера Стоуна, неразрывно связана с карьерой Виктора Медведчука.
Политическую карьеру Медведчука Стоун ведет с избрания его в парламент и работой там в 1998-2002 годах. Периоду работы политика в Раде режиссер приписывает успехи Украины.
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"Украинская экономика продемонстрировала наибольшие показатели в этот промежуток времени, достигнув 12%", - говорит автор. Поэтому у зрителя может сложиться впечатление, что именно депутат Медведчук достиг таких экономических показателей, а не правительство, президент или кто-то другой.
"Но с приходом к власти оранжевых экономика резко остановилась", - утверждает Стоун. Хотя реальные цифры показывают, что при президентстве Ющенко до кризиса 2008 года экономика росла.
Кум Путина
Далее режиссер фокусируется на Владимире Путине, который рассказывает, как наладил свои отношения с Медведчуком и они стали кумовьями.
"Он был руководителем администрации Кучмы и попросил крестить его дочь. В православной традиции отказываться нельзя. Быть крестным отцом - всегда большая честь", - вспоминает Путин начало 2000-х годов.
После описания родственных связей главных героев закадровый голос рассказывает об упадке Украины.
"После революции 2014 года в Украине нет развитой экономики, нет мира, утрачен контроль над частью территории", - объясняет автор, но никоим образом не намекает, куда делся мир и почему страна потеряла часть территории.
Более того, в фильме автор ни разу не упоминает аннексию Крыма Россией.
"Политическая расправа" над Оксаной Марченко
Одна из героинь фильма - супруга Медведчука Оксана Марченко.
"Я так понимаю, что из-за позиции вашего мужа вы попали в черный список?" - обратился режиссер к ней.
Г-жа Марченко заверила зрителей, что в последние годы пострадала из-за позиции мужа от так называемых "демократов", которые пришли к власти.
"После того, как против Виктора ввели американские санкции, меня уволили, это была политическая расправа со мной как женой", - убеждала она, добавив, что до этого работала во многих шоу Украины.
Однако в 2017 году, когда она покинула шоу Х-фактор, такую причину не упоминала.
Более того, в 2018 году она была участницей шоу "Танцы со звездами" на канале 1+1.
"Крым потерян"
"В 2018 году Украина уже находилась в состоянии глубокого экономического спада и политического кризиса, был потерян контроль над Крымом. На Донбассе четыре года продолжалась кровопролитная война", - продолжал автор, принципиально избегая темы аннексии Крыма.
В фильме не вспомнили ни о "зеленых человечках", ни о решении России о введении войск в Украину, ни о резолюции ООН об аннексии Крыма Россией.
Зато авторы объясняют, что в Украине в последние годы, якобы, существует две концепции развития.
Первая: "Украина должна взять курс на полную политическую, экономическую и культурную изоляцию от России".
Авторы утверждают, что в последнее время в стране искореняли любые проявления всего российского - памятники истории, религию, общение и язык.
О том, что памятники сносили не российским, а советским деятелям, а религию и общение на русском языке никто не запрещал, автор не упомянул.
Вторая концепция, как указано в фильме, такова: "Украина не может и не должна разрывать отношения с Россией (на этих словах показали людей с флагами "ДНР"), а русскоязычное население должно иметь равные права на сохранение своих традиций, религии и культуры".
Выразителем этой концепции и является Виктор Медведчук, который, по словам авторов фильма, - не единственный представляет интересы русскоязычного населения Украины.
Политик рассказал Оливеру Стоуну, что разделение Украины существовало еще с 90-х годов и обусловлено тысячелетней историей страны.
На протяжении фильма Оливер Стоун и Виктор Медведчук смотрят на карты и визуализируют ими свои размышления.
"Ошибка нынешней власти в том, что она выстраивает идентификацию всей страны... на основе идентичности, близкой части народа", - утверждает Медведчук. В этот момент операторы четко показали, о какой части идет речь: на карте зарисовали три галицкие области.
Отдельно упомянули языковой закон, принятый в апреле этого года.
"Своим решение Верховная Рада фактически объявила запрет для практически половины граждан пользоваться родным языком", - говорит голос за кадром.
Принятый закон не запрещает русский язык в частном использовании.
Майдан и грузинские снайперы
Тему Евромайдана в фильме изобразили как спланированную операцию США с целью навредить России.
"Утром 20 февраля неизвестные открыли огонь по протестующим и правоохранителям... Януковича, "Беркут" и спецслужбы обвинили в убийствах, толпа начала нападать на правоохранителей и началась революция", - рассказывает закадровый голос.
Одним из главных экспертов в этом вопросе стал канадец Иван Качановский, который ранее защищал Януковича в свете обвинений в смертях на Майдане.
"Убийства на Майдане были ключевым пунктом революции и все были спланированы заранее", - утверждает автор. Здесь же вспомнили и о грузинских снайперах, которые якобы убивали людей.
Путин в комментарии Стоуну настаивает, что Янукович не применял силу в отношении гражданского населения.
"После Майдана было назначено Вашингтоном здесь внешнее руководство", - резюмировал Медведчук историю событий 2014 года.
Не упомянув ни одним словом аннексию Крыма и роль России в конфликте на Донбассе, режиссер наивно спрашивает у Виктора Медведчука: почему украинцы ненавидят Россию?
"Это связано с процессами последних четырех лет. Чтобы внести раскол в отношения между Украиной и Россией. Это возведено в ранг государственной политики", - пояснил Медведчук.
После этого закадровый голос рассказал о давней неприязни власти Украины к России.
По версии режиссера, первое обострение антироссийской политики было при президентстве Виктора Ющенко, а в декабре 2013 года "антироссийская пропаганда стала истеричной".
Впрочем, в то время почти все телеканалы страны вели провластную риторику и беспощадно критиковали оппозицию и участников протестов.
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"После того, как контроль над Крымом был потерян, в Украине Россию стали называть агрессором. Отторжение целого региона было болезненно воспринято украинским обществом", - отмечают авторы фильма, слегка намекнув на роль России.
Но дальнейший комментарий Медведчука быстро успокаивает зрителя:
"У Путина отношение к Украине - исключительно позитивное", - убеждает он.
И дальше - вопрос к самому Владимиру Путину:
"Г-н Медведчук будет хорошим посредником (для взаимопонимания Украины и России. - Ред.)?" - спросил режиссер.
"Да", - не медлит с ответом российский президент.
Керченский пролив и газ
"25 ноября 2018 года - первый вооруженный инцидент между Украиной и Россией в Керченском проливе", - перешел к новому сюжетному повороту автор.
Режиссер кратко обрисовал этот инцидент, упомянув, что россияне открыли огонь и захватили украинских моряков, потому что считают их нарушителями границы.
"Это предвыборная провокация Порошенко для нагнетания ситуации", - сразу объяснил все Владимир Путин.
И внимание зрителя быстро переключается на Виктора Медведчука, который "выехал в Москву, чтобы договориться с (российским. - Ред.) премьером Медведевым об освобождении моряков".
Далее в фильме подробно рассказали о работе Медведчука над освобождением пленных.
Все эти события - это игра Америки, для которой Украина является кнопкой, чтобы дразнить Россию, снова напоминает режиссер.
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Не обошел вниманием режиссер и визиты Виктора Медведчука и Юрия Бойко в Москву, чтобы договориться о лучшей цене на газ для Украины.
В определенный момент фильм несколько напоминал агитационный ролик партии "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Упомянуты в фильме и известный американский деятель Джордж Сорос и его гранты в разных странах. По версии авторов, именно он стоит за всеми последними "революциями" в мире и Украине.
Последний большой блок фильма Стоуна посвящен "украинскому вмешательству" в президентские выборы в США в 2016 году.
Здесь долго рассказывают о руководителе избирательной кампании Трампа Поле Манафорте и скандале вокруг него, который якобы также был инспирирован Украиной, чтобы помочь Хиллари Клинтон на выборах.
Авторы будто бы пытаются подчеркнуть: пока громко говорят о российском вмешательстве в американские выборы, следует подробнее присмотреться к украинскому влиянию.
Особенно от режиссера досталось украинскому депутату Сергею Лещенко, которого показали как ключевую фигуру этой истории.
Мировая война
Завершили фильм апокалиптическим прогнозом от самого Стоуна.
"Чего боитесь?" - спросила у режиссера Оксана Марченко.
"Что мир взорвется", - заявил Стоун.
Конец света, по его версии, может начаться так: Украина устроит провокацию, Россия ответит на нее и начнется большая война.
В этой заварухе венгерская армия может броситься забирать свой кусок Украины, польская - свой, а потом армии стран НАТО столкнутся с Россией.
"Это будет начало Армагеддона, а на месте Украины останется выжженная земля... Мир охватит последняя для человечества война", - рассказывает закадровый голос.
Но тут же зрителя успокоили.
На вопрос, помирятся ли Украина и Россия, Путин отвечает однозначно:
"Это неизбежно! По крайней мере, будет строительство дружеских отношений".
И способствовать этому примирению может не кто иной, как Виктор Медведчук:
"Победив на парламентских выборах, мы можем изменить ситуацию, на что мы и рассчитываем", - оптимистично резюмирует Медведчук, которого в завершение похвалил Путин за твердость убеждений.