FaceApp: опасно ли популярное приложение, которое "старит" лица?

Копірайт зображення FaceApp Image caption Приложение FaceApp может показать, как будет выглядеть ваше лицо в более молодом и старшем возрасте

В соцсетях набирает популярность мобильное приложение FaceApp, которое может "состаривать" фотографии. Таким образом пользователи могут представить, как будут выглядеть в пожилом возрасте.

Это - новая функция приложения, созданного в 2017 году.

Ранее FaceApp позволяло "примерить" разные стили прически и цвет волос или представить, как бы выглядел пользователь, если бы был противоположного пола.

Приложение, которое работает на базе нейронных сетей, разработала российская компания Wireless Lab. Ее глава, россиянин Ярослав Гончаров, ранее работал в "Яндексе".

Это вызвало обеспокоенность среди некоторых пользователей украинского сегмента интернета, которые начали переживать о защите своих персональных данных.

Опасно ли приложение FaceApp? BBC News Украина узнавала у экспертов по цифровой безопасности.

Как работает приложение?

В основе приложения лежит натренированная нейросеть, которая "пересмотрела" миллионы фотографий молодых и старых людей, и поняла, что их отличает. Она научилась выделять эти признаки и накладывать морщины и седые волосы на лица людей, объясняет в комментарии BBC News Украина Павел Белоусов, эксперт Школы цифровой безопасности DSS380 при "Интерньюз-Украина".

"Это выглядит реалистично, поэтому очень популярно, - рассказывает специалист. - Приложение развлекает людей, оно прикольное. Можно посмотреть, как будете выглядеть в старости. Таким образом оно привлекло большую аудиторию - речь идет о миллионах пользователей".

Сейчас FaceApp занимает первые места в списке самых популярных приложений и в AppStore для пользователей iPhone и в Google Play для пользователей Android. Только на Google Play его загрузили более 50 миллионов раз.

Какую информацию собирает FaceApp?

Устанавливая приложение на свой смартфон, пользователь соглашается с условиями пользовательского соглашения FaceApp. И по этим условиям приложение получает больше, чем просто доступ к вашим фото.

"Если вы логинитесь в FaceApp через свой Facebook-профиль - оно просит доступ к общей открытой информации с вашего профиля, email-адресу и всем фотографиям в вашем Facebook (в том числе, опубликованным только друзей или только для себя)", - рассказала руководительница "Лаборатории цифровой безопасности" Ирина Чуливская.

Если же FaceApp устанавливается как приложение на смартфон - оно будет также иметь доступ ко всем фотографиям на вашем смартфоне, в том числе тем, которыми вы никогда не делились в интернете, пояснила експертка в комментарии BBC News Украина.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Если вы логинитесь через Facebook, FaceApp получает доступ ко всем вашим фото в соцсети - даже тем, которые вы не размещали в открытом доступе

"Кроме того, в политике приватности FaceApp говорится, что они могут собирать информацию о том, какими еще сервисами вы пользуетесь, с какого именно устройства заходите, какие сайты посещаете и некоторую другую информацию из браузера", - говорит Чуливская.

Как это используют?

Есть ли в таком сборе данных что-то уникальное?

"На самом деле ничего такого, чего не собирают большинство других приложений - тот же Facebook, различные мессенджеры, программы для редактирования фото и т.д.", - говорит Чуливская.

"Можно сказать, вы платите своими данными за то, чтобы пользоваться такими программами. Эти данные используют, чтобы лучше изучать пользователей и предлагать им услуги и рекламу, которые им лучше подходят", - отмечает експертка.

"Приложение собирает информацию с устройства, на котором его используют. И соответственно, оно знает по лицу, что это за человек, знает его IP-адрес, что у него за устройство, какие приложения установлены, то есть формирует профиль этого пользователя", - рассказывает Павел Белоусов.

Копірайт зображення FaceApp Image caption Ранее с помощью приложения можно было «примерить» другую прическу или цвет волос

Учитывая огромную аудиторию, приложение накапливает значительный объем информации.

"Это огромная куча данных, собранных и структурированных - детально, придирчиво. На них могут зарабатывать, передавая их рекламодателям, или использовать в своих целях", - говорит специалист.

Проверить, как именно используют ваш данные, или как-то на это повлиять - фактически невозможно, добавляет Белоусов.

"В своей политике конфиденциальности они пишут, что FaceApp не гарантирует безопасность ваших данных", - отмечает эксперт.

Итак, что именно произойдет с вашими данными и к кому они могут попасть - известно лишь владельцам приложения.

Кроме того, нет гарантий и в случае продажи компании-разработчика приложения. В таком случае данные пользователей, которые собрало приложение, также могут передать третьему лицу.

В чем опасность?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Никто точно не знает, что произойдет с вашими данными и кто может получить к ним доступ, отмечают специалисты по цифровой безопасности

Учитывая российские корни приложения, с ним следует быть осторожным, говорят эксперты.

"Приложение FaceApp разработано российской компанией Wireless Lab. Юридический адрес этой компании также российский, поэтому вероятно, что работают они в рамках российского законодательства, и их спецслужбы могут получить доступ к данным, которые Wireless Lab собирает и хранит", - объясняет Ирина Чуливская.

"Если вы считаете, что за вами могут целенаправленно шпионить российские спецслужбы, или же принципиально не хотите отправлять в Россию никакие свои данные - тогда стоит избегать таких сервисов и приложений", - добавляет експертка.

Она не рекомендует смотреть на себя в старости президенту, министру обороны или председателю СБУ.

"Но для большинства пользователей, по моему мнению, это не проблема", - добавляет Чуливская.

В случае запроса от российских силовых структур, компания может передавать им собранную информацию, предостерегает Павел Белоусов. Он говорит, что есть примеры, когда информация передается даже без официальных запросов.

"На 100% этого нельзя сказать. Возможно, этим данным ничего не будет, но я бы по умолчанию этому приложению бы не доверял", - добавляет специалист.

Как себя обезопасить?

Общая рекомендация для пользователей - устанавливать только те приложения, которые вам действительно нужны, отмечает Чуливская.

"Посмотрите установленные программы на своем смартфоне и компьютере, а также расширения в браузерах, и все, чем не пользуетесь, или что не очень нужно - лучше удаляйте", - говорит експертка.

Если уж очень хочется попробовать FaceApp - по возможности сделайте это не с вашего основного устройства, советуют специалисты Школы цифровой безопасности DSS380.

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