FaceApp: насколько правдивы предсказания?

Копірайт зображення Getty Images

Кажется, что каждый человек, которого вы когда-то встречали, пользуется сейчас FaceApp.

Соцсети заполонили фотографии людей, которые размещают фотографии того, как они могут выглядеть, когда состарятся.

Приложение вызвало критику. Были предупреждения о том, как его создатели могут использовать ваши данные - и один политик в США даже призвал ФБР расследовать распространение приложения.

Но насколько точными являются результаты программы? Мы использовали фотографии знаменитостей из их молодости, чтобы увидеть, насколько точным было предсказание приложения.

Сэр Иен Маккеллен

Копірайт зображення Getty Images/FaceApp/Alamy Image caption Сэр Иен Маккеллен до использования приложения, после и как он выглядит на самом деле сейчас

Приложение довольно метко "состарило" сэра Иена Маккеллена, который сыграл Гэндальфа во "Властелине колец".

Фото слева сняли, когда ему было почти 30 - в 1968 году. Фото в центре обработано приложением FaceApp, а фото справа - из фильма "Люди Икс: дети прошлого будущего", где сэр Иен Маккеллен играл Магнето в свои 75.

Рейтинг: 10/10. Убедительно.

Сэр Дэвид Аттенборо

Копірайт зображення Getty Images/FaceApp Image caption Сэр Дэвид Аттенборо до использования приложения, после и как он выглядит на самом деле сейчас

Неплохо.

Слева - фото сэра Дэвида Аттенборо, создателя многих документальных сериалов о природе, в возрасте 39 лет, сделанное в 1965 году. В центре - фотография, обработанная приложением, а справа - снимок сэра Дэвида в возрасте 93 лет, сделанный ранее в этом году.

Рейтинг: 7/10. Хорошая попытка.

Долли Партон

Копірайт зображення Getty Images/FaceApp Image caption Долли Партон до, после и сейчас

Это явно не лучшая попытка.

Слева вы видите "королеву кантри", певицу Долли Партон в 1977 году, когда ей был 31 год. В центре - эта же фотография, обработанная приложением. Справа - Долли Партон в свои 73, в 2019 году.

Кажется, она старела медленнее, чем приложение хотело ее "состарить".

Рейтинг: 2/10. Совершенствоваться и еще раз совершенствоваться.

Джуди Денч

Копірайт зображення Getty Images/FaceApp Image caption Джуди Денч

Здесь вы видите слева легендарную актрису Джуди Денч, когда ей было 33 в 1967 году. В центре - это же фото, обработанное приложением. А справа - легендарная актриса в свои 84 года, в 2019 году.

Во всяком случае, мы не думаем, что Джеймс Бонд полюбил бы результат.

Рейтинг: 6/10. Нужны улучшения.

Арнольд Шварценеггер

Копірайт зображення Getty Images/FaceApp Image caption Арнольд Шварценеггер до, после и сейчас

Это довольно прилично, если быть справедливым.

Слева - изображение молодого австрийского актера Арнольда Шварценеггера в 1976 году. Справа - серьезный политик Арнольд Шварценеггер на фото, сделанном им в 2019 году, в возрасте 74 лет.

Рейтинг: 8/10. Довольно прилично.

Что такое FaceApp?

Крис Баранюк, корреспондент BBC

FaceApp - не новое приложение. Информация о нем впервые попала в СМИ два года назад из-за "фильтров расовой принадлежности".

Они имели цели превратить лицо человека из одной расы в другую - характеристика, которая вызвала негативную реакцию и была быстро отвергнута.

Программа может, однако, превратить безэмоциональные или мрачные выражения лиц в улыбающиеся. И она может выбирать стили макияжа.

Приложение также работает с нарисованными портретами, хотя эффект иногда неутешительный.

Оно разработано с помощью искусственного интеллекта. Алгоритм принимает входящее изображение вашего лица и настраивает его на основании других изображений.

Это позволяет вставить, например, широкую улыбку, регулируя линии вокруг рта, подбородка и щек для естественного вида.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram