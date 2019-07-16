Взятки и дельфины: что изменится в Одесском заливе после решения Зеленского

Копірайт зображення facebook.com.president.gov.ua Image caption Владимир Зеленский сказал, что за два месяца моратория на проверки никто не пострадает, потому что море и так грязное. Но он все равно купался

Требование президента Владимира Зеленского приостановить на два месяца проверку иностранных судов на соблюдение экологических норм в морских портах вызвало ажиотаж вокруг темы - безопасно ли будет купаться в Черном море.

Владимир Зеленский заявил, что отмена экологических проверок - это шаг для преодоления коррупционных схем в морских портах и ​​в деятельности Государственной экологической инспекции Украины.

Глава правительства Владимир Гройсман говорит, что уже в ближайшую среду, 17 июля, эта проблема будет рассматриваться на заседании Кабинета Министров.

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Так стоит ли отдыхающим плавать в Черном море и что кроется за распоряжением Владимира Зеленского?

Оно и так грязное?

Распоряжение остановить экологические проверки иностранных судов появилось во время совещания в Одессе, посвященного перспективе развития морских портов.

"У нас есть два месяца, я думаю, никто не пострадает за эти два месяца", - сказал Зеленский в ответ на протесты представителей Государственной экологической инспекции, которые заявляли, что такой запрет будет дорого стоить Черному морю.

На слова президента, что за два месяца никто не пострадает, кто-то из участников совещания сказал: "Кроме дельфинов и экологии моря".

Эта реплика возмутила Владимира Зеленского: "Если бы оно было прозрачное сейчас, если бы в Одессе можно было плавать, и вы бы сейчас подняли этот вопрос, я бы вам поверил, пока не верю".

В социальных сетях начали распространяться гневные комментарии о том, что теперь в море корабли будут сливать все, что только можно.

"Кормушка коррупционеров"

Против прекращения проверок судов высказался министр экологии Остап Семерак.

Он признает, что коррупционная составляющая в деятельности экологических инспекторов есть, но уверяет, что каждый такой случай расследуют правоохранители.

"Покрывать взяточников не буду никогда. Но Я категорически не поддерживаю идею отказаться от экологических проверок в портах, чтобы уменьшить давление на бизнес. Потому что это - не давление, а исполнение закона. Нечестные "бизнесмены" не хотят проверок, зная, что пользуются старыми судами и не соблюдают санитарные требования. Как результат - нефтяные пятна на пляжах Одессы и зеленое море", - написал министр в Facebook.

В то же время Евгений Дикий, морской биолог, который в 2015-2018 годах был заместителем директора украинского научного центра экологии моря в Одессе, считает, что "Зеленскому кто-то дал мудрый совет".

Эксперт убежден, что экологические проверки в морских портах - это самая большая кормушка для коррупционеров.

"Суть коррупции заключается в том, что за экологическое заключение иностранные судовладельцы вынуждены платить взятки. Стандартная такса - 3-5 тысяч долларов. Если без взятки, то суда долго простаивают в порту, а каждые сутки простоя - это десятки, а иногда и сотни тысяч долларов для судовладельца. На самом деле в Украине не хватает лабораторий, поэтому в большинстве случаев это не проверки, а имитация", - говорит Евгений Дикий в комментарии ВВС News Украина.

Эксперт утверждает, что запрет будет касаться, прежде всего, проверки вод изолированного балласта - это вода, которая набирается в балластные танки кораблей для его уравновешивания.

Евгений Дикий говорит, что в других странах эту воду проверяют, просто существует запрет на ее слив в портовых акваториях. Если же судно нарушает эти правила, платит огромные штрафы.

"Украина пошла другим путем - ввела нормативы на то, какой должна быть эта вода. Кому это нужно, если сливать все равно запрещено? Такое впечатление, что исключительно экоинспекторам", - говорит Дикий.

Копірайт зображення Ukrinform Image caption В июне этого года Черное море в Одессе выглядело так

В Европейской бизнес-ассоциации, которая также неоднократно нарушала тему коррупции в морских портах, напоминали, что требования к водам изолированного балласта инспекторы предъявляют вопреки постановлению Кабинета Министров, которым такая проверка была отменена.

Шок и имидж государства

В прошлом году теперь уже бывший глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов обращался к правительству с призывом немедленно принять меры относительно Государственной экоинспекции.

"Ко мне постоянно обращаются представители бизнеса, как локального, так и международного, работающие в наших портах и ​​вкладывающие инвестиции в регион, с подобными жалобами на беспрецедентные действия Государственной экоинспекции. Они рассказывают о проверках с многочисленными нарушениями, которые проводятся при отсутствии закрепленного на нормативном уровне механизма. Когда я начал с этим детально разбираться, у меня был шок!" - признавал тогдашний губернатор области.

"По требованию инспекции регулярно происходит задержание морских судов в пунктах пропуска через государственную границу. Это - колоссальные материальные убытки. Поэтому мы теряем имидж региона, который является транспортным хабом Украины на международной арене. Представьте, мы - единственная страна Европы, при "заходе" в которую судовладельцы вынуждены закладывать дополнительные средства в бюджет, по 3-5 тысяч долларов, для прохождения так называемого "экологического контроля", - заявлял председатель Одесской ОГА в июле прошлого года.

Однако представители Госэкоинспекции категорически не согласны с такими обвинениями.

"Мы проверяем не корабль, а источник загрязнения... Сюда зарубежные суда приезжают мыться. Здесь полностью не соблюдаются экологические нормы. Потому что мы превратили страну в уже даже страну не третьего, а четвертого мира", - заявлял первый заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско- Черноморского округа Дмитрий Крючков на совещании с участием президента Зеленского.

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"Это нефтяное пятно, которое идет сейчас уже на Стамбул, от которого дельфины умирают, это сделала экоинспекция или представители тех компаний, которые практически продали страну и экологию?" - подчеркивал он.

Что делать отдыхающим?

Морской биолог Евгений Дикий убежден, что если решение о запрете проверок будет принято окончательно (а это является прерогативой Кабинета министров), то это радикально не изменит ситуацию в тех морских зонах, где расположены пляжи.

"Для отдыхающих ничего не изменится. Они не купаются в акваториях морских портов. Важнее было бы, чтобы Госэкоинспекция занялась сточными водами. В Одессе и в других морских городах они сбрасываются либо почти неочищенными, либо совсем не очищенными в море", - утверждает эксперт .

В то же время одесский эколог Владислав Балинский замечает: сейчас нельзя делать однозначных выводов о том, что будет происходить в ближайшие два месяца.

"Опасения, конечно, есть. Если предположить, что каждое судно в порту будет сливать в море все, что угодно, то это крайне опасно. Но мы не можем однозначно винить иностранных судовладельцев в том, что после введения моратория на экологические проверки они начнут сбрасывать грязь в море. Контроль за ними все равно должен быть, работа порта не будет остановлена​​", - сказал Владислав Балинский в комментарии ВВС News Украина.

Исследования украинских и иностранных специалистов неоднократно подтверждали, что Черное море - одно из самых грязных в мире, и причина не только в деятельности судовладельцев. Поэтому Владимир Зеленский, говоря о том, что за два месяца "никто не пострадает", в известной степени прав.

Однако президент или представители его команды пока не рассказали, что будет происходить в течение двух месяцев после установления моратория и как будут контролировать выбросы в море.

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