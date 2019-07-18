Десять предвестников "реванша". Откатывается ли Украина в 2013 год?

Копірайт зображення УНИАН Image caption Может ли страна при президенте Зеленском вернуться во "времена Януковича"?

В украинском информационном поле, особенно среди оппонентов президента Зеленского, обсуждается тезис о "реванше" сил, которые в свое время выступали против Майдана.

Возвращение политиков эпохи Януковича, отвод войск под Станицей Луганской, трансляция "Сватов" с актером, который поддержал российскую аннексию Крыма, и разговоры о статусе русского языка на Донбассе - все это воспринимается частью украинцев как "предвестники реванша" и даже как "поражения Украины" в первые месяцы президентства Зеленского.

Действительно ли государство откатывается в 2013 год после смены президента?

Предвестник первый - возвращение "старых"

Копірайт зображення УНИАН Image caption Андрей Портнов до 2014 года работал с Януковичем, потом - жил за пределами Украины

Первым предвестником якобы возвращения "старой политики" стало прибытие в Украину Андрея Портнова, экс-заместителя руководителя Администрации президента Януковича.

Он приехал за день до инаугурации Владимира Зеленского.

"Друзья, более пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, которые покинули Украину, - время возвращаться, строить и восстанавливать", - написал он тогда в своем Telegram-канале.

Против Портнова был открыт ряд дел, однако никаких последствий они не имели - приказов задерживать его в аэропорту не было.

Вернувшись, Портнов объявил "юридическую войну" экс-президенту Порошенко и подал в Государственное бюро расследований сразу несколько заявлений относительно него и его окружения.

У самого Петра Порошенко все эти действия считают личной местью Портнова и "юридическим троллингом".

Копірайт зображення Getty Images/YouTube Анатолия Шария Image caption Андрей Клюев и Анатолий Шарий через суд требовали от ЦИК зарегистрировать их кандидатами

Кроме Андрея Портнова, вернуться в Украину и украинскую политику выразили желание другие деятели эпохи Януковича.

Например, экс-заместитель генпрокурора Пшонки Ренат Кузьмин и бывший глава Администрации президента Януковича Андрей Клюев пытались зарегистрироваться кандидатами на предстоящих выборах, хотя, очевидно, не находились в Украине с 2014 года.

Так же новым депутатом хотел быть блогер Анатолий Шарий - критик постмайданной украинской власти, получивший политическое убежище в Литве (правда, покинул Украину он еще до Майдана).

Ни один из упомянутых деятелей не пытался баллотироваться на предыдущих выборах осенью 2014 года.

Предвестник второй - "откат декоммунизации"

Копірайт зображення УНИАН

Почти одновременно в Киеве и Харькове решили вернуть советские названия нескольким улицам, переименованным в рамках декоммунизации.

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25 июня Окружной админсуд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании проспекта Ватутина в честь Шухевича, а Московского проспекта - в проспект Бандеры.

Правда, это лишь промежуточная победа в длинном процессе, который ведет Елена Бережная - мать погибшей экс-депутата от Партии регионов Ирины Бережной - против Киевсовета. До рассмотрения апелляции имя Бандеры останется на официальной карте столицы.

Копірайт зображення Facebook Кернеса Image caption Восстановленный памятник Жукову в Харькове

Незадолго до этого Харьковский городской совет вернул одному из центральных проспектов имя советского маршала Жукова, который переименовали в 2016 году в рамках декоммунизации в честь диссидента Петра Григоренко.

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А уже в июле харьковский мэр восстановил бюст Жукова, который был сброшен и разбит во время митинга националистов.

И в Киеве, и в Харькове сторонники возвращения советских названий утверждают, что не нарушают закон о декоммунизации, ведь речь идет не столько о деятелях Компартии Советского Союза, сколько, прежде всего, о военачальниках, сражавшихся против нацистской Германии.

Институт национальной памяти такие аргументы отвергает и обещает бороться в судах.

Предвестник третий - отвод войск в Станице Луганской

Копірайт зображення Пресс-центр ООС Image caption Украинские военные в Станице отошли на несколько метров

26 июня началось разведение войск в Станице Луганской. Обе стороны объявили о том, что отошли от своих передовых позиций, чтобы создать там демилитаризованную зону.

Считается, что это - первый шаг к устойчивому перемирию на Донбассе.

Отводу предшествовали заявления представителя Украины в Минской переговорной группе Леонида Кучмы о запрете "стрелять в ответ". Впоследствии он объяснил, что имел в виду запрет открывать огонь для обеих сторон.

И хотя ситуация вблизи Станицы Луганской остается относительно спокойной, устойчивое перемирие на Донбассе с приходом президента Зеленского так и не наступило.

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Украинские военные говорят, что разведение сил в Станице Луганской даже несколько улучшило их тактическое положение, и они готовы быстро вернуться на старые позиции.

"Лидер ЛНР" Леонид Пасечник сначала заявил, что "республике" удалось заставить Украину восстановить мост в Станице, а впоследствии он пригрозил, что будет считать восстановление моста киевской властью "актом агрессии".

Предвестник четвертый - назначение "экс-регионалов"

Копірайт зображення Луганская облорганизация Партии регионов Image caption Новый глава Луганской областной администрации Виталий Комарницкий во время празднования 9 мая 2011 года. "Георгиевская ленточка" - традиционный атрибут политических деятелей разного уровня (особенно на Донбассе) до 2014 года

Значительный резонанс вызвали назначения Зеленским новых руководителей областных администраций, особенно - на Донбассе.

Например, несмотря на объявленный курс на "новые лица", в Луганскую администрацию президент назначил бывшего депутата облсовета от Партии регионов Виталия Комарницкого.

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На сайте Луганской областной организации Партии регионов до сих пор можно ознакомиться с его старыми цитатами о "местечковой, хуторянской идеологии" и "обреченности на воссоединение" Украины, Беларуси и России (все говорилось еще до начала войны на Донбассе).

Правда, в разговоре с BBC News Украина Комарницкий заверил, что "от него никто никогда не слышал непроукраинской позиции".

Донецкую администрацию возглавил прокурор Павел Кириленко. Журналисты выяснили, что его родной старший брат числится в базе "Миротворца" как "боевик" 5-й отдельной мотострелковой бригады "ДНР" "Оплот".

Зеленский во время представления Кириленко признал, что его брат действительно живет на неподконтрольной территории, но с новым руководителем Донецкой военно-гражданской администрации не общаются "из-за политических разногласий".

Протесты вызвало и возможное назначение руководителем Одесской администрации Андрея Андрейчикова, у которого журналисты выявили бизнес-связи с экс-депутатом Игорем Марковым, с 2014 года находящимся в Украине в розыске и живущим в России.

Владимир Зеленский пока решил отложить это назначение.

Предвестник пятый - дискуссии о русском языке

Копірайт зображення УНИАН Image caption О статусе русского языка опять заговорили после одного из интервью Андрея Богдана

Вопрос статуса русского языка недавно вернулся в политический дискурс после того, как глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью "РБК-Украина" предложил официально разрешить Донецкой и Луганской областям разговаривать на русском языке: "Я бы разрешил Донецку и Луганску государственный - украинский, региональный - русский и при условии, что после этого они - территория Украины".

На вопрос, что делать, если такого же статуса захочет, например, Одесская область, ответил: "Давайте тогда всех заставим говорить по-украински? Тогда остановимся на том, что Украина - это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области. Мы должны искать компромиссы или мы должны всем навязывать мнение какой-то части Украины?"

Впоследствии глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков пояснил "ЛБ", что позиция Владимира Зеленского и его команды по языку однозначна - единым государственным должен быть украинский.

Предвестник шестой - "Сваты" и "гуманитарный телемост" с Россией

Копірайт зображення УНИАН Image caption Российский актер, народный артист России Федор Добронравов в роли Ивана Будько (справа) и Александр Феклистов в роли Александра Берковича танцуют во время съемок фильма "Сваты-5" в Киеве, 2011 год

На украинское телевидение вернулся сериал "Сваты" - продукт студии "Квартал 95" Зеленского.

В 2017 году сериал запретили из-за съемок в нем российского актера Федора Добронравова, который публично поддержал аннексию Крыма Россией и посещал полуостров (самому актеру СБУ запретила въезд в Украину).

В марте 2019 года (еще до избрания Зеленского) суд отменил запрет на трансляцию сериала и разрешил Добронравову въезжать в Украину, а в июле канал "1+1" возобновил показ "Сватов".

Также в июле другой телеканал NewsOne, который связывают с партнером Медведчука Тарасом Козаком, объявил о планах провести телемост "Надо поговорить" с каналом "Россия 1".

Это вызвало шквал критики, в том числе и со стороны Зеленского, который назвал телемост "дешевым, но опасным пиар-ходом".

В конце концов, NewsOne отказался от проекта, однако канал "Россия 1" самостоятельно показал "гуманитарный телемост" с приглашенными "простыми украинцами и россиянами", но фактически без упоминаний об аннексии Крыма и войне на Донбассе.

Предвестник седьмой - возвращение России в ПАСЕ

Копірайт зображення Getty Images Image caption Глава делегации России в ПАСЕ Петр Толстой

О тенденции к "реваншу" пророссийских сил говорят не только во внутренней, но и во внешней политике.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы решила вернуть полномочия российской делегации без санкций и выполнения условий по Украине.

Как рассказывал BBC News Украина посол при Совете Европы Дмитрий Кулеба, попытки России вернуться в ПАСЕ начались еще несколько лет назад, но преуспели только летом 2019 года.

Оппоненты Зеленского обвинили нового президента в том, что он слишком пассивно реагировал на ситуацию в Совете Европы.

В ответ он заявил, что на самом деле решение Германией и Францией было принято уже давно - хотя он и пытался его изменить.

А председатель Офиса президента Андрей Богдан возложил ответственность на предшественников: "Реакция ПАСЕ - это реакция мира на поведение Порошенко".

Дмитрий Кулеба пояснил: "Нужно осознать, что эпоха, когда все стояли единым фронтом с Украиной в противостоянии с агрессором, завершилась".

Своеобразным продолжением "изменения международной конъюнктуры" стало решение итальянского суда по нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого приговорили к 24 годам тюрьмы за якобы причастность к гибели итальянского журналиста на Донбассе в 2014 году.

Копірайт зображення МВД Украины/Олесь Городецкий Image caption Маркив в суде

В Украине это решение назвали лишенным доказательств.

Предвестник восьмой - без парада

Копірайт зображення Минобороны Украины

В этом году впервые с 2014 года в Киеве не состоится парад ко Дню Независимости.

Президент Зеленский назвал его "помпезным и точно недешевым" и заявил, что лучше направить 300 млн грн на премии всем военным.

Оппоненты такого решения заявили, что реальная стоимость парада значительно меньше.

Припомнили Зеленскому и аналогичные решения экс-президента Януковича, который не проводил военные парады на День Независимости с 2010 по 2013 год.

В то же время активисты, в том числе и из команды экс-президента Порошенко, заявили, что проведут неофициальный "народный парад", в котором примут участие ветераны АТО и ООС, а также действующие военные, которые присоединятся в свой выходной.

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"Это точно не политическая или околополитическая акция", - заверил один из организаторов Юрий Бирюков.

Предвестник девятый - домашний арест для подозреваемых в расстрелах на Майдане или терроризме

Копірайт зображення УНИАН Image caption Бывший боец "Беркута" Сергей Тамтура, подозреваемый в совершении террористического акта 20 февраля 2014 года в центре Киева

25 июня Конституционный суд в ответ на жалобу Надежды Савченко отменил норму УПК, которая требовала исключительно ареста для подозреваемых в целой категории тяжких преступлений.

Речь идет о преступлениях против основ национальной безопасности, такие как госизмена, диверсия, шпионаж или препятствование ВСУ, теракты и создание незаконных военизированных формирований.

После этого суды могут по своему усмотрению отпускать таких подозреваемых под залог, личное обязательство, личное поручительство или домашний арест.

Конституционный суд объяснил свое решение тем, что держать людей исключительно из-за квалификации статей, по которым их обвиняют, - это формализм и нарушение права на свободу.

16 июля на этом основании Святошинский райсуд Киева выпустил под домашний арест с электронным браслетом Сергея Тамтуру - одного из бойцов так называемой "Черной роты" "Беркута", которого подозревают в расстрелах на Майдане.

В ОО "Семья героев Небесной сотни" такое решение суда назвали "концом эпохи достоинства".

Еще четырех "экс-беркутовцев" суд оставил под стражей.

Ранее суд отпустил под круглосуточный домашний арест бывшего руководителя киевского СБУ Александра Щеголева, которого обвиняют в организации штурма Майдана в феврале 2014 года.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Кирилл Вышинский теперь может рассчитывать на выход из-под стражи

Предполагают также, что благодаря решению Конституционного суда из-под ареста могут выпустить главу "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

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Суд по его делу о госизмене должен состояться 19 июля - защита просит отпустить под личное обязательство.

Предвестник десятый - люстрация для "постмайданной" власти

Копірайт зображення Офіс президента Image caption Владимир Зеленский объявил об очередной своей инициативе в видеообращении

За десять дней до парламентских выборов Владимир Зеленский объявил о планах люстрировать всех чиновников, занимающих должности с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019 года (от окончания противостояния на Майдане и до своей инаугурации).

Однако если чиновник уволился в этот период по собственному желанию, под люстрацию он не подпадает.

В целом речь идет о запрете занимать высокие должности людям, которые работали министрами во всех правительствах после Майдана (включая премьеров), возглавляли Верховную Раду, Нацбанк, СБУ, СНБО, Генштаб, Фонд госимущества и другие органы, а также об экс-президенте Порошенко.

"Меньшее, что можно сделать сейчас, - это навсегда лишить их всех возможности участвовать в управлении государством", - подчеркнул Владимир Зеленский. Он объяснил это тотальной коррумпированностью системы.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Зеленский предлагает навсегда убрать из большой политики деятелей, которые пришли к власти сразу после Майдана в 2014 году

За несколько дней до заявления Зеленского аналогичный законопроект анонсировал Андрей Портнов.

"Друзья, разработал короткий законопроект об изменении закона о люстрации: запрещается занимать любые государственные должности лицам, назначенным в период правления предыдущего политического режима с 22 февраля 2014 по 20 мая 2019 год", - написал он в своем Telegram.

Владимир Зеленский подал свою инициативу в Верховную Раду фактически в предпоследний день ее работы. А поскольку пока еще действующий парламент так ее и не рассмотрел, то команде президента, если она действительно захочет расширять люстрацию после выборов, придется вносить ее еще раз уже в новую Раду.

Не реванш, а возвращение баланса?

Обвинения в поддержке "реванша" в Украине команда Зеленского отвергает.

Свои решения (например, расширение люстрации или кадровые назначения) объясняют желанием в корне изменить политическую систему Украины, которая не оправдала всех ожиданий Майдана.

"Не понимаю, реванш чего - дерибана? Думаю, вполне нормальные и лозунги, и программа у нынешнего президента. Стремление к лучшему - разве это реванш? Думаю, что о реванше кричат ​​люди, которые теперь понимают, что бесполезно использовали свое время", - рассказывал "экс-регионал" Виталий Комарницкий за несколько дней до назначения в Луганскую администрацию.

К другим "реваншистским тенденциям" новый президент формально не имеет отношения. Например, решение о возвращении советских названий улицам принимали местная власть и суды.

Копірайт зображення Офис президента Image caption Команда Зеленского говорит, что все действия направлены на перезагрузку власти, а не на реванш

Оппоненты Зеленского на это отвечают: горсовет и суды так реагируют на изменение общеполитической конъюнктуры. Тем же самым объясняют и возвращение "домайданных" политиков.

"Можно по-разному все это называть, в том числе и реваншем, но наиболее точно ситуацию можно описать как восстановление геополитического равновесия в Украине. Ведь все геополитические перекосы создают внутреннюю нестабильность", - считает политолог Вадим Карасев в беседе с BBC News Украина.

"Избиратели на президентских выборах проголосовали же не за реванш, как и не за продолжение курса Порошенко. Они захотели более центристскую и уравновешенную политику и государственный курс", - объясняет эксперт.

По его словам, происходит не разворот курса Украины на евроинтеграцию, а его более осторожная коррекция.

В то же время, как считает Вадим Карасев, возвращение к политике Партии регионов образца 2013 года невозможно, ведь сейчас к власти идут новые политические силы: "Многие избиратели Зеленского и ряда других партий - это русскоязычные украинские патриоты. Вряд ли они хотят возвращения режима Януковича и перечеркивания курса на Европу".

"Речь не идет о возвращении к власти тех политических сил, которые однозначно ассоциируются с интересами РФ и в свое время патронировались Партией регионов. Партию регионов возродить невозможно", - заключает политолог.

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