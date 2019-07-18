Копірайт зображення UNIAN Image caption Совсем скоро эти дети тоже могут стать членами парламента

Новая Верховная Рада Украины, которая будет избрана 21 июля, значительно помолодеет. Эксперты говорят о смене поколений, прежде всего, благодаря появлению новых политических сил, которые до этого не были представлены во власти.

Анализ партийных списков кандидатов в депутаты, а также участников гонки в одномандатных округах доказывает, что на смену 50-60-летним политикам, которые начинали политическую карьеру еще в СССР или в первые годы независимости Украины, придут те, кто в начале независимости был школьником или вообще еще не родился.

Среди тех, кто придет в новый парламент, - дети действующих и бывших народных депутатов и чиновников.

ВВС News Украина проанализировала, кто они и с какими политическими силами могут пройти в Верховную Раду.

Президентская партия "Слуга народа"

Дмитрий Разумков, №1 списка - сын Александра Разумкова, влиятельного политика времен президентства Леонида Кучмы, был его первым советником. Александр Разумков умер в 1999 году.

Копірайт зображення facebook.com.zelenskiy95 Image caption В партийном списке президентской партии "Слуга народа" - молодежь и ни одного бывшего члена парламента

23-летний Святослав Юраш - сын Андрея Юраша, директора департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины, который был активно привлечен президентом Порошенко к получению томоса Православной церкви Украины.

Алексей Устенко, глава инвестиционного направления ООО "Агродженерейшн", - сын советника президента Зеленского, Олега Устенко. Алексею - 25 лет.

28-летний Руслан Плохой, директор строительной компании, который баллотируется по округу №142 в Арцизе Одесской области, - сын депутата парламента шестого созыва, члена Партии регионов Игоря Плохого.

"Голос"

Лидер партии "Голос" и первый номер партийного списка Святослав Вакарчук - сын Ивана Вакарчука, министра образования и науки при президентстве Виктора Ющенко.

В проходной части списка также - эксперт рынка телекоммуникаций, депутат Киевсовета Андрей Осадчук, сын поэта Петра Осадчука. Ныне покойный Петр Осадчук был депутатом парламента двух созывов, в 1990-1998 годах.

Копірайт зображення goloszmin.org Image caption Леся Василенко (слева), как и ее отец, специалист в области права

32-летняя Леся Василенко, 16-й номер в списке, - дочь известного международника-правоведа Владимира Василенко. Она - правозащитник, в частности, помогает ветеранам АТО, активистка организации "Юридическая сотня". Владимир Василенко - один из авторов Декларации о государственном суверенитете, бывший представитель Украины в Совете ООН по правам человека.

Ярина Ключковская, которая идет по списку под №32, - дочь Юрия Ключковского, депутата парламента четырех созывов в составе фракций Народного движения, затем - "Нашей Украины".

От партии "Голос" в одном из округов Киева баллотируется действующий депутат Леонид Емец - сын Александра Емца, одного из авторов Конституции, депутата парламента трех первых созывов, а также члена правительства времен Леонида Кучмы.

Оппозиционный блок

45-летний Александр Вилкул - сын Юрия Вилкула, неизменного мэра Кривого Рога, а ранее - председателя Днепропетровского облсовета.

35-летний Ростислав Шурма - генеральный директор "Запорожстали" - сын действующего депутата, бывшего "регионала" Игоря Шурмы, который также идет по списку "Оппозиционного блока", но его номер существенно ниже.

В списке также и сын мэра Харькова Геннадия Кернеса - 31-летний бизнесмен Даниил Привалов. Сам Геннадий Кернес входит в первую пятерку списка "Оппоблока".

В списке "Оппоблока" есть и 24-летняя Владислава Турканова - старшая дочь экс-депутата и бывшего руководителя Государственной таможенной службы при Януковиче, Игоря Калетника. Она изучает международную политику в Британии.

Дед Владиславы - Григорий Калетник - также был депутатом парламента и сейчас баллотируется в новую Раду в одномандатном округе в Винницкой области.

"Европейская солидарность"

Действующий вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая идет в Раду по списку "Европейской солидарности" в первой десятке, - дочь Ореста Климпуша, депутата нескольких созывов парламента и бывшего министра транспорта.

Сергей Таран, политолог и журналист, - сын Виктора Тарана-Терена, поэта и экс-депутата Верховной Рады пяти созывов, с 1994 по 2012 год, сначала фракции НРУ, затем - "Батькивщины".

Алексей Гончаренко, который от партии баллотируется в одномандатном округе Одесской области, - сын Алексея Костусева, депутата трех созывов парламента. Он также был мэром Одессы и членом Партии регионов.

"Батькивщина" и другие

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Руслан Щербань, сын убитого в 90-х годах в Донецке Евгения Щербаня, баллотируется на Донбассе

В списке партии Юлии Тимошенко баллотируется 47-летний Маркиян Лубкивский, сын депутата Романа Лубкивского - поэта и депутата первого созыва Рады.

Еще один его сын, Даниил Лубкивский - в списке партии "Украинская стратегия Гройсмана".

Руслан Щербань - предприниматель и сын бывшего депутата Верховной Рады Евгения Щербаня, расстрелянного вместе с женой в аэропорту Донецка в 1996 году, баллотируется как самовыдвиженец в одном из избирательных округов Донецкой области.

Сын лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, Алексей Гриценко, который был одним из лидеров Автомайдана, борется за мандат в одном из округов Киева, от этой же партии.

39-летний Андрей Гайдуцкий - №7 списка партии "Сила и честь" Игоря Смешко. Он - один из самых молодых докторов экономических наук в Украине. Его отец, Павел Гайдуцкий, академик Академии аграрных наук, был министром сельского хозяйства во времена Леонида Кучмы.

Самые молодые

Image caption Святослав Юраш, вероятно, станет самым молодым членом парламента

Что касается того, кто может стать самым молодым депутатом, то среди тех, кого вероятно изберут по партийным спискам, - это упомянутый выше выдвиженец "Слуги народа" Святослав Юраш, которому 23 года.

В избирательном списке указывается, что он временно не работает, но известно, что он работал в творческом объединении Babylon'13. Также в 2014-м был среди тех, кто создал пресс-центр Евромайдана. Президент Порошенко наградил его орденом "За заслуги" III степени за активное участие в Революции Достоинства.

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Волонтер Яна Зинкевич из "Европейской солидарности" может стать одной из самых молодых в парламенте

Среди молодых членов парламента, вероятно, будет также представительница "Европейской солидарности", волонтер из ГО "Госпитальеры" 24-летняя Яна Зинкевич и два 25-летних представителя партии "Голос" - активист молодежной организации "ПЛАСТ" Роман Лозинский и старший бизнес-аналитик "МакКинзи и Компания" Алексей Сивирин.

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