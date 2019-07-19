У Зеленского предлагают Кремлю одновременное освобождение Вышинского и Сенцова

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В Офисе президента предлагают России одновременный процесс освобождения руководителя портала "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова в ответ на предложение Кремля освободить Вышинского. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель.

"В Офисе президента с большим интересом узнали о предложении России об освобождении Кирилла Вышинского как первый шаг доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу - освободив Олега Сенцова", - отметила она.

Ранее на пресс-конференции в Москве представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что "возвращение" Кирилла Вышинского в Москву было бы "замечательным первым шагом" по нормализации отношений со стороны Киева.

Сегодня в Киеве пройдет очередное заседание суда по делу Вышинского.

Дело Вышинского

Копірайт зображення УНИАН Image caption Кирилла Вышинского обвиняют в государственной измене - ему грозит до 15 лет тюрьмы

Кирилл Вышинский возглавляет портал "РИА Новости-Украина" - украинское представительство российского государственного информагентства "Россия сегодня".

15 мая 2018 года он был задержан СБУ после обысков в киевском офисе "РИА Новости".

Украинская спецслужба утверждает, что весной 2014 года Кирилл Вышинский получил задание провести подрывную информационную деятельность в Крыму, за что получил государственную награду "За возвращение Крыма".

А позже, по данным СБУ, он работал в поддержку так называемых "ДНР/ЛНР".

На свою деятельность Кирилл Вышинский ежемесячно получал из России 53 тысячи евро, которые переправлялись через Сербию.

Копірайт зображення Пресс-служба Генпрокуратуры Image caption У Вышинского нашли российский паспорт и медаль "За возвращение Крыма"

На судебных заседаниях Кирилл Вышинский признал, что имеет два паспорта - российский и украинский, но опроверг выдвинутые против него обвинения и назвал дело против себя давлением на свободу слова.

Вышинский также заявлял, что материалы антиукраинского направления, о которых говорит обвинение, на самом деле просто критиковали экс-президента Украины Петра Порошенко и его окружение.

Он также отметил, что может отказаться от украинского гражданства.

По обвинению в госизмене Кириллу Вышинскому грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас его дело находится на стадии рассмотрения обвинительного акта.

Обмен?

Копірайт зображення УНИАН Image caption Владимир Путин недавно заявил, что помнит о деле Вышинского: "Мы не забыли"

С самого начала дела Вышинского были предположения о его возможном обмене на кого-то из украинцев, удерживаемых Россией, в частности режиссера Олега Сенцова или журналиста "Укринформа" Романа Сущенко.

Российский защитник Сущенко Марк Фейгин считал, что это "практически зеркальные дела", поэтому обмен вполне возможен.

В начале июня Владимир Путин впервые прокомментировал предложение об обмене Вышинского на Сенцова, после того, как американский ПЕН-Центр опубликовал соответствующее обращение, а во время "прямой линии" Путина напрямую задали этот вопрос.

Путин ответил, что пока об этом не думал, но из его рассуждений следовало, что он считает обмен Сенцова на Вышинского неравноценным.

"Нашего журналиста... Вышинский, да? Ведь его арестовали на Украине за его прямую профессиональную деятельность, - заявил Путин. - Что же касается другого фигуранта, Сенцова, ведь он был задержан в Крыму, кстати, не за журналистскую деятельность, а за подготовку террористического акта, за подготовку взрыва, в результате которого могли пострадать конкретные люди. Это совершенно разные вещи, разные и несовместимые".

Олег Сенцов отбывает в российской тюрьме 20-летний срок по обвинению в подготовке терактов на территории Крыма. Международные правозащитные организации считают его политзаключенным. В поддержку Сенцова выступали многие российские и западные кинематографисты.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Олег Сенцов отбывает в российской тюрьме 20-летний срок по обвинению в подготовке терактов на территории Крыма. Международные правозащитные организации считают его политзаключенным

Российские власти утверждают, что у Сенцова, кроме украинского, есть и российское гражданство, о чем неоднократно заявляла уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Нет, он принимал [гражданство РФ]. Есть паспорт, выписанный Сенцову. Мне поступили официальные документы из ФМС, что он является гражданином РФ. Я исхожу из этого", - цитирует Интерфакс-Украина слова Москальковой, сказанные журналистам в понедельник в Киеве после заседание Подольского районного суда Киева по делу Вышинского.

Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе в интервью "Голосу Америки" обжаловал это утверждение. "Олег Сенцов никогда не писал заявления на получение российского гражданства и российского паспорта, для постановки на учет в качестве российского гражданина. Паспорт ему не выписывали в принципе", - сказал он.

• Каковы шансы обменять Вышинского на Сущенко или Сенцова

Но в России поспешили заявить, что ситуации Сущенко и Вышинского сравнивать нельзя, поскольку Кирилл Вышинский, дескать, работал в Украине журналистом, а Романа Сущенко россияне осудили по статье о шпионаже.

Впрочем, несмотря на все разговоры, никакого обмена не произошло.

"Кирилл Вышинский важен для Путина. Он значит для Путина больше всех украинских пленных", - написала в понедельник Лариса Сарган.

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Она также предположила, что Вышинского могут обменять на 24 украинских моряков, захваченных Россией в Керчи или упомянутых Сущенко и Сенцова: "На всех вместе! Одного Вышинского!"

Президент России Владимир Путин действительно несколько раз упоминал о ситуации с Вышинским. В частности 20 июня, отвечая на вопрос о возможности его обмена, заявил: "Мы думаем, мы не забыли".

В начале июля главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов передал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от матери Вышинского.

А через несколько дней Зеленский впервые как президент пообщался по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным - предполагают, что речь могла идти и о Вышинском.

14 июля экс-президент Петр Порошенко в интервью каналу "Украина" заявил, что украинских моряков могут освободить уже в ближайшие дни: "Имею информацию..., что на 90% наши пленные моряки могут быть освобождены до дня выборов, до 21 июля".

Копірайт зображення Instagram Татьяны Москальковой Image caption Российская омбудсмен Татьяна Москалькова (слева) в понедельник приехала в Киев поддержать Вышинского на суде

Между тем, в понедельник в Киев прибыла российская омбудсмен Татьяна Москалькова. "Чтобы поддержать Кирилла Вышинского", - написали "РИА Новости".

Перед судебным заседанием по его делу она встретилась с украинской уполномоченной по правам человека Людмилой Денисовой и заявила о "напряженности" вокруг его дела.

Москалькова также отметила, что на ситуацию с Вышинским повлиял разговор Зеленского с Путиным, который "дал импульс для справедливого решения".

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