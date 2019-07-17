FaceApp: опасно ли популярное приложение, которое "старит" лица?
В соцсетях набирает популярность мобильное приложение FaceApp, которое может "состаривать" фотографии. Таким образом пользователи могут представить, как будут выглядеть в пожилом возрасте.
Это - новая функция приложения, созданного в 2017 году.
Ранее FaceApp позволяло "примерить" разные стили прически и цвет волос или представить, как бы выглядел пользователь, если бы был противоположного пола.
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Приложение, которое работает на базе нейронных сетей, разработала российская компания Wireless Lab. Ее глава, россиянин Ярослав Гончаров, ранее работал в "Яндексе".
Это вызвало обеспокоенность среди некоторых пользователей украинского сегмента интернета, которые начали переживать о защите своих персональных данных.
Опасно ли приложение FaceApp? BBC News Украина узнавала у экспертов по цифровой безопасности.
Как работает приложение?
В основе приложения лежит натренированная нейросеть, которая "пересмотрела" миллионы фотографий молодых и старых людей, и поняла, что их отличает. Она научилась выделять эти признаки и накладывать морщины и седые волосы на лица людей, объясняет в комментарии BBC News Украина Павел Белоусов, эксперт Школы цифровой безопасности DSS380 при "Интерньюз-Украина".
"Это выглядит реалистично, поэтому очень популярно, - рассказывает специалист. - Приложение развлекает людей, оно прикольное. Можно посмотреть, как будете выглядеть в старости. Таким образом оно привлекло большую аудиторию - речь идет о миллионах пользователей".
Сейчас FaceApp занимает первые места в списке самых популярных приложений и в AppStore для пользователей iPhone и в Google Play для пользователей Android. Только на Google Play его загрузили более 50 миллионов раз.
Какую информацию собирает FaceApp?
Устанавливая приложение на свой смартфон, пользователь соглашается с условиями пользовательского соглашения FaceApp. И по этим условиям приложение получает больше, чем просто доступ к вашим фото.
"Если вы логинитесь в FaceApp через свой Facebook-профиль - оно просит доступ к общей открытой информации с вашего профиля, email-адресу и всем фотографиям в вашем Facebook (в том числе, опубликованным только друзей или только для себя)", - рассказала руководительница "Лаборатории цифровой безопасности" Ирина Чуливская.
Если же FaceApp устанавливается как приложение на смартфон - оно будет также иметь доступ ко всем фотографиям на вашем смартфоне, в том числе тем, которыми вы никогда не делились в интернете, пояснила експертка в комментарии BBC News Украина.
"Кроме того, в политике приватности FaceApp говорится, что они могут собирать информацию о том, какими еще сервисами вы пользуетесь, с какого именно устройства заходите, какие сайты посещаете и некоторую другую информацию из браузера", - говорит Чуливская.
Как это используют?
Есть ли в таком сборе данных что-то уникальное?
"На самом деле ничего такого, чего не собирают большинство других приложений - тот же Facebook, различные мессенджеры, программы для редактирования фото и т.д.", - говорит Чуливская.
"Можно сказать, вы платите своими данными за то, чтобы пользоваться такими программами. Эти данные используют, чтобы лучше изучать пользователей и предлагать им услуги и рекламу, которые им лучше подходят", - отмечает експертка.
"Приложение собирает информацию с устройства, на котором его используют. И соответственно, оно знает по лицу, что это за человек, знает его IP-адрес, что у него за устройство, какие приложения установлены, то есть формирует профиль этого пользователя", - рассказывает Павел Белоусов.
Учитывая огромную аудиторию, приложение накапливает значительный объем информации.
"Это огромная куча данных, собранных и структурированных - детально, придирчиво. На них могут зарабатывать, передавая их рекламодателям, или использовать в своих целях", - говорит специалист.
Проверить, как именно используют ваш данные, или как-то на это повлиять - фактически невозможно, добавляет Белоусов.
"В своей политике конфиденциальности они пишут, что FaceApp не гарантирует безопасность ваших данных", - отмечает эксперт.
Итак, что именно произойдет с вашими данными и к кому они могут попасть - известно лишь владельцам приложения.
Кроме того, нет гарантий и в случае продажи компании-разработчика приложения. В таком случае данные пользователей, которые собрало приложение, также могут передать третьему лицу.
В чем опасность?
Учитывая российские корни приложения, с ним следует быть осторожным, говорят эксперты.
"Приложение FaceApp разработано российской компанией Wireless Lab. Юридический адрес этой компании также российский, поэтому вероятно, что работают они в рамках российского законодательства, и их спецслужбы могут получить доступ к данным, которые Wireless Lab собирает и хранит", - объясняет Ирина Чуливская.
"Если вы считаете, что за вами могут целенаправленно шпионить российские спецслужбы, или же принципиально не хотите отправлять в Россию никакие свои данные - тогда стоит избегать таких сервисов и приложений", - добавляет експертка.
Она не рекомендует смотреть на себя в старости президенту, министру обороны или председателю СБУ.
"Но для большинства пользователей, по моему мнению, это не проблема", - добавляет Чуливская.
В случае запроса от российских силовых структур, компания может передавать им собранную информацию, предостерегает Павел Белоусов. Он говорит, что есть примеры, когда информация передается даже без официальных запросов.
"На 100% этого нельзя сказать. Возможно, этим данным ничего не будет, но я бы по умолчанию этому приложению бы не доверял", - добавляет специалист.
Как себя обезопасить?
Общая рекомендация для пользователей - устанавливать только те приложения, которые вам действительно нужны, отмечает Чуливская.
"Посмотрите установленные программы на своем смартфоне и компьютере, а также расширения в браузерах, и все, чем не пользуетесь, или что не очень нужно - лучше удаляйте", - говорит експертка.
Если уж очень хочется попробовать FaceApp - по возможности сделайте это не с вашего основного устройства, советуют специалисты Школы цифровой безопасности DSS380.