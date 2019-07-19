Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Виктор Медведчук и Григорий Суркис, в центре Юрий Бойко - один из лидеров ОПЗЖ

Часто новое - это забытое старое. В украинской политике это правило хорошо работает. Может сработать оно и на нынешних парламентских выборах.

"Иногда они возвращаются" - один из популярных рассказов Стивена Кинга, в котором призраки прошлого возвращаются.

После 21 июля в новую Верховную Раду могут попасть многие политики, которые в последние 5-10 лет выпали из высшего эшелона. Нынешнее поколение избирателей уже успело их забыть.

Пророссийская тень

Виктор Медведчук

Наиболее резонансное возвращение - возможное избрание в Верховную Раду кума Владимира Путина, одного из самых известных политиков конца 90-х - начала 2000-х годов, Виктора Медведчука.

Он впервые был избран в Верховную Раду на довыборах в 1997 году в округе на Закарпатье, а второй раз переизбрался там в 1998-м.

В Верховной Раде он занимал влиятельную должность первого заместителя председателя Верховной Рады, а с 2002 года стал главой администрации президента Леонида Кучмы.

Тогда он был одним из лидеров влиятельной СДПУ(о).

На время работы в АП пришелся пик политической карьеры политика, эксперты говорили о его огромном влиянии на тогдашнего президента.

Именно во времена работы в администрации президента Кучмы Медведчук стал кумом Владимира Путина - президент России крестил его дочь.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Леонид Кучма и глава его администрации - 2002 год

После Оранжевой революции карьера Медведчука пошла на спад. На парламентских выборах 2006 года проект "Оппозиционный блок "Не так", где он занимал третье место, проиграл.

После этого политик практически исчез из первого эшелона украинской политики.

При президентстве Виктора Януковича Медведчук возглавил инициативу "Украинский выбор", которая выступала за тесное сотрудничество Украины с Россией.

В 2014 году Медведчук стал участником мирных переговоров по конфликту на Донбассе и играл ключевую роль в переговорах об обмене пленными.

В 2018 году он присоединился к одному из крыльев расколотого "Оппозиционного блока", который образовался на "обломках" Партии регионов.

Сейчас он баллотируется в парламент под номером 3 "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ), которая, по данным всех опросов, преодолевает 5% барьер и проходит в парламент.

За последние месяцы он стал одним из самых обсуждаемых политиков, а эксперты говорят о его влиянии сразу на три новостных телеканала страны.

Григорий Суркис

Еще один политик всеукраинского масштаба 1990-х - 2000-х годов Григорий Суркис тоже возвращается в большую политику.

Его политическая карьера тесно связана с Виктором Медведчуком и СДПУ(о).

В 90-х Григорий Суркис был президентом футбольного клуба "Динамо" (Киев). Тогда "Динамо" достигло пика успешных выступлений на европейской арене, а Суркис в 1998 году был избран в Раду от округа на Закарпатье.

• Иностранная пресса: Суркис обвиняет Англию в расизме

Более десяти лет он возглавлял Федерацию футбола Украины, а в бизнесе его интересы распространялись на многие сферы, в частности, энергетическую.

В 2002 году он прошел в парламент уже по списку в то время "Партии власти" СДПУ(о).

Копірайт зображення UNIAN

В 2006 году он баллотировался от блока "Не так", но не прошел.

С тех пор он несколько дистанцировался от политики и занимал много должностей в украинском и международном футболе, включая должность вице-президента УЕФА. Занимался организацией в Украине футбольного Евро-2012.

Суркис имел определенные деловые связи с Игорем Коломойским, а его финансовые интересы пострадали во время национализации "Приватбанка".

Семья Суркисов продолжает контролировать "Динамо", фанаты которого известны своим негативным отношением к России. В последние годы Суркис старался не делать резких политических заявлений.

На этих выборах он получил 17-е место в списке "Оппозиционной платформы - За жизнь", которое сейчас считается проходным в Верховную Раду. Показательно, что избирательный съезд партии проходил на загородной тренировочной базе "Динамо".

Виктор Суслов

Копірайт зображення UNIAN

Еще один политик, зенит политической славы которого пришелся на 90-е и начало 2000-х годов, - Виктор Суслов. Он также баллотируется по списку ОПЗЖ, правда, на 43-м месте, которое сейчас проходным назвать сложно.

Суслов в 90-х годах дважды избирался в Верховную Раду на выборах 1994 и 1998 годов. За время депутатства социалист Суслов сменил много политических групп.

• Ответственным за торговлю с Россией назначен Бойко

Виктор Суслов работал министром экономики в 1997-1998 годах, а затем руководил комиссией по регулированию рынков финансовых услуг. В 2006-2007 был заместителем министра внутренних дел у министра-социалиста Василия Цушко.

Во времена президентства Виктора Януковича Суслов некоторое время работал представителем Украины в Евразийской экономической комиссии российского интеграционного проекта.

"Группа Смешко"

Игорь Смешко

Еще одна группа известных политиков 90-х и 2000-х годов оказалась в проходной части партии "Сила и честь".

Эта партия находится на грани преодоления 5% проходного барьера, и кандидаты из ее проходной части также имеют большой шанс попасть в парламент.

Копірайт зображення UNIAN

Первый номер в списке - бывший влиятельный силовик времен президентства Леонида Кучмы Игорь Смешко.

Пиком его карьеры была двухлетняя работа на должности главы Службы безопасности Украины в 2003-2004 годах.

На это время пришлись президентские выборы 2004 года и скандал с отравлением Виктора Ющенко.

5 сентября 2004 года состоялся ужин с участием Виктора Ющенко, Игоря Смешко, политика Давида Жвании и заместителя главыя СБУ Владимира Сацюка, на чьей даче и проходила встреча.

Именно на этом ужине, по словам Ющенко, его отравили.

Смешко отрицает любую причастность к этой истории.

В 90-е Смешко был председателем комитета по вопросам разведки при президенте, руководил управлением разведки Минобороны, а затем - заместителем секретаря СНБО.

К 2019 году Игорь Смешко был не слишком известным политиком, однако на президентских выборах сумел провести эффективную кампанию и получить 6% голосов.

Михаил Поживанов

Копірайт зображення UNIAN

11-й номер списка "Силы и чести" Михаил Поживанов в 90-х и в 2000-х годах был очень известным политиком.

В 1994 году Поживанов стал мэром Мариуполя, а также выиграл в округе выборы в Верховную Раду.

Потом он еще трижды избирался в Верховную Раду на выборах 2002-го (мандат получил в 2005-м), 2006-го и 2007 годов.

Во времена премьерства Юлии Тимошенко возглавлял Государственный резерв и был заместителем министра экономики.

После победы Виктора Януковича Поживанов покинул Украину и жил в Австрии. В это время в Украине против него расследовали уголовное дело по обвинению в злоупотреблениях. Вину не доказали.

В Украину он вернулся после Евромайдана.

Анатолий Макаренко

Копірайт зображення UNIAN

Еще один известный политик времен правительства Юлии Тимошенко в списке "Силы и чести" - Анатолий Макаренко, который имеет проходное 10-е место.

Он много лет работал на таможне, а в 2009-2010 годах даже возглавлял всю таможенную службу.

• Экс-главу таможни Макаренко приговорили к 4 годам условно

Известным на всю страну стал из-за истории с растаможиванием газа компании "РосУкрЭнерго" при исполнении соглашения правительства Тимошенко с Россией.

Именно поэтому некоторое время он провел в СИЗО, а в 2012 году Макаренко приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Его называли одним из политических заключенных времен Януковича.

В марте 2014 года судимость с него сняли.

Мажоритарщики-легенды

На этих выборах в Верховную Раду имеют шансы попасть опытные тяжеловесы-мажоритарщики, пик политической карьеры которых, казалось бы, уже в прошлом.

Вот несколько самых известных из них.

Григорий Калетник

Копірайт зображення UNIAN

В 18-м округе баллотируется и имеет определенные шансы на победу известный в прошлом депутат от Партии регионов Григорий Калетник.

В 90-х он занимался бизнесом и руководил Винницким облсоветом, некоторое время возглавлял государственную администрацию.

• Родители и их дети, которые могут стать депутатами Рады. Кто они?

В 2002 году выиграл по винницкому округу и впервые попал в Раду. В 2006 году он прошел в Раду от Партии регионов, как и в 2007-м (правда, мандат получил в 2010-м).

В 2012 году он снова попал в Раду в округе в Винницкой области.

Показательно, что в парламенте этого созыва депутатами также были племянница и сын Калетника (последний некоторое время был вице-спикером Рады и несколько лет возглавлял таможню).

Александр Омельченко

Копірайт зображення UNIAN

Многолетний руководитель Киева и экс-член парламента Александр Омельченко также хочет попасть в Раду по киевскому округу.

Омельченко на разных должностях руководил столицей с 1996 по 2006 год.

Он - многолетний руководитель партии "Единство".

В 2007 году, после поражения на мэрских выборах, он стал депутатом по спискам президентской "Нашей Украины - Народной самообороны".

Казалось, что Омельченко после 2012 года ушел на пенсию, однако в 2014 году он провел свою партию в городской совет Киева и имел там небольшую фракцию.

Борис Колесников

Копірайт зображення UNIAN

Тяжеловес времен премьерства и президентства Виктора Януковича, бизнесмен Борис Колесников тоже может вернуться в политику.

Он баллотируется в 49-м округе Донецкой области с центром в Дружковке и Константиновке.

Колесников руководил Донецким областным советом в начале 2000-х годов, возглавлял областную организацию Партии регионов.

После Оранжевой революции несколько месяцев провел в СИЗО.

• Борис Колесников: за Партию регионов не волнуйтесь

После этого стал одним из лиц Партии регионов, от которой избирался в парламент в 2006-м, 2007-м и 2012 годах.

В 2010-2012 годах работал в правительстве на должности вице-премьер-министра инфраструктуры. Занимался подготовкой страны к футбольному Евро-2012.

После Евромайдана фактически исчез из политики и не принимал участия в выборах 2014 года.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram