FaceApp: насколько правдивы предсказания?
Кажется, что каждый человек, которого вы когда-то встречали, пользуется сейчас FaceApp.
Соцсети заполонили фотографии людей, которые размещают фотографии того, как они могут выглядеть, когда состарятся.
Приложение вызвало критику. Были предупреждения о том, как его создатели могут использовать ваши данные - и один политик в США даже призвал ФБР расследовать распространение приложения.
Но насколько точными являются результаты программы? Мы использовали фотографии знаменитостей из их молодости, чтобы увидеть, насколько точным было предсказание приложения.
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Сэр Иен Маккеллен
Приложение довольно метко "состарило" сэра Иена Маккеллена, который сыграл Гэндальфа во "Властелине колец".
Фото слева сняли, когда ему было почти 30 - в 1968 году. Фото в центре обработано приложением FaceApp, а фото справа - из фильма "Люди Икс: дети прошлого будущего", где сэр Иен Маккеллен играл Магнето в свои 75.
Рейтинг: 10/10. Убедительно.
Сэр Дэвид Аттенборо
Неплохо.
Слева - фото сэра Дэвида Аттенборо, создателя многих документальных сериалов о природе, в возрасте 39 лет, сделанное в 1965 году. В центре - фотография, обработанная приложением, а справа - снимок сэра Дэвида в возрасте 93 лет, сделанный ранее в этом году.
Рейтинг: 7/10. Хорошая попытка.
Долли Партон
Это явно не лучшая попытка.
Слева вы видите "королеву кантри", певицу Долли Партон в 1977 году, когда ей был 31 год. В центре - эта же фотография, обработанная приложением. Справа - Долли Партон в свои 73, в 2019 году.
Кажется, она старела медленнее, чем приложение хотело ее "состарить".
Рейтинг: 2/10. Совершенствоваться и еще раз совершенствоваться.
Джуди Денч
Здесь вы видите слева легендарную актрису Джуди Денч, когда ей было 33 в 1967 году. В центре - это же фото, обработанное приложением. А справа - легендарная актриса в свои 84 года, в 2019 году.
Во всяком случае, мы не думаем, что Джеймс Бонд полюбил бы результат.
Рейтинг: 6/10. Нужны улучшения.
Арнольд Шварценеггер
Это довольно прилично, если быть справедливым.
Слева - изображение молодого австрийского актера Арнольда Шварценеггера в 1976 году. Справа - серьезный политик Арнольд Шварценеггер на фото, сделанном им в 2019 году, в возрасте 74 лет.
Рейтинг: 8/10. Довольно прилично.
Что такое FaceApp?
Крис Баранюк, корреспондент BBC
FaceApp - не новое приложение. Информация о нем впервые попала в СМИ два года назад из-за "фильтров расовой принадлежности".
Они имели цели превратить лицо человека из одной расы в другую - характеристика, которая вызвала негативную реакцию и была быстро отвергнута.
Программа может, однако, превратить безэмоциональные или мрачные выражения лиц в улыбающиеся. И она может выбирать стили макияжа.
Приложение также работает с нарисованными портретами, хотя эффект иногда неутешительный.
Оно разработано с помощью искусственного интеллекта. Алгоритм принимает входящее изображение вашего лица и настраивает его на основании других изображений.
Это позволяет вставить, например, широкую улыбку, регулируя линии вокруг рта, подбородка и щек для естественного вида.